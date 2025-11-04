Пхенян "приветства" с ракетен залп посещението на шефа на Пентагона в демилитаризираната зона на границата с Южна Корея

Севернокорейските сили изстреляха около 10 ракети от реактивни системи за залпов огън към Жълто море приблизително час преди секретарят на Пентагона Пит Хегсет да пристигне в демилитаризираната зона, разделяща Северна и Южна Корея, съобщи информационната агенция Йонхап, позовавайки се на южнокорейски военни служители.

На 3 ноември министрите на отбраната на Република Корея и Съединените щати посетиха заедно зоната за първи път от 2017 г. Изстрелването на ракетата е регистрирано приблизително в 16:00 ч. местно време.

Сеул отбеляза, че севернокорейските сили са изстреляли приблизително 10 ракети около 15:00 ч. местно време на 1 ноември по време на срещата на върха между Южна Корея и Китай в Кьонджу. Администрацията на южнокорейския лидер отбеляза преди срещата, че денуклеаризацията на Корейския полуостров може да бъде предмет на обсъждане между лидерите на двете страни.

„Нашите военни следят отблизо действията на Северна Корея, поддържайки високо ниво на съвместна бойна готовност между Република Корея и Съединените щати“, заявиха от Обединения комитет на началник-щабовете на Република Корея. Информационна агенция Йонхап отбелязва, че изстрелването не нарушава резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.