Тръмп призова евреите в Ню Йорк: Не гласувайте за Зохран Мамдани!

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова евреите в Ню Йорк да гласуват против кандидата за кмет на Демократическата партия Зохран Мамдани на днешните местни избори в града, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Всеки евреин, който гласува за Зохран Мамдани (...) е глупав човек!", написа Тръмп в социалната си платформа "Трут соушъл", твърдейки, че фаворитът в кметската надпревара „мрази евреите“.
Мамдани, известен със своята подкрепа за палестинската кауза, си навлече неодобрението на част от еврейската общност заради позициите си относно Израел и войната в ивицата Газа.
В последните месеци кандидатът се опита да смекчи напрежението, като публично се представя като твърд противник на антисемитизма, отбелязва АФП.
