Албания вдига минималната заплата до 500 евро от 2026 г.

Албанският премиер Еди Рама обяви, че от 1 януари 2026 г. минималната заплата в страната ще се повиши до 500 евро, а до края на мандата на правителството му през 2029 г. ще достигне 700 евро, съобщи Euronews Албания, предава БТА.

Във видеообръщение, публикувано във Фейсбук, Рама посочи, че увеличението, влизащо в сила в началото на следващата година, ще обхване над 307 хиляди души.

Премиерът коментира и проектобюджета за 2026 г., вече внесен за обсъждане в парламента, подчертавайки, че „лъвският пай“ от средствата ще бъде насочен към пенсионерите. За тях са предвидени не само 16,5 милиона евро за индексация, но и допълнителни 100 милиона евро в подкрепа на доходите им.

По думите му, стойността на добавките за пенсионерите ще се удвои през 2027 г., достигайки 200 милиона евро, а през следващите години ще продължи да расте - 300 милиона евро през 2028 г. и четворно увеличение през 2029 г., отделно от средствата за индексация.

„До 2030 г. тази сума ще бъде пет пъти по-голяма. Пенсионерите ще получат общо 1,7 милиарда евро повече, което е сериозна инвестиция в рамките на нашия четвърти управленски мандат“, подчерта Рама.

Социалистическата партия на Албания, водена от Рама, спечели четвърта поредна изборна победа на парламентарните избори на 11 май 2025 г., осигурявайки си 83 места в 140-местния парламент. Новият кабинет беше одобрен на 18 септември, а неговата основна цел е членството на Албания в Европейския съюз до 2030 г.

„Казваме това, което правим, и правим това, което казваме. С 83-те мандата, които ни дадохте, ще работим без почивка, за да може Албания да седне на масата на ЕС като равна сред равните“, заяви премиерът във видеообръщението си.