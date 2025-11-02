Естония засече руски граничен патрулен кораб, плаващ под знамето на "Вагнер" в река Нарва

В неделя, 2 ноември, естонското външно министерство обяви в Х, че руски граничен патрулен кораб, плаващ под знамето на руската частна военна компания "Вагнер“, е забелязан в река Нарва, съобщи ФОКУС.



Естонските власти публикува снимка и видео на руски граничен патрулен кораб, плаващ под знамето на "Вагнер“, по река Нарва на границата между Естония и Ленинградската област на Русия.



"''Вагнер'' отново ли марширува към Москва или този път започват от Санкт Петербург? Трудно е да се каже. От наша гледна точка изглежда, че те са анексирали руската гранична служба. Кой знае...“, пише външното министерство на страната.



Естонското външно министерство обяви, че е отправило запитване до руското външно министерство относно този инцидент.



През август в Естония беше задържан мъж, който незаконно бе преминал границата с Русия през река Нарва и после се бе върнал по същия маршрут.



Наскоро естонското външно министерство наложи санкции на двама руснаци заради преследването на директора на музея в Нарва Мария Сморжевских-Смирнова.



По време на удара на Силите за отбрана на Украйна по морския нефтен терминал на компанията "Роснефт" в Туапсе, Краснодарски край, в пристанището е имало най-малко три плавателни съда.

Вече е установено на кого принадлежат. Това съобщи говорителят на украинския флот Дмитрий Плетенчук, съобщава Suspilne.



"Информацията все още се уточнява, тъй като различни източници предоставят различни данни. Всички това, всички те обаче сочат, че по време на инцидента на платформите са се намирали най-малко три плавателни съда, които са превозвали петрол. Експертите вече са установили на кого принадлежат", каза говорителят.



Според Плетенчук този случай ще има дългосрочни последици за Русия, защото щетите по стратегически съоръжения ще се отразят не само на износа на суров петрол, но и на бизнес активността на компаниите, използващи тези съоръжения.



"В допълнение към преките щети по технологичните вериги, участващи в превоза, ще има реакция сред компаниите, които превозват и зареждат там. Това ще увеличи застрахователните премии и по принцип ще обезкуражи мнозина да влизат в тези пристанища“, казва говорителят на ВМС.



Той добави, че тези пристанища са от стратегическо значение за Русия, защото през тях преминава до 20% от износа на суров петрол.



Ден преди това беше съобщено, че дронове са атакували Краснодарския край на Руската федерация. Местни жители съобщаваха в социалните медии, че са чували експлозии.



По-късно стана известно, че са повредени танкер и петролен терминал.



Според Службите за сигурност на Украйна (СБУ), Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) успешно са поразили 160 руски нефтопреработвателни съоръжения от началото на годината.



Впоследствие Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърди, че в нощта на 2 ноември 2025 г. украинските отбранителни сили са нанесли щети на инфраструктурата на нефтопреработвателната фабрика РН-Туапсе в Краснодарския край на Русия.