Володимир Зеленски: Готови сме за мирни преговори, но няма да отстъпим украинска земя на Путин
  Тема: Украйна

Володимир Зеленски: Готови сме за мирни преговори, но няма да отстъпим украинска земя на Путин

28 Октомври, 2025 11:49 1 324 97

  • украйна-
  • русия-
  • володимир зеленски-
  • ракети-
  • дронове-
  • нато

Зеленски заяви още, че Киев ще се нуждае от стабилно финансиране от страна на европейските си съюзници още две или три години

Володимир Зеленски: Готови сме за мирни преговори, но няма да отстъпим украинска земя на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че Киев е готов за мирни преговори навсякъде освен в Русия и Беларус, ако тези преговори ще сложат край на войната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В същото време държавният глава подчерта, че украинските сили "няма да направят и крачка назад" на бойното поле, за да отстъпят територия.

В коментари пред представители на медиите, публикувани днес, Зеленски призова американските законодатели да одобрят по-строги санкции срещу Русия.

Той заяви и че Украйна ще се нуждае от стабилно финансиране от страна на европейските си съюзници още две или три години.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Съдията

    74 6 Отговор
    Е значи не си готов за никакви преговори. То кой ли те и пита, победените няма как да поставят условия.😂

    Коментиран от #37, #39

    11:51 28.10.2025

  • 2 Борис Джонсън

    52 3 Отговор
    Ами не отстъпвайте де. Давай само напред!

    11:51 28.10.2025

  • 3 Ейййй, ама желенез е тоя пор, бееее

    38 4 Отговор
    А под наем за една рубла на столетие може ли?
    Примерно за 200-300 години с възможност за удължаване?

    11:52 28.10.2025

  • 4 Путин

    55 3 Отговор
    То остана ли какво да отстъпвате? Скоро ще се свърши вашата.

    Коментиран от #12

    11:52 28.10.2025

  • 5 Готови сме за "мирни" преговори

    49 2 Отговор
    Поредните тъпотии които могат да им родят кратуните.

    11:52 28.10.2025

  • 6 боги

    55 2 Отговор
    за нищо не си готов дрога!
    Вова ще си вземе всичко сам!
    Той повечето го взе вече де.
    Остава Одеса!

    11:53 28.10.2025

  • 7 Тагарев

    47 2 Отговор
    Между
    ..., но няма да отстъпим украинска земя на Путин...
    и
    ..."няма да направят и крачка назад" на бойното поле,...
    има четири области разлика!

    11:53 28.10.2025

  • 8 Абсолютен

    48 2 Отговор
    Просяк крадец гьонсурат

    Коментиран от #82

    11:53 28.10.2025

  • 9 койдазнай

    5 40 Отговор
    Няма случай в световната история, някой агресор да е омилостивен с отстъпки. Докато не бъде сурово наказан, винаги ще продължава с убийствата и престъпленията, оправдавайки ги с някакви свои "интереси" и исторически правди.

    11:54 28.10.2025

  • 10 Григор

    47 2 Отговор
    С такава постановка нито преговори ще има, нито мир ще има. Това е път за никъде!

    11:54 28.10.2025

  • 11 Вовата

    45 2 Отговор
    Значи не сте готови.... пък и скоро няма да имате нищо за отстъпване

    11:55 28.10.2025

  • 12 Тръмп

    25 3 Отговор

    До коментар #4 от "Путин":

    Със двойка седмаци не се сяда на масата за покер.

    11:55 28.10.2025

  • 13 Pyccкий Карлик

    34 3 Отговор
    Я пък го Зеленото......
    Твърде рано е за преговори !!!
    Искаш финансиране още две-три години ?
    Бегом на фронта да отработваш.
    Безплатен обяд и бял прашец няма

    11:56 28.10.2025

  • 14 Каца без дъно

    25 2 Отговор
    Давайте още 3 години,пък ще ви кажа после,кой ще връща заема.

    11:56 28.10.2025

  • 15 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    2 31 Отговор
    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    11:56 28.10.2025

  • 16 Лопата Орешник

    25 2 Отговор
    Това недоразумение така и не разбра, че може да отстъпваш само това, което владееш!

    11:57 28.10.2025

  • 17 матю хари

    5 26 Отговор
    Украинската армия унищожи руските нашественици в Покровск.

    11:57 28.10.2025

  • 18 ГнуZ 200🪆☠️

    2 21 Отговор
    Нека ГнуZ200 на блатний оркове бъде обилен както досега. УСПЕХ ВСУ!!

    Коментиран от #26, #74

    11:57 28.10.2025

  • 19 Честита демокрация и ЕВРО

    3 20 Отговор
    И на най-лошия си враг не пожелавам да се роди в раша

    Коментиран от #27

    11:57 28.10.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Няма начин !

    18 2 Отговор
    Времето на преговорите свърши ! Украинците да си решат дали да оставят главатарите на хунтата в Киев живи .

    11:58 28.10.2025

  • 22 ру БЛАТА

    4 15 Отговор
    Крепостните блатници много държави са асвабадили само своята НЕ

    11:58 28.10.2025

  • 23 Историк

    6 21 Отговор
    Така правят достойните борци за свобода, те не се продават на вероломните агресори, които са силни и искат да ги подчинят и ограбят. БРАВО! А нашите жалки путинолизци да заминават за Москва да лижат подметки на терориста Путин.

    Коментиран от #54, #63, #79

    11:59 28.10.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Kaлпазанин

    19 2 Отговор
    "Украинска земя"подарена ви от руснаци и съсипана от евреин

    11:59 28.10.2025

  • 26 Булава

    17 3 Отговор

    До коментар #18 от "ГнуZ 200🪆☠️":

    Гледаме че стигнаха Москва.Само че в противоположна посока.10 000 укри обградени.Предаване или смърт е спасението

    Коментиран от #31

    11:59 28.10.2025

  • 27 Хи хи

    15 3 Отговор

    До коментар #19 от "Честита демокрация и ЕВРО":

    Всяка сутрин милиарди хора се будят щастливи че са в БРИКС заедно с Русия !!

    Коментиран от #35

    12:00 28.10.2025

  • 28 Някой

    21 1 Отговор
    Щом не искате да правите териториални отстъпки, значи не сте готови за преговори. Т.е., искате още бой. Прилича на мазохизъм.

    Коментиран от #45

    12:00 28.10.2025

  • 29 кой разбрал, разбрал...

    0 12 Отговор
    Путин е марионетка и не звиси нищо от него. Всеки път след срещи с Тръмп определя разговора като „много продуктивен“, а като се прибере в Кремъл му набиват канчето и още веднага политат рояк от ракети към Украйна. Същото е и при Тръмп, който даже в рамките на един ден, по често дори и от Б. Борисов, може да си промени позицията в диаметрално противоположна.

    12:01 28.10.2025

  • 30 Хи хи

    13 0 Отговор
    Никакви мирни преговори не трябва да има докато руската войска не завърши СВО-то !!!

    12:01 28.10.2025

  • 31 Буламачч

    1 13 Отговор

    До коментар #26 от "Булава":

    Наистина ли си вярваш че даже и да пленят 10 000 войници (което НИКОГА НЯМА ДА СТАНЕ както не стана и при Авдивка) останалите милиони свободолюбивите украинци ще се предадат на окупаторите??? за четири години не научи ли каква е картинката???

    Коментиран от #69

    12:02 28.10.2025

  • 32 Това е журналистиката у нас - мисирки

    14 0 Отговор
    Заглавието :Готови сме за мирни преговори, но няма да отстъпим украинска земя на Путин

    В текста: В същото време държавният глава подчерта, че украинските сили "няма да направят и крачка назад" на бойното поле, за да отстъпят територия:

    12:02 28.10.2025

  • 33 Механик

    12 0 Отговор
    Ще отстъпите! Ще отстъпите и още как.
    Па то и никой няма особено да се интересува от мнениео ви.

    12:03 28.10.2025

  • 34 И Киев е Руски

    13 0 Отговор
    Тоя не само е надрусан но и е жалък .Наркоман с кафява якичка.Скор ще увисне на някой стълб

    12:03 28.10.2025

  • 35 Брикс мрикс

    0 10 Отговор

    До коментар #27 от "Хи хи":

    Какво от това??? Долара световна валута, рашките аут от олимпиадите и Европа, какво се е променило в световния ред?

    Коментиран от #66

    12:04 28.10.2025

  • 36 Кит

    14 0 Отговор
    Зелената тениска с бяло носле пак се изживява като победителка във войната.
    Това означава, че тупаникът продължава.
    За сметка на Украйна и украинците, разбира се!

    12:04 28.10.2025

  • 37 Хахахаха

    3 13 Отговор

    До коментар #1 от "Съдията":

    А кои са победителите? Рашите ли? Най-бомбената държава в света в момента раша ли е победител?

    Коментиран от #40, #41

    12:04 28.10.2025

  • 38 виктория

    15 0 Отговор
    тоя малоумник още е нашмъркан!!!

    12:05 28.10.2025

  • 39 Хахахаха

    1 11 Отговор

    До коментар #1 от "Съдията":

    А и рашите нали не воювали за територия? Поне така разправяхте копейките в началото?

    12:06 28.10.2025

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Преслав

    16 0 Отговор
    ГРЕШКА. ТОЗИ ТИП НЕ Е ДЪРЖАВЕН ГЛАВА И НЯМА ПРАВО ДА ВОДИ ПРЕГОВОРИ . ПОГЛЕДНЕТЕ САМО КАКВА УПЛАШЕНА ФИЗИОНОМИЯ ИМА . ЗАЩОТО Е МАРИОНЕТКА НА КРЪВОЖАДНИЯ ЗАПАД, КОЙТО ИСКА ДА УСТАНОВИ ФАШИСТКИ РЕЖИМ ВЪВ ЦЕЛИЯ СВЯТ.

    12:08 28.10.2025

  • 44 Хаха

    17 1 Отговор
    Украинска земя няма какво да отстъпвате. Путин си иска само руската !!!

    Коментиран от #57, #80

    12:08 28.10.2025

  • 45 Кит

    13 0 Отговор

    До коментар #28 от "Някой":

    Не, не е мазохизъм.
    Не е, защото не бият Зеленски, избиват украинците.
    Избиват ги, докато зелебобосът обикаля света, за да се пъчи по панаирите...

    12:08 28.10.2025

  • 46 за нещо не сте готови тогава

    10 0 Отговор
    Ще ядете боя до края .

    12:10 28.10.2025

  • 47 Хахахаха

    3 9 Отговор

    До коментар #41 от "виктория":

    Това са фактите. Може да са смешни за вас, но са фактите. Рашата е най-бомбената държава в света.

    12:10 28.10.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Жеко

    7 2 Отговор
    Пак казвам за умствено изостаналите, които за съжаление вече са мнозинство в това жалко подобие на държава: НИКОГА в историята битият и е......ят в една война НЕ задават условията как тази война да приключи! Нека да понзая какво ще пише в наркоманския п....... и план: "Русия се изтегля от Украйна. Връща всички завзети територии. Русия плаща и стотици милиарди репарации за въстановяване на Украйна, а Путин лично се предава да бъде съден от международен трибунал". И руснаците се очаква да се съгласят...МА... МА ВИ ДА Е..... ОТКАЧЕНА!

    Коментиран от #59

    12:13 28.10.2025

  • 50 КАКВА ЗЕМЯ. БЕ

    7 1 Отговор
    ТО. ВСИЧКО Е. РУСИЯ!!!

    12:13 28.10.2025

  • 51 Русия

    6 1 Отговор
    Наркоманий,ти си Никой,никой не те пита дали отстъпваш,ние сами ще си вземем всичко,а теб като Садам ще те намерят в някоя шахта.

    12:13 28.10.2025

  • 52 помним

    6 0 Отговор
    И това ще е като ония срещи в Швейцария преди две години, готвеха планове, ядяха и пиеха и се разотидоха и нищо. От тогава що срещи все на върха, все по безумни и шумни, все по скъпи за данъкоплатците , но затова пък без никакъв резултат, или по скоро предизвиквайки инфлация, стагнация, спиране на производства и други щуротии.
    И тия десет точки ще струват много на европейците и няма да има никаква полза от тях.

    12:13 28.10.2025

  • 53 Герак Митко

    5 1 Отговор
    Такава земя няма. Украйна е като Македония, измислена, изкуствена държава.

    12:14 28.10.2025

  • 54 Тодоров

    7 2 Отговор

    До коментар #23 от "Историк":

    Ало, начетеният ИСТОРИК ? Недей да пишеш глупости ! Коя земя е украинска - Донецка, Луганска, Харковска или Одеска област. Всички са част от Руската империя и основните градове са създадени през 17-18 век пак от руските емператори, по-скоро от Екатерина Велика. До 1919 година няма украинска държавност с територия Украйна. Ленин е майката на Украйна и различните царе/императори, включили през годините земи на "днешната територия Украйна", след битки с поляци, шведи, литовци, турци (Крим) и т.н. Имало е руси, белоруси и малоруси. А първият украински президент Леонид Кучма в предизборната си кампания се обръща към избирателите с думите: "Скъпи руски братя и сестри, живеещи в днешна Украйна.....". Така че, сополив историко, върви да ближешрсолоподобните.

    Коментиран от #76

    12:14 28.10.2025

  • 55 жик так

    6 0 Отговор
    Зеленски хубаво опитва да си каже исканията. Интересно е Русия дали ще приеме изобщо да ги обсъжда, след като не губи войната, та да й налагат условия за капитулация. Това със заплахата с Томахоук и други оръжия от САЩ звучи като да опитват да заплашват Русия с намеса на НАТО и Трета Световна Война. Ама и тук май чухме отговора на руснаците- Буревестник беше представен като заплаха към НАТО.
    Защо толкова искат ядрена война с Русия? В разрушението да им е по-лесно на някои крадливи политици да си покрият зулумите?

    12:14 28.10.2025

  • 56 Точен

    6 0 Отговор
    Зеления още си въобразява, че е фактор... Сега се срещат Си и Тръмп, китайците ще натиснат Дони да спира украинската хунта, предизвикала най-гадната война в следвоенна европа.

    12:15 28.10.2025

  • 57 Хайде де

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Хаха":

    Нека да си поиска и Аляска...и тя е руска!

    12:15 28.10.2025

  • 58 Галина Събева

    2 0 Отговор
    Не мое ми почне нормално деня без поредната повдигаща духа новина за Зелен със Ски ,направо не знам каво ще бъде съвсем скоро като го гътттнат ?

    12:15 28.10.2025

  • 59 Хахахаха

    1 5 Отговор

    До коментар #49 от "Жеко":

    Не. Всъщност се очаква, запада да докара рашата сама да се откаже от по-нататъшна война. Рашата изгуби. Вече е най-бомбената държава в света в момента.

    Коментиран от #73, #94

    12:15 28.10.2025

  • 60 и какво вика потника

    6 1 Отговор
    Нека да позная - Всичко остава за Украйна, Русия се изтегля и плаща репарации следващите 10000000 год. Украйна се съгласява да "спазва" руското малцинство, като им предостави вариант да се изселят в Русия (това да ви е познато ... случвало се е и на БГ.) Украйна гордо влиза в НАТО и ЕС. (виж последното Русия никога не е била против). Не съм убеден, че този "план" ще сработи.

    Потника ще плаща сметката .

    12:15 28.10.2025

  • 61 az СВО ПОБЕДА80

    6 1 Отговор
    Накратко:

    1. Преговорите са излишни.
    2. Киев не е в позиция да поставя условия.
    3. Условията на победителя във войната са ясно формулирани още от февруари на 2022г.
    4. Партията на войната е в задънена улица и трескаво търси изход....

    Коментиран от #65

    12:16 28.10.2025

  • 62 Баязидов

    5 0 Отговор
    Спри наркотиците,започни да мислиш нормално. Връщай се в киевския държавен цирк,за да спре жестоката война.Стана милиардер с просията си по света.Погрижи се да ги харчиш ти,иначе ще се пукнеш от яд.

    12:16 28.10.2025

  • 63 Българин

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Историк":

    Българския народ винаги се е снишавал пред по-големите, силните и смелите. Така сме оцелели през вековете. А големите биткаджии са забравени отдавна.
    Тоя урок укрите ще го научат по трудния начин!

    12:17 28.10.2025

  • 64 Опс

    4 0 Отговор
    Нагъл и безочлив нарко...

    12:17 28.10.2025

  • 65 Хахахаха

    1 7 Отговор

    До коментар #61 от "az СВО ПОБЕДА80":

    Рашата не е в позицията да поставя условия! Рашата е най-бомбената държава в света в момента! Какви условия ще определя?

    Коментиран от #75

    12:17 28.10.2025

  • 66 Миро

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Брикс мрикс":

    ТОВА е за умни хора хахаха не за гладък мозък

    12:18 28.10.2025

  • 67 Неразбрал

    2 0 Отговор
    И за какво точно сте готови?

    12:18 28.10.2025

  • 68 Само питам

    5 0 Отговор
    Какво става бе козляците ?
    Превзехте ли Курск , а ? Или само първите три букви ?! А Крим кога ?!

    12:18 28.10.2025

  • 69 Укри

    6 0 Отговор

    До коментар #31 от "Буламачч":

    Да останалите...колко са?
    25 милиона се изнесоха и загинаха.
    Колко останаха, до последния укра ще се бият.
    А това позьорче ще си живее из Европа

    12:18 28.10.2025

  • 70 мдааааааааааа

    4 0 Отговор
    Готови сме, ама няма да преговаряме.

    12:18 28.10.2025

  • 71 Въпрос

    6 1 Отговор
    Зельонски е готов за мирни преговори, а България готова ли е, че по негова вина затварят Лукойл и получаваме куп проблеми?

    12:18 28.10.2025

  • 72 Наистина

    4 1 Отговор
    Боклук

    12:19 28.10.2025

  • 73 Коко

    1 1 Отговор

    До коментар #59 от "Хахахаха":

    Ти какво ще направиш? Пак ли ще пишеш тук безумици?
    Коментираш теми които са извън умствените ти способности!

    Коментиран от #90

    12:19 28.10.2025

  • 74 Мишел

    3 1 Отговор

    До коментар #18 от "ГнуZ 200🪆☠️":

    Напразно се радваш. Разузнаването на американците твърди, че във войната в Украйна украинските среднодневни жертви са вече 36 пъти повече от руските, поради пълното превъзходство на руската армия във всички видове оръжия и особено в тежките оръжия.
    Краят на войната в Украйна най- вероятно ще е поради свършване на украинците, готови да загинат на фронта.

    Коментиран от #95

    12:19 28.10.2025

  • 75 когато фактите говорят и боговете мълча

    3 2 Отговор

    До коментар #65 от "Хахахаха":

    Факт 1 - Украйна, есето, натуто и сите западналяци загубиха войната.
    Факт 2 - Русия побеждава.
    Факт 3 - Русия побеждава на всички фронтове.
    Факт 4 Загубата от Русия е спасение за украйна. Ще я има и ще я възстановят. Ще благодари след време.

    Коментиран от #85

    12:19 28.10.2025

  • 76 Хахахаха

    1 4 Отговор

    До коментар #54 от "Тодоров":

    Ама на теб не ти е ясно, че рускоговорящите не са искали да живеят в раша и за това са живели в Украйна. За това не е нужно раша да идва при тях. Те ако искаха в раша, щяха да отидат в раша. Но не са искали.

    Коментиран от #96

    12:20 28.10.2025

  • 77 РФ е един огромен КЕН eф !

    4 5 Отговор
    Русия значи ГУЛаг, чистки, геноциди, лъжи, Чернобил, Буча, Ирпин, Мариупол и Гладомор. Ненавиждам всичко това, отвращавам се от него, презирам го и искам да го няма. Смятам, че в България и цяла Европа трябва да се отделим от тази гнусна страна за поне сто години - без връзки, без контакти, без зависимости, без търговия и обмен. Населението ѝ заслужава по най-хладен, безразличен начин да го оставим на сатрапите му.
    Но защо, би попитал някой.
    Защото Русия е диво, страшно, цинично и хаотично място, където царят страшни жестокости и извращения. Изнасилвания, пиянство, убийства, издевателства, дегенерация, отчаяние, цинизъм, безнадеждност. Пълен човешки провал. Разпад на религии, култури, свободи, етноси, семейства и личности. Това дори не е азиатщина: китайците са жестоки, но при тях има ред; индийците живеят в хаос и мръсотия, но при тях има човещина; японците страдат, но мълчаливо; иранците имат гадна диктатура, но и фини нрави; арабите масово робуват на една скверна религия, но поне имат някакво, макар и изкривено, чувство за чест. Истинските азиатци все пак са хора. Докато в Русия хора не са останали. Малкото на брой руски хомо сапиенси загинаха или избягаха.

    Коментиран от #84, #87

    12:20 28.10.2025

  • 78 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Има една мъдрост

    1 1 Отговор

    До коментар #44 от "Хаха":

    Лаком гZ кръв сесесере

    12:21 28.10.2025

  • 81 Сщату

    1 0 Отговор
    И язека сакам фунансиране...па неделя шчур тоака капутлок...

    12:21 28.10.2025

  • 82 Ти да видиш

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Абсолютен":

    ами... не виновен тоз която яде.... нали знаеш. Смотаните еврогей.....ове, които дават ли дават, без да имат....
    Ама нали те ще духнат, а ние ще плащаме...

    12:21 28.10.2025

  • 83 Планът се видоизменя

    2 1 Отговор
    Подмиване в банята, по две туби вазелин на човек и чемодан, вокзал, Москва на килимчето при Путин, но първо с вазелина през чеченската охрана.

    12:21 28.10.2025

  • 84 ру БЛАТА

    0 1 Отговор

    До коментар #77 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Преди блатните територии ги владееше златната орда и болшевишката орда сега ги владее Zлата орда НО идва ВСУ да асвабадят крепостните

    12:22 28.10.2025

  • 85 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #75 от "когато фактите говорят и боговете мълча":

    Рашата е най-бомбената държава в света и от ден на ден, бомбенето се увеличава. Ако искат да продължат, може рашите да загубят всичко. До преди 3 години масови удари по руска територия с ракети и дронове беше фантастика. Сега е ежедневие!

    12:22 28.10.2025

  • 86 Зельонски

    0 0 Отговор
    всеки ден реве за усилване на антируските санкции и в резултат затварят Лукойл Бургас. Няколко хиляди остават без работа. Цените скачат нагоре.

    12:22 28.10.2025

  • 87 Ъъъъъъъъ

    1 1 Отговор

    До коментар #77 от "РФ е един огромен КЕН eф !":

    Браво! Заслужи си 50-те евроцента! Още 2-3 такива поста и ще има за баничка.

    12:22 28.10.2025

  • 88 Новини от последните минути

    1 1 Отговор
    Украинските сили укрепиха позициите си в стратегическия град Покровск.
    162-ра механизирана бригада на ВСУ заедно с пристигналите специални части на СБУ ликвидират безмилостно агресорите във всяка точка в Покровск.

    Коментиран от #91

    12:22 28.10.2025

  • 89 "Всякога проклета Русия" по Раковски

    2 1 Отговор
    Защо Русия е толкова зла страна?

