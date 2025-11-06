„Газпром“ отчита нов исторически рекорд в доставките на газ за Китай

„Газпром“ обяви, че за шести път в рамките на два месеца е постигнал нов рекорд в дневните доставки на природен газ за Китай по газопровода „Силата на Сибир“, съобщава холдингът, цитиран от ТАСС, предава Фокус.

Според официалната информация на 5 ноември компанията е регистрирала най-високия досега обем на дневни доставки, като той е надхвърлил договорно договорените количества.

От руската компания добавят, че това е деветият рекорд, постигнат след 1 декември 2024 г., когато газопроводът достигна максимално договореното ниво на доставки.