Ким Чен-ун изрази готовност за нови разговори с Доналд Тръмп

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е заявил готовност да проведе нови разговори с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, съобщи южнокорейската агенция „Йонхап“, предава БТА.

По данни на южнокорейската разузнавателна служба, Ким подготвя възможна среща на върха между Северна Корея и САЩ, която може да се състои след приключването на съвместното военно учение на Вашингтон и Сеул през март 2026 г.

Тръмп, който неведнъж е изразявал готовност да се срещне с Ким, заяви по-рано, че е „отворен“ за диалог, ако севернокорейският лидер прояви желание. От своя страна Ким Чен-ун е давал да се разбере, че би участвал в подобна среща само ако Съединените щати се откажат от настояването за пълно ядрено разоръжаване на Пхенян.

Според последни информации, бившият американски президент е настоявал бъдещият разговор да се проведе „без предварителни условия“, което засилва спекулациите за нов опит за дипломатически пробив между двете държави.