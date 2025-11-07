В Харковска област строят над 40 подземни училища

Трийсет и осем подземни училища се строят в Харков и областта, а седем други проекта се изпълняват с подкрепата на международни партньори, съобщи украинският министър на образованието и науката Оксен Лисови, цитиран от Укринформ, предаде БТА.
„Миналата седмица бях на работно посещение в Харковска област, която в момента изпълнява най-големия брой проекти за изграждане на подземни училища“, отбеляза Лисовий в платформата Фейсбук.
Министърът отбелязва, че 38 подземни училища в града и областта в момента са в процес на изграждане, финансирани по програмата „Офлайн училище“, докато седем други проекта се изпълняват с международна подкрепа.
В рамките на два дни Лисовий е посетил 21 строителни обекта, като в пет от тях е в ход пълноценен образователен процес. Министърът съобщава, че целта на визитата му е била да се оцени темпото на работа и да се определят нуждите на общността преди формирането на бюджета за следващата година, по-специално за завършване на съоръженията, планирани за доставка до края на тази година.
Поради близостта на региона до фронтовата линия, строителните екипи и общностите работят при изключително трудни условия – на няколко смени, понякога без електричество или комуникации, посочва Лисовий в публикацията.
„Те правят всичко възможно, за да завършат съоръженията бързо и да върнат децата в безопасни класни стаи. Тази всеотдайност и постоянство са основните причини, поради които работата не спира дори при обстрел“, каза министърът.
Той подчерта, че подземните училища са част от системната политика на държавата на възстановяване на присъственото образование в безопасни условия.
„Дори в зоните на бойни действия децата имат право на образование и нормален училищен живот. Планираме да разширим програмата допълнително така, че всяко дете в Украйна да може да учи присъствено, заедно с връстниците си, в безопасна среда“, заяви Лисовий.
Укринформ отбелязва, че в град Писочин, Харковска област, в момента се строи първата подземна детска градина в Украйна.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дядо поп
Коментиран от #8
10:55 07.11.2025
2 Пръъъъццц
Коментиран от #12
10:55 07.11.2025
3 Путлер многоходовия
Коментиран от #4
10:56 07.11.2025
4 В Бензиностанцията
До коментар #3 от "Путлер многоходовия":Всички сме многоходови. Затова няма бензин.
10:56 07.11.2025
5 РОШКО
Коментиран от #10
10:57 07.11.2025
6 Ружа Игнатова
Коментиран от #9
10:58 07.11.2025
7 тцтц
10:58 07.11.2025
8 Добре ,че
До коментар #1 от "дядо поп":руснаците им направиха бункери, сега да влизат вътре и да се крият от Путин. Порошенко мечтаеше руските деца да са в мазетата....а то какво се случи....украинчетата да стоят там.
10:58 07.11.2025
9 Съдба.....предизвикаха я
До коментар #6 от "Ружа Игнатова":Пьотр Порошенко пред Радата
Ние ще имаме работа - те няма. Ще имаме пенсии - те няма. Ще имаме подкрепа за деца и пенсионери – те няма. Нашите деца ще ходят на училища и детски градини - техните деца ще седят в мазета." (Пьотр Порошенко) 2015
10:59 07.11.2025
10 666
До коментар #5 от "РОШКО":"Скоро". Като тридневната специална операция ахахаха
Коментиран от #19
11:00 07.11.2025
11 Здравейте бакшиши
11:01 07.11.2025
12 Баце ЕООД
До коментар #2 от "Пръъъъццц":Белгия е мечтата на мароканеца.. Ама ти пътуваш, знаеш. Какво да ти се обяснява на теб
Коментиран от #15
11:02 07.11.2025
13 Тома
11:03 07.11.2025
14 Механик
Кой го беше казал това? Порошенко ли беше?
И кво стана сега? Кой строи подземни училища?
11:06 07.11.2025
15 Руснак
До коментар #12 от "Баце ЕООД":И на нас.
11:08 07.11.2025
16 име
11:10 07.11.2025
17 Лицемерни 60клуци
11:13 07.11.2025
18 Кит
11:13 07.11.2025
19 ЛИЛИ
До коментар #10 от "666":ХУБАВИТЕ РАБОТИ СТАВАТ БАВНО , НО ПОНЕ ТОЗИ ПЪТ ФАШИЗМА ЩЕ БЪДЕ ИЗКОРЕНЕН ОТ ДЪНО И ЗАТОВА Е НУЖНО ПОВЕЧЕ ВРЕМЕ
11:22 07.11.2025
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Чебурашка
11:25 07.11.2025
22 Ьая
11:29 07.11.2025
23 Явно
11:42 07.11.2025
24 Яяяяяя
11:44 07.11.2025
25 Гюро Михайлов
12:00 07.11.2025
26 Бачко
12:30 07.11.2025