Украйна удари руска петролна рафинерия в Орск

Украинската армия заяви днес, че е ударила руска петролна рафинерия в град Орск в Оренбургска област, предадоха Ройтерс и Укринформ, цитирани от БТА.
„В помещенията са забелязани експлозии и пожар. Според предварителната информация е ударено едно от съоръженията за първична преработка на петрол“, се казва в изявлението.
Атаката срещу „Орскнефторгсинтез“ е извършена с няколко дрона, уточни „Телеграм“ каналът „Астра“, цитиран от Укринформ. Заради заплахата от дронове властите са наредили затваряне на летищата в Орск и Оренбург. Сигнал за въздушна тревога е прозвучал и в Новотроицк.
Министерството на отбраната на Русия съобщи, че е свалило един дрон, но местните власти не коментираха последиците от удара. Орската петролна рафинерия беше атакувана и на 3 октомври, като това бе първото известно нападение срещу това съоръжение, отбелязва Укринформ.
