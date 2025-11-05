Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Гърция през ноември, съобщиха гръцки медии, цитирайки говорителката на външното министерство Лана Зохиу, предава БТА.
По време на визитата си Зеленски се очаква да проведе среща с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, като точната дата ще бъде обявена в идните дни, информира държавната телевизия ЕРТ.
Телевизия „Скай“ припомня, че украинският лидер вече е бил в Атина през август 2023 г., когато по покана на Мицотакис участва в среща с лидерите на държави от Западните Балкани и Европейския съюз. Тогава визитата беше организирана при строги мерки за сигурност и държана в тайна до последния момент.
От своя страна Мицотакис посети Одеса два пъти през 2024 г. - през март и през юни, когато взе участие в четвъртата среща на върха „Украйна - Югоизточна Европа“ и потвърди гръцката подкрепа за Киев.
1 Делю Хайдутин
14:38 05.11.2025
2 Пич
14:39 05.11.2025
3 НА МОРЕ ЛИ
14:40 05.11.2025
4 Цирк ZE
14:40 05.11.2025
5 Прошляка пак
14:41 05.11.2025
6 Бялджип
14:43 05.11.2025
7 просещия хвуйчо
ама малаците и те гладни кат тук
14:46 05.11.2025
8 НЕ Е ПО ТЕМАТА
ЕЙ МЕСТНИТЕ РУСОФОБИ
ПОКРОВСК ПАДНА
МИРНОГРАД Е ОБСАДЕН
ГУР ЯДЕ ГОЛЕМ ГУР
ПОТЕДНИЯТ ТЪП.....АК ША МА ПИТА КОЙ ДЕН Е ОТ ВОЙНАТА И ЩЕ МИ ОБЯСНЯВА ЗА КОБЗОН
ША РАЗБЕРА ЗА БУНКЕРА НА ПУТИН И ЗА МИЛИОНИТЕ РАКЕТИ ПО РУСИЯ
ПОВТАРЯМ ПОКРОВСК МИРНОГРАД СЛЕДВА КУПЯНСК И НАЙ ХУБАВОТО
КВИЧЕНЕЕЕЕ ИСТЕРИЧНО УК.....РОПСКО КВИЧЕНЕ
14:46 05.11.2025
9 чичково червенотиквенече
Ама така е горе на черешата като е постоянно.
14:47 05.11.2025
10 Атина Палада
Владко,нищо няма да получиш от гърците:) те са по стиснати даже и от вас евреите:))
14:50 05.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Сандо
15:03 05.11.2025
13 хи хи
15:03 05.11.2025
14 Трол
15:04 05.11.2025