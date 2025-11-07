Летището в Брюксел спря работа за около половин час заради дрон

Летището в Брюксел спря работа за около половин час снощи заради дрон, съобщи говорител на въздушния контрол, цитиран от Ройтерс и БНР.
В момента трафикът е възобновен.
Агенцията припомня, че аерогарата в белгийската столица, както и тази в град Лиеж, прекратиха работа за няколко часа във вторник заради подобни инциденти.
Снощи дронове предизвикаха затваряне на въздушното пространство и над летището в шведския град Гьотеборг. Част от полетите и там бяха отменени. Очаква се аерогарата да заработи нормално по-късно през нощта. Започнато е разследване за саботаж.
