Руската ПВО: Свалихме 71 украински дрона

Руските сили за противовъздушна отбрана свалиха тази нощ 71 украински дрона над региони на Русия и Черно море, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, пише БТА.
"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана унищожиха и прехванаха 71 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 29 над територията на Брянска област, 7 - над територията на Курска област, по 5 - над териториите на Липецка и Смоленска област, по 4 над териториите на Орловска, Тверска и Самарска област, (. . .), по един над териториите на Калужка, Ростовска и Тулска област, 7 - над акваторията на Черно море", се казва в изявление на руското ведомство.
В изявлението се казва още, че три дрона са свалени над украинския Кримски полуостров, който бе анексиран от Русия през 2014 г.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 1488
10:46 10.11.2025
2 румен рублать
10:47 10.11.2025
3 ха-ха
10:47 10.11.2025
4 не може да бъде
Коментиран от #8
10:49 10.11.2025
5 Руската армия е
Коментиран от #22
10:49 10.11.2025
6 Честито
Коментиран от #9, #25
10:49 10.11.2025
7 матю хари
Коментиран от #14
10:55 10.11.2025
8 мдаааа
До коментар #4 от "не може да бъде":Според тебе , не требе и да има такава държава - Украйна ... Обаче , според тебе ..
10:56 10.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Как пък един клепар
Коментиран от #15, #17
10:59 10.11.2025
11 ха ха хааа
Коментиран от #21
11:00 10.11.2025
12 МИСИРОК
11:00 10.11.2025
13 Ако не е Китай и Ким
Коментиран от #26
11:01 10.11.2025
14 Ягуари гепарди
До коментар #7 от "матю хари":Химар си и ефки умряха и сега опряхме до томахавки и други остри предмети . И така до полската граница.
11:01 10.11.2025
15 село мое ,
До коментар #10 от "Как пък един клепар":Чакаме първо ти да тръгнеш за укрията , а ние къде ще ходим не е твоя работа ! Понял ?!
11:02 10.11.2025
16 име
Коментиран от #24
11:02 10.11.2025
17 кАК ПЪК
До коментар #10 от "Как пък един клепар":КОЛИБАР КАТО ТЕБ НЕ ВЗЕ МЕШКАТА И ДА ОДИ У ПОКРОВСК ДА СЕ БИЕ ЗА ДЕМОКРАЦИЯТА
11:03 10.11.2025
18 Pyccкий Карлик
Коментиран от #20
11:04 10.11.2025
19 отломка
11:07 10.11.2025
20 джудж ,
До коментар #18 от "Pyccкий Карлик":Как дела , какво ново за Красноармейск ? Зеля взял томаховки или нет ?!
Коментиран от #23
11:07 10.11.2025
21 МУЗЕИ НА
До коментар #11 от "ха ха хааа":НАТОВСКА ТЕХНИКА----УЧУДВАЩ НАПЛИВ НА ТУРИСИ КЪМ СИБИР ЗАПИШИ СЕ И ТИ
11:13 10.11.2025
22 Хаха
До коментар #5 от "Руската армия е":Фейк нюз, това го чеваме от 6 месеца и отбраната на Мирноград продължава.
Коментиран от #29
11:14 10.11.2025
23 Pyccкий Карлик
До коментар #20 от "джудж ,":"...Зеля взял томаховки или нет ?!.."
Президент Зеленски официално заяви че от днес политат далекобойните Фламинго и дълги Нептуни към руските градове и Москва. Украйна ще принуди със Сила и Натиск Русия да седна на масата за преговори !!!
Нощес хиляди руснаци ще тичат по порутените, неосветени стълбища и проклинат Путин, СВО и деня в който са се родили в Русия 😁👍
Коментиран от #28
11:15 10.11.2025
24 Хаха
До коментар #16 от "име":Твоето име да не би да е Путлер.
11:15 10.11.2025
25 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #6 от "Честито":Е как така робство без воени бази, например р-оне 4???
11:15 10.11.2025
26 Абе 4 г.
До коментар #13 от "Ако не е Китай и Ким":Натю, Матю, Гстю и 54 европейски васали помагат на укра и пак не могат да победят тази "слаба, бедна и немощна" Русия.
11:16 10.11.2025
27 Инцидент на Красная площад
Руският лидер беше поставен в неловка ситуация, след като 11-годишната Кира Пименова му разказа как чичо ѝ, ранен на фронта, е изпратен обратно в зоната на бойните действия, преди още да се е възстановил.
Емоционалната сцена се разигра на Червения площад в Москва по време на официална церемония, пред свещеници и висши държавни служители. Това беше рядък и шокиращ момент, в който дете се осмели да изрече пред Путин истината за отношението към ранените руски войници.
Коментиран от #30
11:16 10.11.2025
28 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #23 от "Pyccкий Карлик":Смешници, клоуни, хахахах, полита на баба ти фърчилото, хаххах
11:17 10.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Pyccкий Карлик
До коментар #27 от "Инцидент на Красная площад":"...истината за отношението към ранените руски войници..."
Правдата за руските солдати е още по брутална !!!
1877г в Стара Планина замръзнат от студ 250 000-на руска армия дошла да асвабаждава България. В крайна сметка българите се освобождаваме сами 😁👍
11:21 10.11.2025