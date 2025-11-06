Новини
Свят »
Гърция »
Миграцията към Гърция рязко спада: 45% по-малко пристигащи по море за три месеца

Миграцията към Гърция рязко спада: 45% по-малко пристигащи по море за три месеца

6 Ноември, 2025 14:55 435 3

  • гърция-
  • миграция

Атина отчита ефект от новите мерки, след като в Егейско море намалението достига 60%

Миграцията към Гърция рязко спада: 45% по-малко пристигащи по море за три месеца - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Миграционният натиск към Гърция е намалял значително през последното тримесечие, като е отчетен спад от 45 процента на годишна база, съобщава телевизия „Скай“, позовавайки се на данни на Министерството на миграцията и убежището, предава БТА.

В периода август - октомври 2025 г. по морски път в страната са пристигнали 11 307 нелегални мигранти, докато за същите месеци на 2024 г. броят им е бил 20 279. Най-осезаемо намалението е в Егейско море, където пристигащите са били с 60 процента по-малко.

Министерството отбелязва, че картината през юни и юли е била противоположна - тогава е регистриран ръст спрямо година по-рано. Спадът през следващите месеци според властите показва, че предприетите правителствени действия вече дават резултат.

Сред мерките се посочват прекратяването на разглеждането на молби за убежище на мигранти, пристигащи по море от Северна Африка, въвеждането of по-строги правила срещу незаконното преминаване на границите, както и засилено дипломатическо ангажиране и постоянна охрана на морските маршрути.

„Наш приоритет е ограничаването на миграционните потоци, ускоряването на връщанията на нелегални мигранти и преразглеждането на условията за предоставяне на убежище в контекста на европейските усилия за по-строго тълкуване на Женевската конвенция“, посочва министерството.


Гърция
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Таkа.

    6 1 Отговор
    Време ли е да спрем пълненето на родината ни с излишни мигранти?

    14:57 06.11.2025

  • 2 Разбрахме

    4 1 Отговор
    Бай Ердо е забранил корабоплаването за няколко месеца. После като им каже "Юрууууш" и ще видите новите проценти

    14:59 06.11.2025

  • 3 ООрана държава

    1 1 Отговор
    Минават през турция после бг и газ към сърбия

    15:19 06.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания