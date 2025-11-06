„Газпром“ отчита нов исторически рекорд в доставките на газ за Китай

„Газпром“ обяви, че за шести път в рамките на два месеца е постигнал нов рекорд в дневните доставки на природен газ за Китай по газопровода „Силата на Сибир“, съобщава холдингът, цитиран от ТАСС, предава Фокус.
Според официалната информация на 5 ноември компанията е регистрирала най-високия досега обем на дневни доставки, като той е надхвърлил договорно договорените количества.
От руската компания добавят, че това е деветият рекорд, постигнат след 1 декември 2024 г., когато газопроводът достигна максимално договореното ниво на доставки.
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 15 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 койдазнай
12:41 06.11.2025
2 Pyccкий Карлик
2022г на Китай бе доставено 4 млрд кубометра газ за 180 млн рубли. 2025г на Китай са доставени 25 млрд кубометра за 200 млн рубли. Те тва наистина е рекорд на ру3кия тъпомер 😁👍
Коментиран от #8, #17
12:45 06.11.2025
3 Сащ бяга от източна Европа и Соло Паси
Често България
12:46 06.11.2025
4 Без Китай
Коментиран от #5, #10, #16
12:47 06.11.2025
5 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣
До коментар #4 от "Без Китай":Ми тя и с Китай умре..
Коментиран от #7, #9
12:50 06.11.2025
6 Мислител
Коментиран от #27
12:51 06.11.2025
7 Въпрос
До коментар #5 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":Умре ама продава за милиарди а ти се гърчиш у панелката …
Коментиран от #14, #18
12:54 06.11.2025
8 Мухаа ха!
До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":Ти в училище за деца с проблеми ли си учил? Двеста милиона рубли са приблизително 4,5 милиона лева.Ще купиш 25 милиарда куб.м газ за 4,5 милиона лева , само в мечтите си.Откъде ви копат,такива разбирачи.
Коментиран от #15
12:54 06.11.2025
9 Ха ХаХа
До коментар #5 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":То се вижда по пропадналият ЕС и Нато
Коментиран от #13
12:54 06.11.2025
10 Урка без крак
До коментар #4 от "Без Китай":Утре влизам у Москва на прах …
12:55 06.11.2025
11 И какво го интересува целокупният
12:56 06.11.2025
12 Ганьовските въшкари
Ха ха ха ха
12:57 06.11.2025
13 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #9 от "Ха ХаХа":Как пък един клепар не замина за руският рай?
12:57 06.11.2025
14 Pyccкий Карлик
До коментар #7 от "Въпрос":"...ти се гърчиш у панелката …"
700 000 мобика се гърчат и мръзнат в окопите, 500 000 вече са в Руския Мир, пък нека се "гърча" в топлата уютна панелка 👍
Коментиран от #19
12:58 06.11.2025
15 Копейка
До коментар #8 от "Мухаа ха!":А на нас каква ни е далаверата?
Коментиран от #21
12:59 06.11.2025
16 Минувач
До коментар #4 от "Без Китай":Те пък ония у Покровск са живи дето са оградили ( живи клетки у пепелта … Феникс ще полети от тях ) хихи
12:59 06.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 хах
До коментар #7 от "Въпрос":Бе по-добре в панелката, отколкото в окопа на фронта.
Коментиран от #22
13:01 06.11.2025
19 Урките
До коментар #14 от "Pyccкий Карлик":Не мрат на фронта , само изчезват безследно ( 2.000.000 ) то затова само панелките са пълни у бг / то - с модерните философи с третокласно образование дето са великите политически и икономически анализатори на света …. Ма дерзайте бре !
13:04 06.11.2025
20 аааа
Коментиран от #23
13:05 06.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Съвет
До коментар #18 от "хах":Така де стой си там и пиши под всяка статия всеки ден едни същи изречения да изкараш за две бири ….
13:07 06.11.2025
23 Бббббб
До коментар #20 от "аааа":Ти по добре мисли колко ще плащаш за демократичния газ и що ти продават собствено отгледаните домати на двойни цени …
13:10 06.11.2025
24 Москва не вярва на сълзи
13:13 06.11.2025
25 си дзън
Ленинград от пълни танкери. Никой не иска да ги разтоварва, застрахова. Туапсе пък
спря за боядисване. След 21-ви ще е касапница.
13:22 06.11.2025
26 Газпром
13:31 06.11.2025
27 Печелят Индия и Китай
До коментар #6 от "Мислител":За сметка на Русия. Русия продава петрола си там на безценица, газ също.
13:36 06.11.2025