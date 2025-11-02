Новини
Естония засече руски граничен патрулен кораб, плаващ под знамето на "Вагнер" в река Нарва

Естония засече руски граничен патрулен кораб, плаващ под знамето на "Вагнер" в река Нарва

2 Ноември, 2025 19:14, обновена 2 Ноември, 2025 19:22

При удара на ВСУ по нефтения терминал в Туапсе, в пристанището е имало най-малко три плавателни съда, съобщи говорителят на украинския флот Дмитрий Плетенчук

Естония засече руски граничен патрулен кораб, плаващ под знамето на "Вагнер" в река Нарва - 1
Снимка: YouTube
Фокус Фокус

В неделя, 2 ноември, естонското външно министерство обяви в Х, че руски граничен патрулен кораб, плаващ под знамето на руската частна военна компания "Вагнер“, е забелязан в река Нарва, съобщи ФОКУС.

Естонските власти публикува снимка и видео на руски граничен патрулен кораб, плаващ под знамето на "Вагнер“, по река Нарва на границата между Естония и Ленинградската област на Русия.

"''Вагнер'' отново ли марширува към Москва или този път започват от Санкт Петербург? Трудно е да се каже. От наша гледна точка изглежда, че те са анексирали руската гранична служба. Кой знае...“, пише външното министерство на страната.

Естонското външно министерство обяви, че е отправило запитване до руското външно министерство относно този инцидент.

През август в Естония беше задържан мъж, който незаконно бе преминал границата с Русия през река Нарва и после се бе върнал по същия маршрут.

Наскоро естонското външно министерство наложи санкции на двама руснаци заради преследването на директора на музея в Нарва Мария Сморжевских-Смирнова.

По време на удара на Силите за отбрана на Украйна по морския нефтен терминал на компанията "Роснефт" в Туапсе, Краснодарски край, в пристанището е имало най-малко три плавателни съда.

Вече е установено на кого принадлежат. Това съобщи говорителят на украинския флот Дмитрий Плетенчук, съобщава Suspilne.

"Информацията все още се уточнява, тъй като различни източници предоставят различни данни. Всички това, всички те обаче сочат, че по време на инцидента на платформите са се намирали най-малко три плавателни съда, които са превозвали петрол. Експертите вече са установили на кого принадлежат", каза говорителят.

Според Плетенчук този случай ще има дългосрочни последици за Русия, защото щетите по стратегически съоръжения ще се отразят не само на износа на суров петрол, но и на бизнес активността на компаниите, използващи тези съоръжения.

"В допълнение към преките щети по технологичните вериги, участващи в превоза, ще има реакция сред компаниите, които превозват и зареждат там. Това ще увеличи застрахователните премии и по принцип ще обезкуражи мнозина да влизат в тези пристанища“, казва говорителят на ВМС.

Той добави, че тези пристанища са от стратегическо значение за Русия, защото през тях преминава до 20% от износа на суров петрол.

Ден преди това беше съобщено, че дронове са атакували Краснодарския край на Руската федерация. Местни жители съобщаваха в социалните медии, че са чували експлозии.

По-късно стана известно, че са повредени танкер и петролен терминал.

Според Службите за сигурност на Украйна (СБУ), Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) успешно са поразили 160 руски нефтопреработвателни съоръжения от началото на годината.

Впоследствие Генералният щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) потвърди, че в нощта на 2 ноември 2025 г. украинските отбранителни сили са нанесли щети на инфраструктурата на нефтопреработвателната фабрика РН-Туапсе в Краснодарския край на Русия.


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 665

    2 15 Отговор
    И Вагнер приличат малко на нацисти , но ги разбирам - всеки иска да е като най добрите :))

    19:25 02.11.2025

  • 2 Яшар

    14 0 Отговор
    Как да кажа ...като се карат в Ено семейство ( Русия мат ,укря,Латвия ,летва,Полша , Румъния,България ,...) НАТО и западя не тр да се мешат ...ние как не се мешахме

    19:26 02.11.2025

  • 3 Ееееееее

    18 0 Отговор
    Иииииииии.едно нищо.засекли.

    19:26 02.11.2025

  • 4 Пич

    22 1 Отговор
    Тюуу....... така се надявах храбрите Естонци да са го потопили !!! А те снимки правят !!! Нищо.......аз им вярвам , че някой ден ще нападнат Русия !!!

    19:28 02.11.2025

  • 5 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    28 1 Отговор
    И какво точно си вълнуват т.н. естонци -
    река Нарва е гранична, колкото е естонска, толкова е и руска.
    Щом е руски кораб, значи не ги засяга.
    Да залягат и да се крият - това им е спасението...

