"Отново лъсна голата им глупост" - Пхенян се присмя на надеждите на Сеул за денуклеаризация на корейския полуостров

Заместник-министърът на външните работи на Северна Корея Пак Мьонг-хо нарече желанието на Република Корея за денуклеаризация на Корейския полуостров „неосъществима мечта“, съобщи Корейската централна информационна агенция.

Вчера южнокорейската президентска администрация обяви, че лидерите в Сеул и Пекин биха могли да обсъдят денуклеаризацията на Корейския полуостров на срещата си на върха на 1 ноември.

Пак Мьонг-хо заяви, че Република Корея „не пропуска нито една възможност да повдигне“ този въпрос.

„Република Корея все още не разбира, че постоянното ѝ отричане на статута на КНДР като ядрена държава и непрестанното повтаряне на заблуждаващата мечта за денуклеаризация разкриват нейната глупост в цялата ѝ голота“, каза заместник-министърът.

„Търпеливо ще демонстрираме, че колкото и да говорят за денуклеаризация – дори сто или хиляди пъти – това е неосъществима мечта“, заяви висшият дипломат.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун многократно е подчертавал, че Пхенян няма да се откаже от ядрените оръжия.