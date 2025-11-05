Русия призова украинските войски в Покровск и Купянск: Предайте се! В противен случай няма да оцелеете

Русия заяви в сряда, че украинските войски в Покровск и Купянск са обкръжени и трябва да се предадат, като в противен случай нямат шанс за оцеляване, предава "Ройтерс".
Русия се опитва да превземе Покровск, наричан "вратата към Донецк", от 2024 г. като част от опит за завземане на целия регион Донбас, от който украинските сили все още контролират около 10% или 5000 квадратни километра.
В разрез с фронталните атаки, които руските сили използваха срещу други градове, Русия използва заобикалящи маневри, за да обкръжи украинските сили както в Покровск, така и в Купянск, докато малки, високомобилни части и дронове нарушават логистиката и сеят хаос зад украинските линии.
Тактиката на Русия и на двете места създаде това, което руските военни блогъри нарекоха сива зона на неяснота, където нито едната страна няма пълен контрол на територията, но e изключително трудна за защита от украинската страна.
Картите на бойните полета показват, че руските сили са на няколко километра от пълното обкръжение на Покровск, известен в Русия като Красноармейск, контролират значителна част от Купянск и напредват по главния път към града.
Руското министерство на отбраната директно опроверга изявлението на украинския президент Володимир Зеленски в понеделник, че украинските сили се опитват да разчистят, според него, само 60 руски войници в Купянск.
В него се казва, че украинските части са хванати в капан в това, което те определят като "котли", и че позицията им се влошава бързо, докато руските сили напредват, "не оставяйки никакъв шанс на украинските военнослужещи да се спасят, освен чрез доброволно предаване".
Близо четири години след началото на най-смъртоносната война в Европа след Втората световна война, Русия се опитва да завземе целия Донбас и напредва в Харковската и Днепропетровската области в Източна Украйна.
Руската армия твърди, че сега контролира над 19% от Украйна, или около 116 000 квадратни километра (44 800 квадратни мили). Проукраинските карти показват, че Русия е завзела над 3400 квадратни километра украинска територия досега тази година.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
2 СИВ
Коментиран от #140
12:04 05.11.2025
3 Аз съм против
Коментиран от #109
12:04 05.11.2025
4 Чапаев
Коментиран от #141
12:04 05.11.2025
6 100 солдата
Коментиран от #47
12:06 05.11.2025
9 С призиви Киев за два дня няма да стане.
Коментиран от #126, #180
12:07 05.11.2025
10 Смееееех
12:08 05.11.2025
11 Прочетох
12:09 05.11.2025
12 Копейка
12:09 05.11.2025
13 Стара новина
12:10 05.11.2025
14 Някой
12:10 05.11.2025
15 🤔🤔🤔🤔
Коментиран от #30
12:11 05.11.2025
16 Българин 8-ми септември 44
Коментиран от #124
12:11 05.11.2025
17 койдазнай
Коментиран от #25, #135
12:13 05.11.2025
18 Ха ха ха ха
Коментиран от #118
12:13 05.11.2025
19 име
Коментиран от #36
12:13 05.11.2025
20 ру БЛАТА
12:14 05.11.2025
21 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽
12:14 05.11.2025
22 Хаха
Стара ви е информацията.
12:14 05.11.2025
23 Димяща ушанка
До коментар #8 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":Утре влизам в Киев с груз 200
Коментиран от #28, #45
12:14 05.11.2025
24 Цайс
До коментар #8 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":Смени си диоптъра
12:15 05.11.2025
25 Историк
До коментар #17 от "койдазнай":Васил Левски не е обесен, а след като се предал, станал Вейсал Паша и живял до дълбока старост в Анадола. Затова няма гроб в София.
Коментиран от #50
12:15 05.11.2025
27 БРАВО
Коментиран от #71
12:15 05.11.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Рублевка
До коментар #15 от "🤔🤔🤔🤔":ЧЕТИРИ ГОДИНИ КИЕВ променя ли нещо? Резултатът е същия.
Коментиран от #53
12:16 05.11.2025
31 черния
Някой знае ли какво стана с тая история, че съм забравил?
Коментиран от #38, #40
12:16 05.11.2025
32 В В.П.
