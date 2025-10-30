Новини
Корупционен скандал застрашава премиерския пост на Педро Санчес

30 Октомври, 2025 13:59

Испанският премиер отрече обвинения в корупция и подчерта законността на разходите на партията

Корупционен скандал застрашава премиерския пост на Педро Санчес - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Испанският премиер Педро Санчес заяви, че финансирането на неговата Социалистическа партия е напълно законно, предава „Ройтерс“, цитирана от News.bg.

Санчес бе изслушан пред сенатска комисия, разследваща корупционен скандал, свързан с партията му, който заплашва премиерския му пост. Сенаторите проверяват твърдения, че високопоставени социалистически служители са получавали подкупи в замяна на обществени поръчки. Разследват се и въпроси, включващи съпругата и брата на Санчес.

266-членният Сенат е контролиран от основната опозиционна Народна партия (НП), която многократно е призовавала за оставката на премиера и предсрочни избори, обвинявайки лявото малцинствено правителство в масова корупция.

„Социалистическата партия е партия с абсолютно чисто финансиране“, заяви Санчес в началото на изслушването, което се очаква да продължи около пет часа, на фона на напрегнати дебати за предполагаеми плащания в брой в пликове.

Той уточни, че използването на пари в брой е законно и обичайно за разходите на партията, като винаги се издават касови бележки. На въпрос дали е получавал такива плащания, премиерът заяви, че ги е правил „в някои случаи“ срещу фактура, но никога над 1000 евро - законовата граница в Испания.

Санчес е едва вторият действащ испански министър-председател, изслушван от Сената. Той определи разследването като „цирк“, докато спореше със сенатор от крайнодясната партия Вокс, който го обвини в неуважение към горната камара.

Премиерът подчерта, че правителството му прилага антикорупционни мерки, обявени през юли: „Нулева корупция не съществува, но нулева толерантност съществува“, каза Санчес.

В рамките на разследването бившият номер три на социалистите - Сантос Сердан остава в предварителен арест, докато Хосе Луис Абалос, бивш министър на транспорта (2020-2021), е замесен в предполагаем заговор за получаване на подкупи при покупка на маски по време на пандемията. И двамата са били доверени съветници на Санчес, който твърди, че не е знаел за неправомерни действия, а Сердан и Абалос отричат обвиненията.


Напиши коментар:


    Педрооо, в грешната държава си се родил. Ела си тука, тука корумпираните ги награждават с много пари, хотели, имоти, палати, яхти, ку..и. Тука ще се родиш....

    14:04 30.10.2025

    Даниел Митов е шеф на престъпници,едно рухнало МВР от главорези и изнасилвачи!
    За справка:1 РПУ ПЕРНИК ,РПУ Дупница,РПУ Бобов дол,последните гонят Българи от града за ги убиват в Германия

    14:17 30.10.2025

    след отказа на санчес да повиши средствата за отбрана на 5% и различното му мнение за украйна тази атака е по-скоро очаквана и закономерно инспирирана от краварско.

    14:29 30.10.2025

    Тъкмо това щях да напиша, тук човекът нямаше да има никакъв проблем и щеше да направи държава с главно Д.

    15:39 30.10.2025

    Но това не променя факта, че тоя е яко корумпе и не за първи път се забърква в истории с корупция.

    15:41 30.10.2025

