Новини
Свят »
Китай »
„Газпром“ отчита нов исторически рекорд в доставките на газ за Китай

„Газпром“ отчита нов исторически рекорд в доставките на газ за Китай

6 Ноември, 2025 12:39 873 27

  • китай-
  • доставки-
  • доставки на газ-
  • силата на сибир

Шести рекорд за два месеца и девети от достигането на максималните нива по „Силата на Сибир“

„Газпром“ отчита нов исторически рекорд в доставките на газ за Китай - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

„Газпром“ обяви, че за шести път в рамките на два месеца е постигнал нов рекорд в дневните доставки на природен газ за Китай по газопровода „Силата на Сибир“, съобщава холдингът, цитиран от ТАСС, предава Фокус.

Според официалната информация на 5 ноември компанията е регистрирала най-високия досега обем на дневни доставки, като той е надхвърлил договорно договорените количества.

От руската компания добавят, че това е деветият рекорд, постигнат след 1 декември 2024 г., когато газопроводът достигна максимално договореното ниво на доставки.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    3 14 Отговор
    Както е казал Сталин: "Да се продава нефт, това е като да се продава Родината!"

    12:41 06.11.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    9 19 Отговор
    Кви рекорди бе ???
    2022г на Китай бе доставено 4 млрд кубометра газ за 180 млн рубли. 2025г на Китай са доставени 25 млрд кубометра за 200 млн рубли. Те тва наистина е рекорд на ру3кия тъпомер 😁👍

    Коментиран от #8, #17

    12:45 06.11.2025

  • 3 Сащ бяга от източна Европа и Соло Паси

    13 2 Отговор
    да се маха заедно с клуба си!!
    Често България

    12:46 06.11.2025

  • 4 Без Китай

    4 14 Отговор
    бензоколонката с ракети е умрела!

    Коментиран от #5, #10, #16

    12:47 06.11.2025

  • 5 Хи Хи Хии 🤣🤣🤣

    3 10 Отговор

    До коментар #4 от "Без Китай":

    Ми тя и с Китай умре..

    Коментиран от #7, #9

    12:50 06.11.2025

  • 6 Мислител

    9 3 Отговор
    Колко ли печели Русия да зарежда милиардните Китай и Индия с газ и петрол в сравнение с милионната Европа която я “ санкционира “ ?

    Коментиран от #27

    12:51 06.11.2025

  • 7 Въпрос

    9 2 Отговор

    До коментар #5 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    Умре ама продава за милиарди а ти се гърчиш у панелката …

    Коментиран от #14, #18

    12:54 06.11.2025

  • 8 Мухаа ха!

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    Ти в училище за деца с проблеми ли си учил? Двеста милиона рубли са приблизително 4,5 милиона лева.Ще купиш 25 милиарда куб.м газ за 4,5 милиона лева , само в мечтите си.Откъде ви копат,такива разбирачи.

    Коментиран от #15

    12:54 06.11.2025

  • 9 Ха ХаХа

    8 1 Отговор

    До коментар #5 от "Хи Хи Хии 🤣🤣🤣":

    То се вижда по пропадналият ЕС и Нато

    Коментиран от #13

    12:54 06.11.2025

  • 10 Урка без крак

    2 2 Отговор

    До коментар #4 от "Без Китай":

    Утре влизам у Москва на прах …

    12:55 06.11.2025

  • 11 И какво го интересува целокупният

    2 1 Отговор
    Български народ?

    12:56 06.11.2025

  • 12 Ганьовските въшкари

    4 0 Отговор
    Обсъждат Газпром....
    Ха ха ха ха

    12:57 06.11.2025

  • 13 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 4 Отговор

    До коментар #9 от "Ха ХаХа":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    12:57 06.11.2025

  • 14 Pyccкий Карлик

    3 9 Отговор

    До коментар #7 от "Въпрос":

     "...ти се гърчиш у панелката …"

    700 000 мобика се гърчат и мръзнат в окопите, 500 000 вече са в Руския Мир, пък нека се "гърча" в топлата уютна панелка 👍

    Коментиран от #19

    12:58 06.11.2025

  • 15 Копейка

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Мухаа ха!":

    А на нас каква ни е далаверата?

    Коментиран от #21

    12:59 06.11.2025

  • 16 Минувач

    6 0 Отговор

    До коментар #4 от "Без Китай":

    Те пък ония у Покровск са живи дето са оградили ( живи клетки у пепелта … Феникс ще полети от тях ) хихи

    12:59 06.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 хах

    1 5 Отговор

    До коментар #7 от "Въпрос":

    Бе по-добре в панелката, отколкото в окопа на фронта.

    Коментиран от #22

    13:01 06.11.2025

  • 19 Урките

    8 0 Отговор

    До коментар #14 от "Pyccкий Карлик":

    Не мрат на фронта , само изчезват безследно ( 2.000.000 ) то затова само панелките са пълни у бг / то - с модерните философи с третокласно образование дето са великите политически и икономически анализатори на света …. Ма дерзайте бре !

    13:04 06.11.2025

  • 20 аааа

    1 5 Отговор
    А спомена ли на колко под борсовата цена го продава, защото то и ние продавахме електрокари на Япония навремето, само че цената им беше няколко пъти под себестойността?

    Коментиран от #23

    13:05 06.11.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Съвет

    4 0 Отговор

    До коментар #18 от "хах":

    Така де стой си там и пиши под всяка статия всеки ден едни същи изречения да изкараш за две бири ….

    13:07 06.11.2025

  • 23 Бббббб

    6 1 Отговор

    До коментар #20 от "аааа":

    Ти по добре мисли колко ще плащаш за демократичния газ и що ти продават собствено отгледаните домати на двойни цени …

    13:10 06.11.2025

  • 24 Москва не вярва на сълзи

    1 3 Отговор
    Света също.Дайте конкретни цифри, обеми, количества и пари за този период сравнен спрямо 4-5 години назад примерно.Иначе е само голи приказки - рекорд и толкоз!

    13:13 06.11.2025

  • 25 си дзън

    3 4 Отговор
    За русията часовникът тиктака - 15 дена до 21.11. Още сега е задръстен заливът пред
    Ленинград от пълни танкери. Никой не иска да ги разтоварва, застрахова. Туапсе пък
    спря за боядисване. След 21-ви ще е касапница.

    13:22 06.11.2025

  • 26 Газпром

    2 2 Отговор
    Счупи всички рекорди по загуби

    13:31 06.11.2025

  • 27 Печелят Индия и Китай

    1 4 Отговор

    До коментар #6 от "Мислител":

    За сметка на Русия. Русия продава петрола си там на безценица, газ също.

    13:36 06.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания