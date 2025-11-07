Новини
В Харковска област строят над 40 подземни училища
  Тема: Украйна

В Харковска област строят над 40 подземни училища

7 Ноември, 2025 10:52 899 26

  • украйна-
  • харковска област-
  • харков-
  • русия-
  • училища-
  • война

38 подземни училища в града и областта в момента са в процес на изграждане, докато седем други проекта се изпълняват с международна подкрепа

В Харковска област строят над 40 подземни училища - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Трийсет и осем подземни училища се строят в Харков и областта, а седем други проекта се изпълняват с подкрепата на международни партньори, съобщи украинският министър на образованието и науката Оксен Лисови, цитиран от Укринформ, предаде БТА.

„Миналата седмица бях на работно посещение в Харковска област, която в момента изпълнява най-големия брой проекти за изграждане на подземни училища“, отбеляза Лисовий в платформата Фейсбук.

Министърът отбелязва, че 38 подземни училища в града и областта в момента са в процес на изграждане, финансирани по програмата „Офлайн училище“, докато седем други проекта се изпълняват с международна подкрепа.

В рамките на два дни Лисовий е посетил 21 строителни обекта, като в пет от тях е в ход пълноценен образователен процес. Министърът съобщава, че целта на визитата му е била да се оцени темпото на работа и да се определят нуждите на общността преди формирането на бюджета за следващата година, по-специално за завършване на съоръженията, планирани за доставка до края на тази година.

Поради близостта на региона до фронтовата линия, строителните екипи и общностите работят при изключително трудни условия – на няколко смени, понякога без електричество или комуникации, посочва Лисовий в публикацията.

„Те правят всичко възможно, за да завършат съоръженията бързо и да върнат децата в безопасни класни стаи. Тази всеотдайност и постоянство са основните причини, поради които работата не спира дори при обстрел“, каза министърът.

Той подчерта, че подземните училища са част от системната политика на държавата на възстановяване на присъственото образование в безопасни условия.

„Дори в зоните на бойни действия децата имат право на образование и нормален училищен живот. Планираме да разширим програмата допълнително така, че всяко дете в Украйна да може да учи присъствено, заедно с връстниците си, в безопасна среда“, заяви Лисовий.

Укринформ отбелязва, че в град Писочин, Харковска област, в момента се строи първата подземна детска градина в Украйна.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 15 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дядо поп

    24 0 Отговор
    Какво знаем ние за подземния живот на мравките!

    Коментиран от #8

    10:55 07.11.2025

  • 2 Пръъъъццц

    2 24 Отговор
    Мечатата на всяка купейка е да прати сина и дъщерята да отделят в Белгия.

    Коментиран от #12

    10:55 07.11.2025

  • 3 Путлер многоходовия

    0 21 Отговор
    Като моя бункер

    Коментиран от #4

    10:56 07.11.2025

  • 4 В Бензиностанцията

    5 16 Отговор

    До коментар #3 от "Путлер многоходовия":

    Всички сме многоходови. Затова няма бензин.

    10:56 07.11.2025

  • 5 РОШКО

    25 0 Отговор
    ДА СТРОЯТ ХАРКОВ СКОРО ЩЕ БЪДЕ РУСКИ

    Коментиран от #10

    10:57 07.11.2025

  • 6 Ружа Игнатова

    29 0 Отговор
    Правилно ,нали Порошенко казваше ,че децата на тези от Донбас и Донецк ще стоят по мазетата .Кармата е ку 4 kaa и е много изобретателна !

    Коментиран от #9

    10:58 07.11.2025

  • 7 тцтц

    28 0 Отговор
    до къде се докарах укрите от напъните на Зеления и дядо Джо да влизат в НАТО и да си правят бази под носа на Русия

    10:58 07.11.2025

  • 8 Добре ,че

    26 0 Отговор

    До коментар #1 от "дядо поп":

    руснаците им направиха бункери, сега да влизат вътре и да се крият от Путин. Порошенко мечтаеше руските деца да са в мазетата....а то какво се случи....украинчетата да стоят там.

