Новини
Свят »
Украйна »
Русия призова украинските войски в Покровск и Купянск: Предайте се! В противен случай няма да оцелеете
  Тема: Украйна

Русия призова украинските войски в Покровск и Купянск: Предайте се! В противен случай няма да оцелеете

5 Ноември, 2025 12:00, обновена 5 Ноември, 2025 13:00 3 844 191

  • русия-
  • украйна-
  • покровск-
  • купянск-
  • донецка област-
  • володимир зеленски-
  • олександър сирски

Тактиката на Москва и на двете места създаде това, което руските военни блогъри нарекоха сива зона на неяснота, където нито едната страна няма пълен контрол на територията, но e изключително трудна за защита от украинската страна

Русия призова украинските войски в Покровск и Купянск: Предайте се! В противен случай няма да оцелеете - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Русия заяви в сряда, че украинските войски в Покровск и Купянск са обкръжени и трябва да се предадат, като в противен случай нямат шанс за оцеляване, предава "Ройтерс".

Русия се опитва да превземе Покровск, наричан "вратата към Донецк", от 2024 г. като част от опит за завземане на целия регион Донбас, от който украинските сили все още контролират около 10% или 5000 квадратни километра.

В разрез с фронталните атаки, които руските сили използваха срещу други градове, Русия използва заобикалящи маневри, за да обкръжи украинските сили както в Покровск, така и в Купянск, докато малки, високомобилни части и дронове нарушават логистиката и сеят хаос зад украинските линии.

Тактиката на Русия и на двете места създаде това, което руските военни блогъри нарекоха сива зона на неяснота, където нито едната страна няма пълен контрол на територията, но e изключително трудна за защита от украинската страна.

Картите на бойните полета показват, че руските сили са на няколко километра от пълното обкръжение на Покровск, известен в Русия като Красноармейск, контролират значителна част от Купянск и напредват по главния път към града.

Руското министерство на отбраната директно опроверга изявлението на украинския президент Володимир Зеленски в понеделник, че украинските сили се опитват да разчистят, според него, само 60 руски войници в Купянск.

В него се казва, че украинските части са хванати в капан в това, което те определят като "котли", и че позицията им се влошава бързо, докато руските сили напредват, "не оставяйки никакъв шанс на украинските военнослужещи да се спасят, освен чрез доброволно предаване".

Близо четири години след началото на най-смъртоносната война в Европа след Втората световна война, Русия се опитва да завземе целия Донбас и напредва в Харковската и Днепропетровската области в Източна Украйна.

Руската армия твърди, че сега контролира над 19% от Украйна, или около 116 000 квадратни километра (44 800 квадратни мили). Проукраинските карти показват, че Русия е завзела над 3400 квадратни километра украинска територия досега тази година.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 50 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 СИВ

    23 41 Отговор
    Вервайта си!

    Коментиран от #140

    12:04 05.11.2025

  • 3 Аз съм против

    21 15 Отговор
    Не се предавайте. До......,

    Коментиран от #109

    12:04 05.11.2025

  • 4 Чапаев

    53 12 Отговор
    Укри ,обкръжих ви!Сдайте ся!

    Коментиран от #141

    12:04 05.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 100 солдата

    51 9 Отговор
    обградиха 10000 укри и ще ги избиват!

    Коментиран от #47

    12:06 05.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 С призиви Киев за два дня няма да стане.

    29 61 Отговор
    Хиляди орки ще умрат като улични кучета в Покровско.

    Коментиран от #126, #180

    12:07 05.11.2025

  • 10 Смееееех

    33 4 Отговор
    Ходете се бийте бе?

    12:08 05.11.2025

  • 11 Прочетох

    33 3 Отговор
    ама не разбрах - ще се предаваме ли или ще се биеме?

    12:09 05.11.2025

  • 12 Копейка

    17 53 Отговор
    На нас ни казаха преди три месеца че Покровск наш.

    12:09 05.11.2025

  • 13 Стара новина

    66 9 Отговор
    Вече се предават на групи

    12:10 05.11.2025

  • 14 Някой

    39 9 Отговор
    След като австралиец сигурно подкрепящ Зеленски коментира преди някой ден, че може да падне до дни или седмици, то явно този месец се очаква да падне Покровск.

    12:10 05.11.2025

  • 15 🤔🤔🤔🤔

    10 44 Отговор
    Да така е обаче това важи за вас ТРИ ДНИ КИЕВ😆😆😆😆😆😆😆

    Коментиран от #30

    12:11 05.11.2025

  • 16 Българин 8-ми септември 44

    17 51 Отговор
    Братушките си помислиха, че нападат България и че ще ги посрещнат със свалени гащи задунайци.

    Коментиран от #124

    12:11 05.11.2025

  • 17 койдазнай

    11 41 Отговор
    Така на времето Ботев се предал и Осман паша му подарил дюкян във Филибе. Само за няколко дена буйния поет си уредил живота до дълбока старост!

    Коментиран от #25, #135

    12:13 05.11.2025

  • 18 Ха ха ха ха

    14 57 Отговор
    100 ватенки в мазите на Покровск викат Покровск наш, а над главите им рояци от украински дронове.

    Коментиран от #118

    12:13 05.11.2025

  • 19 име

    53 8 Отговор
    В самия Покровск вече няма бандери, руснаците ги натикват всимси в Мирноград и там ще ги денацифицират.

    Коментиран от #36

    12:13 05.11.2025

  • 20 ру БЛАТА

    10 33 Отговор
    Раша винаги печели а мужиците и наташките винаги ГУБЯТ

    12:14 05.11.2025

  • 21 💼🚽Куфарче с л...на💼🚽

    14 37 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация и депопулация

    12:14 05.11.2025

  • 22 Хаха

    38 9 Отговор
    Градовете са превзети, не почти... а нацяло.
    Стара ви е информацията.