12:16 05.11.2025
33 Руски колхозник
Коментиран от #62
12:16 05.11.2025
35 Точно така !
12:17 05.11.2025
37 НАТО
Коментиран от #60
12:18 05.11.2025
38 Януари 2022
До коментар #31 от "черния":Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката
12:18 05.11.2025
39 Механик
Само се чудя дали отговорът на пропагандата ще е пак за стратегическата безполезност на Покровск. И за трите съборетини които руснаците са превзели с цената на МИЛИАРДИ убити руснаци.
Да не забравите да ни обясните, как в същност Русия е загубила.
Коментиран от #64, #67, #84
40 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌
12:18 05.11.2025
12:19 05.11.2025
42 един
12:19 05.11.2025
12:19 05.11.2025
44 Дик диверсанта
Коментиран от #59, #65
12:19 05.11.2025
45 УКРА УШАНКА
До коментар #23 от "Димяща ушанка":Ще ни убиват ли или да се предавам?
12:19 05.11.2025
46 Всичко се повтаря
47 Истории от БЛАТОТО
До коментар #6 от "100 солдата":Рузкия салдат най безанологовия многоходов салдат🤩💀
12:20 05.11.2025
48 Зеленски
12:21 05.11.2025
49 Пламен
Коментиран от #54
12:21 05.11.2025
50 Морски
До коментар #25 от "Историк":Колко ли съжелява баща ти че не е използвал предпазни средства на времето
51 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦
Карелският национален батальон, кръстен на Василий Левонен, който води карелското въстание срещу Съветска Русия през 1921 г., беше създаден през януари 2023 г. с изричната цел "освобождаване на Карелия от руската окупация и независимост на региона".
Тюркските народи пък са организирана в батальона "Туран" и ротата "Башкорт"
52 не може да бъде
Коментиран от #80, #91
12:22 05.11.2025
54 Ю.кортес
До коментар #49 от "Пламен":На клавиатурата, героични българи, колкото искаш
55 Ццц
12:23 05.11.2025
56 Руски колхозник
До коментар #46 от "Всичко се повтаря":Прав си, не учиха история,а търсят реванш.Затова,сега пак ще ядат шамари за още 80 години
12:24 05.11.2025
57 Само факти
- Първата чеченска война (1994 - 1996)
Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
- Втора чеченска война (1999 – 2003)
Резултат: загубена. Към властта идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
- Карабах (1992-2023)
Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
- Сирия (2015-2024)
Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.
Коментиран от #63, #94, #169
12:24 05.11.2025
58 Абе
12:25 05.11.2025
60 Бреййй че НАТО брей че чудо
До коментар #37 от "НАТО":Значи слуховете че НАТО било екзистенциална заплаха за рашата били истина! да успеят да обградят територия с размери 20242 километра си е безаналогово постижение!!
12:26 05.11.2025
61 Гробар
До коментар #51 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Там където отиват украинските ти братя никаква слава няма ,само влага ,студ, бръмбари уешшшояди ,след тях червеи и накрая плесени .Откъде знам ли ,познай от 3 пъти и се моли да не се срещаме по бизнес дела .
12:27 05.11.2025
12:29 05.11.2025
63 Браво
До коментар #57 от "Само факти":Хубаво де да посочват фактите такива, каквито са!
12:29 05.11.2025
64 А где
До коментар #39 от "Механик":МОЧАТА?
Коментиран от #70, #72
12:30 05.11.2025
65 Q -РесTиa
До коментар #44 от "Дик диверсанта":Диверсирам и диверсифицирам Диверсанти в дивия ,засега само похвали получавам !
12:30 05.11.2025
66 Вертоломей първи
12:30 05.11.2025
67 А где
До коментар #39 от "Механик":1,3 милиона ушанки?
12:30 05.11.2025
68 Eва нo азoвчи
12:31 05.11.2025
69 Логика
Логиката и събитията сочат, че това ще стане и сега! Империята на злото ще се сгромоляса и ще бъде много по-болезнен и кървав разпад.
Ядреният потенциал на Русия не е гаранция за успех. Съединените щати, които са напуснали Виетнам, Корея и Афганистан с не по-малък ядрен потенциал, отколкото Руската федерация има днес.
Коментиран от #77, #83
12:32 05.11.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Ха ха ха ха
До коментар #27 от "БРАВО":Какъв сеир? 5 пъти по-голяма и по-добре въоръжена армия от наемници се бие вече 2 години за Покровск.
Руски сеир! Като едно време чеченците ги направиха за смях. Афганистанците ги наритаха. И финландци и поляци са ги ритали. Добре че бяха англо-саксите да ги спасят през Втората световна.
Коментиран от #78, #81
12:33 05.11.2025
72 гАлоша Пловдив
До коментар #64 от "А где":гАлоша на парчета също скоро 🗿🔨
12:33 05.11.2025
73 Предайте се хурки !
12:34 05.11.2025
74 Предайте се хурки !
12:36 05.11.2025
75 Българин
Такъв ни е гена!
12:36 05.11.2025
76 Този коментар е премахнат от модератор.
77 име
До коментар #69 от "Логика":Сноенчо, дан си болничък?! Толкова дълъг сън си описал и само едно ЩЕ?! Я дай по-смело, искам да чета ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ...
12:36 05.11.2025
78 Тити
До коментар #71 от "Ха ха ха ха":Смях,смях ама на 10000 хохохола които не знаят утре дали ще са между живите изобщо не им е до смях .
Коментиран от #166
12:37 05.11.2025
79 Вова и Лавров
12:37 05.11.2025
80 Защо лъжеш, че не бързат?
До коментар #52 от "не може да бъде":Много отлично си спомням, как разправяхте, че на 9-ти май 2022-ра Путин ще приема парада на победата в Киев.
Сега изведнъж - не бързал, пазел си хората. Ха ха ха ха. Май не си бил в казарма? Ти знаеш ли, какво е да си 2 години в казарма? Ами 4-ри в окопа? То затова Путин прие закон за целогодишна мобилизация на новобранци и привикване на резервисти.
Коментиран от #100
12:38 05.11.2025
81 БРАВО
До коментар #71 от "Ха ха ха ха":Ами, викай ги всичките тези в Укропистан да им покажат на бандерите как се прави, де! Що ги криеш тия стратегически тайни?!
12:39 05.11.2025
82 Предайте се! Беше преди седмица
12:39 05.11.2025
83 А бре
До коментар #69 от "Логика":Русия се изтегли под строй, по договор. В стройни редици. А краварите висяха по колесниците. Това са най- гледаните видеа в нета.
Коментиран от #86
12:39 05.11.2025
84 Абе
До коментар #39 от "Механик":Я питай семействата на убитите руснаци дали са доволни че са превзели Покровск
Коментиран от #90
12:40 05.11.2025
85 стоян георгиев
Коментиран от #96
12:40 05.11.2025
86 Афган
До коментар #83 от "А бре":Покажи снимка на един американец висящ на колесник. Така се изнесоха руснаците под строй, че след това по цял СССР започнаха граждански войни и СССРето се разпадна.
Коментиран от #93
12:41 05.11.2025
87 Изтикаха ги на равното
12:42 05.11.2025
88 Хаха
12:42 05.11.2025
90 стоян георгиев
До коментар #84 от "Абе":Бг трола не го интересува от живота и трагедията на руския човек.той живее в ес и нато.дреме му.
Коментиран от #103, #134
12:42 05.11.2025
91 Ццц
До коментар #52 от "не може да бъде":По принцип на западната пропаганда и е трудно и без да пропагандира. Но започне ли става наистина забавно да четеш как се опитват да предадат информацията безболезнено. 🤣
12:42 05.11.2025
92 Защо ти трябваше Пусине ?
📌Границата с НАТО се удвои. Вечно неутралните Швеция и Финландия се присъединиха, докато други изразиха желание да се присъединят незабавно.
📌Кремъл загуби Големия Близък Изток: Сирия, Иран, Турция...
📌Москва загуби Кавказ (сега той е по същество турски).
📌Русия загуби Централна Азия (Китай и САЩ вече са там).
📌Москва загуби Европа като енергиен пазар за доставки на газ и петрол, който захранваше цяла Русия. (САЩ и Катар превзеха този най-ценен пазар.)
📌Турция, Индия и Китай спират да купуват руски петрол. Изгонването на Русия отвсякъде и предвид зависимостта ѝ от петрол и газ, предстоящият колапс на икономиката, а евентуално и на държавността, е очевиден.
📌Загубата на Балтика, за която Русия се бори 300 години. (Сега това е „вътрешно езеро“ на НАТО).
📌Загубата на Черно море, за което се бориха точно 350 години. Русия влезе в тази война, ако не като хегемон, то като безспорен военноморски лидер в региона. ЕДИНСТВЕНАТА страна, която поддържаше военноморски флот там, включително подводници. Минаха три години и половина, а Черноморският флот стои заключен в Севастопол, свит с опашка, неспособен дори да си подаде носа от най-охраняваната база на Русия. Където е кълван от дронове от страна, която дори нямаше военноморски флот в началото на 2022 г.
Коментиран от #104
12:44 05.11.2025
93 Ами има ги в нета бре
До коментар #86 от "Афган":Не само снимки, има много видеа...предизвикващи смешни коментари. Краварите са смешни войници. Избиват се кой да се качи, пререждат се и от въздуха падат като камъни на земята....:))
Коментиран от #153
12:44 05.11.2025
94 Кит
До коментар #57 от "Само факти":Оня ден бях на някакъв байрам в Република Ичкерия.
Голяма независимост пада там, от мен да го знаеш, хахо 😂😂😂
Коментиран от #102
12:44 05.11.2025
96 Пъстър свят
До коментар #85 от "стоян георгиев":Повечето стоянвци сте лаладжии и въздух под налягане ,но пък ти единствено ме кефиш с палавия си и закачлив характер и тясната яка която носиш 😂.
Коментиран от #105
12:45 05.11.2025
97 После ще купуваме
Коментиран от #121
12:45 05.11.2025
98 володя
12:45 05.11.2025
99 Умен
12:46 05.11.2025
101 В В.П.
12:46 05.11.2025
103 Десислава Димитрова
До коментар #90 от "стоян георгиев":Любими и теб не те интересуват моите потребности и на децата ,само за Украйна като някакво зомби единствено си се загрижил ,добре ,че има щедри и "грижовни" съседи та да оцеляваме някакси .
12:48 05.11.2025
104 Да бе да ...
До коментар #92 от "Защо ти трябваше Пусине ?":Да се чете това "Москва загуби, ....Москва спря да ги хрантути нали?
12:48 05.11.2025
106 Московията е въздух под налягане!
Така само удължават агонията на всичките обитатели на РФ.
Коментиран от #110
12:51 05.11.2025
107 !!!?
12:51 05.11.2025
109 Точно така!
До коментар #3 от "Аз съм против":Нека умрат като герои, за слава на НАТО, урсула, калас и тоя що клати гората!
12:52 05.11.2025
111 Нямало яснота !?
Коментиран от #116
12:53 05.11.2025
112 ООрана държава
12:54 05.11.2025
113 България подкрепя Украйна ! 🇧🇬🇺🇦
Тя искаше да завладее Европа, но всичко, което успя да превземе, беше кочина в Попасна и руините на Авдеевка. Вече 12-та година не успява да превземе Донецка област! Пригожин беше прав: Путин направи Украйна най-модерната в света! Всички крале на Европа и Папата са във възторг от Зеленски. Между другото, сега той пристигна, за да се присъедини към войските си в Покровск (който Русия уж отдавна е превзела). От Пугачова и Галкин до 99,9% от западните знаменитости – всички подкрепят Украйна!
✌️🇺🇦В продължение на 1351 дни най-голямата държава в света не е в състояние да направи нищо за гордия си народ, силната си армия и великия си лидер. Слава на Украйна 💙💛 ФАНТАСТИЧНО
Коментиран от #114, #123, #128, #177
12:55 05.11.2025
115 Пъстър свят
До коментар #105 от "стоян георгиев":Най ме кефи палавият ти и закачлив характер ,а тясната яка и тя не е изобщо за изхвърляне ...хахах.
12:56 05.11.2025
116 !!!?
До коментар #111 от "Нямало яснота !?":Ако Путлер се беше изтеглил от Украйна нямаше да загинат стотиците хиляди руснаци...!
Коментиран от #120, #130
12:56 05.11.2025
117 Рускии карабль
Коментиран от #122
12:57 05.11.2025
118 Пак си
До коментар #18 от "Ха ха ха ха":в голямото междучасие. Я влизай бързо в час, че ще кажа на баща ти да ти издърпа ухото.
12:57 05.11.2025
119 Джо
12:58 05.11.2025
120 Да се изтегли
До коментар #116 от "!!!?":За да избият 15 млн.руснаци ли?
Това не е България да остави българите в РСМ да ги подиграват,бият и убиват.
Ами в Гърция..гък не казва.
Русия не оставя своите за разлика от нас.
Коментиран от #127, #185
12:58 05.11.2025
121 Кавказките планинци
До коментар #97 от "После ще купуваме":Не много отдавна, През 1814 г. са продавали 1 украинец за 2 чувала сол. Известни са примери за откуп със сол за украински военнопленници: на 16 август 1840 г. генерал Раевски докладва на командира на корпуса генерал Головин:
„Бившият началник на 2-ри участък на поверената ми линия, г-н генерал-майор Олшевски, представи доклад, предоставен му от военния командир на форт Навагински, в който последният съобщава, че чрез посредничеството на лоялния към нашето правителство черкезки благородник Пат Чизма е откупил петнадесет души от различни черкези, измежду пленените от черкезите при превземането на укрепления тази година, за чийто откуп са им дадени четиристотин и седемдесет пуда сол; от които са останали шестдесет и четири пуда и шест фунта…“....
Коментиран от #132
12:59 05.11.2025
122 Ха ХаХа
До коментар #117 от "Рускии карабль":Толкова ти ПНХ
13:00 05.11.2025
125 Сатана Z
13:03 05.11.2025
126 Призив
До коментар #9 от "С призиви Киев за два дня няма да стане.":Руски войски в Покровск и Купянск: Предайте се! В противен случай няма да оцелеете. Путин въвежда купони и ергенски данък! Рублата вече е 2 стотинки и става само за тапети за стена!
13:03 05.11.2025
127 !!!?
До коментар #120 от "Да се изтегли":А че Путлер погуби живота на стотици хиляди руснаци не ти прави впечатление...няма човек няма проблем !!!?
Коментиран от #133
13:03 05.11.2025
128 Готов за бой
До коментар #113 от "България подкрепя Украйна ! 🇧🇬🇺🇦":Не знам защо ,ти чингене от Хумата в Лом от името на цяла България говориш ?
13:03 05.11.2025
129 В В.П.
13:04 05.11.2025
130 Антитрол
До коментар #116 от "!!!?":"нямаше да загинат стотиците хиляди руснаци...!"
Ти ходи да ги броиш или от посолството ти казаха че са "стотици хиляди".
13:04 05.11.2025
131 Механик
Коментиран от #137, #138
13:05 05.11.2025
132 Истина е !
До коментар #121 от "Кавказките планинци":продавали са 1 украинец за 2 чувала сол.... Описано е точно
13:06 05.11.2025
133 Антитрол
До коментар #127 от "!!!?":"Путлер погуби живота на стотици хиляди руснаци"
Пак питам ти ходи да ги броиш ли или от посолството те увериха че са толкова - то с повтарянето на опорки пропаганда не става - трябва и акъл.
Коментиран от #150
13:07 05.11.2025
136 Резлтат
До коментар #124 от "хахаха":От 1878 до 1944 благодарение на русофобския елит който управлява загубихме всички 4 войни, 40% територии и половин милион убити мъже.
Егейска и Вардарска Македония, Беломорска Тракия, Сев.Добруджа, Ниш...
Коментиран от #139, #183
13:07 05.11.2025
137 Този коментар е премахнат от модератор.
138 Херлок Шолмс
До коментар #131 от "Механик":Откога и в Хумата -Лом и тссс ганни механици има ?Не специализирахте основно в телефонните измами ?
13:09 05.11.2025
139 Историк
До коментар #136 от "Резлтат":100% вярно !
13:10 05.11.2025
143 Джамбaза
че ВСУ зачистват Покровск и Краматорск, а от Добропилье
нахлуват десетки хиляди захисници.
Няма причина да не му вярвам. Аз съм с бустерна доза.
13:14 05.11.2025
144 Прави впечатление
Коментиран от #149
13:14 05.11.2025
145 Поне донори на органи да станат
13:14 05.11.2025
146 Ха ХаХа
До коментар #141 от "Петка":Петка помоли ли се на българския господ..Монголското куче Тангра.
Марш на фронта татароиден монголецо
13:15 05.11.2025
147 Поручик Ржевски
До коментар #141 от "Петка":Само не разбирам що квичиш тук а не заминаваш за 404 .
13:16 05.11.2025
148 Хехо
До коментар #102 от "След някоя година":Руснаците и техните подлоги се занимаваха с избиване и редуциране на българите,
13:16 05.11.2025
150 стоян георгиев
До коментар #133 от "Антитрол":Колко са реалните руски загуби в тази война?вероятно си запознат.и как приемаш въпросните загинали и осакатени руснаци?
Коментиран от #156, #164
13:20 05.11.2025
151 жик так
- Путин и тук ли е пускал бомби?
- Аааа, не. Tо тука си е така.
Коментиран от #155, #159
13:21 05.11.2025
152 Това е хуманно
По - добре в плен, отколкото мъртви!
Коментиран от #174
13:21 05.11.2025
153 Афган
До коментар #93 от "Ами има ги в нета бре":Като има толкова много можеше да сложиш тук една. Какво му е.
13:21 05.11.2025
154 Предайте се бре !...
13:21 05.11.2025
155 Бай Тошо
До коментар #151 от "жик так":Това е стар виц от комунизма.
Коментиран от #158
13:22 05.11.2025
156 жик так
До коментар #150 от "стоян георгиев":Загубите на руснаците според западните служби е между 182 000 и 320 000.
А загубите на укрите надхвърлят два милиона и четири милиона инвалида - по данни на зеленска писано в социала .
Коментиран от #160, #165
13:23 05.11.2025
157 стоян георгиев
Коментиран от #181
13:23 05.11.2025
158 жик так
До коментар #155 от "Бай Тошо":Тогава не е имало украински бежанци , нито разрушени заводи .
Коментиран от #161
13:23 05.11.2025
159 Въпрос
До коментар #151 от "жик так":Ти кажи, защо Русия изглежда по същия начин. Страшно много си приличаме с братушките с единствената разлика, че българите са мургави, а руснаците с дръпнати очи, но по алкохолизъм и мръсотия и ниска култура са еднакви.
Коментиран от #162, #170
13:24 05.11.2025
160 стоян георгиев
До коментар #156 от "жик так":Ок.как се отнасяш към тези хора?струваше ли си да загинат толкова руснаци за нищо?
Коментиран от #163
13:24 05.11.2025
161 Бай Тошо
До коментар #158 от "жик так":Не тогава имаше украински туристи. Естествено този виц е префазиран и модернизиран.
Коментиран от #168
13:24 05.11.2025
162 стоян георгиев
До коментар #159 от "Въпрос":Трудно ще ти отговори.пиенвто му пречи.
Коментиран от #172
13:26 05.11.2025
163 жик так
До коментар #160 от "стоян георгиев":Отнасям се като към олиго френи , които си разпиляха държавата .
Коментиран от #186
13:26 05.11.2025
164 Дрътия Софианец
До коментар #150 от "стоян георгиев":Брато не го приемай на сериозно разни тролове провокатори като от Пъстър Свят ,знаеш ,че ние от гилдията сме единни и сме винаги зад теб !
Коментиран от #171
13:26 05.11.2025
165 Източник
До коментар #156 от "жик так":Значи единият ти източник на данни са службите, а другите социалните мрежи. Колко удобно, колко професионално, колко осведомено!
Коментиран от #175
13:26 05.11.2025
166 скучно и точка.
До коментар #78 от "Тити":Колкото и в Авдивка ги бяхте обградили и пленили 10000 толкова и сега🤩🤡🍌🍌🍌
13:26 05.11.2025
167 Нормално
13:26 05.11.2025
168 стоян георгиев
До коментар #161 от "Бай Тошо":В момента бг е десет пъти по добре от украйна и сто пъти по добре от русия.
Коментиран от #176
13:27 05.11.2025
169 АБВ
До коментар #57 от "Само факти":Абсолютни глупости си написал. Загуба е на време да те оборвам с факти.
Вервай !
13:27 05.11.2025
170 жик так
До коментар #159 от "Въпрос":Ти па кога си ходил в Русия че знаеш как изглежда ?
На 100% съм сигурен че в Московското метро е по чисто и по красиво отколкото у вас !
Коментиран от #173
13:27 05.11.2025
171 стоян георгиев
До коментар #164 от "Дрътия Софианец":Какво е това пъстър свят.пишете го тук 1000 пъти?и защо е толкова важно за теб да съм от някакъв подобен свят?
Коментиран от #179
13:28 05.11.2025
172 Десислава Димитрова
До коментар #162 от "стоян георгиев":Който пие и пее ,зло не мисли !
13:28 05.11.2025
173 стоян георгиев
До коментар #170 от "жик так":Метрото ли е критерий за стандарта на живот?
Коментиран от #178
13:28 05.11.2025
174 Путлеристан
До коментар #152 от "Това е хуманно":Че на кой му се живее в ру Блата?(освен на тези които съдбата ги е прецакала да се пръкнат там
13:28 05.11.2025
175 жик так
До коментар #165 от "Източник":Ти някакви вътрешни източници ли имаш ?!
13:28 05.11.2025
178 жик так
До коментар #173 от "стоян георгиев":Ами един от критериите .
Катуна у вас ли е критерия ?
13:29 05.11.2025
179 Дрътия Софианец
До коментар #171 от "стоян георгиев":Ами аз този Пъстър Свят не го знам ,но се опитва да те тролли и аз те защитавам .Все пак сме си близки след онази нощ в Црррна Маца ,нали ?
Коментиран от #191
13:30 05.11.2025
180 То на теб мозъка
До коментар #9 от "С призиви Киев за два дня няма да стане.":ти е умрял по рождение.
13:30 05.11.2025
181 Ха ХаХа
До коментар #157 от "стоян георгиев":Капут пак ли дращиш?
13:31 05.11.2025
182 604
13:31 05.11.2025
183 Име
До коментар #136 от "Резлтат":Ето сега или си голям, но некадърен лъжец и пропагандатор или си невеж и неук - Ниш и Северна Добруджа - Русия ги дава на Сърбия и на Румъния. Ако се информираш, какво точно е мислил граф Игнатиев и други официални руски лица за българите - ще разбереш, колко му е пукало на руснака за бедния български селянин. Тези същите руски аристократи са гледали на руснаците като скот, а ти ми приказваш, че били загрижени за българите.
13:31 05.11.2025
184 А бе не бяха
До коментар #51 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":Ли тези украински братя които изгориха живи 10 българина в Одеса и съда на ЕС осъди Украйна за отказа и да разследва и накаже виновните бандеровци?!? Явно не си българин а сириец или друг еничар пишещ на български
13:31 05.11.2025
185 RIP Сесесере 1920 1991💀
До коментар #120 от "Да се изтегли":Раша по точно болшевишката орда създаде македонската нация и писменост! Сърбия ВИНАГИ е била техния съюзник на балканите ама к00пейките не ви изнася истината
13:32 05.11.2025
186 стоян георгиев
До коментар #163 от "жик так":Смяташ че руснаците са съсипали държавата си???рака е!
13:32 05.11.2025
187 Цевзорът
13:33 05.11.2025
188 Е, те Покровск и Купянск,
13:33 05.11.2025
189 Зелевски
13:33 05.11.2025
190 Сашо
13:34 05.11.2025
191 стоян георгиев
До коментар #179 от "Дрътия Софианец":Така е.онази нощ ,десислава димитрова...ти голямата работа...хахах прав си и пъстър свят...абе супер сте...хахах
13:34 05.11.2025