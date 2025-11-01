"Отново лъсна голата им глупост" - Пхенян се присмя на надеждите на Сеул за денуклеаризация на корейския полуостров

Заместник-министърът на външните работи на Северна Корея Пак Мьонг-хо нарече желанието на Република Корея за денуклеаризация на Корейския полуостров „неосъществима мечта“, съобщи Корейската централна информационна агенция.
Вчера южнокорейската президентска администрация обяви, че лидерите в Сеул и Пекин биха могли да обсъдят денуклеаризацията на Корейския полуостров на срещата си на върха на 1 ноември.
Пак Мьонг-хо заяви, че Република Корея „не пропуска нито една възможност да повдигне“ този въпрос.
„Република Корея все още не разбира, че постоянното ѝ отричане на статута на КНДР като ядрена държава и непрестанното повтаряне на заблуждаващата мечта за денуклеаризация разкриват нейната глупост в цялата ѝ голота“, каза заместник-министърът.
„Търпеливо ще демонстрираме, че колкото и да говорят за денуклеаризация – дори сто или хиляди пъти – това е неосъществима мечта“, заяви висшият дипломат.
Севернокорейският лидер Ким Чен-ун многократно е подчертавал, че Пхенян няма да се откаже от ядрените оръжия.
Последния Софиянец
06:00 01.11.2025
Атина Палада
06:02 01.11.2025
Др.Тодор Живков 🇧🇬
06:13 01.11.2025
4 Северна Корея има отдавна ЯО
Разбира се, режима там не ни харесва, но Северна Корея е нападана непрекъснато и само ЯО спасява режима там до сега ! Иначе отдавна да приложена там демокрацията тип "Кадафи"!
Ако драконовите санкции за това, че щяла "да напада някого с ЯО" отпаднат, за нула време ще развие икономика подобна на Китай, който е също ядрена държава, но го изтърваха икономически от западната си лакомия!
06:21 01.11.2025