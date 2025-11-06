Руснаците нанасят тежки загуби на украинците (и, по-широко, на техните поддръжници от НАТО). Това, което някога се считаше за силна страна на Украйна, а именно основните бойни танкове (MBT), сега се е превърнало в опасна тактическа слабост. Украинските танкови части се съобщава, че оперират далеч под номиналната си сила. Според един украински експерт по бронирана техника, вместо пълен батальон от 30 до 40 танка, много от частите, които се сражават днес, разполагат само с пет или шест бойни машини, а някои дори само с две. Това пише в статията за The National Interest анализаторът по въпросите на сигурността Брендон Вайхерт, цитиран от Фокус.



Според него Украйна трябва да промени стратегията си за използване на бронирана техника, особено на фона на факта, че Русия може да продължи да хвърля "бронирани машини“ на бойното поле.



Анализаторът отбелязва, че е имало период, в който танковете са се считали за предимство за Украйна, но с времето те са се превърнали в "тактическа слабост“. Той изброява редица проблеми с този вид военна техника на ВСУ. На първо място, има проблем с непълния състав на танковите батальони. При това Вайхерт се позовава на експерта по бронирана техника Николай Саламах, който говори за ниво на бойна готовност от 20% и за дефицит въпреки западните доставки. Освен това се оказва, че танковете са уязвими в условията на съвременната война – те биват поразявани от дронове и ПТРК. В условията, когато те често се използват на фронта, "загубите неизбежно ще нарастват“.



"За Украйна тези цифри показват, че много от танковете, с които разполага, са загубени, изведени от строя или чакат ремонт – до голяма степен поради износване“, пише анализаторът.



В статията също се пояснява, че западните танкове са трудни за доставка, имат специални изисквания за обслужване и специални резервни части, изискват дълго време, за да бъдат докарани в Украйна. В допълнение, е необходимо да се обучават екипажи и техници. В резултат се оказва, че от 178 танка Leopard I повечето така и не са интегрирани във ВСУ, тъй като просто не работят.



"Способността на Украйна да провежда мащабни бронирани настъпателни операции е ограничена. Украйна може да не е в състояние да спре подновяването на настъплението на тези нови руски сили на фронта“, пише Вайхерт.



Украйна трябва да промени тактиката си за използване на танкове, като се има предвид редица проблеми, обобщава анализаторът. Според него е по-добре да не се провеждат танкови атаки, а да се разчита повече на механизираната пехота, както и на противотанковата/противовъздушната отбрана. Средствата за отбрана ще бъдат необходими, когато Русия реши да хвърли в атака собствените си танкове, които засега държи в тила.



"Украйна ще бъде принудена да разчита повече на противотанковото си оръжие и безпилотните летателни апарати, за да спре потенциалното настъпление на Русия с помощта на основни бойни танкове. Бронята няма да може да се изправи срещу бронята“, пише анализаторът.

Поставете оценка: ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ 3.5 Оценка 3.5 от 14 гласа.