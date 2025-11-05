Новини
Зеленски ще посети Гърция през ноември

5 Ноември, 2025 14:37

  • володимир зеленски-
  • гърция-
  • посещение

Tочната дата ще бъде обявена в идните дни

Зеленски ще посети Гърция през ноември - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Гърция през ноември, съобщиха гръцки медии, цитирайки говорителката на външното министерство Лана Зохиу, предава БТА.

По време на визитата си Зеленски се очаква да проведе среща с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, като точната дата ще бъде обявена в идните дни, информира държавната телевизия ЕРТ.

Телевизия „Скай“ припомня, че украинският лидер вече е бил в Атина през август 2023 г., когато по покана на Мицотакис участва в среща с лидерите на държави от Западните Балкани и Европейския съюз. Тогава визитата беше организирана при строги мерки за сигурност и държана в тайна до последния момент.

От своя страна Мицотакис посети Одеса два пъти през 2024 г. - през март и през юни, когато взе участие в четвъртата среща на върха „Украйна - Югоизточна Европа“ и потвърди гръцката подкрепа за Киев.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 7 гласа.
Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Делю Хайдутин

    7 0 Отговор
    Голям праз!

    14:38 05.11.2025

  • 2 Пич

    13 0 Отговор
    Хахаха...... намерил Зелю на кой да иска нещо ?! Гърците са толкова стиснати , че може и потника да му вземат и да го пуснат по гол тумбак да се прибера !!!

    14:39 05.11.2025

  • 3 НА МОРЕ ЛИ

    9 0 Отговор
    ЩЕ ХОДИ КРЕ.....ТЕНА

    14:40 05.11.2025

  • 4 Цирк ZE

    9 0 Отговор
    пак хукна на турне.

    14:40 05.11.2025

  • 5 Прошляка пак

    11 0 Отговор
    тръгна на просия.

    14:41 05.11.2025

  • 6 Бялджип

    12 0 Отговор
    В Гърция може, но у нас едва ли ще потърси среща с президента. Спомняме си как пристигна и се срещна с Радев преди повече от две години. Тогава той беше на върха, на първите страници в световните медии, затова се държа нагло. Арогантно и нахално упрекваше нашия президент, че иска мир, а не да дава оръжия и продължаване на войната. Радев беше спокоен и хладнокръвно отбиваше атаките от украинския щаб. Времето показа, че нашата позиция е била правилната.

    14:43 05.11.2025

  • 7 просещия хвуйчо

    10 0 Отговор
    ще посети Гърция през ноември
    ама малаците и те гладни кат тук

    14:46 05.11.2025

  • 8 НЕ Е ПО ТЕМАТА

    8 0 Отговор
    НО МЕ КЕФИ
    ЕЙ МЕСТНИТЕ РУСОФОБИ
    ПОКРОВСК ПАДНА
    МИРНОГРАД Е ОБСАДЕН
    ГУР ЯДЕ ГОЛЕМ ГУР
    ПОТЕДНИЯТ ТЪП.....АК ША МА ПИТА КОЙ ДЕН Е ОТ ВОЙНАТА И ЩЕ МИ ОБЯСНЯВА ЗА КОБЗОН
    ША РАЗБЕРА ЗА БУНКЕРА НА ПУТИН И ЗА МИЛИОНИТЕ РАКЕТИ ПО РУСИЯ
    ПОВТАРЯМ ПОКРОВСК МИРНОГРАД СЛЕДВА КУПЯНСК И НАЙ ХУБАВОТО
    КВИЧЕНЕЕЕЕ ИСТЕРИЧНО УК.....РОПСКО КВИЧЕНЕ

    14:46 05.11.2025

  • 9 чичково червенотиквенече

    7 0 Отговор
    Туриста е объркал сезона.
    Ама така е горе на черешата като е постоянно.

    14:47 05.11.2025

  • 10 Атина Палада

    7 0 Отговор
    Напразно ходене до Гърция!
    Владко,нищо няма да получиш от гърците:) те са по стиснати даже и от вас евреите:))

    14:50 05.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Сандо

    4 0 Отговор
    Може да стане комшия на бойко по остров?

    15:03 05.11.2025

  • 13 хи хи

    2 0 Отговор
    Ще го намажат със зехтин и ще го пуснат по пързалката🤣

    15:03 05.11.2025

  • 14 Трол

    1 0 Отговор
    С г-н Мицотакис са далечни братовчеди.

    15:04 05.11.2025

Новини по държави:
