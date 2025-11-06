Миграцията към Гърция рязко спада: 45% по-малко пристигащи по море за три месеца

Миграционният натиск към Гърция е намалял значително през последното тримесечие, като е отчетен спад от 45 процента на годишна база, съобщава телевизия „Скай“, позовавайки се на данни на Министерството на миграцията и убежището, предава БТА.

В периода август - октомври 2025 г. по морски път в страната са пристигнали 11 307 нелегални мигранти, докато за същите месеци на 2024 г. броят им е бил 20 279. Най-осезаемо намалението е в Егейско море, където пристигащите са били с 60 процента по-малко.

Министерството отбелязва, че картината през юни и юли е била противоположна - тогава е регистриран ръст спрямо година по-рано. Спадът през следващите месеци според властите показва, че предприетите правителствени действия вече дават резултат.

Сред мерките се посочват прекратяването на разглеждането на молби за убежище на мигранти, пристигащи по море от Северна Африка, въвеждането of по-строги правила срещу незаконното преминаване на границите, както и засилено дипломатическо ангажиране и постоянна охрана на морските маршрути.

„Наш приоритет е ограничаването на миграционните потоци, ускоряването на връщанията на нелегални мигранти и преразглеждането на условията за предоставяне на убежище в контекста на европейските усилия за по-строго тълкуване на Женевската конвенция“, посочва министерството.