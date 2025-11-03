Бабиш се завръща към властта в Чехия с нова евроскептична коалиция

Партията „Действие на недоволните граждани“ (АНО) на милиардера и популист Андрей Бабиш подписа коалиционно споразумение с евроскептично настроени партньори, приближавайки се до завръщане на власт след победата на парламентарните избори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Седемдесет и едногодишният Бабиш, който вече е бил министър-председател на Чехия, обединява сили с партиите „Автомобилисти за себе си“ и крайнодясната „Свобода и пряка демокрация“ (СПД). Трите формации заедно имат 108 депутати в 200-местната Камара на депутатите.

Бабиш заяви, че възнамерява да състави правителство до средата на декември, за да може парламентът навреме да приеме държавния бюджет за 2026 г. и той да представлява Чехия като премиер на последната среща на върха на ЕС за годината.

По думите му, третото четене на бюджета трябва да се състои на 17 декември. „Трябва да приемем предложението за дефицита, дори ако бюджетът не го покрива“, каза лидерът на АНО.

В последните седмици оттеглящото се правителство на Петър Фиала и бъдещият кабинет на Бабиш спорят дали проектобюджетът с дефицит от 286 млрд. крони трябва да бъде внесен отново в новия парламент.

Правителството на Фиала, което залагаше на строга финансова дисциплина и силна подкрепа за Украйна, вероятно ще бъде заменено от по-популистки и евроскептичен кабинет.

Бабиш вече заяви, че ще прекрати чешката инициатива за снабдяване на Киев с артилерийски снаряди и че няма да отпуска средства за Украйна от държавния бюджет, като обеща парите да бъдат насочени „в полза на чешките граждани“.