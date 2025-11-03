Новини
Свят »
Чехия »
Бабиш се завръща към властта в Чехия с нова евроскептична коалиция

Бабиш се завръща към властта в Чехия с нова евроскептична коалиция

3 Ноември, 2025 16:56 1 009 11

  • андрей бабиш-
  • чехия-
  • коалиция

Бившият премиер обединява сили с крайнодесни партии и обещава да спре помощта за Украйна

Бабиш се завръща към властта в Чехия с нова евроскептична коалиция - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Партията „Действие на недоволните граждани“ (АНО) на милиардера и популист Андрей Бабиш подписа коалиционно споразумение с евроскептично настроени партньори, приближавайки се до завръщане на власт след победата на парламентарните избори, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Седемдесет и едногодишният Бабиш, който вече е бил министър-председател на Чехия, обединява сили с партиите „Автомобилисти за себе си“ и крайнодясната „Свобода и пряка демокрация“ (СПД). Трите формации заедно имат 108 депутати в 200-местната Камара на депутатите.

Бабиш заяви, че възнамерява да състави правителство до средата на декември, за да може парламентът навреме да приеме държавния бюджет за 2026 г. и той да представлява Чехия като премиер на последната среща на върха на ЕС за годината.

По думите му, третото четене на бюджета трябва да се състои на 17 декември. „Трябва да приемем предложението за дефицита, дори ако бюджетът не го покрива“, каза лидерът на АНО.

В последните седмици оттеглящото се правителство на Петър Фиала и бъдещият кабинет на Бабиш спорят дали проектобюджетът с дефицит от 286 млрд. крони трябва да бъде внесен отново в новия парламент.

Правителството на Фиала, което залагаше на строга финансова дисциплина и силна подкрепа за Украйна, вероятно ще бъде заменено от по-популистки и евроскептичен кабинет.

Бабиш вече заяви, че ще прекрати чешката инициатива за снабдяване на Киев с артилерийски снаряди и че няма да отпуска средства за Украйна от държавния бюджет, като обеща парите да бъдат насочени „в полза на чешките граждани“.


Чехия
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 18 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 чичково червенотиквениче

    18 2 Отговор
    Хайде пак латерната с някакви така наречени крайнодесни партии.
    Останалите какви са?
    Безкрайнонеадекватни.

    16:59 03.11.2025

  • 2 Гошо

    18 3 Отговор
    Разбраха чехите на къде духа вятара и опънаха платната

    17:04 03.11.2025

  • 3 Ъъъъъъъъъ

    20 1 Отговор
    "Бабиш вече заяви, че ще прекрати чешката инициатива за снабдяване на Киев с артилерийски снаряди и че няма да отпуска средства за Украйна от държавния бюджет, като обеща парите да бъдат насочени „в полза на чешките граждани“.

    И това веднага го превръща в "популист" ли? 🤔

    " Партията „Действие на недоволните граждани“ (АНО) на милиардера и популист Андрей Бабиш... "

    Странни заключения се правят... 🤔

    17:04 03.11.2025

  • 4 Георгиев

    17 1 Отговор
    Четохте написаното от Ели? Хората имат политици, обичащи родината и народа си. И го заявяват категорично. И действат. С ние? Вижте партиите в Народното събрание, вижте действията им. Мнозинството против народ и Родина. Срам ме е, че ограничени и алчни хора са сложени начело на държавата. Няма ги обединени родолюбците, които са мнозинство, но не и на избори. Наистина е време за промяна. Още половин година.

    17:09 03.11.2025

  • 5 604

    8 0 Отговор
    Остава и наще да ударят кепенците и ще скибъте колко е лицемерен западъ! Без нас и чехите тъъъ войнъ нямаше как да се случи!

    17:10 03.11.2025

  • 6 Натрупал

    6 8 Отговор
    състояние от почти 5 милиарда USD , баща му в соца работил през соца във Външното министерство на Чехословакия (тогава) , бил е и дипломат . Та сега словакът Бабиш , ще оправя Чехия и ЕС .

    17:11 03.11.2025

  • 7 Браво

    14 4 Отговор
    Човек мислещ за страната и народа си.... не като нашите управници...Оставка на чалга микс

    17:12 03.11.2025

  • 8 Мдаа

    1 2 Отговор
    Бабиш искаше задължителна ваксинация и COVID-пасове за заведения и услуги.

    17:19 03.11.2025

  • 9 гай Баньо

    8 0 Отговор
    ,,Седемдесет и едногодишният Бабиш,, , за двама ли става дума ?!

    17:19 03.11.2025

  • 10 Германски експерт

    4 0 Отговор
    Цяла Европа се събужда! Някъде по-бързо, някъде по-бавно, но хората проглеждат накъде ни водят женските чучела в Брюксел!
    Има още надежда ЕС да е каквото беше замислен - икономически съюз на суветенни държави!!!

    17:54 03.11.2025

  • 11 Судетцки немци

    1 0 Отговор
    Не искат да са фащисти вече, умни хора!

    18:24 03.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания