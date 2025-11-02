Новини
Свят »
Испания »
Разобличават мрежа от български джебчийки в Мадрид

2 Ноември, 2025 09:53 694 22

Доброволци снимат крадлите и публикуват лицата им в Instagram

Разобличават мрежа от български джебчийки в Мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Десетки българки са в центъра на скандал в Мадрид, след като граждански патрули започнаха да ги снимат, докато крадат по улиците и метрото на испанската столица. Доброволческата организация "Патрула Мадрид" документира престъпленията им и публикува снимките и имената им в Instagram, разкривайки добре организирана престъпна мрежа, която нанася сериозни щети на имиджа на България, пише Нова телевизия.

Вече две години група граждани под името "Патрула Мадрид" ден и нощ преследват и заснемат джебчийки в крачка по тесните улици на стария град. "Ние сме обикновени граждани от всички слоеве на обществото - собственици на ресторанти, барове, аматьори-гидове, пенсионери", обяснява един от членовете на патрула. Макар сред задържаните да има румънци и босненци, според тях най-голямата и организирана група са именно българките.

Пирамидална структура, свързана с тежката престъпност

Доброволците описват мрежата като "огромно българско движение, което е много, много добре организирано". Според тях става въпрос за пирамидална структура, чийто връх е свързан с друг тип престъпни организации, занимаващи се с трафик на коли, наркотици и пране на пари. "Идентифицирали сме повече от 150 жени тук, които са от една и съща банда", твърди друг член на патрула. "Не знам дали мога да го кажа това, но те са ромски семейства от България. За мен те са от България. И в Испания има роми и те са испанци".

През двегодишната си дейност патрулът е изградил ясен профил на извършителките. "Мнозинството са на 25, 30, максимум 40 години. Обикновено са много сериозни. Никога не се усмихват. Поне две жени вървят заедно и дори не си говорят помежду си", обясняват те. Разпознават ги и по специфичния начин на обличане и носенето на слънчеви очила.

С времето българките са станали все по-креативни в методите си. Жертвите им са предимно възрастни хора и туристи от Източна Азия, които носят повече пари в брой. "Обикновено ходят на много пренаселени места. Например, българските джебчии ходят в автобусите в пиковите часове", разказва член на патрула. Класическият им метод е да прикрият ръката си с дреха, докато измъкват портфейли от чанти или джобове.


Испания
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Успешна евроинтеграция

    17 1 Отговор
    Нали се толерира от шорош

    09:56 02.11.2025

  • 2 Снимат

    14 1 Отговор
    ги но не могат да ги арестуват :) Явно и там полицията ги пази както тук

    09:57 02.11.2025

  • 3 политкоректна мисирка

    10 0 Отговор
    Български ли я пак май са от ония по-тъмно зелените българи.

    09:57 02.11.2025

  • 4 Мефистофел

    14 0 Отговор
    Сигурни ли са, че са българки? На снимката на "индийки" приличат.

    09:58 02.11.2025

  • 5 Гост№4442

    11 0 Отговор
    Спиране издаването на български документи на тея изчадия и анулиране на съществуващите такива!

    09:58 02.11.2025

  • 6 Сталин

    5 2 Отговор
    Абе оставете хората на мира ,циганите си търсят обратно парите откраднати от България,западните мародери влачат милиарди от България и не плащат данъци

    09:59 02.11.2025

  • 7 Българи?

    9 0 Отговор
    Тези хъхрещите надали изречение с пет български думи могат да съставят. Засега е добре, че тези "българи" масово се изнесоха от България и основно обикалят Европа, правейки мизерии. Лошото е, че Европа върви все по-надолу, парите изтъняват и скоро ще им се набият в очите и под една или друга форма ще се върнат обратно към България, а не към Индия или Пакистан.

    10:00 02.11.2025

  • 8 Мими Кучева🐕

    8 0 Отговор
    Активистки на Новото начало.🦍🤣👍

    10:04 02.11.2025

  • 9 Уточнение

    6 0 Отговор
    Циганите не са българи. Може да са български граждани, но нямат нищо общо с българите. По същата логика могат да ги наричат циганките и европейки, тъй като България е член на Европейски съюз. Като искат, испанците да си наричат циганите испанци, тяхна си работа. И да повторим:циганите са си цигани и нямат нищо общо с българите.

    10:04 02.11.2025

  • 10 Аз пък

    2 0 Отговор
    Пробивам дупка в джоба, през дупката изкарвам чекура, и ги чакам да бръкнат! Пипнат ли - играят!

    10:05 02.11.2025

  • 11 Абе,

    7 0 Отговор
    какви българки са тези избирателки на гроб и депесето ?!

    10:05 02.11.2025

  • 12 А тук има много измамници

    1 1 Отговор
    В Козлодуй върлуваше една изпечена измамница- Мариела Димитрова, която е завлякла много хора с пари и на никой, нищо не е върнала. Сега се укрива в Тетевен. Снаха е на Митко-горския.Нямате представа за какъв мошеник става въпрос. Тетевен внимавайте! Същата се занимава и с телефонни измами.
    Това е сигнал, предупреждение! Въпросното лице години наред се е занимавало само и единствено с измами! Пазете се!Става въпрос за професионален измамник!

    Коментиран от #17

    10:06 02.11.2025

  • 13 Отрезвяващ

    2 0 Отговор
    Слагаш рибарски кукички,игли върху ценната вещ" и чакаш някой да изреве на умряло и вмирисано-сиган.

    Коментиран от #22

    10:06 02.11.2025

  • 14 оооппсс

    4 0 Отговор
    Какви българи бее,в цяла Европа поне от 10 години разграничават българите от лилавите роми,последните са от друга галактика..

    10:07 02.11.2025

  • 15 Гост

    0 2 Отговор
    Български джебчийкииии??? Това е мит!!! Българите сме толкова добри и хрисими хора, не можем, дори, да си помислим, че можем да откраднем

    Коментиран от #19

    10:11 02.11.2025

  • 16 Още два месеца и българите ще се

    1 1 Отговор
    Върнат в еврозоната на България сега са по Европа защото в България няма евро

    10:12 02.11.2025

  • 17 Петков

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "А тук има много измамници":

    Вас с колко пари ви завлече?

    10:12 02.11.2025

  • 18 Мицкоски

    0 0 Отговор
    Вижте сте какви сте цигани в жалката ви циганска държавица,бугарин значи циганин.

    Коментиран от #21

    10:14 02.11.2025

  • 19 Ясноо

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "Гост":

    Циганин си и затова плюеш българите.

    10:16 02.11.2025

  • 20 Хасковски каунь

    1 0 Отговор
    Интегрирахте ги. Хубаво.
    Халал да ви са!

    10:17 02.11.2025

  • 21 Млъквай,

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Мицкоски":

    получовеко, че някой косовар пак ще те...

    10:18 02.11.2025

  • 22 ганев

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Отрезвяващ":

    МНОГО ТОЧЕН..И ИСТИНСКИ ..МЕТОД...И МАЛКО....СТРИХНИН

    10:18 02.11.2025

Новини по държави:
