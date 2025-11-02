До 28 достигна броят на жертвите на урагана "Мелиса" (ВИДЕО)

Броят на жертвите от урагана Мелиса в Ямайка нарасна до 28, обяви премиерът на Ямайка Андрю Холнес. Предишният брой на жертвите беше 19.

„Правителството потвърждава, че броят на жертвите от урагана Мелиса се е увеличил до 28“, написа Холнес в социалните мрежи.

В края на октомври ураганът Мелиса, ураган от категория 5 по скалата на Сафир-Симпсън, удари Ямайка, причинявайки наводнения, сериозни щети на инфраструктурата и загуба на човешки живот. Бурята засегна също Куба, Доминиканската република, Хаити и малки островни държави в Карибския басейн.