    12:14 05.11.2025

  • 23 Димяща ушанка

    12 25 Отговор

    До коментар #8 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":

    Утре влизам в Киев с груз 200

    Коментиран от #28, #45

    12:14 05.11.2025

  • 24 Цайс

    15 5 Отговор

    До коментар #8 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":

    Смени си диоптъра

    12:15 05.11.2025

  • 25 Историк

    7 35 Отговор

    До коментар #17 от "койдазнай":

    Васил Левски не е обесен, а след като се предал, станал Вейсал Паша и живял до дълбока старост в Анадола. Затова няма гроб в София.

    Коментиран от #50

    12:15 05.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 БРАВО

    44 10 Отговор
    След провала на азов в Мариупол, Авдеевка и Торецк, сега им гледаме сеира и в Покровск. Една цитка нямат спечелена тези най-отбрани бандери, от които зависи сигурността на ЕССР и само те можели да спрат руския агресор!

    Коментиран от #71

    12:15 05.11.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Рублевка

    12 24 Отговор

    До коментар #15 от "🤔🤔🤔🤔":

    ЧЕТИРИ ГОДИНИ КИЕВ променя ли нещо? Резултатът е същия.

    Коментиран от #53

    12:16 05.11.2025

  • 31 черния

    16 23 Отговор
    Путин призова бандерите, да се предадат още на 25 февруари 22-ра, за да избегнат тотално унищожение.
    Някой знае ли какво стана с тая история, че съм забравил?

    Коментиран от #38, #40

    12:16 05.11.2025

  • 32 В В.П.

    36 6 Отговор
    Вижте сателитните снимки на Угледар ,Маринка ,Авдеевка ...Всичко е заравнено със земята . Красноармейск е поредния кръг на ада ..За бандерите ...Як ойййй баци..и така

    12:16 05.11.2025

  • 33 Руски колхозник

    55 8 Отговор
    Късметлии са украинците, че Путин не е като Нетаняху

    Коментиран от #62

    12:16 05.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Точно така !

    36 9 Отговор
    Предайте се! В противен случай няма да оцелеете

    12:17 05.11.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 НАТО

    10 31 Отговор
    Русия непрекъснато реве, че НАТО я е заобградило отвсякъде. Русия ДА СЕ ПРЕДАДЕ! СЕЙЧАС!

    Коментиран от #60

    12:18 05.11.2025

  • 38 Януари 2022

    5 27 Отговор

    До коментар #31 от "черния":

    Само луд би си помислил че путлера ще затрие матушката

    12:18 05.11.2025

  • 39 Механик

    42 8 Отговор
    До две, максимум три седмици, цялата горчива за ВСУ истина ще излезе на светло.
    Само се чудя дали отговорът на пропагандата ще е пак за стратегическата безполезност на Покровск. И за трите съборетини които руснаците са превзели с цената на МИЛИАРДИ убити руснаци.
    Да не забравите да ни обясните, как в същност Русия е загубила.

    Коментиран от #64, #67, #84

    12:18 05.11.2025

  • 40 СБО провал 🧌☠️🧌☠️🧌

    7 33 Отговор

    До коментар #31 от "черния":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    12:18 05.11.2025

  • 41 Лютеница Брей

    41 5 Отговор
    Щом вече факти пишат,че укрите са обкръжени, значи, наистина работата там е много зле.

    12:19 05.11.2025

  • 42 един

    7 22 Отговор
    Звучи ми твърде познато,преди 1-2 год. същият призив се чуваше от Кремъл,и още чакат да се предадат!

    12:19 05.11.2025

  • 43 В В.П.

    33 5 Отговор
    Ще ги заравнят с торнадо и ураган...+152 ММ гаубица .Седмица ,две ,три .Месец...Никой не може да устои на Тая красота ...нНикой .!

    12:19 05.11.2025

  • 44 Дик диверсанта

    6 25 Отговор
    Разстоянието Донецк Покровск е 55 километра, изминати за 45 месеца.

    Коментиран от #59, #65

    12:19 05.11.2025

  • 45 УКРА УШАНКА

    11 7 Отговор

    До коментар #23 от "Димяща ушанка":

    Ще ни убиват ли или да се предавам?

    12:19 05.11.2025

  • 46 Всичко се повтаря

    45 8 Отговор
    украинските части са хванати в капан в това, което те определят като "котли"... Едно към едно както през ВСВ бяха хванати германците на същото място... Някой не е учил история май в Украйна по новите учебници

    Коментиран от #56

    12:20 05.11.2025

  • 47 Истории от БЛАТОТО

    8 27 Отговор

    До коментар #6 от "100 солдата":

    Рузкия салдат най безанологовия многоходов салдат🤩💀

    12:20 05.11.2025

  • 48 Зеленски

    32 4 Отговор
    ... голяма работа,...и без това, Покровск не е стратегически..

    12:21 05.11.2025

  • 49 Пламен

    10 16 Отговор
    Ако бяха българи, отдавна да са се предали

    Коментиран от #54

    12:21 05.11.2025

  • 50 Морски

    24 5 Отговор

    До коментар #25 от "Историк":

    Колко ли съжелява баща ти че не е използвал предпазни средства на времето

    12:21 05.11.2025

  • 51 Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦

    7 42 Отговор
    Украйна се опитва не само да спечели на фронта, а и да подбуди останалите народи в Руската федерация да започнат да мислят за свобода. Киев насърчава милионите неруски граждани, живеещи в Руската федерация, да се борят за независимост
    Стратегията на Украйна се простира отвъд реториката и се превръща във военна реалност чрез формирането на батальони от етнически малцинства, които разглеждат войната в Украйна като неразделна част от собствената си борба за независимост. Най-малко 1000 чеченски бойци служат в украинските сили в различни подразделения, най-вече в батальона "Джохар Дудаев"
    Карелският национален батальон, кръстен на Василий Левонен, който води карелското въстание срещу Съветска Русия през 1921 г., беше създаден през януари 2023 г. с изричната цел "освобождаване на Карелия от руската окупация и независимост на региона".
    Тюркските народи пък са организирана в батальона "Туран" и ротата "Башкорт"

    Единствено когато Русия престане да бъде империя, тя ще престане да бъде заплаха за Украйна и нейните съседи.

