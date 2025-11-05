Русия призова украинските войски в Покровск и Купянск: Предайте се! В противен случай няма да оцелеете

Русия заяви в сряда, че украинските войски в Покровск и Купянск са обкръжени и трябва да се предадат, като в противен случай нямат шанс за оцеляване, предава "Ройтерс".

Русия се опитва да превземе Покровск, наричан "вратата към Донецк", от 2024 г. като част от опит за завземане на целия регион Донбас, от който украинските сили все още контролират около 10% или 5000 квадратни километра.

В разрез с фронталните атаки, които руските сили използваха срещу други градове, Русия използва заобикалящи маневри, за да обкръжи украинските сили както в Покровск, така и в Купянск, докато малки, високомобилни части и дронове нарушават логистиката и сеят хаос зад украинските линии.

Тактиката на Русия и на двете места създаде това, което руските военни блогъри нарекоха сива зона на неяснота, където нито едната страна няма пълен контрол на територията, но e изключително трудна за защита от украинската страна.

Картите на бойните полета показват, че руските сили са на няколко километра от пълното обкръжение на Покровск, известен в Русия като Красноармейск, контролират значителна част от Купянск и напредват по главния път към града.

Руското министерство на отбраната директно опроверга изявлението на украинския президент Володимир Зеленски в понеделник, че украинските сили се опитват да разчистят, според него, само 60 руски войници в Купянск.

В него се казва, че украинските части са хванати в капан в това, което те определят като "котли", и че позицията им се влошава бързо, докато руските сили напредват, "не оставяйки никакъв шанс на украинските военнослужещи да се спасят, освен чрез доброволно предаване".

Близо четири години след началото на най-смъртоносната война в Европа след Втората световна война, Русия се опитва да завземе целия Донбас и напредва в Харковската и Днепропетровската области в Източна Украйна.

Руската армия твърди, че сега контролира над 19% от Украйна, или около 116 000 квадратни километра (44 800 квадратни мили). Проукраинските карти показват, че Русия е завзела над 3400 квадратни километра украинска територия досега тази година.