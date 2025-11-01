Новини
Свят »
Северна Корея »
"Отново лъсна голата им глупост" - Пхенян се присмя на надеждите на Сеул за денуклеаризация на корейския полуостров

1 Ноември, 2025 05:10, обновена 1 Ноември, 2025 05:23 597 4

Вчера южнокорейската президентска администрация обяви, че лидерите на страната и Китай може да обсъдят темата на срещата си на върха на 1 ноември

"Отново лъсна голата им глупост" - Пхенян се присмя на надеждите на Сеул за денуклеаризация на корейския полуостров - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Заместник-министърът на външните работи на Северна Корея Пак Мьонг-хо нарече желанието на Република Корея за денуклеаризация на Корейския полуостров „неосъществима мечта“, съобщи Корейската централна информационна агенция.

Вчера южнокорейската президентска администрация обяви, че лидерите в Сеул и Пекин биха могли да обсъдят денуклеаризацията на Корейския полуостров на срещата си на върха на 1 ноември.

Пак Мьонг-хо заяви, че Република Корея „не пропуска нито една възможност да повдигне“ този въпрос.

„Република Корея все още не разбира, че постоянното ѝ отричане на статута на КНДР като ядрена държава и непрестанното повтаряне на заблуждаващата мечта за денуклеаризация разкриват нейната глупост в цялата ѝ голота“, каза заместник-министърът.

„Търпеливо ще демонстрираме, че колкото и да говорят за денуклеаризация – дори сто или хиляди пъти – това е неосъществима мечта“, заяви висшият дипломат.

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун многократно е подчертавал, че Пхенян няма да се откаже от ядрените оръжия.


Северна Корея
  • 1 Последния Софиянец

    3 4 Отговор
    Външноклозетните и рабите им примитивни още си мислят, че само те имат ракети, а задунайските на колена им ръкопляскат!

    06:00 01.11.2025

  • 2 Атина Палада

    3 4 Отговор
    Копейките навсякъде по света умрели от глад и мизерия, но пък имат танкове и калашки!

    06:02 01.11.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    1 1 Отговор
    И в блатата са същите клошари, нямат нито асфалт, ток, тичаща вода, бензина е с купони вече, но се хвалят ръждиви ракети от 60те години, само копейките им завиждат на мизерията и робията!

    06:13 01.11.2025

  • 4 Северна Корея има отдавна ЯО

    1 0 Отговор
    Но фактите са, че никого не са нападали с него, нито имат намерение, а е само за защита.
    Разбира се, режима там не ни харесва, но Северна Корея е нападана непрекъснато и само ЯО спасява режима там до сега ! Иначе отдавна да приложена там демокрацията тип "Кадафи"!
    Ако драконовите санкции за това, че щяла "да напада някого с ЯО" отпаднат, за нула време ще развие икономика подобна на Китай, който е също ядрена държава, но го изтърваха икономически от западната си лакомия!

    06:21 01.11.2025

