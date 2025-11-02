Сателитни снимки разкриха масови екзекуции в Судан ВИДЕО

Сателитни изображения, публикувани от университът Йейл, показват масови екзекуции от паравоенните Сили за бърза подкрепа (СБП) в суданския град Ел Фашер, предава CBS News, цитирана от ФОКУС.

Лабораторията за хуманитарни изследвания към Училището по обществено здраве в Йейл публикува доклад, анализиращ сателитни изображения, направени над района на Ел Фашер, където насилието ескалира през последните дни.

Според доклада, голям брой превозни средства на СБП са били наблюдавани да патрулират райони на града, където цивилни са се укривали.

Анализът на изображенията, който показва тъмночервени петна близо до превозните средства на СБП, разкрива струпвания от обекти, сравними по размер с човешки тела.

Тези тъмни петна са идентифицирани като телата на починали хора. Те обаче липсват от по-ранните изображения на района.

Според университета, тези изображения могат да се считат за "доказателство за масови екзекуции, извършени от СБП в Ел Фашер“.

Членове на паравоенната милиция на Силите за бърза подкрепа (СБП), която е във война със суданската армия от април 2023 г., превзеха Ел Фашер в неделя, прогонвайки армията от последната ѝ крепост в западния регион Дарфур след 18-месечна обсада, съобщава CBS News.

Град Ел Фашер, който е най-големият в региона Дарфур, до голяма степен е попаднал под контрола на СБП след продължителните боеве.

След падането на този град имаше множество съобщения за произволни екзекуции, масови убийства, сексуално насилие, нападения срещу хуманитарни работници, грабежи и отвличания.