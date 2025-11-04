Новини
Ключов съюзник на Ердоган: „Освобождаването на Демирташ би било полезно за Турция“

4 Ноември, 2025 12:22, обновена 4 Ноември, 2025 12:24 554 1

Съюзникът на президента Ердоган изненадващо подкрепи идеята за освобождаването на бившия прокюрдски лидер, след като Европейският съд по правата на човека окончателно потвърди, че задържането му е незаконно.

Ключов съюзник на Ердоган: „Освобождаването на Демирташ би било полезно за Турция“ - 1
Снимкa: БГНЕС
Турският националистически лидер Девлет Бахчели – основният парламентарен съюзник на президента Реджеп Тайип Ердоган, заяви, че „би било полезно“ да бъде освободен от затвора бившият прокюрдски политик Селахатин Демирташ, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Неочакваното изказване бе направено пред парламента и бележи нов обрат в позицията на Бахчели, който в миналото настояваше за твърд подход към кюрдските формации.

Изявлението му идва година след като той призова за нов мирен процес с обявената за незаконна Кюрдска работническа партия (ПКК) - стъпка, която отвори възможност за преосмисляне на дългогодишните конфликти между държавата и кюрдското малцинство.

След решението на ПКК да се разоръжи и разпусне, въпросът за правата на кюрдите отново стана актуален, а Селахатин Демирташ - бивш лидер на прокюрдската партия HDP (днес DEM) - се превърна в символ на политическото противопоставяне, преди да бъде арестуван през 2016 г.

Европейският съд по правата на човека (ЕСПЧ) два пъти постанови, че правата на Демирташ са били нарушени, и настоя за неговото незабавно освобождаване - искане, което турското правителство дълго време игнорира. Последната жалба на Турция срещу решението беше отхвърлена вчера.

Попитан за окончателното решение на съда, Бахчели коментира:

„Правният път е завършен. Освобождаването му би било от полза за Турция.“

Прокюрдската партия DEM, наследник на HDP, остава третата по големина политическа сила в турския парламент, въпреки дългогодишните съдебни репресии - включително арести на хиляди нейни членове, отстраняване на депутати и кметове от длъжност.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
