Руската ПВО: Свалихме 71 украински дрона
  Тема: Украйна

Руската ПВО: Свалихме 71 украински дрона

10 Ноември, 2025 10:45 629 30

  • русия-
  • украйна-
  • дронове-
  • ракети-
  • пво-
  • крим

В изявлението се казва още, че три дрона са свалени над украинския Кримски полуостров, който бе анексиран от Русия през 2014 г.

Руската ПВО: Свалихме 71 украински дрона - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руските сили за противовъздушна отбрана свалиха тази нощ 71 украински дрона над региони на Русия и Черно море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, пише БТА.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана унищожиха и прехванаха 71 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 29 над територията на Брянска област, 7 - над територията на Курска област, по 5 - над териториите на Липецка и Смоленска област, по 4 над териториите на Орловска, Тверска и Самарска област, (. . .), по един над териториите на Калужка, Ростовска и Тулска област, 7 - над акваторията на Черно море", се казва в изявление на руското ведомство.

  • 1 1488

    6 3 Отговор
    похвално

    10:46 10.11.2025

  • 2 румен рублать

    5 9 Отговор
    похвално

    10:47 10.11.2025

  • 3 ха-ха

    8 3 Отговор
    Руснаците свалят дроновете , а укрите от ранна утрин реват , че ги бият лошите руснаци !

    10:47 10.11.2025

  • 4 не може да бъде

    6 3 Отговор
    Значи сега украинците да чакат удар от руска страна - може даже 700 дрона!?....Според мен по-реално около 500 + около 50 ракети в т.ч.около 5 Кинжала!?

    Коментиран от #8

    10:49 10.11.2025

  • 5 Руската армия е

    8 4 Отговор
    блокирала всички Украинските логистични пътища към Мирноград и достъпа до града е невъзможен в Покровски район, Донецка област. Това се казва в доклада на анализатори от Института за изследване на войната (ISW). Така източник от разузнаването предупреждава, че Украинските войски практически нямат логистична подкрепа и са без помощ от никъде, тъй като Руските военни сили контролират или обстрелват всички Украински линии за доставка на провизии и на боеприпаси. Според източника въоръжените сили на Украйна вече не могат да извършват логистика до Мирноград дори и пеша поради заплахата от проникване на Руски диверсионни групи, удари с дронове и мини.

    Коментиран от #22

    10:49 10.11.2025

  • 6 Честито

    6 10 Отговор
    Днес празнуваме датата 10. ноември 1989 – освобождението на България от 45-годишно руско робство

    Коментиран от #9, #25

    10:49 10.11.2025

  • 7 матю хари

    0 6 Отговор
    Русия гори, но колебанията на НАТО да предоставят ракети Томахоук и Таурус на украинците, може да се окажат фатална грешка.

    Коментиран от #14

    10:55 10.11.2025

  • 8 мдаааа

    0 6 Отговор

    До коментар #4 от "не може да бъде":

    Според тебе , не требе и да има такава държава - Украйна ... Обаче , според тебе ..

    10:56 10.11.2025

  • 10 Как пък един клепар

    1 6 Отговор
    не замина за блатата?

    Коментиран от #15, #17

    10:59 10.11.2025

  • 11 ха ха хааа

    0 6 Отговор
    4 години станаха .,. "Успешни " 🤭😁

    Коментиран от #21

    11:00 10.11.2025

  • 12 МИСИРОК

    5 0 Отговор
    МНОГО СИ-СМЕШЕН като изтриеш ще промениш истината ли

    11:00 10.11.2025

  • 13 Ако не е Китай и Ким

    1 8 Отговор
    Раша е умрела!

    Коментиран от #26

    11:01 10.11.2025

  • 14 Ягуари гепарди

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "матю хари":

    Химар си и ефки умряха и сега опряхме до томахавки и други остри предмети . И така до полската граница.

    11:01 10.11.2025

  • 15 село мое ,

    6 0 Отговор

    До коментар #10 от "Как пък един клепар":

    Чакаме първо ти да тръгнеш за укрията , а ние къде ще ходим не е твоя работа ! Понял ?!

    11:02 10.11.2025

  • 16 име

    5 1 Отговор
    Четох един много интересен анализ защо руснаците не са унищожили мостовете на Днепър и така на бандерите им е по-лесно да пращат войски и оръжия на изток. Целта е именно бандерите да пращат, да имат дълги логистични линии, голям фронт както е в момент 1250км. А не руснаците да ги избутат от изток и после да се чудят как да минават те самите реката, да отварят малък фронт откъм Беларус, където бандерите ще са концентрирани. Обаче има тънък момент. Според мен всички бандери на изток от Днепър ще бъдат отрязани когато дойде момента.

    Коментиран от #24

    11:02 10.11.2025

  • 17 кАК ПЪК

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Как пък един клепар":

    КОЛИБАР КАТО ТЕБ НЕ ВЗЕ МЕШКАТА И ДА ОДИ У ПОКРОВСК ДА СЕ БИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА

    11:03 10.11.2025

  • 18 Pyccкий Карлик

    2 6 Отговор
    От началото на 2025г досега са унищожени 221 НПЗ и рафинерии, бензина нет, абувки тоже пък не знам какво все сваля импотентната pyccкая ПВО 😁👍

    Коментиран от #20

    11:04 10.11.2025

  • 19 отломка

    0 4 Отговор
    Честито! Утре да свалите 7100, а вдугиден още повече!

    11:07 10.11.2025

  • 20 джудж ,

    5 0 Отговор

    До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":

    Как дела , какво ново за Красноармейск ? Зеля взял томаховки или нет ?!

    Коментиран от #23

    11:07 10.11.2025

  • 21 МУЗЕИ НА

    5 0 Отговор

    До коментар #11 от "ха ха хааа":

    НАТОВСКА ТЕХНИКА----УЧУДВАЩ НАПЛИВ НА ТУРИСИ КЪМ СИБИР ЗАПИШИ СЕ И ТИ

    11:13 10.11.2025

  • 22 Хаха

    0 6 Отговор

    До коментар #5 от "Руската армия е":

    Фейк нюз, това го чеваме от 6 месеца и отбраната на Мирноград продължава.

    Коментиран от #29

    11:14 10.11.2025

  • 23 Pyccкий Карлик

    1 4 Отговор

    До коментар #20 от "джудж ,":

    "...Зеля взял томаховки или нет ?!.."

    Президент Зеленски официално заяви че от днес политат далекобойните Фламинго и дълги Нептуни към руските градове и Москва. Украйна ще принуди със Сила и Натиск Русия да седна на масата за преговори !!!
    Нощес хиляди руснаци ще тичат по порутените, неосветени стълбища и проклинат Путин, СВО и деня в който са се родили в Русия 😁👍

    Коментиран от #28

    11:15 10.11.2025

  • 24 Хаха

    0 3 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    Твоето име да не би да е Путлер.

    11:15 10.11.2025

  • 25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    4 0 Отговор

    До коментар #6 от "Честито":

    Е как така робство без воени бази, например р-оне 4???

    11:15 10.11.2025

  • 26 Абе 4 г.

    5 0 Отговор

    До коментар #13 от "Ако не е Китай и Ким":

    Натю, Матю, Гстю и 54 европейски васали помагат на укра и пак не могат да победят тази "слаба, бедна и немощна" Русия.

    11:16 10.11.2025

  • 27 Инцидент на Красная площад

    1 1 Отговор
    Моментът, в който смело руско момиче се изправя срещу Владимир Путин заради това, че раненият ѝ чичо е принуден отново да се бие, остави президента видимо притеснен, пише The Sun.

    Руският лидер беше поставен в неловка ситуация, след като 11-годишната Кира Пименова му разказа как чичо ѝ, ранен на фронта, е изпратен обратно в зоната на бойните действия, преди още да се е възстановил.

    Емоционалната сцена се разигра на Червения площад в Москва по време на официална церемония, пред свещеници и висши държавни служители. Това беше рядък и шокиращ момент, в който дете се осмели да изрече пред Путин истината за отношението към ранените руски войници.

    Коментиран от #30

    11:16 10.11.2025

  • 28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор

    До коментар #23 от "Pyccкий Карлик":

    Смешници, клоуни, хахахах, полита на баба ти фърчилото, хаххах

    11:17 10.11.2025

  • 30 Pyccкий Карлик

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "Инцидент на Красная площад":

    "...истината за отношението към ранените руски войници..."

    Правдата за руските солдати е още по брутална !!!
    1877г в Стара Планина замръзнат от студ 250 000-на руска армия дошла да асвабаждава България. В крайна сметка българите се освобождаваме сами 😁👍

    11:21 10.11.2025

Новини по държави:
