Новини
Свят »
Албания »
Албания вдига минималната заплата до 500 евро от 2026 г.

Албания вдига минималната заплата до 500 евро от 2026 г.

5 Ноември, 2025 13:44 630 2

  • албания-
  • минимална заплата

Премиерът Еди Рама обеща нови увеличения до 700 евро и значителен ръст на подкрепата за пенсионерите

Албания вдига минималната заплата до 500 евро от 2026 г. - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Албанският премиер Еди Рама обяви, че от 1 януари 2026 г. минималната заплата в страната ще се повиши до 500 евро, а до края на мандата на правителството му през 2029 г. ще достигне 700 евро, съобщи Euronews Албания, предава БТА.

Във видеообръщение, публикувано във Фейсбук, Рама посочи, че увеличението, влизащо в сила в началото на следващата година, ще обхване над 307 хиляди души.

Премиерът коментира и проектобюджета за 2026 г., вече внесен за обсъждане в парламента, подчертавайки, че „лъвският пай“ от средствата ще бъде насочен към пенсионерите. За тях са предвидени не само 16,5 милиона евро за индексация, но и допълнителни 100 милиона евро в подкрепа на доходите им.

По думите му, стойността на добавките за пенсионерите ще се удвои през 2027 г., достигайки 200 милиона евро, а през следващите години ще продължи да расте - 300 милиона евро през 2028 г. и четворно увеличение през 2029 г., отделно от средствата за индексация.

„До 2030 г. тази сума ще бъде пет пъти по-голяма. Пенсионерите ще получат общо 1,7 милиарда евро повече, което е сериозна инвестиция в рамките на нашия четвърти управленски мандат“, подчерта Рама.

Социалистическата партия на Албания, водена от Рама, спечели четвърта поредна изборна победа на парламентарните избори на 11 май 2025 г., осигурявайки си 83 места в 140-местния парламент. Новият кабинет беше одобрен на 18 септември, а неговата основна цел е членството на Албания в Европейския съюз до 2030 г.

„Казваме това, което правим, и правим това, което казваме. С 83-те мандата, които ни дадохте, ще работим без почивка, за да може Албания да седне на масата на ЕС като равна сред равните“, заяви премиерът във видеообръщението си.


Албания
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 !!!?

    5 8 Отговор
    Албания отдавна прие Еврото като разплащателна единица, нищо че не е в Еврозоната...и не се страхува от загуба на "суверинитет" !
    Само безмозъчните Копейки дъвчат тази мантра...!!!?

    13:51 05.11.2025

  • 2 стоян

    2 8 Отговор
    В Албания 500 евро минимална заплата а в путинова рузия 183 евро и пенсия от 86 евро - другаре коментирайте

    14:13 05.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан