Летището в Брюксел спря работа за около половин час заради дрон

Летището в Брюксел спря работа за около половин час снощи заради дрон, съобщи говорител на въздушния контрол, цитиран от Ройтерс и БНР.

В момента трафикът е възобновен.



Агенцията припомня, че аерогарата в белгийската столица, както и тази в град Лиеж, прекратиха работа за няколко часа във вторник заради подобни инциденти.



Снощи дронове предизвикаха затваряне на въздушното пространство и над летището в шведския град Гьотеборг. Част от полетите и там бяха отменени. Очаква се аерогарата да заработи нормално по-късно през нощта. Започнато е разследване за саботаж.