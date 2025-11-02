Новини
Четирима загинаха при израелски удар в Южен Ливан

2 Ноември, 2025 04:14, обновена 2 Ноември, 2025 03:16 379 0

Други трима са ранени

Четирима загинаха при израелски удар в Южен Ливан - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
При израелски удар в Южен Ливан са били уби четирима души. Ранени са други трима, уточняват от ливанското министерство на здравеопазването, цитирани от АФП и БНР.

Агенцията коментира, че тези удари пораждат опасения за стабилността на едногодишното примирие между Израел и проиранската групировка. Въпреки прекратяването на огъня през ноември миналата година, Израел поддържа войски в пет района в Южен Ливан и продължава периодично с въздушни удари, за които израелските военни твъртят, че са насочени към "Хизбула".

В средата на миналия месец ливанският президент Жозеф Аун призова за преговори с Израел в средата на октомври, след като Доналд Тръмп посредничи за прекратяване на огъня в Газа. По-късно обаче Аун обвини Израел, че е отговорил на призива му за мир като е засилил ударите си срещу Ливан. Съединените щати засилиха натиска върху ливанските власти да разоръжат групировката "Хизбула", която действа на ливанска територия.

През 2023 година "Хизбула" започна да обстрелва Израел през границата след избухването на войната в Газа в знак на съпричасност с палестинците. Това породи ескалиране на конфликта с Израел и открита война в продължение на два месеца, а примирието беше възстановено преди една.


Ливан
