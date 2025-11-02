Разобличават мрежа от български джебчийки в Мадрид

Десетки българки са в центъра на скандал в Мадрид, след като граждански патрули започнаха да ги снимат, докато крадат по улиците и метрото на испанската столица. Доброволческата организация "Патрула Мадрид" документира престъпленията им и публикува снимките и имената им в Instagram, разкривайки добре организирана престъпна мрежа, която нанася сериозни щети на имиджа на България, пише Нова телевизия.
Вече две години група граждани под името "Патрула Мадрид" ден и нощ преследват и заснемат джебчийки в крачка по тесните улици на стария град. "Ние сме обикновени граждани от всички слоеве на обществото - собственици на ресторанти, барове, аматьори-гидове, пенсионери", обяснява един от членовете на патрула. Макар сред задържаните да има румънци и босненци, според тях най-голямата и организирана група са именно българките.
Пирамидална структура, свързана с тежката престъпност
Доброволците описват мрежата като "огромно българско движение, което е много, много добре организирано". Според тях става въпрос за пирамидална структура, чийто връх е свързан с друг тип престъпни организации, занимаващи се с трафик на коли, наркотици и пране на пари. "Идентифицирали сме повече от 150 жени тук, които са от една и съща банда", твърди друг член на патрула. "Не знам дали мога да го кажа това, но те са ромски семейства от България. За мен те са от България. И в Испания има роми и те са испанци".
През двегодишната си дейност патрулът е изградил ясен профил на извършителките. "Мнозинството са на 25, 30, максимум 40 години. Обикновено са много сериозни. Никога не се усмихват. Поне две жени вървят заедно и дори не си говорят помежду си", обясняват те. Разпознават ги и по специфичния начин на обличане и носенето на слънчеви очила.
С времето българките са станали все по-креативни в методите си. Жертвите им са предимно възрастни хора и туристи от Източна Азия, които носят повече пари в брой. "Обикновено ходят на много пренаселени места. Например, българските джебчии ходят в автобусите в пиковите часове", разказва член на патрула. Класическият им метод е да прикрият ръката си с дреха, докато измъкват портфейли от чанти или джобове.
