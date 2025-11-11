Новини
Украйна удари руска петролна рафинерия в Орск
  Тема: Украйна

11 Ноември, 2025 17:25 640 34

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че е свалило един дрон, но местните власти не коментираха последиците от удара

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Украинската армия заяви днес, че е ударила руска петролна рафинерия в град Орск в Оренбургска област, предадоха Ройтерс и Укринформ, цитирани от БТА.

„В помещенията са забелязани експлозии и пожар. Според предварителната информация е ударено едно от съоръженията за първична преработка на петрол“, се казва в изявлението.

Атаката срещу „Орскнефторгсинтез“ е извършена с няколко дрона, уточни „Телеграм“ каналът „Астра“, цитиран от Укринформ. Заради заплахата от дронове властите са наредили затваряне на летищата в Орск и Оренбург. Сигнал за въздушна тревога е прозвучал и в Новотроицк.

Министерството на отбраната на Русия съобщи, че е свалило един дрон, но местните власти не коментираха последиците от удара. Орската петролна рафинерия беше атакувана и на 3 октомври, като това бе първото известно нападение срещу това съоръжение, отбелязва Укринформ.


  • 1 ха-ха

    20 5 Отговор
    А руснаците им удариха държавата !

    Коментиран от #3, #15

    17:27 11.11.2025

  • 2 Слава

    5 17 Отговор
    Слава на американския агент Шаломов, назначе да разипе РУснята

    Коментиран от #7, #12

    17:28 11.11.2025

  • 3 накратко

    15 3 Отговор

    До коментар #1 от "ха-ха":

    И ги бият , както циганин не си бие кучето !

    17:28 11.11.2025

  • 4 Наблюдател

    20 5 Отговор
    Руски погребални подразделения масово товарят в камиони чували със споминали се бандеровци. Числото е огромно.

    Ние гледаме и забранените нам медии!

    17:28 11.11.2025

  • 5 Павел Костов

    17 4 Отговор
    Следва мрак и студ в Украйна ...

    17:28 11.11.2025

  • 6 ПАК ли 😂🤣😂🤣

    16 4 Отговор
    укрите са фантоми, по 7 пъти удрят една и съща рафинерия и тя ПАК работи.

    17:28 11.11.2025

  • 7 Копейка

    3 10 Отговор

    До коментар #2 от "Слава":

    тази рафинерия не беше стратегически важна

    Коментиран от #13

    17:28 11.11.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Путин нинджата

    4 9 Отговор
    Голям съм мух леж, копейки

    17:29 11.11.2025

  • 10 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 3 Отговор
    УркоБоливуд пикчърс !

    17:29 11.11.2025

  • 11 Анализатор

    4 6 Отговор
    Западът никога няма да махне този чехльо - Путин

    17:29 11.11.2025

  • 12 шшшшштттт

    1 4 Отговор

    До коментар #2 от "Слава":

    Тихо, ще събудиш бакшишите и милиционерите

    17:30 11.11.2025

  • 13 Козар

    6 0 Отговор

    До коментар #7 от "Копейка":

    Като Лукойл Бургас.

    17:30 11.11.2025

  • 14 Путин

    4 4 Отговор
    Чехльо съм веее

    17:31 11.11.2025

  • 15 АЗИС

    4 3 Отговор

    До коментар #1 от "ха-ха":

    Много съм раздвоен.Русия казваше че няма украински народ а от това следва че няма украинска държава. Тогава русия кого иска да унищожи?

    Коментиран от #26

    17:31 11.11.2025

  • 16 Сатана Z

    5 3 Отговор
    Укритие всеки ден палят рафинерии,а същевременно цяла Кутия е на тъмно и студено.

    17:32 11.11.2025

  • 17 Техен човек

    3 6 Отговор
    Ако руснаците тръгнат да правят пуч на Пуслер, западът ще прати специални части да го пазят. Както бранеха Путин от Пригожин

    Коментиран от #23

    17:33 11.11.2025

  • 18 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 4 Отговор
    на тоя свят има грешки на природата , но Раша =золнотая орда е грешка на Хитлер и запада , че направи СССР уж велик и РАША С ЧАША си присвои наследието!!!Королев не беше ли украинец бе . копеи?

    Коментиран от #20

    17:33 11.11.2025

  • 19 Край на Русия

    3 4 Отговор
    Украйна я превзе и ликвидира

    17:34 11.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Копейка

    2 2 Отговор
    На нас ни каза да викам че са ударили една ръждива цистерна.

    17:36 11.11.2025

  • 22 Путин съм

    0 2 Отговор
    Край, повече не мога! Утре спирам СВОто и отивам в Хага да ми сложат белезниците!

    Коментиран от #24

    17:37 11.11.2025

  • 23 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Техен човек":

    Путин и Пригожин направиха комбинация и започнаха арестите в МНО

    17:37 11.11.2025

  • 24 Веднага

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Путин съм":

    Не утре ломпурино

    17:38 11.11.2025

  • 25 Газпрм с 13 милиарда долара дълг

    0 4 Отговор
    Закривай коочината.

    Коментиран от #28

    17:38 11.11.2025

  • 26 име

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "АЗИС":

    Не просто "иска", а УНИЩОЖАВА бандерите.

    Коментиран от #31

    17:39 11.11.2025

  • 27 Някой

    1 0 Отговор
    „В помещенията са забелязани експлозии и пожар." А може ли снимки или видео от "събитието".

    Коментиран от #30

    17:39 11.11.2025

  • 28 България

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Газпрм с 13 милиарда долара дълг":

    с 50 милиарда евро дълг.
    Вече е.закрита

    17:40 11.11.2025

  • 29 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Покровск замина, зелю си стреля по рафинерия и спира парното в някое село

    17:41 11.11.2025

  • 30 😂😂😂😂

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "Някой":

    Оди снимай Покровск 🤣. Линк, видео?

    17:42 11.11.2025

  • 31 Да де

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "име":

    Ти и още трима кретена това го пишете четвърта година.

    17:43 11.11.2025

  • 32 Pyccкий Карлик

    1 0 Отговор
    Очакваме нощес и Литва да удари Расийката с опакото на ръката. От Вторая в мире до Четири года Купянск.
    Епт твою матушку 😄😄😄

    17:43 11.11.2025

  • 33 пешо

    0 0 Отговор
    има ли още рафинерии в русия тия всеки ден удрят по две , три

    17:44 11.11.2025

  • 34 Станчев

    0 0 Отговор
    Хубаво, но всичко се връща!

    17:44 11.11.2025