    10:58 07.11.2025

  • 9 Съдба.....предизвикаха я

    29 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ружа Игнатова":

    Пьотр Порошенко пред Радата
    Ние ще имаме работа - те няма. Ще имаме пенсии - те няма. Ще имаме подкрепа за деца и пенсионери – те няма. Нашите деца ще ходят на училища и детски градини - техните деца ще седят в мазета." (Пьотр Порошенко) 2015

    10:59 07.11.2025

  • 10 666

    1 12 Отговор

    До коментар #5 от "РОШКО":

    "Скоро". Като тридневната специална операция ахахаха

    Коментиран от #19

    11:00 07.11.2025

  • 11 Здравейте бакшиши

    0 13 Отговор
    Да напомня на башишите и милиционерите тук- днес е ден 1483 от 3-дневната специална операция.

    11:01 07.11.2025

  • 12 Баце ЕООД

    15 1 Отговор

    До коментар #2 от "Пръъъъццц":

    Белгия е мечтата на мароканеца.. Ама ти пътуваш, знаеш. Какво да ти се обяснява на теб

    Коментиран от #15

    11:02 07.11.2025

  • 13 Тома

    16 0 Отговор
    Харковска област е в Русия след референдум на жителите.Така че тези училища ще станат излишни

    11:03 07.11.2025

  • 14 Механик

    18 0 Отговор
    "Нашите деца ще ходят на училище и ще се радват на слънцето. А техните деца ще се крият по мазетата"
    Кой го беше казал това? Порошенко ли беше?
    И кво стана сега? Кой строи подземни училища?

    11:06 07.11.2025

  • 15 Руснак

    0 5 Отговор

    До коментар #12 от "Баце ЕООД":

    И на нас.

    11:08 07.11.2025

  • 16 име

    12 0 Отговор
    Xaк да им е на бандерите, които се заканваха на донбасци че децата им щели да си ходят свободно на училище, а донбаските деца дапсе крият по мазетата!

    11:10 07.11.2025

  • 17 Лицемерни 60клуци

    13 0 Отговор
    Държавата ще им вземат,те училища строят...пак да усвоим едни 💰

    11:13 07.11.2025

  • 18 Кит

    3 0 Отговор
    Технологията "Валцман", приложена не само в Донбас, а и в другите части на Украйна...

    11:13 07.11.2025

  • 19 ЛИЛИ

    9 0 Отговор

    До коментар #10 от "666":

    ХУБАВИТЕ РАБОТИ СТАВАТ БАВНО , НО ПОНЕ ТОЗИ ПЪТ ФАШИЗМА ЩЕ БЪДЕ ИЗКОРЕНЕН ОТ ДЪНО И ЗАТОВА Е НУЖНО ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ

    11:22 07.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Чебурашка

    9 0 Отговор
    Ами те плъхоците под земята се плодят! Щото отгоре чака котаран...

    11:25 07.11.2025

  • 22 Ьая

    6 0 Отговор
    Дали па са училища или нещо друго

    11:29 07.11.2025

  • 23 Явно

    4 0 Отговор
    войната няма да свърши скоро.

    11:42 07.11.2025

  • 24 Яяяяяя

    5 0 Отговор
    Порошенко го предрече, само обърка обръщението

    11:44 07.11.2025

  • 25 Гюро Михайлов

    3 0 Отговор
    Порошенко ли ги строи, който 2014 думаше, че руските деца в Донбас ще учат в подземия.

    12:00 07.11.2025

  • 26 Бачко

    2 0 Отговор
    За Ганя са училища,иначе са си подземни лаборатории,бункери...Ама и тях ще ги разкрият бързо,ореите например :)))

    12:30 07.11.2025

Новини по държави:
