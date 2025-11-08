Новини
Свят »
Русия »
Хеликоптер с работници падна върху строяща се къща за гости в Дагестан, загинаха петима ВИДЕО

Хеликоптер с работници падна върху строяща се къща за гости в Дагестан, загинаха петима ВИДЕО

8 Ноември, 2025 07:22, обновена 8 Ноември, 2025 07:38 867 5

  • хеликоптер-
  • дагестан-
  • инцидент-
  • загинали

Четири от жертвите са издъхнали на място, а петият в болница

Хеликоптер с работници падна върху строяща се къща за гости в Дагестан, загинаха петима ВИДЕО - 1
Снимка: Фейсбук
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Хеликоптер Ка-226 се разби в руската република Дагестан, като при инцидента са загинали пет човека. Машината е изпълнявала полет от Кизляр за Избербаш и е паднала върху строяща се къща за гости в село Ачи-Су. Инцидентът е станал в петък следобед.

"Хеликоптерът е паднал върху вила на територията на курортен център", съобщи пред РИА Новости Магомед-Расул Абдулсаламов, кмет на село Ачи-Су в Карабудахкентски район на републиката.

„Катастрофата е станала на държавен терен, близо до брега. Хеликоптерът е паднал върху вила на бреговата линия. Това е нежилищна сграда на територията на курортния център“, каза източникът на агенцията.

Според Telegram каналите, хеликоптерът се е разбил върху строяща се къща за гости, където по това време не е имало никой. В него са били превозвани служители на електромеханичния завод в Кизляр. На борда е имало седем души. Четирима от тях са загинали на място, а един по-късно е починал в градската болница в Избербаш, където са били откарани и другите двама пострадали.

Според регионалното Министерство на здравеопазването те са били транспортирани до център за изгаряния. Единият от тях е в тежко състояние, другият е в средно тежко.

Основната причина за катастрофата е пожар в двигателя по време на полет. Разглеждат се и пилотска грешка или техническа неизправност. На мястото на катастрофата е възникнал пожар, но е бил напълно потушен. Следственият комитет е образувал наказателно дело за нарушения на безопасността, довели до смъртта на няколко души.



Русия
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 денко мишока

    1 1 Отговор
    Като направите къщата, да знаете че аз съм човека със сапунчетата, ако ви трябват за гостите!

    07:47 08.11.2025

  • 2 Гориил

    2 0 Отговор
    Русия се нуждае от хиляди квалифицирани пилоти. Това е проблем и за армиите на НАТО.Можете да измисляте каквито и да е конспиративни теории, но парадоксът е, че руската отбранителна промишленост произвежда стотици хеликоптери годишно, но военните университети в момента обучават само 40-50 млади офицери, а разширяването на щата в момента е възможно само чрез покана на чуждестранни пилоти (предимно от бившите съветски републики).

    08:11 08.11.2025

  • 3 Сила

    2 3 Отговор
    Дагестан е изключително красив страна , но там живеят изключително диви , злобни и агресивни примати !!! Даже по стандартите на дивашката им религия , тия са изключителни изроди , надминават всички други диваци от тая религия !!!

    Коментиран от #4

    08:34 08.11.2025

  • 4 Гориил

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Сила":

    Днес Дагестан е единственият регион, където памук се отглежда в промишлен мащаб. Експерименталните памучни плантации в областите Астрахан и Волгоград обаче показват отлични резултати.Най-добрите производители на памук в Дагестан оказват помощ там.

    08:45 08.11.2025

  • 5 има нещо странно

    0 0 Отговор
    нещо ме съмнява това изявление че било група работници… кой ходи на работа с хеликоптер?

    08:46 08.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания