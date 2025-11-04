Рекорден брой молби за убежище на мигранти във Великобритания, спад на желаещите в Германия и Франция

Броят на подадените молби за убежище във Великобритания през 2024 г. надхвърли 108 000, което е рекордно висок брой за страната, пише The ​​Times, позовавайки се на доклад на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.

През 2024 г. мигрантите са подали с 28% повече молби, отколкото през 2023 г. (84 000). Толкова висок брой молби не е регистриран от 1979 г., когато започва да се води подобна статистика. Предишният рекорд е поставен през 2002 г., когато са подадени 103 000 молби.

Според ортанизацията, мигрантите са направили 44 000 незаконни опита да влязат във Великобритания през 2024 г. Те са ползвали предимно услугите на контрабандисти, които са ги превозвали през Ламанша в надуваеми лодки. През 2023 г. са регистрирани 38 000 такива опита.

Над 10 000 нелегални мигранти са пристигнали във Великобритания от Пакистан. Следват Афганистан и Иран (по 8000).

Германия е водеща в света по брой подадени молби с 230 000 през 2024 г. Това е със 100 000 по-малко от предходната година. Следват Канада (174 000), Испания (164 000), Италия (151 000), Франция (131 000) и Обединеното кралство. Франция отбелязва спад в молбите, докато другите споменати страни отбелязват увеличение.