    В продължение на векове Русия е подчинявала съседите си и е завладявала земите им, причинявайки смърт, мъка и страдания на местното население.
    В продължение на векове негативният подбор бушува в Русия.
    След болшевишкия преврат през октомври 1917 г. Русия се обърна към официалната политика на „червен терор“ под ръководството на Ленин - милиони хора бяха безмилостно убити.
    През 1920 г. Бялата армия бяга от Русия: 300 000 млади, здрави мъже в репродуктивна възраст са изчезнали, най-образовани, мъже с почтеност, нежелаещи да правят компромиси с болшевишкия режим.
    През 1922 г. болшевиките извършват експулсиране на университетски професори. За пореден път най-добрите от най-добрите напускат семействата си. Интелектуалният потенциал на Русия е унищожен.
    При Сталин вълни от терор срещу гражданите и изкуствено предизвикан глад опустошиха както градовете, така и селата.
    Милиони селяни бяха убити или изпратени в ГУЛАГ-овете — най-трудолюбивата част от тези, които изхранваха страната и обработваха земята.
    Качествата, които улесняваха оцеляването, бяха способността за лицемерие, малодушието, моралната гъвкавост, липсата на самочувствие. Посредствеността беше предимство.

    През 21-ви век Путин и бандата му отново завъртяха колелото на негативния подбор.
    Най-добрите хора отново напускат Русия на Путин, защото просто не могат да живеят там.

    12:23 28.10.2025

  • 90 Хахахаха

    1 1 Отговор

    До коментар #73 от "Коко":

    Пиша фактите, а те явно не ви харесват.

    12:23 28.10.2025

  • 91 Ъъъъъъъъ

    1 0 Отговор

    До коментар #88 от "Новини от последните минути":

    Я пак, я пак! Какво правят?🤣

    12:23 28.10.2025

  • 92 Много

    1 0 Отговор
    Ме радва изявлението на наркомана !

    12:25 28.10.2025

  • 93 не може да бъде

    0 0 Отговор
    Просто елемент от пропагандната война ...голяма трагедия е за държавата Украйна че начело е поставен един неумен непоготвен неразбиращ в какво се е забъркал пропагандист!!?На колективният Запад може би е полезно че засега печели информационно-пропагандната война и в това отношение Зеленски като артист си върши работата ...но цената за т.н.украинци ще бъде неимоверно висока !?Първо вече са изяли солта второ вече ги бият и накрая ..ще си платят... с много територия ....-/макар че всъщност това си е руска територия каквото и да се говори /!?...не случайно казах нещо за информационно -пропагандната война -тя изкривява в момента същността на сраженията които се водят и истината ни се изплъзва!?Така е даже с обкръжаването на украинците в Покровск и Купянск -надявам се че всички са разбрали че това не е като в Сталинград ...явно съвременната война с дронове ракети и разни други средства в т.ч. и за наблюдение налага съвсем други стандарти!?

    12:25 28.10.2025

  • 94 Всъщност казвате,

    0 0 Отговор

    До коментар #59 от "Хахахаха":

    че Зеленски ще преговаря за ,, стабилно финансиране от страна на европейските си съюзници още две или три години и с американските законодатели да одобрят по-строги санкции срещу Русия”.

    12:25 28.10.2025

  • 95 Безаналогови Блатни технологии

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "Мишел":

    Колко прозт промит путинофил трябва да е някой който да вярва че нападащите дават 30 пъти по малко жертви от защитаващите се(без прецедент във военната история) и няма капитулация 4 години вече. На война се лъже най много а пилците се броят на есен. Да видим кога ще свъши тридневката ЛОЛ

    12:26 28.10.2025

  • 96 Професор

    1 0 Отговор

    До коментар #76 от "Хахахаха":

    Пуцци ,тази Украйна е била част от съветското пространство и много специалисти от СССр са били разпределени по договори в Донбас и тем прочие ,но когато си куххх и мразиш да мислиш е завинаги .

    12:26 28.10.2025

  • 97 Зельонски

    0 0 Отговор
    с антируските санкции ни затвори единствената рафинерия и ни очаква купонна система.

    12:26 28.10.2025

