Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Гърция през ноември, съобщиха гръцки медии, цитирайки говорителката на външното министерство Лана Зохиу, предава БТА.

По време на визитата си Зеленски се очаква да проведе среща с гръцкия премиер Кириакос Мицотакис, като точната дата ще бъде обявена в идните дни, информира държавната телевизия ЕРТ.

Телевизия „Скай“ припомня, че украинският лидер вече е бил в Атина през август 2023 г., когато по покана на Мицотакис участва в среща с лидерите на държави от Западните Балкани и Европейския съюз. Тогава визитата беше организирана при строги мерки за сигурност и държана в тайна до последния момент.

От своя страна Мицотакис посети Одеса два пъти през 2024 г. - през март и през юни, когато взе участие в четвъртата среща на върха „Украйна - Югоизточна Европа“ и потвърди гръцката подкрепа за Киев.