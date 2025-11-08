Хеликоптер с работници падна върху строяща се къща за гости в Дагестан, загинаха петима ВИДЕО

Хеликоптер Ка-226 се разби в руската република Дагестан, като при инцидента са загинали пет човека. Машината е изпълнявала полет от Кизляр за Избербаш и е паднала върху строяща се къща за гости в село Ачи-Су. Инцидентът е станал в петък следобед.

"Хеликоптерът е паднал върху вила на територията на курортен център", съобщи пред РИА Новости Магомед-Расул Абдулсаламов, кмет на село Ачи-Су в Карабудахкентски район на републиката.

„Катастрофата е станала на държавен терен, близо до брега. Хеликоптерът е паднал върху вила на бреговата линия. Това е нежилищна сграда на територията на курортния център“, каза източникът на агенцията.

Според Telegram каналите, хеликоптерът се е разбил върху строяща се къща за гости, където по това време не е имало никой. В него са били превозвани служители на електромеханичния завод в Кизляр. На борда е имало седем души. Четирима от тях са загинали на място, а един по-късно е починал в градската болница в Избербаш, където са били откарани и другите двама пострадали.

Според регионалното Министерство на здравеопазването те са били транспортирани до център за изгаряния. Единият от тях е в тежко състояние, другият е в средно тежко.

Основната причина за катастрофата е пожар в двигателя по време на полет. Разглеждат се и пилотска грешка или техническа неизправност. На мястото на катастрофата е възникнал пожар, но е бил напълно потушен. Следственият комитет е образувал наказателно дело за нарушения на безопасността, довели до смъртта на няколко души.