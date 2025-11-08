Новини
Свят »
Турция »
Турция издаде заповед за арест на Нетаняху заради геноцид. "Рекламен трик на Ердоган", отговори Тел Авив

Турция издаде заповед за арест на Нетаняху заради геноцид. "Рекламен трик на Ердоган", отговори Тел Авив

8 Ноември, 2025 03:18, обновена 8 Ноември, 2025 04:07 1 040 6

  • турция-
  • израел-
  • бенямин нетаняху-
  • арест-
  • геноцид

Израел получи едно от последните шест тела на заложници, държани от "Хамас

Турция издаде заповед за арест на Нетаняху заради геноцид. "Рекламен трик на Ердоган", отговори Тел Авив - 1
Снимка: ЕПА/БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Истанбулската прокуратура издаде заповед за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и няколко членове на израелското правителство и военно ръководство по обвинения в геноцид, съобщиха от ведомството.

„По искане на прокуратурата, дежурният магистрат по наказателните дела в Истанбул издаде заповеди за арест на 37 заподозрени, включително израелския премиер Бенямин Нетаняху, министъра на отбраната Израел Кац, министъра на националната сигурност на Израел Итамар Бен-Гвир, началника на Генералния щаб на израелските отбранителни сили Еял Замир и командира на израелския флот Давид Саар Салама, по обвинения в престъпления срещу човечеството по член 77 от турския наказателен кодекс и геноцид по член 76 от турския наказателен кодекс“, съобщи прокуратурата.

Отбелязва се, че „в резултат на геноцида и престъпленията срещу човечеството, които Израел систематично извършва в ивицата Газа, хиляди хора, включително жени и деца, са убити, хиляди са ранени, а жилищните райони са унищожени“.

Обвиненията се основават отчасти на действията на Израел срещу корабите на флотилията Сумуд. Пострадали от мисията на флотилията, които бяха задържани и впоследствие екстрадирани в Турция, бяха интервюирани. „След изпращането им в страната ни, в Истанбулския институт по съдебна медицина бяха проведени съдебномедицински и психологически експертизи, а съдебномедицинските доклади бяха изпратени в прокуратурата“, се казва в изявлението. Като част от разследването, следователите са се свързали и с полицейското управление и Националната разузнавателна служба, за да получат доказателства и показания срещу лицата, отговорни за инцидента с флотилията.

Израел отхвърли заповедта за арест и нарече това "рекламен трик" на турския президент Реджеп Ердоган, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"С презрение Израел категорично отхвърля последния рекламен трик на тиранина Ердоган", написа израелският външен министър Гидеон Саар в публикация на английски език в социалната мрежа "Екс". "В Турция на Ердоган съдебната система от отдавна е инструмент за заглушаване на политически съперници и задържане на журналисти, съдии и кметове", добави той в препратка по-специално към кмета на Истанбул Екрем Имамоглу – политически съперник на турския президент, който беше арестуван през март и е изправен пред множество съдебни процеси.

Междувременно Израел получи с посредничеството на Международния комитет на Червения кръст едно от последните шест тела на заложници, държани от палестинското ислямистко движение "Хамас" и техните съюзници в ивицата Газа, предаде Франс прес, цитирана от БТА, позовавайки се на изявление на канцеларията на премиера Бенямин Нетаняху.

Ковчегът с тленните останки бе предаден в ивицата Газа на служители на израелската армия и израелското вътрешно разузнаване Шин Бет. Той ще бъде транспортиран на територията на Израел и ще бъде откаран в Националния институт по съдебна медицина за идентифициране, се добавя в изявлението.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЗОРО

    11 0 Отговор
    Браво!

    03:34 08.11.2025

  • 2 Носът на Нетаняху се е изострил

    11 2 Отговор
    и е пораснал!

    Също като на лъжец и детеубиец!

    03:42 08.11.2025

  • 3 Абе,

    2 13 Отговор
    Ердо да внимава да му гонеотмаат през шалварите.

    03:42 08.11.2025

  • 4 Ердо да издаде

    4 0 Отговор
    Заповед за арест на нашите родни шопари, които смазаха цял един народ! Българският!
    Ако Турция забрани гласуваниятаина турска територия с Пеевски е свършено

    Коментиран от #5

    04:04 08.11.2025

  • 5 Друг път

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Ердо да издаде":

    Купуването на гласове е само за парлама. Истината е в писането на изборните комисии. Пишат си резултати, нямащи нищо общо с избирателите.

    04:11 08.11.2025

  • 6 Зи хаил

    4 0 Отговор
    Бях прав…

    04:53 08.11.2025

