Володимир Зеленски: Готови сме за мирни преговори, но няма да отстъпим украинска земя на Путин

Украинският президент Володимир Зеленски каза днес, че Киев е готов за мирни преговори навсякъде освен в Русия и Беларус, ако тези преговори ще сложат край на войната, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

В същото време държавният глава подчерта, че украинските сили "няма да направят и крачка назад" на бойното поле, за да отстъпят територия.

В коментари пред представители на медиите, публикувани днес, Зеленски призова американските законодатели да одобрят по-строги санкции срещу Русия.

Той заяви и че Украйна ще се нуждае от стабилно финансиране от страна на европейските си съюзници още две или три години.