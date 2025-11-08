Китай се възмути от провеждането на протайванска конференция в сградата на Европейския парламент

Китай отправи критики към Европейския съюз заради посещението на поддръжници на независимостта на Тайван в сградата на Европейския парламент и провеждането на конференция там, се казва в изявление, публикувано на уебсайта на външнополитическата мисия на Китай в ЕС.
„Антикитайската организация Междупарламентарен алианс за Китай проведе годишната си среща в сградата на Европейския парламент. Въпреки силния протест на Китай, Европейският парламент позволи на вицепрезидентката Сяо Мейцин и други водещи членове на движението за независимост на Тайван да влязат в сградата, за да участват в годишната среща и да проведат сепаратистки дейности. Китай изразява силно възмущение, решителен протест и отправи сериозни възражения към европейската страна“, се казва в изявлението.
Тайван се управлява от собствена администрация от 1949 г., когато останките от Гоминдана, водени от Чан Кайшъ (1887-1975), се изтеглиха на острова след загубата на Китайската гражданска война. Пекин счита Тайван за една от провинциите на Китай.
#BREAKING 🇹🇼 Taiwan’s Vice President @bikhim delivers breakthrough address to global assembly of lawmakers at #IPACBrussels25, marking the first-ever speech by a senior member of the Taiwanese Government in a foreign parliament. #快訊 台灣副總統 @bikhim 在 #IPACBrussels25… pic.twitter.com/A0gKv0y3Yc— Inter-Parliamentary Alliance on China (IPAC) (@ipacglobal) November 7, 2025
1 демократ
Проблемът е че малки държави като грузия македониями молдова ще трябва да издържат големи и на червено държави как ще стане незнам.
07:59 08.11.2025
2 Пич
08:02 08.11.2025
3 володимир копийкин
08:03 08.11.2025
4 Република Китай
08:04 08.11.2025
5 Пич
08:07 08.11.2025
6 дядото
08:08 08.11.2025
7 Факти
08:10 08.11.2025
8 Някой
08:13 08.11.2025
9 Гориил
08:22 08.11.2025
10 Европвйската "демокрация"
08:27 08.11.2025
12 Факти
До коментар #8 от "Някой":Какъв единен Китай, като Тайван от 150 години не е китайски? Когато Китай последно държеше Тайван там живееха една шепа хора, които се занимаваха с риболов и земеделие. После Япония го анексира и го индустриализира. След това САЩ наля инвестиции и технологии и го модернизира. "Made in Taiwan" беше световноизвестно десетилетия преди "made in China". Китай не е допринесъл с абсолютно нищо за развитието на Тайван, а иска да го лапне наготово, защото TMSC прави най-добрите чипове в света. Ами няма да стане. Тези чипове засягат пряко националната сигурност на САЩ и няма да попаднат в китайски ръце.
08:40 08.11.2025
13 Това, което си написал, крепостните
До коментар #12 от "Факти":нито искат, нито могат да го проумеят.
08:51 08.11.2025
15 Ми емигрирай в блaтнucтaн
До коментар #4 от "Република Китай":да рахатясаш, бе, гюбpe ycpaΗΟ! 🤣🤣🤣
08:55 08.11.2025
16 Госあ
До коментар #13 от "Това, което си написал, крепостните":Това, което пишете са пълни глупости. сащ няма абсолютно нищо общо нито с дизайна на т.нар. чипове, той се прави от китайците населяващи острова, които са на първо място по средно IQ в света, апропо, тези на континента са малко след тях, нито произвеждат машините с които се печатат, нито ги печатат. Кви претенции може да има краварника бе мой ? А ? Кви бе бате ?
08:56 08.11.2025
17 Госあ
До коментар #12 от "Факти":Тоя път краварника като фалира, потъва, бате. Тва са фактите. Нема да му е за първи път, но ще му бъде за последен. Нямат ги вече кадрите, нямат индустриалната сила, а ако решат да правят голяма война, Китай и Русия ше ги плескат много лошо. Защото нямат и военната мощ.
08:59 08.11.2025
18 Ноце
Просто се пише нещо
09:08 08.11.2025
19 Дедо
09:24 08.11.2025