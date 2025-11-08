Новини
Свят »
Китай »
Китай се възмути от провеждането на протайванска конференция в сградата на Европейския парламент
  Тема: Тайван

Китай се възмути от провеждането на протайванска конференция в сградата на Европейския парламент

8 Ноември, 2025 07:40, обновена 8 Ноември, 2025 07:51 825 19

  • китай-
  • тайван-
  • европейски парламент

Изразяваме решителен протест и отправяме сериозни възражения към европейската страна, се казва в изявлението на дипломатическата мисия на Пекин

Китай се възмути от провеждането на протайванска конференция в сградата на Европейския парламент - 1
Снимка: Х
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Китай отправи критики към Европейския съюз заради посещението на поддръжници на независимостта на Тайван в сградата на Европейския парламент и провеждането на конференция там, се казва в изявление, публикувано на уебсайта на външнополитическата мисия на Китай в ЕС.

„Антикитайската организация Междупарламентарен алианс за Китай проведе годишната си среща в сградата на Европейския парламент. Въпреки силния протест на Китай, Европейският парламент позволи на вицепрезидентката Сяо Мейцин и други водещи членове на движението за независимост на Тайван да влязат в сградата, за да участват в годишната среща и да проведат сепаратистки дейности. Китай изразява силно възмущение, решителен протест и отправи сериозни възражения към европейската страна“, се казва в изявлението.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато останките от Гоминдана, водени от Чан Кайшъ (1887-1975), се изтеглиха на острова след загубата на Китайската гражданска война. Пекин счита Тайван за една от провинциите на Китай.


Китай
Поставете оценка:
Оценка 3.9 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 демократ

    11 2 Отговор
    ЕС се рсзширява защото чарите свършват. Франция Италия и Испяния са у фалит.
    Проблемът е че малки държави като грузия македониями молдова ще трябва да издържат големи и на червено държави как ще стане незнам.

    07:59 08.11.2025

  • 2 Пич

    15 1 Отговор
    Тъпотията на Урсулианците стигна чак до Китай !!! Малко ли е , че всички европейски граждани са възмутени от глупавите овци и искат да ги изхвърлят поне в някой затвор...?! Някога ви казах , че без леене на кръв Европа няма да се освободи , и вече се вижда че по друг начин тези Урсулианци няма да пуснат властта !!!

    08:02 08.11.2025

  • 3 володимир копийкин

    5 3 Отговор
    А може ли конференция с оцелели нацисти с поздрави с вдигната ръка?

    08:03 08.11.2025

  • 4 Република Китай

    6 2 Отговор
    е на Китай. Крадците от ЕС се крият, защото са блатни фалирали крадливи западнали мiшки.

    Коментиран от #14, #15

    08:04 08.11.2025

  • 5 Пич

    7 1 Отговор
    Вече започвам да си мисля , че довлякоха мигрантите като част от план , в който не пускат властта ! Когато европейците са уплашени от някой извън властта , по лесно търпят дори калпава власт !!!

    08:07 08.11.2025

  • 6 дядото

    5 2 Отговор
    какво има да се възмущават.нима не са на ясно,че оон е частна институция на сащ и нато.

    08:08 08.11.2025

  • 7 Факти

    3 6 Отговор
    Един народ, едни гени. Как така миниатюрният Тайван е 15 години напред в чиповете пред огромния Китай? Ами просто е - Тайван стана демокрация, а Китай си остана диктатура. Тук ще направя една вметка - Тайван е истинска, а не фасадна демокрация. Тайван е на 12-то място в света по индекс на демокрацията - много по-напред от САЩ (28-мо) и България (61-во).

    Коментиран от #11

    08:10 08.11.2025

  • 8 Някой

    7 2 Отговор
    Островът Тайван е част от единен Китай по решение на ООН. Признали са го и държавите с вето като САЩ, Великобритания, Франция и други. Иначе наричат там себе си Република Китай.

    Коментиран от #12

    08:13 08.11.2025

  • 9 Гориил

    5 1 Отговор
    Същевременно Русия изрази съжаление и разочарование от домакинството на САЩ на срещата на върха на 6 ноември с лидерите на петте централноазиатски страни (форматът „С5+1“): Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан. Зад гърба на Путин и Си, САЩ играят коварна игра, която може да завърши с Трета световна война.

    08:22 08.11.2025

  • 10 Европвйската "демокрация"

    8 1 Отговор
    Гласуваш, гласуваш... и накрая пак Сорос

    08:27 08.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Факти

    2 3 Отговор

    До коментар #8 от "Някой":

    Какъв единен Китай, като Тайван от 150 години не е китайски? Когато Китай последно държеше Тайван там живееха една шепа хора, които се занимаваха с риболов и земеделие. После Япония го анексира и го индустриализира. След това САЩ наля инвестиции и технологии и го модернизира. "Made in Taiwan" беше световноизвестно десетилетия преди "made in China". Китай не е допринесъл с абсолютно нищо за развитието на Тайван, а иска да го лапне наготово, защото TMSC прави най-добрите чипове в света. Ами няма да стане. Тези чипове засягат пряко националната сигурност на САЩ и няма да попаднат в китайски ръце.

    Коментиран от #13, #17

    08:40 08.11.2025

  • 13 Това, което си написал, крепостните

    1 3 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    нито искат, нито могат да го проумеят.

    Коментиран от #16

    08:51 08.11.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Ми емигрирай в блaтнucтaн

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Република Китай":

    да рахатясаш, бе, гюбpe ycpaΗΟ! 🤣🤣🤣

    08:55 08.11.2025

  • 16 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #13 от "Това, което си написал, крепостните":

    Това, което пишете са пълни глупости. сащ няма абсолютно нищо общо нито с дизайна на т.нар. чипове, той се прави от китайците населяващи острова, които са на първо място по средно IQ в света, апропо, тези на континента са малко след тях, нито произвеждат машините с които се печатат, нито ги печатат. Кви претенции може да има краварника бе мой ? А ? Кви бе бате ?

    08:56 08.11.2025

  • 17 Госあ

    0 0 Отговор

    До коментар #12 от "Факти":

    Тоя път краварника като фалира, потъва, бате. Тва са фактите. Нема да му е за първи път, но ще му бъде за последен. Нямат ги вече кадрите, нямат индустриалната сила, а ако решат да правят голяма война, Китай и Русия ше ги плескат много лошо. Защото нямат и военната мощ.

    08:59 08.11.2025

  • 18 Ноце

    0 0 Отговор
    Тази статия е като свободно съчинение в 6 клас.
    Просто се пише нещо

    09:08 08.11.2025

  • 19 Дедо

    0 0 Отговор
    Ами тя и Северна Македония е българска земя от 1300 години , населена с българи , но сме приели че е отделна държава . Така и Тайван е бил китайска земя , но сега е отделна държава. Ако Китай анексира Тайван ,а Русия Украйна б,се създава прецедент всички да си търсим загубените територии със силата на оръжието.Интересно ще в огромната турска армия да си поиска Южна България,като част от Османската Империя.

    09:24 08.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания