Китай се възмути от провеждането на протайванска конференция в сградата на Европейския парламент

Китай отправи критики към Европейския съюз заради посещението на поддръжници на независимостта на Тайван в сградата на Европейския парламент и провеждането на конференция там, се казва в изявление, публикувано на уебсайта на външнополитическата мисия на Китай в ЕС.

„Антикитайската организация Междупарламентарен алианс за Китай проведе годишната си среща в сградата на Европейския парламент. Въпреки силния протест на Китай, Европейският парламент позволи на вицепрезидентката Сяо Мейцин и други водещи членове на движението за независимост на Тайван да влязат в сградата, за да участват в годишната среща и да проведат сепаратистки дейности. Китай изразява силно възмущение, решителен протест и отправи сериозни възражения към европейската страна“, се казва в изявлението.

Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато останките от Гоминдана, водени от Чан Кайшъ (1887-1975), се изтеглиха на острова след загубата на Китайската гражданска война. Пекин счита Тайван за една от провинциите на Китай.

#BREAKING 🇹🇼 Taiwan’s Vice President @bikhim delivers breakthrough address to global assembly of lawmakers at #IPACBrussels25, marking the first-ever speech by a senior member of the Taiwanese Government in a foreign parliament. #快訊 台灣副總統 @bikhim 在 #IPACBrussels25… pic.twitter.com/A0gKv0y3Yc — Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) (@ipacglobal) November 7, 2025