Хеликоптер Ка-226 се разби в руската република Дагестан, като при инцидента са загинали пет човека. Машината е изпълнявала полет от Кизляр за Избербаш и е паднала върху строяща се къща за гости в село Ачи-Су. Инцидентът е станал в петък следобед.
"Хеликоптерът е паднал върху вила на територията на курортен център", съобщи пред РИА Новости Магомед-Расул Абдулсаламов, кмет на село Ачи-Су в Карабудахкентски район на републиката.
„Катастрофата е станала на държавен терен, близо до брега. Хеликоптерът е паднал върху вила на бреговата линия. Това е нежилищна сграда на територията на курортния център“, каза източникът на агенцията.
Според Telegram каналите, хеликоптерът се е разбил върху строяща се къща за гости, където по това време не е имало никой. В него са били превозвани служители на електромеханичния завод в Кизляр. На борда е имало седем души. Четирима от тях са загинали на място, а един по-късно е починал в градската болница в Избербаш, където са били откарани и другите двама пострадали.
Според регионалното Министерство на здравеопазването те са били транспортирани до център за изгаряния. Единият от тях е в тежко състояние, другият е в средно тежко.
Основната причина за катастрофата е пожар в двигателя по време на полет. Разглеждат се и пилотска грешка или техническа неизправност. На мястото на катастрофата е възникнал пожар, но е бил напълно потушен. Следственият комитет е образувал наказателно дело за нарушения на безопасността, довели до смъртта на няколко души.
До коментар #3 от "Сила":Днес Дагестан е единственият регион, където памук се отглежда в промишлен мащаб. Експерименталните памучни плантации в областите Астрахан и Волгоград обаче показват отлични резултати.Най-добрите производители на памук в Дагестан оказват помощ там.
