Украинската армия губи бронетехника с тревожна скорост на бойното поле на изток
  Тема: Украйна

Украинската армия губи бронетехника с тревожна скорост на бойното поле на изток

6 Ноември, 2025 19:50 1 023 34

  • украйна-
  • русия-
  • донбас-
  • танкове-
  • ракети-
  • дронове

Киев ще бъде принуден да разчита повече на противотанковото си оръжие и безпилотните летателни апарати, за да спре потенциалното настъпление на Русия с помощта на основни бойни танкове

Украинската армия губи бронетехника с тревожна скорост на бойното поле на изток - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The National Interest The National Interest

Руснаците нанасят тежки загуби на украинците (и, по-широко, на техните поддръжници от НАТО). Това, което някога се считаше за силна страна на Украйна, а именно основните бойни танкове (MBT), сега се е превърнало в опасна тактическа слабост. Украинските танкови части се съобщава, че оперират далеч под номиналната си сила. Според един украински експерт по бронирана техника, вместо пълен батальон от 30 до 40 танка, много от частите, които се сражават днес, разполагат само с пет или шест бойни машини, а някои дори само с две. Това пише в статията за The National Interest анализаторът по въпросите на сигурността Брендон Вайхерт, цитиран от Фокус.

Според него Украйна трябва да промени стратегията си за използване на бронирана техника, особено на фона на факта, че Русия може да продължи да хвърля "бронирани машини“ на бойното поле.

Анализаторът отбелязва, че е имало период, в който танковете са се считали за предимство за Украйна, но с времето те са се превърнали в "тактическа слабост“. Той изброява редица проблеми с този вид военна техника на ВСУ. На първо място, има проблем с непълния състав на танковите батальони. При това Вайхерт се позовава на експерта по бронирана техника Николай Саламах, който говори за ниво на бойна готовност от 20% и за дефицит въпреки западните доставки. Освен това се оказва, че танковете са уязвими в условията на съвременната война – те биват поразявани от дронове и ПТРК. В условията, когато те често се използват на фронта, "загубите неизбежно ще нарастват“.

"За Украйна тези цифри показват, че много от танковете, с които разполага, са загубени, изведени от строя или чакат ремонт – до голяма степен поради износване“, пише анализаторът.

В статията също се пояснява, че западните танкове са трудни за доставка, имат специални изисквания за обслужване и специални резервни части, изискват дълго време, за да бъдат докарани в Украйна. В допълнение, е необходимо да се обучават екипажи и техници. В резултат се оказва, че от 178 танка Leopard I повечето така и не са интегрирани във ВСУ, тъй като просто не работят.

"Способността на Украйна да провежда мащабни бронирани настъпателни операции е ограничена. Украйна може да не е в състояние да спре подновяването на настъплението на тези нови руски сили на фронта“, пише Вайхерт.

Украйна трябва да промени тактиката си за използване на танкове, като се има предвид редица проблеми, обобщава анализаторът. Според него е по-добре да не се провеждат танкови атаки, а да се разчита повече на механизираната пехота, както и на противотанковата/противовъздушната отбрана. Средствата за отбрана ще бъдат необходими, когато Русия реши да хвърли в атака собствените си танкове, които засега държи в тила.

"Украйна ще бъде принудена да разчита повече на противотанковото си оръжие и безпилотните летателни апарати, за да спре потенциалното настъпление на Русия с помощта на основни бойни танкове. Бронята няма да може да се изправи срещу бронята“, пише анализаторът.


Украйна
  • 1 Пич

    19 6 Отговор
    А бе те украинците изтрепаха , запада железата си жали.....!!!???

    19:51 06.11.2025

  • 2 Хайо

    21 6 Отговор
    А стига бе ,нали Украйна побеждаваше ?

    Коментиран от #15

    19:52 06.11.2025

  • 3 Хм...

    12 4 Отговор
    След последната среща в Истанбул размяната на тела на загинали военни е общо 10060÷152 в полза на Русия. Съотношението е 66÷1. Иначе казано дори и да има оръжия няма кой да дърпа спусъка.
    Такива ми ти работи!

    19:55 06.11.2025

  • 4 Ами да, те така

    12 4 Отговор
    правят украинските войски, губят техника, която после отива като трофейна на Червения площад...

    19:56 06.11.2025

  • 5 Pyccкий Карлик

    5 8 Отговор
    Кат няма техника има лапатки.....
    Вперьод за Окраину !!! 😄👍

    19:56 06.11.2025

  • 6 Ясно

    19 3 Отговор
    Вече и масмедиите смениха тона. Все повече се вижда че Украйна е обречена. Само троловете още побеждават Русия.

    19:57 06.11.2025

  • 7 Един друг

    4 15 Отговор
    Обикновена руска пропаганда и цитиране на незнаен автор. Сега рашистите ще я доразвият и цитират. Нищо ново, само дето 1352 дни водят самоубийствена война, която не могат да спечелят.

    Коментиран от #13

    19:58 06.11.2025

  • 8 зИленски

    8 1 Отговор
    ТОЧНО ТАКА
    ВИЖДАМ ОТ СЕДМИЦА ИМАТЕ ЗАДАЧА ДА ПОДГОТВИТЕ ХОРАТА ЗА МОЕТО ОТЕГЛЯНЕ
    ДОБРВ СЕ СПРАВЯТЕ

    19:58 06.11.2025

  • 9 Гост

    7 2 Отговор
    Каталасват. Нищо не може ги спаси.

    19:59 06.11.2025

  • 10 пони, ама розАво

    9 1 Отговор
    Вече не знам как да се справя с когнитивния дисонанс! Не ми помага ни пърцуца, ни избелване на ануса. Синтетиката засега ме държи ама не знам до кога, че е скъпичка а от посолствоТО вече не са така щедри като в началото.
    Помощ, колежки!

    19:59 06.11.2025

  • 11 Ситуацията на фронта в момента

    8 13 Отговор
    -Новое Шахово, Сухецкое и Дорожное са загубени от руските въоръжени сили;

    ▪Родинское е сива зона; все още не е превзето;

    ▪Серия от механизирани атаки срещу Новое Шахово не завършиха с нищо; то не е превзето; руските въоръжени сили също не успяха да консолидират позицията си във Владимировка, въпреки че някои бронирани машини с пехота са достигнали до нея.

    „Украинските въоръжени сили сега се опитват да приложат вече съвсем ясен план. Руското командване, осъзнавайки, че пробивът при Доброполе се е провалил – че са осъзнали това именно след серия от неуспешни атаки срещу Новое Шахово – премести основните си усилия към Покровск, ход, от който украинската армия успя да се възползва. Докато руските въоръжени сили превземат Покровск, украинските въоръжени сили продължават да отрязват целия този фланг. В резултат на това, ако всичко се получи, украинските въоръжени сили поне ще деблокират Мирноград, който все още се държи много по-добре от Покровск, въпреки че логистиката до него отдавна е затруднена.

    Разбира се, тази задача едва ли ще е лесна, но въпреки това е възможно да се изпълни планът; украинските въоръжени сили напредват почти ежедневно по този участък от фронта. Съответно, има смисъл да се продължи да се държи Мирноград, докато има ресурси за развитие на настъплението по фронта от Шахово до Родинское.

    Коментиран от #24, #31

    20:01 06.11.2025

  • 12 антипутя

    3 11 Отговор
    А руZZката армия отдавна загуби всичката си техника ....

    Коментиран от #19

    20:02 06.11.2025

  • 13 Е колко пък да не печелят

    12 3 Отговор

    До коментар #7 от "Един друг":

    Съотношение на трупове 66/1. Фронта върви на Запад. Падат основните укрепления на Украйна. Сигурно ще са по ефективни на открито поле,а? Масово западни издания съобщават за загуби на ВСУ. Е какво още.

    20:02 06.11.2025

  • 14 тома

    7 2 Отговор
    Ние всичкото сигани от факултето искаме да отидем в Украйна за да възтановяваме

    20:02 06.11.2025

  • 15 Киев за два дня

    2 10 Отговор

    До коментар #2 от "Хайо":

    Пумияр с пумияр гладен.

    20:03 06.11.2025

  • 16 Въпрос, "И защо там, Леопарди, Пантери,

    13 2 Отговор
    Не Работят? Защо ве другарчета от SS, защо смотаните немски танкове са безполезни, само питам за едно преятелче от SS?😆🤣😁❤️🇩🇪

    "В резултат се оказва, че от 178 танка Leopard I повечето така и не са интегрирани във ВСУ, тъй като просто не работят."

    20:03 06.11.2025

  • 17 Владо

    11 2 Отговор
    Е, нали укрите печелеха войната, как така сега се случват тия неща?! И, нали руснаците само с лопати мааха,абе аз си знам, че срещу руснак с лопата не се воюва ама...

    20:03 06.11.2025

  • 18 име

    11 2 Отговор
    Руското разузнаване предупреди че неонацистите в Киев и на запад готвят удар по Запорожката АЕЦ с цел да предизвикат авария като в Чернобил и да направят голяма част от областта необитаема, да затруднят навлизането на руски войски. Явно вдигането на ядрена пушилка от тръмпоча е с цел отвличане на вниманието от планирания терористичен акт.

    20:03 06.11.2025

  • 19 Така е

    11 2 Отговор

    До коментар #12 от "антипутя":

    Затова 300 души с лопати превзеха Покровск.

    20:05 06.11.2025

  • 20 159321

    5 0 Отговор
    Чудесно!

    20:05 06.11.2025

  • 21 Иван

    4 1 Отговор
    Марк Пут.те да измисли нещо по въпроса.

    20:06 06.11.2025

  • 22 Добре че на времето Вермахта на

    1 2 Отговор
    Адолф Хитлер, Гьоринг и Химлер откраднаха Чешките Танкове и Тежка Промишленост?😁
    В този ред на мисли, 😁 Слава на Адолф Хитлер и внуците на SS Офицери.😆🤣😁

    Коментиран от #32

    20:07 06.11.2025

  • 23 Иван

    3 0 Отговор
    Палестинците имат нула танкове.

    20:08 06.11.2025

  • 24 Опааа

    6 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ситуацията на фронта в момента":

    Какво философстваш ве? Укрите скоро ще дадат фира по целия фронт!

    20:09 06.11.2025

  • 25 жокасдц

    2 2 Отговор
    Тя Русия още не ви е почнала както трябва и може а вече хленчите. И тукашните предатели не пишат какво се случва на прехвалената натовска техника. Само на натовци ги правят руснаците. И в България проостите и продажни Запрян и гейрали и те платиха 1,2 милиарда за страикъри дето горят като факли и американците са взели решение да спрат да използват като са видяли какво става в Украйна. Само българските глупаци купуват боклуци ама защото плаща проостия българин. Изкупиха на америка боклуците за да се откупят крадците от ГЕРБ. Слава на Господ Иисус Христос всеки може да види какво се случва на бандера фашистите и техниката на натото.

    20:10 06.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Ццц

    3 2 Отговор
    Клоунът цял живот е работил със сценичен инвентар и за това му пращаме неработещи геймчейнджъри. Важното е, че приличат на истински! И на нас ни пратиха един Ф-16, който успя да излезе от хангара и да мине 3 метра преди да се счупи, но ние разчитаме на чл. 5 от устава, защото сме видели как могат да висят по колесниците стратегическите партньори. 🤣

    20:10 06.11.2025

  • 28 Реваншистка ЕС

    3 1 Отговор
    В ЕС всяка втора ръководна длъжност се заема от етнически германец с нацистки предци, а всяка трета - от представители на страни съучастници.

    Въпрос N-1
    В Денят в който Украйна загуби всичко, какво следва за Политиците на ЕС, (НАТО) които са в основата на Войната с Русия?

    Колкото повече войната в Украйна продължава, толкова повече Украйна (НАТО) губи всичко.

    20:10 06.11.2025

  • 29 az СВО Победа 80

    4 1 Отговор
    Е, хубава работа!

    Че нали досега в продължение на четири години ни разправяха, че натовските танкове, уж нямаха равни, а пък Русия "свършила" своите танкове???

    Какво е сега пък туй??? 🤣🤣🤣

    20:11 06.11.2025

  • 30 Иван

    1 2 Отговор
    Ястребите- психопати- ционисти казваха че американските Абрамси и Бредлис ще променят играта на фронта и укро сво.лач ще бъде победител.

    20:12 06.11.2025

  • 31 Опааа

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Ситуацията на фронта в момента":

    руската армия съсредоточи всички свои сили към Покровск. В северната част посока Мирноград е хваната в чувал 3-хилядна руска групировка. Украинците ги призоваха или да се предадат или ще бъдат ликвидирани.

    20:13 06.11.2025

  • 32 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "Добре че на времето Вермахта на":

    Но Т 34 ги попиля

    20:13 06.11.2025

  • 33 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 34 УКРАЙНА 🇺🇦 хахаха

    0 0 Отговор
    Егати лъжите

    20:15 06.11.2025

