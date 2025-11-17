Новини
Намаляване на мащаба? Германия и Франция се отказват от съвместното изграждане на боен изтребител

17 Ноември, 2025 13:03 821 7

По-рано Берлин обвини френската индустрия за блокирането на следващата фаза на програмата, като поиска еднолично ръководство на проекта в кодирана препратка към Dassault Aviation

Снимка: БГНЕС/ЕРА
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Германия и Франция обсъждат намаляване на мащаба на своя водещ проект за противовъздушна отбрана на стойност 100 милиарда евро, като се откажат от плановете си за съвместно изграждане на изтребител и се съсредоточат върху система за командване и контрол, съобщават "Ройтерс" и "Файненшъл таймс".

Официални лица и в двете страни твърдят, че партньорите могат да се съсредоточат върху разработването на системата за управление "combat cloud".

Запознати с въпроса миналата седмица съобщиха, че Франция, Германия и третият партньор Испания са готови да възобновят разговорите на високо ниво за следващата фаза на проекта, известна като FCAS, или френският му акроним SCAF, след забавяния, причинени от скорошната политическа криза във Франция.

Германският министър на отбраната Борис Писториус ще се срещне с френския си колега Катрин Вотрен в Париж днес, разкриха двама от източниците по това време.

По-рано Берлин обвини френската индустрия за блокирането на следващата фаза на програмата, като поиска еднолично ръководство на проекта, в кодирана препратка към Dassault Aviation.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    3 10 Отговор
    Раша пък с Корея разработвт СУ1 милиард/със самовар в кокпита

    13:06 17.11.2025

  • 2 ДрайвингПлежър

    9 2 Отговор
    Купете си американски таралясник, най-евтино ще ви излезе :D

    13:07 17.11.2025

  • 3 Орел

    11 3 Отговор
    рак и щука, не могат да се разберат кой е по- по- най... трънгали да се репчат наляво надясно.

    13:08 17.11.2025

  • 4 Атина Палада

    6 2 Отговор
    Франция и Полша започнаха да се страхуват от Германия..Обръщат се към Русия:)))

    13:23 17.11.2025

  • 5 Механик

    7 0 Отговор
    Е с колко "намаляват мащаба". Поне от заглавието иде реч че ще го намалят със 100%.
    Смешници!

    13:24 17.11.2025

  • 6 12345

    7 0 Отговор
    Нема пари.

    13:27 17.11.2025

  • 7 Леле - леле ! 😀

    7 0 Отговор
    Прости франсета и шваби ! А бе , платете си като нас 2+2 милиарда рекет , не воювайте хибридно срещу Русия , и може да спите спокойно !

    13:39 17.11.2025