Новини
Свят »
Ямайка »
До 28 достигна броят на жертвите на урагана "Мелиса" (ВИДЕО)

До 28 достигна броят на жертвите на урагана "Мелиса" (ВИДЕО)

2 Ноември, 2025 12:21 537 2

  • мелиса-
  • ямайка-
  • ураган

Природното бедствие причини наводнения, сериозни щети на инфраструктурата и загуба на човешки живот

До 28 достигна броят на жертвите на урагана "Мелиса" (ВИДЕО) - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова Милена Богданова Автор във Fakti.bg

Броят на жертвите от урагана Мелиса в Ямайка нарасна до 28, обяви премиерът на Ямайка Андрю Холнес. Предишният брой на жертвите беше 19.

„Правителството потвърждава, че броят на жертвите от урагана Мелиса се е увеличил до 28“, написа Холнес в социалните мрежи.

В края на октомври ураганът Мелиса, ураган от категория 5 по скалата на Сафир-Симпсън, удари Ямайка, причинявайки наводнения, сериозни щети на инфраструктурата и загуба на човешки живот. Бурята засегна също Куба, Доминиканската република, Хаити и малки островни държави в Карибския басейн.


Ямайка
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Ураганът Мелиса - 28 жертви
    Ураганът ГЕРБ - 3 жертви в КК Елените

    12:27 02.11.2025

  • 2 Снощи бяха

    1 0 Отговор
    над 50 ?

    13:19 02.11.2025