    19:30 02.11.2025

  • 6 РАИКО

    27 0 Отговор
    ПОНЕ ДА БЯХА СЛОЖИЛИ ЗНАМЕТО ПРАВИЛНО, ЗАПАДНА ПРОПАГАНДА ТЪПА ПРОПАГАНДА

    Коментиран от #7

    19:30 02.11.2025

  • 7 ЛАИЛА

    19 0 Отговор

    До коментар #6 от "РАИКО":

    ДА БЕ СМЕШНИЦИ ОБЪРНАЛИ РУСКОТО ЗНАМЕ

    19:33 02.11.2025

  • 8 ТИЯ ЛЪЖАТ КАТО СИГАНИ!

    19 1 Отговор
    Ще последват съдбата на покрайна !!!!

    19:35 02.11.2025

  • 9 Хи хи хи . Голям майтап !

    18 2 Отговор
    Тая лодка ще превземе естония и натю няма да може да им помогне !!!!!!!!

    19:37 02.11.2025

  • 10 Спецназ

    19 2 Отговор
    Какво ги бърка Естония под какъв флаг патрулира бреговата охрана на Русия??

    ТЕ към ТЕЗИ катери НЯМАТ отношение, защото се движат по средата(фарватера) на реката и
    патрулират.

    ИМАТ СИ НОМЕР на борда за обозначение, иначе ако ще и
    флаг с гола мадама могат да си развеят или с гол естонец на задна прашка-

    това не е задължение, защото не са международни води,
    а гранични- може и Флага на граничната си брегова да издигнат може и без ФЛАГ!

    ТЕ СА СИ У ДОМА, Баце!

    19:37 02.11.2025

  • 11 Мъка

    6 1 Отговор
    А, бе тия всеки ден губят територия и войници, ама изгърбили некви консерви 🤣

    19:43 02.11.2025

  • 12 Споко !

    10 2 Отговор
    Който е гледал " Особености на руския риболов " знае , че всичко може да се очаква от братушките .

    Коментиран от #17

    19:48 02.11.2025

  • 13 Гориил

    3 0 Отговор
    Най-краткият маршрут между корабостроителницата Кигисеп и град Ивагород на река Нарва, където малките и средни плавателни съдове преминават през финална подготовка за предаване на клиенти, включително бреговата охрана и митническата служба (малките и средните плавателни съдове се транспортират с тежки камиони по шосе). След това плавателните съдове започват своята служба.

    19:49 02.11.2025

  • 14 ЛАТИШИ И ДРУГИ

    9 1 Отговор
    А СМЕЯТ ЛИ ДА ПОСЕГНАТ..............?

    19:56 02.11.2025

  • 15 ?????

    14 1 Отговор
    Лодката да я оставим настрани.
    Не зная що толкова ги е изплашила.
    Нарва и Ивангород всъщност са един град разделен от реката.
    И на двата бряга живеят само руснаци.
    Мостът сега е затворен от естонците.
    На брега в Ивангород има установени огромни екрани където транслират руски контент.
    В Нарва хората ходят на брега и гледат кво им прожектират.
    Такива ми ти работи.

    19:56 02.11.2025

  • 16 Уфф

    8 1 Отговор
    Русия няма нищо общо. Вагнер е разпусната. Ако са се появили някакви там, които се представят за Вагнер и превземат Естония, не се сърдете на Русия. Просто лош късмет!

    19:56 02.11.2025

  • 17 Гориил

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Споко !":

    Избрахте филм отпреди тридесет години, когато руската култура преминаваше през труден период на криза. Днес тази карикатура е забравена.

    20:06 02.11.2025

  • 18 Ауууу

    4 0 Отговор
    Това е по-страшно от балони!

    20:11 02.11.2025

  • 19 Гориил

    3 0 Отговор
    Река Нарва е мъртва само от естонската страна. От руската страна индустриалният живот кипи.

    20:27 02.11.2025

  • 20 Член на Европейския парламент

    2 0 Отговор
    Зигберт Дрезе, член на Европейския парламент от партията "Алтернатива за Германия", призовава канцлера на страната Фридрих Мерц да се срамува от себе си и от думите си за Русия. Той заявява това в социалната мрежа. "Вашата Украйна губи войната по съвсем обективни причини. А вие, г-н канцлер, харчите парите на Немските данъкоплатците, нашите сънародници, за тази напълно корумпирана страна, сякаш утре няма да дойде", "Напуснете Германия и отивайте да живеете във Вашата Украйна и не пипайте парите на немските граждани" се обръща парламентаристът към Мерц.

    20:39 02.11.2025

