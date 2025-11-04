Новини
Ким Чен-ун изрази готовност за нови разговори с Доналд Тръмп

Ким Чен-ун изрази готовност за нови разговори с Доналд Тръмп

4 Ноември, 2025 12:54

Северна Корея обмисля среща на върха със САЩ след съвместните военни учения на Вашингтон и Сеул през март 2026 г., съобщават южнокорейски източници.

Ким Чен-ун изрази готовност за нови разговори с Доналд Тръмп - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова

Севернокорейският лидер Ким Чен-ун е заявил готовност да проведе нови разговори с президента на Съединените щати Доналд Тръмп, съобщи южнокорейската агенция „Йонхап“, предава БТА.

По данни на южнокорейската разузнавателна служба, Ким подготвя възможна среща на върха между Северна Корея и САЩ, която може да се състои след приключването на съвместното военно учение на Вашингтон и Сеул през март 2026 г.

Тръмп, който неведнъж е изразявал готовност да се срещне с Ким, заяви по-рано, че е „отворен“ за диалог, ако севернокорейският лидер прояви желание. От своя страна Ким Чен-ун е давал да се разбере, че би участвал в подобна среща само ако Съединените щати се откажат от настояването за пълно ядрено разоръжаване на Пхенян.

Според последни информации, бившият американски президент е настоявал бъдещият разговор да се проведе „без предварителни условия“, което засилва спекулациите за нов опит за дипломатически пробив между двете държави.


Северна Корея
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 опаааа...

    0 1 Отговор
    Най голяма ще е изненадата ако вземе да помири Северна Корея и Южна Корея вместо Русия и Украйна.

    Коментиран от #4

    13:07 04.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Мисията невъзможна ХХХ

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "опаааа...":

    В реториката на КНДР няма думи , като помирение или обединение . Има само една дума и тя е освобождение ( на Корейския п-в) ! Тяхната идеология е , че южната част ( Южна Корея) на полуострова е окупирана от САЩ и трябва да бъде освободена , като ще бъде единна КНДР . Американците ще строят ядрена подводница на Сеул , така ,че “ изненадата “ очаквай в някой друг век …

    13:40 04.11.2025

Новини по държави:
