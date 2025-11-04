Новини
Свят »
Южна Корея »
Пхенян "приветства" с ракетен залп посещението на шефа на Пентагона в демилитаризираната зона на границата с Южна Корея

4 Ноември, 2025 03:56, обновена 4 Ноември, 2025 04:05 605 2

  • северна корея-
  • ракети-
  • пийт хегсет-
  • сащ-
  • пентагон

В понеделник министрите на отбраната на Република Корея и Съединените щати посетиха заедно зоната за първи път от 2017 г.

Пхенян "приветства" с ракетен залп посещението на шефа на Пентагона в демилитаризираната зона на границата с Южна Корея - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Севернокорейските сили изстреляха около 10 ракети от реактивни системи за залпов огън към Жълто море приблизително час преди секретарят на Пентагона Пит Хегсет да пристигне в демилитаризираната зона, разделяща Северна и Южна Корея, съобщи информационната агенция Йонхап, позовавайки се на южнокорейски военни служители.

На 3 ноември министрите на отбраната на Република Корея и Съединените щати посетиха заедно зоната за първи път от 2017 г. Изстрелването на ракетата е регистрирано приблизително в 16:00 ч. местно време.

Сеул отбеляза, че севернокорейските сили са изстреляли приблизително 10 ракети около 15:00 ч. местно време на 1 ноември по време на срещата на върха между Южна Корея и Китай в Кьонджу. Администрацията на южнокорейския лидер отбеляза преди срещата, че денуклеаризацията на Корейския полуостров може да бъде предмет на обсъждане между лидерите на двете страни.

„Нашите военни следят отблизо действията на Северна Корея, поддържайки високо ниво на съвместна бойна готовност между Република Корея и Съединените щати“, заявиха от Обединения комитет на началник-щабовете на Република Корея. Информационна агенция Йонхап отбелязва, че изстрелването не нарушава резолюциите на Съвета за сигурност на ООН.


Южна Корея
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Червен кхмер

    2 1 Отговор
    Поне разбрали ли са къде са паднали? Май пуцат като на заря

    04:19 04.11.2025

  • 2 Уфф

    2 1 Отговор
    И какво прави краварина на границата със С Корея!?? Искат да подпалят поредната война?

    04:50 04.11.2025

Новини по държави:
