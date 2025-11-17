Намаляване на мащаба? Германия и Франция се отказват от съвместното изграждане на боен изтребител

Германия и Франция обсъждат намаляване на мащаба на своя водещ проект за противовъздушна отбрана на стойност 100 милиарда евро, като се откажат от плановете си за съвместно изграждане на изтребител и се съсредоточат върху система за командване и контрол, съобщават "Ройтерс" и "Файненшъл таймс".

Официални лица и в двете страни твърдят, че партньорите могат да се съсредоточат върху разработването на системата за управление "combat cloud".

Запознати с въпроса миналата седмица съобщиха, че Франция, Германия и третият партньор Испания са готови да възобновят разговорите на високо ниво за следващата фаза на проекта, известна като FCAS, или френският му акроним SCAF, след забавяния, причинени от скорошната политическа криза във Франция.

Германският министър на отбраната Борис Писториус ще се срещне с френския си колега Катрин Вотрен в Париж днес, разкриха двама от източниците по това време.

По-рано Берлин обвини френската индустрия за блокирането на следващата фаза на програмата, като поиска еднолично ръководство на проекта, в кодирана препратка към Dassault Aviation.