    Коментиран от #61, #184

    12:22 05.11.2025

  • 52 не може да бъде

    31 8 Отговор
    Считам че в заглавието има един литературен шедьовър -нито едната нито другата страна има пълен контрол на територията но е изключително трудна за защита от украинската страна!?А може да се каже на много по-разбираем език -ситуацията е напрегната но украинците са в капан!?Може да не са обкръжени но са обградени или са в котел.. или пък има изход но той е неизползваем -нещо като зона на смъртта!?В руските медии които са достъпни има пояснения че авиацията и артилерията работят в режим нон стоп 24 ч а дроновете с камери в тч. и инфрачервени осигуряват целите!?Руснаците не бързат и с основание-пазят си хората само укрепват позициите си идентифицират целите и ги показват/дават на авиацията ударните дронове и артилерията срещу които украинците са почти безпомощни !?Кръгът се затвори!

    Коментиран от #80, #91

    12:22 05.11.2025

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Ю.кортес

    16 3 Отговор

    До коментар #49 от "Пламен":

    На клавиатурата, героични българи, колкото искаш

    12:23 05.11.2025

  • 55 Ццц

    24 5 Отговор
    :Демократичният" режим на дрогата ще направи всичко възможно, за да не оцелеят ако опитат да се предадат. Не се пестят подеянията на запада в такива случаи.

    12:23 05.11.2025

  • 56 Руски колхозник

    27 4 Отговор

    До коментар #46 от "Всичко се повтаря":

    Прав си, не учиха история,а търсят реванш.Затова,сега пак ще ядат шамари за още 80 години

    12:24 05.11.2025

  • 57 Само факти

    6 24 Отговор
    Кратка справка за успеха на войните, които РФ води от създаването си до сега.
    - Първата чеченска война (1994 - 1996)
    Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
    - Втора чеченска война (1999 – 2003)
    Резултат: загубена. Към властта идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
    - Карабах (1992-2023)
    Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
    - Сирия (2015-2024)
    Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
    При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.

    Коментиран от #63, #94, #169

    12:24 05.11.2025

  • 58 Абе

    22 2 Отговор
    Не,ще победи като Финландия,дето върнала цяла Карелия и още няколко по малки области,с такава победа;))))

    12:25 05.11.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Бреййй че НАТО брей че чудо

    9 5 Отговор

    До коментар #37 от "НАТО":

    Значи слуховете че НАТО било екзистенциална заплаха за рашата били истина! да успеят да обградят територия с размери 20242 километра си е безаналогово постижение!!

    12:26 05.11.2025

  • 61 Гробар

    21 2 Отговор

    До коментар #51 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Там където отиват украинските ти братя никаква слава няма ,само влага ,студ, бръмбари уешшшояди ,след тях червеи и накрая плесени .Откъде знам ли ,познай от 3 пъти и се моли да не се срещаме по бизнес дела .

    12:27 05.11.2025

  • 62 А бе

    23 1 Отговор

    До коментар #33 от "Руски колхозник":

    То май всички са късметлии,че не ги задумка...и наглите англосаксонци, двуличните поляци, неблагодарните балтийци и т.н.....а за Дания знаем как получи независимост

    12:29 05.11.2025

  • 63 Браво

    1 10 Отговор

    До коментар #57 от "Само факти":

    Хубаво де да посочват фактите такива, каквито са!

    12:29 05.11.2025

  • 64 А где

    3 14 Отговор

    До коментар #39 от "Механик":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #70, #72

    12:30 05.11.2025

  • 65 Q -РесTиa

    12 2 Отговор

    До коментар #44 от "Дик диверсанта":

    Диверсирам и диверсифицирам Диверсанти в дивия ,засега само похвали получавам !

    12:30 05.11.2025

  • 66 Вертоломей първи

    17 2 Отговор
    Слава на всеки предал се в плен улраински мъж.

    12:30 05.11.2025

  • 67 А где

    3 15 Отговор

    До коментар #39 от "Механик":

    1,3 милиона ушанки?

    12:30 05.11.2025

  • 68 Eва нo азoвчи

    19 2 Отговор
    Където ни пратят, там си оставаме. Добре че са руснаците да ни събират в чували.

    12:31 05.11.2025

  • 69 Логика

    8 18 Отговор
    Между 15 май 1988 и 15 февруари 1989 г., Москва започна позорното си изтегляне от Афганистан, оставяйки след себе си два милиона жертви за десет години, плюс 16 000 руснаци! Последва сгромолясване на мощния СССР и разпада му.
    Логиката и събитията сочат, че това ще стане и сега! Империята на злото ще се сгромоляса и ще бъде много по-болезнен и кървав разпад.
    Ядреният потенциал на Русия не е гаранция за успех. Съединените щати, които са напуснали Виетнам, Корея и Афганистан с не по-малък ядрен потенциал, отколкото Руската федерация има днес.

    Коментиран от #77, #83

    12:32 05.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Ха ха ха ха

    8 19 Отговор

    До коментар #27 от "БРАВО":

    Какъв сеир? 5 пъти по-голяма и по-добре въоръжена армия от наемници се бие вече 2 години за Покровск.

    Руски сеир! Като едно време чеченците ги направиха за смях. Афганистанците ги наритаха. И финландци и поляци са ги ритали. Добре че бяха англо-саксите да ги спасят през Втората световна.

    Коментиран от #78, #81

    12:33 05.11.2025

  • 72 гАлоша Пловдив

    6 14 Отговор

    До коментар #64 от "А где":

    гАлоша на парчета също скоро 🗿🔨

    12:33 05.11.2025

  • 73 Предайте се хурки !

    14 4 Отговор
    Предайте се! В противен случай няма да оцелеете

    12:34 05.11.2025

  • 74 Предайте се хурки !

    14 4 Отговор
    Че има много работа в Сибир

    12:36 05.11.2025

  • 75 Българин

    12 7 Отговор
    Украинците не ги знам, ама ние ще се предадем на анадолския аскер, още преди да е преминал Босфора.
    Такъв ни е гена!

    12:36 05.11.2025

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 име

    12 19 Отговор

    До коментар #69 от "Логика":

    Сноенчо, дан си болничък?! Толкова дълъг сън си описал и само едно ЩЕ?! Я дай по-смело, искам да чета ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ...

    12:36 05.11.2025

  • 78 Тити

    16 19 Отговор

    До коментар #71 от "Ха ха ха ха":

    Смях,смях ама на 10000 хохохола които не знаят утре дали ще са между живите изобщо не им е до смях .

    Коментиран от #166

    12:37 05.11.2025

  • 79 Вова и Лавров

    14 19 Отговор
    са страхотни момчета! Многократно (над 20 г.) предлагаха приятелство на Сащ/Запада, но колониалните варвари винаги отказваха. Преди им пречеха държавната собственост и Варшавсшия договор..., но се оказа, че имат нещо сбъркано, което им пречи да станат нормални държави!

    12:37 05.11.2025

  • 80 Защо лъжеш, че не бързат?

    6 15 Отговор

    До коментар #52 от "не може да бъде":

    Много отлично си спомням, как разправяхте, че на 9-ти май 2022-ра Путин ще приема парада на победата в Киев.

    Сега изведнъж - не бързал, пазел си хората. Ха ха ха ха. Май не си бил в казарма? Ти знаеш ли, какво е да си 2 години в казарма? Ами 4-ри в окопа? То затова Путин прие закон за целогодишна мобилизация на новобранци и привикване на резервисти.

    Коментиран от #100

    12:38 05.11.2025

  • 81 БРАВО

    9 2 Отговор

    До коментар #71 от "Ха ха ха ха":

    Ами, викай ги всичките тези в Укропистан да им покажат на бандерите как се прави, де! Що ги криеш тия стратегически тайни?!

    12:39 05.11.2025

  • 82 Предайте се! Беше преди седмица

    13 3 Отговор
    10 000 вече са се предали

    12:39 05.11.2025

  • 83 А бре

    18 3 Отговор

    До коментар #69 от "Логика":

    Русия се изтегли под строй, по договор. В стройни редици. А краварите висяха по колесниците. Това са най- гледаните видеа в нета.

    Коментиран от #86

    12:39 05.11.2025

  • 84 Абе

    4 16 Отговор

    До коментар #39 от "Механик":

    Я питай семействата на убитите руснаци дали са доволни че са превзели Покровск

    Коментиран от #90

    12:40 05.11.2025

  • 85 стоян георгиев

    2 20 Отговор
    Сега ще се предадат украинците.утре пада киев.хаха...едни и същи вицове пускат в тоя сайт от четири години.в следващия месец ще измре поне 30000 руснака за да превземат града,а накрая тъкмо да пленят обкръжените и те ще избягат...хахах...поредния руски цирк за руините на един съсипан град.

    Коментиран от #96

    12:40 05.11.2025

  • 86 Афган

    4 18 Отговор

    До коментар #83 от "А бре":

    Покажи снимка на един американец висящ на колесник. Така се изнесоха руснаците под строй, че след това по цял СССР започнаха граждански войни и СССРето се разпадна.

    Коментиран от #93

    12:41 05.11.2025

  • 87 Изтикаха ги на равното

    15 2 Отговор
    И сега и слънчоглед няма даже в който да се крият.....

    12:42 05.11.2025

  • 88 Хаха

    16 2 Отговор
    В Киев ловците на хора от ТЦЦ достигнаха нови "висоти", като хванаха с ласо учител по физическо в училище точно по време на час. Някой ще има един час по-малко днес! Пригответе се за учителя по математика!

    12:42 05.11.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 стоян георгиев

    3 13 Отговор

    До коментар #84 от "Абе":

    Бг трола не го интересува от живота и трагедията на руския човек.той живее в ес и нато.дреме му.

    Коментиран от #103, #134

    12:42 05.11.2025

  • 91 Ццц

    17 1 Отговор

    До коментар #52 от "не може да бъде":

    По принцип на западната пропаганда и е трудно и без да пропагандира. Но започне ли става наистина забавно да четеш как се опитват да предадат информацията безболезнено. 🤣

    12:42 05.11.2025

  • 92 Защо ти трябваше Пусине ?

    4 21 Отговор
    Навършват се 1351-ият ден от войната. Още няколко кратки резултата:
    📌Границата с НАТО се удвои. Вечно неутралните Швеция и Финландия се присъединиха, докато други изразиха желание да се присъединят незабавно.
    📌Кремъл загуби Големия Близък Изток: Сирия, Иран, Турция...
    📌Москва загуби Кавказ (сега той е по същество турски).
    📌Русия загуби Централна Азия (Китай и САЩ вече са там).
    📌Москва загуби Европа като енергиен пазар за доставки на газ и петрол, който захранваше цяла Русия. (САЩ и Катар превзеха този най-ценен пазар.)
    📌Турция, Индия и Китай спират да купуват руски петрол. Изгонването на Русия отвсякъде и предвид зависимостта ѝ от петрол и газ, предстоящият колапс на икономиката, а евентуално и на държавността, е очевиден.
    📌Загубата на Балтика, за която Русия се бори 300 години. (Сега това е „вътрешно езеро“ на НАТО).
    📌Загубата на Черно море, за което се бориха точно 350 години. Русия влезе в тази война, ако не като хегемон, то като безспорен военноморски лидер в региона. ЕДИНСТВЕНАТА страна, която поддържаше военноморски флот там, включително подводници. Минаха три години и половина, а Черноморският флот стои заключен в Севастопол, свит с опашка, неспособен дори да си подаде носа от най-охраняваната база на Русия. Където е кълван от дронове от страна, която дори нямаше военноморски флот в началото на 2022 г.

    Коментиран от #104

    12:44 05.11.2025

  • 93 Ами има ги в нета бре

    16 3 Отговор

    До коментар #86 от "Афган":

    Не само снимки, има много видеа...предизвикващи смешни коментари. Краварите са смешни войници. Избиват се кой да се качи, пререждат се и от въздуха падат като камъни на земята....:))

    Коментиран от #153

    12:44 05.11.2025

  • 94 Кит

    2 12 Отговор

    До коментар #57 от "Само факти":

    Оня ден бях на някакъв байрам в Република Ичкерия.
    Голяма независимост пада там, от мен да го знаеш, хахо 😂😂😂

    Коментиран от #102

    12:44 05.11.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Пъстър свят

    11 2 Отговор

    До коментар #85 от "стоян георгиев":

    Повечето стоянвци сте лаладжии и въздух под налягане ,но пък ти единствено ме кефиш с палавия си и закачлив характер и тясната яка която носиш 😂.

    Коментиран от #105

    12:45 05.11.2025

  • 97 После ще купуваме

    16 3 Отговор
    Евтини украински роби от Русия. Както на времето от Истамбул са ги купували. Основен бизнес на Кавказките планинци

    Коментиран от #121

    12:45 05.11.2025

  • 98 володя

    0 16 Отговор
    Путин се е клел да брани властта на КПСС до последния си дъх и с цената на живота си. Като постъпило разпореждане, веднага забравил тази клетва! Така трябва да постъпят и обкръжениете в Красноармейск!

    12:45 05.11.2025

  • 99 Умен

    16 4 Отговор
    Браво на Русия

    12:46 05.11.2025

  • 100 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 101 В В.П.

    13 3 Отговор
    Освен Ураган и смерч,може и да и пуснат някой Фаб 500,където се види повече материал...Нее хуманно,но...такъв е живота ..Йобанний...

    12:46 05.11.2025

  • 102 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 103 Десислава Димитрова

    13 2 Отговор

    До коментар #90 от "стоян георгиев":

    Любими и теб не те интересуват моите потребности и на децата ,само за Украйна като някакво зомби единствено си се загрижил ,добре ,че има щедри и "грижовни" съседи та да оцеляваме някакси .

    12:48 05.11.2025

  • 104 Да бе да ...

    12 3 Отговор

    До коментар #92 от "Защо ти трябваше Пусине ?":

    Да се чете това "Москва загуби, ....Москва спря да ги хрантути нали?

    12:48 05.11.2025

  • 105 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 106 Московията е въздух под налягане!

    3 17 Отговор
    Най-добре е московските бандите да изпращат колкото двойника са останали в Кремъл на ходещата на токчета кукла Путлер и да се приключва с РФ.
    Така само удължават агонията на всичките обитатели на РФ.

    Коментиран от #110

    12:51 05.11.2025

  • 107 !!!?

    5 16 Отговор
    Путлер се моли на Киев да му отстъпи Покровск, който бил вече "освободил"...!!!

    12:51 05.11.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Точно така!

    19 0 Отговор

    До коментар #3 от "Аз съм против":

    Нека умрат като герои, за слава на НАТО, урсула, калас и тоя що клати гората!

    12:52 05.11.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Нямало яснота !?

    15 1 Отговор
    Има пълна яснота и тя е, че Украйна отдавна няма никакви шансове ! Ако не бяха се отметнали от Истамбулското споразумение нямаше да загинат стотици хиляди и да загубят няколко пъти повече територия !!!

    Коментиран от #116

    12:53 05.11.2025

  • 112 ООрана държава

    13 1 Отговор
    Zеления каза да се бият, на него не му пука за народа му

    12:54 05.11.2025

  • 113 България подкрепя Украйна ! 🇧🇬🇺🇦

    2 15 Отговор
    За 1350 дни нито една от целите на Кремъл не е постигната. Напротив: Русия загуби всичко. Това не е просто поражение. Това е разгром в пълния смисъл на думата – психически, морален, репутационен, политически, геополитически...
    Тя искаше да завладее Европа, но всичко, което успя да превземе, беше кочина в Попасна и руините на Авдеевка. Вече 12-та година не успява да превземе Донецка област! Пригожин беше прав: Путин направи Украйна най-модерната в света! Всички крале на Европа и Папата са във възторг от Зеленски. Между другото, сега той пристигна, за да се присъедини към войските си в Покровск (който Русия уж отдавна е превзела). От Пугачова и Галкин до 99,9% от западните знаменитости – всички подкрепят Украйна!
    ✌️🇺🇦В продължение на 1351 дни най-голямата държава в света не е в състояние да направи нищо за гордия си народ, силната си армия и великия си лидер. Слава на Украйна 💙💛 ФАНТАСТИЧНО

    Коментиран от #114, #123, #128, #177

    12:55 05.11.2025

  • 114 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 115 Пъстър свят

    10 0 Отговор

    До коментар #105 от "стоян георгиев":

    Най ме кефи палавият ти и закачлив характер ,а тясната яка и тя не е изобщо за изхвърляне ...хахах.

    12:56 05.11.2025

  • 116 !!!?

    4 14 Отговор

    До коментар #111 от "Нямало яснота !?":

    Ако Путлер се беше изтеглил от Украйна нямаше да загинат стотиците хиляди руснаци...!

    Коментиран от #120, #130

    12:56 05.11.2025

  • 117 Рускии карабль

    1 9 Отговор
    Иди нах..!

    Коментиран от #122

    12:57 05.11.2025

  • 118 Пак си

    11 0 Отговор

    До коментар #18 от "Ха ха ха ха":

    в голямото междучасие. Я влизай бързо в час, че ще кажа на баща ти да ти издърпа ухото.

    12:57 05.11.2025

  • 119 Джо

    2 1 Отговор
    Нали това е целта на Тръмп.

    12:58 05.11.2025

  • 120 Да се изтегли

    15 3 Отговор

    До коментар #116 от "!!!?":

    За да избият 15 млн.руснаци ли?
    Това не е България да остави българите в РСМ да ги подиграват,бият и убиват.
    Ами в Гърция..гък не казва.
    Русия не оставя своите за разлика от нас.

    Коментиран от #127, #185

    12:58 05.11.2025

  • 121 Кавказките планинци

    8 2 Отговор

    До коментар #97 от "После ще купуваме":

    Не много отдавна, През 1814 г. са продавали 1 украинец за 2 чувала сол. Известни са примери за откуп със сол за украински военнопленници: на 16 август 1840 г. генерал Раевски докладва на командира на корпуса генерал Головин:
    „Бившият началник на 2-ри участък на поверената ми линия, г-н генерал-майор Олшевски, представи доклад, предоставен му от военния командир на форт Навагински, в който последният съобщава, че чрез посредничеството на лоялния към нашето правителство черкезки благородник Пат Чизма е откупил петнадесет души от различни черкези, измежду пленените от черкезите при превземането на укрепления тази година, за чийто откуп са им дадени четиристотин и седемдесет пуда сол; от които са останали шестдесет и четири пуда и шест фунта…“....

    Коментиран от #132

    12:59 05.11.2025

  • 122 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #117 от "Рускии карабль":

    Толкова ти ПНХ

    13:00 05.11.2025

  • 123 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 124 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 125 Сатана Z

    9 1 Отговор
    И този път Укро труповете ще бъдат на части и натоварени в хладилни камиони за доставката им в Киев .Няма да осмърдяват Руска територия

    13:03 05.11.2025

  • 126 Призив

    4 6 Отговор

    До коментар #9 от "С призиви Киев за два дня няма да стане.":

    Руски войски в Покровск и Купянск: Предайте се! В противен случай няма да оцелеете. Путин въвежда купони и ергенски данък! Рублата вече е 2 стотинки и става само за тапети за стена!

    13:03 05.11.2025

  • 127 !!!?

    1 6 Отговор

    До коментар #120 от "Да се изтегли":

    А че Путлер погуби живота на стотици хиляди руснаци не ти прави впечатление...няма човек няма проблем !!!?

    Коментиран от #133

    13:03 05.11.2025

  • 128 Готов за бой

    7 0 Отговор

    До коментар #113 от "България подкрепя Украйна ! 🇧🇬🇺🇦":

    Не знам защо ,ти чингене от Хумата в Лом от името на цяла България говориш ?

    13:03 05.11.2025

  • 129 В В.П.

    4 0 Отговор
    Във факти форум ,са най смелите и безстрашни захистники... Окропите ядат плъховете и червеите ...Ахаха ...За Урсуланковците ..!!!

    13:04 05.11.2025

  • 130 Антитрол

    5 0 Отговор

    До коментар #116 от "!!!?":

    "нямаше да загинат стотиците хиляди руснаци...!"

    Ти ходи да ги броиш или от посолството ти казаха че са "стотици хиляди".

    13:04 05.11.2025

  • 131 Механик

    1 6 Отговор
    Защо Русия е най-изостаналата държава в Европа?

    Коментиран от #137, #138

    13:05 05.11.2025

  • 132 Истина е !

    6 1 Отговор

    До коментар #121 от "Кавказките планинци":

    продавали са 1 украинец за 2 чувала сол.... Описано е точно

    13:06 05.11.2025

  • 133 Антитрол

    6 3 Отговор

    До коментар #127 от "!!!?":

    "Путлер погуби живота на стотици хиляди руснаци"

    Пак питам ти ходи да ги броиш ли или от посолството те увериха че са толкова - то с повтарянето на опорки пропаганда не става - трябва и акъл.

    Коментиран от #150

    13:07 05.11.2025

  • 134 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 135 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 136 Резлтат

    4 5 Отговор

    До коментар #124 от "хахаха":

    От 1878 до 1944 благодарение на русофобския елит който управлява загубихме всички 4 войни, 40% територии и половин милион убити мъже.
    Егейска и Вардарска Македония, Беломорска Тракия, Сев.Добруджа, Ниш...

    Коментиран от #139, #183

    13:07 05.11.2025

  • 137 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 138 Херлок Шолмс

    3 0 Отговор

    До коментар #131 от "Механик":

    Откога и в Хумата -Лом и тссс ганни механици има ?Не специализирахте основно в телефонните измами ?

    13:09 05.11.2025

  • 139 Историк

    1 1 Отговор

    До коментар #136 от "Резлтат":

    100% вярно !

    13:10 05.11.2025

  • 140 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 141 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 142 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 143 Джамбaза

    2 2 Отговор
    Нова няма как да е вярно, защото снощи Зеленски каза,
    че ВСУ зачистват Покровск и Краматорск, а от Добропилье
    нахлуват десетки хиляди захисници.
    Няма причина да не му вярвам. Аз съм с бустерна доза.

    13:14 05.11.2025

  • 144 Прави впечатление

    10 3 Отговор
    Край нямат рашистките мъки в Украйна и русофилските по форумите и социалните мрежи. 😂😂😂

    Коментиран от #149

    13:14 05.11.2025

  • 145 Поне донори на органи да станат

    2 2 Отговор
    Някаква полза от тях да има

    13:14 05.11.2025

  • 146 Ха ХаХа

    4 1 Отговор

    До коментар #141 от "Петка":

    Петка помоли ли се на българския господ..Монголското куче Тангра.
    Марш на фронта татароиден монголецо

    13:15 05.11.2025

  • 147 Поручик Ржевски

    3 1 Отговор

    До коментар #141 от "Петка":

    Само не разбирам що квичиш тук а не заминаваш за 404 .

    13:16 05.11.2025

  • 148 Хехо

    0 2 Отговор

    До коментар #102 от "След някоя година":

    Руснаците и техните подлоги се занимаваха с избиване и редуциране на българите,

    13:16 05.11.2025

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #133 от "Антитрол":

    Колко са реалните руски загуби в тази война?вероятно си запознат.и как приемаш въпросните загинали и осакатени руснаци?

    Коментиран от #156, #164

    13:20 05.11.2025

  • 151 жик так

    3 0 Отговор
    Автобус с украински бежанци минава границата при Дуранкулак и влиза в България. И гледат - пътищата на дупки, нивите пустеят, недостроени блокове стърчат като разбити бункери, разграбени разрушени заводи, разруха и занемарени имоти. Един от украинците пита шофьора:
    - Путин и тук ли е пускал бомби?
    - Аааа, не. Tо тука си е така.

    Коментиран от #155, #159

    13:21 05.11.2025

  • 152 Това е хуманно

    4 1 Отговор
    Момчета, Животът ви е даден да го живеете, а не да ви го отнемат отрепки като наркомана Зеленски!
    По - добре в плен, отколкото мъртви!

    Коментиран от #174

    13:21 05.11.2025

  • 153 Афган

    0 0 Отговор

    До коментар #93 от "Ами има ги в нета бре":

    Като има толкова много можеше да сложиш тук една. Какво му е.

    13:21 05.11.2025

  • 154 Предайте се бре !...

    2 1 Отговор
    пакети санкции срещу Русия, 19 на брой ..... и хранителни пакети с помощи в ЕВропа ...на 13 октомври  2025 г. Българският Червен кръст започна раздаването на продукти.... Очаква се помощта да достигне до над  640 000 уязвими български граждани и техните гладуващи семейства. Пакетите съдържат хранителни продукти и хигиенни материали. Предайте се бре хурки !... Съсипахте Европа. Бюджета ни изгърмя заради вас даже

    13:21 05.11.2025

  • 155 Бай Тошо

    0 1 Отговор

    До коментар #151 от "жик так":

    Това е стар виц от комунизма.

    Коментиран от #158

    13:22 05.11.2025

  • 156 жик так

    3 0 Отговор

    До коментар #150 от "стоян георгиев":

    Загубите на руснаците според западните служби е между 182 000 и 320 000.
    А загубите на укрите надхвърлят два милиона и четири милиона инвалида - по данни на зеленска писано в социала .

    Коментиран от #160, #165

    13:23 05.11.2025

  • 157 стоян георгиев

    1 2 Отговор
    До тук руснаците загубиха в посока покровск някъде два пъти повече хора от колкото имаше в града преди десет години,но най голямото руско клане предстои.типанетомпрез зоната на смъртта не е никак здравословна.руската тактика е да залеят зоната с гора и украинските дронове да не смогнат с убийствата на руснаци поради огромния им брой.

    Коментиран от #181

    13:23 05.11.2025

  • 158 жик так

    1 0 Отговор

    До коментар #155 от "Бай Тошо":

    Тогава не е имало украински бежанци , нито разрушени заводи .

    Коментиран от #161

    13:23 05.11.2025

  • 159 Въпрос

    3 1 Отговор

    До коментар #151 от "жик так":

    Ти кажи, защо Русия изглежда по същия начин. Страшно много си приличаме с братушките с единствената разлика, че българите са мургави, а руснаците с дръпнати очи, но по алкохолизъм и мръсотия и ниска култура са еднакви.

    Коментиран от #162, #170

    13:24 05.11.2025

  • 160 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #156 от "жик так":

    Ок.как се отнасяш към тези хора?струваше ли си да загинат толкова руснаци за нищо?

    Коментиран от #163

    13:24 05.11.2025

  • 161 Бай Тошо

    2 0 Отговор

    До коментар #158 от "жик так":

    Не тогава имаше украински туристи. Естествено този виц е префазиран и модернизиран.

    Коментиран от #168

    13:24 05.11.2025

  • 162 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #159 от "Въпрос":

    Трудно ще ти отговори.пиенвто му пречи.

    Коментиран от #172

    13:26 05.11.2025

  • 163 жик так

    2 0 Отговор

    До коментар #160 от "стоян георгиев":

    Отнасям се като към олиго френи , които си разпиляха държавата .

    Коментиран от #186

    13:26 05.11.2025

  • 164 Дрътия Софианец

    1 0 Отговор

    До коментар #150 от "стоян георгиев":

    Брато не го приемай на сериозно разни тролове провокатори като от Пъстър Свят ,знаеш ,че ние от гилдията сме единни и сме винаги зад теб !

    Коментиран от #171

    13:26 05.11.2025

  • 165 Източник

    0 1 Отговор

    До коментар #156 от "жик так":

    Значи единият ти източник на данни са службите, а другите социалните мрежи. Колко удобно, колко професионално, колко осведомено!

    Коментиран от #175

    13:26 05.11.2025

  • 166 скучно и точка.

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "Тити":

    Колкото и в Авдивка ги бяхте обградили и пленили 10000 толкова и сега🤩🤡🍌🍌🍌

    13:26 05.11.2025

  • 167 Нормално

    0 1 Отговор
    Всичко е по плана на ВСУ

    13:26 05.11.2025

  • 168 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #161 от "Бай Тошо":

    В момента бг е десет пъти по добре от украйна и сто пъти по добре от русия.

    Коментиран от #176

    13:27 05.11.2025

  • 169 АБВ

    0 0 Отговор

    До коментар #57 от "Само факти":

    Абсолютни глупости си написал. Загуба е на време да те оборвам с факти.
    Вервай !

    13:27 05.11.2025

  • 170 жик так

    3 1 Отговор

    До коментар #159 от "Въпрос":

    Ти па кога си ходил в Русия че знаеш как изглежда ?
    На 100% съм сигурен че в Московското метро е по чисто и по красиво отколкото у вас !

    Коментиран от #173

    13:27 05.11.2025

  • 171 стоян георгиев

    0 1 Отговор

    До коментар #164 от "Дрътия Софианец":

    Какво е това пъстър свят.пишете го тук 1000 пъти?и защо е толкова важно за теб да съм от някакъв подобен свят?

    Коментиран от #179

    13:28 05.11.2025

  • 172 Десислава Димитрова

    1 0 Отговор

    До коментар #162 от "стоян георгиев":

    Който пие и пее ,зло не мисли !

    13:28 05.11.2025

  • 173 стоян георгиев

    0 2 Отговор

    До коментар #170 от "жик так":

    Метрото ли е критерий за стандарта на живот?

    Коментиран от #178

    13:28 05.11.2025

  • 174 Путлеристан

    0 1 Отговор

    До коментар #152 от "Това е хуманно":

    Че на кой му се живее в ру Блата?(освен на тези които съдбата ги е прецакала да се пръкнат там

    13:28 05.11.2025

  • 175 жик так

    1 0 Отговор

    До коментар #165 от "Източник":

    Ти някакви вътрешни източници ли имаш ?!

    13:28 05.11.2025

  • 176 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 177 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 178 жик так

    2 0 Отговор

    До коментар #173 от "стоян георгиев":

    Ами един от критериите .
    Катуна у вас ли е критерия ?

    13:29 05.11.2025

  • 179 Дрътия Софианец

    0 0 Отговор

    До коментар #171 от "стоян георгиев":

    Ами аз този Пъстър Свят не го знам ,но се опитва да те тролли и аз те защитавам .Все пак сме си близки след онази нощ в Црррна Маца ,нали ?

    Коментиран от #191

    13:30 05.11.2025

  • 180 То на теб мозъка

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "С призиви Киев за два дня няма да стане.":

    ти е умрял по рождение.

    13:30 05.11.2025

  • 181 Ха ХаХа

    2 0 Отговор

    До коментар #157 от "стоян георгиев":

    Капут пак ли дращиш?

    13:31 05.11.2025

  • 182 604

    1 0 Отговор
    Без милост към наемници и бандерковци!

    13:31 05.11.2025

  • 183 Име

    0 1 Отговор

    До коментар #136 от "Резлтат":

    Ето сега или си голям, но некадърен лъжец и пропагандатор или си невеж и неук - Ниш и Северна Добруджа - Русия ги дава на Сърбия и на Румъния. Ако се информираш, какво точно е мислил граф Игнатиев и други официални руски лица за българите - ще разбереш, колко му е пукало на руснака за бедния български селянин. Тези същите руски аристократи са гледали на руснаците като скот, а ти ми приказваш, че били загрижени за българите.

    13:31 05.11.2025

  • 184 А бе не бяха

    1 0 Отговор

    До коментар #51 от "Слава на украинските ни братя 🔱🇧🇬🇺🇦":

    Ли тези украински братя които изгориха живи 10 българина в Одеса и съда на ЕС осъди Украйна за отказа и да разследва и накаже виновните бандеровци?!? Явно не си българин а сириец или друг еничар пишещ на български

    13:31 05.11.2025

  • 185 RIP Сесесере 1920 1991💀

    0 2 Отговор

    До коментар #120 от "Да се изтегли":

    Раша по точно болшевишката орда създаде македонската нация и писменост! Сърбия ВИНАГИ е била техния съюзник на балканите ама к00пейките не ви изнася истината

    13:32 05.11.2025

  • 186 стоян георгиев

    1 1 Отговор

    До коментар #163 от "жик так":

    Смяташ че руснаците са съсипали държавата си???рака е!

    13:32 05.11.2025

  • 187 Цевзорът

    0 1 Отговор
    Стоян Георгиев трие всичко което е против него

    13:33 05.11.2025

  • 188 Е, те Покровск и Купянск,

    0 1 Отговор
    всъщност нямат и бездруго ама никакво стратегическо значение.

    13:33 05.11.2025

  • 189 Зелевски

    0 0 Отговор
    Отивам при бате Си да ми каже как да живея още сто-двеста години, за да видя как Русия ще превземе Донбас.

    13:33 05.11.2025

  • 190 Сашо

    0 0 Отговор
    Украинската армия освободи Нове шахове, на 19 км северно от Покровск.

    13:34 05.11.2025

  • 191 стоян георгиев

    0 0 Отговор

    До коментар #179 от "Дрътия Софианец":

    Така е.онази нощ ,десислава димитрова...ти голямата работа...хахах прав си и пъстър свят...абе супер сте...хахах

    13:34 05.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания