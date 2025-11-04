Новини
Тръмп призова евреите в Ню Йорк: Не гласувайте за Зохран Мамдани!

4 Ноември, 2025 20:24

Мамдани, известен със своята подкрепа за палестинската кауза, си навлече неодобрението на част от еврейската общност заради позициите си относно Израел и войната в ивицата Газа

Президентът на САЩ Доналд Тръмп призова евреите в Ню Йорк да гласуват против кандидата за кмет на Демократическата партия Зохран Мамдани на днешните местни избори в града, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Всеки евреин, който гласува за Зохран Мамдани (...) е глупав човек!", написа Тръмп в социалната си платформа "Трут соушъл", твърдейки, че фаворитът в кметската надпревара „мрази евреите“.

Мамдани, известен със своята подкрепа за палестинската кауза, си навлече неодобрението на част от еврейската общност заради позициите си относно Израел и войната в ивицата Газа.

В последните месеци кандидатът се опита да смекчи напрежението, като публично се представя като твърд противник на антисемитизма, отбелязва АФП.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Да,бе

    1 0 Отговор
    И Троцки се върти весело в гроба...Социалист кмет на гнилата ябълка.

    Коментиран от #3

    20:31 04.11.2025

  • 2 Весело

    1 0 Отговор
    Евреин да гласува за мюсюлманин или християнин, това къде се е случило? Евреите гласуват или само за евреи или за тъста на евреина омъжен за дъщерята на Тръмп.

    20:33 04.11.2025

  • 3 Весело

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Да,бе":

    Вие май не знаете, че социалист на Запад и социалист на Изток(София) са коренно разрични неща. На Запад социалистите са за необлагаем минивум и прогресивен данък доход, а социалистите в София са за обратното. В САЩ бг социалистите ще ги приеват веднага в републиканската партия. То за това Рафаелчо на Нинона е там.

    20:39 04.11.2025