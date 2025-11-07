Новини
Свят »
Белгия »
Летището в Брюксел спря работа за около половин час заради дрон

Летището в Брюксел спря работа за около половин час заради дрон

7 Ноември, 2025 05:49, обновена 7 Ноември, 2025 05:52 465 3

  • летище-
  • брюксел-
  • дрон

В момента трафикът е възобновен.

Летището в Брюксел спря работа за около половин час заради дрон - 1
Снимка: YouTube
БНР БНР

Летището в Брюксел спря работа за около половин час снощи заради дрон, съобщи говорител на въздушния контрол, цитиран от Ройтерс и БНР.

В момента трафикът е възобновен.

Агенцията припомня, че аерогарата в белгийската столица, както и тази в град Лиеж, прекратиха работа за няколко часа във вторник заради подобни инциденти.

Снощи дронове предизвикаха затваряне на въздушното пространство и над летището в шведския град Гьотеборг. Част от полетите и там бяха отменени. Очаква се аерогарата да заработи нормално по-късно през нощта. Започнато е разследване за саботаж.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Защото

    2 0 Отговор
    ЕССР е със затихващи функции !

    06:06 07.11.2025

  • 2 Нека

    4 0 Отговор
    Урсулите да ги ловят !

    06:08 07.11.2025

  • 3 Пак тия

    2 0 Отговор
    Укри

    06:20 07.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания