ISW: Покровск остава оспорван, Русия усилва ударите по енергийната инфраструктура
  Тема: Украйна

ISW: Покровск остава оспорван, Русия усилва ударите по енергийната инфраструктура

9 Ноември, 2025 11:35 995 105

  • покровск-
  • институт за изследване на войната-
  • енергийна инфраструктура

Настъплението към града се забавя, докато украинските сили укрепват защита и логистика

ISW: Покровск остава оспорван, Русия усилва ударите по енергийната инфраструктура - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Темпът на руското настъпление към Покровск временно е намалял, но се очаква да се възобнови с пристигането на допълнителни подкрепления. Геолокирани кадри от 6 ноември показват ограничен напредък на руските сили в северната част на Мирноград, източно от Покровск, съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Руски блогъри твърдят, че руският контрол се разширява в Западно Ровно и по-голямата част от Красний Лиман, като щурмови групи напредват в източните и югоизточните райони на Мирноград. Някои групи приближават магистрала Т-0515 Покровск-Доброполие и водят боеве в северната част на Покровск, но украинските удари с дронове затрудняват укрепването на позициите им.

Още новини от Украйна

Украинският наблюдател Костянтин Машовец заяви на 7 ноември, че голяма част от Покровск остава "сива зона", като руските сили контролират северната част, а основните групировки се намират на юг. Говорителят на украинския 7-ми корпус Сергий Окишев посочи, че руските сили не се стремят към установяване на плацдарм в самия град, а проникват до северните покрайнини, прикривайки се като цивилни. Украинските войски са възстановили частично логистиката северно от Покровск и доставят боеприпаси.

През нощта на 7 срещу 8 ноември Русия изстреля над 500 дрона и ракети по украински обекти, включително критична енергийна инфраструктура, като целта е нарушаване на снабдяването преди зимата на 2025–2026 г. Сред тях са балистични ракети "Искандер-М/КН-23", крилати "Искандер-К", аеробалистични Х-47М2 "Кинжал" и ракети "Калибър", както и около 458 дрона от типа "Шахед" и "Гербера". Украинската ПВО успя да свали 406 дрона и девет ракети, но някои от тях поразиха 25 обекта, а отломки паднаха на четири места.

Ударите засегнаха Кременчукската водноелектрическа централа, енергийни обекти в Горишни Плавни, Одеска и Харковска области, както и топлоелектрическите централи в Змиев и Трупилска, спирайки производството на електроенергия и предизвиквайки пожари. SOTA отбелязва, че тези две централи осигуряват около 14% от електроенергията на страната. ISW оценява действията на Русия като опит да се подкопае енергийната сигурност, индустриалния капацитет и моралът на украинското население.

Руски удари засегнаха и гражданска инфраструктура в Днепропетровска, Киевска, Николаев, Суми и Черниговска области, с жертви и ранени сред цивилното население.

На 7 ноември президентът Володимир Зеленски назначи полковник Юрий Черевашенко за командир на службата за безпилотни системи за противовъздушна отбрана, като задачата му е да разшири използването на дронове и да укрепи ПВО със съвременни оръжейни системи. Връзките между тези подразделения и сухопътните войски, които също разполагат с тактически ПВО системи, остават неясни.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Наблюдател

    59 5 Отговор
    Ние гледаме и забранените нам медии, така че вий си приказвайте, не ни пречите.

    Коментиран от #7, #84

    11:37 09.11.2025

  • 2 Покровск

    48 3 Отговор
    оттече

    Коментиран от #24, #59

    11:39 09.11.2025

  • 3 Тези англичани

    40 4 Отговор
    Са тотални некадърници и мошенници.

    11:39 09.11.2025

  • 4 Данко Харсъзина

    48 3 Отговор
    Енергийната инфраструктура ще бъде унищожена напълно. Това е целта на руснаците. Зеленски взе да строи заводи на Рейнметал и руснаците
    ще сринат всичко.

    11:39 09.11.2025

  • 5 След

    5 40 Отговор
    Още 4 года руснаците евентуално ще превземат Покровск

    Коментиран от #13, #15

    11:40 09.11.2025

  • 6 Гост

    41 4 Отговор
    Русия само увеличила атаките по енергийната структура на Украйна, а украинците смело повредили една парна тръба и временно оставили руснаците без топла вода.
    Темпът на руското настъпление е намалял, а украинското отстъпление геройски се забавя.
    Риториката е голяма работа.

    11:41 09.11.2025

  • 7 Мхм

    4 35 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    В тях крайцера Москва си плава, а екипажът му у жив и здрав.

    Коментиран от #41

    11:41 09.11.2025

  • 8 Данко Харсъзина

    38 4 Отговор
    Руснаците дънят ел. центали, ел. подстанциите и компресорните станции за природен газ. Скоро енергийната и газовата системи ще рухнат.

    Коментиран от #10

    11:42 09.11.2025

  • 9 Няма значение

    35 3 Отговор
    Както всички знаем, Покровск не е стратегически важен. Вече.
    Градче си някакво, нъл тъй?

    Коментиран от #18

    11:43 09.11.2025

  • 10 Ффф

    4 34 Отговор

    До коментар #8 от "Данко Харсъзина":

    Украйна от 3г. е изцяло на генератори, а опашките за бензин в Русия стават все по-дълги.

    Коментиран от #21

    11:43 09.11.2025

  • 11 Е ии

    4 34 Отговор
    Руснаците и да превземат Покровск ,какво ще получат хоросан и начупени тухли ,и може би някое бездомно куче котка ,за четири години

    Коментиран от #20

    11:44 09.11.2025

  • 12 накратко

    37 4 Отговор
    Покровск вече е Красноармейск , колкото и да не смеете да го обявите за официална новина , за да не получат сърдечен пристъп някой Ваши читатели . Четем и се интересуваме !

    11:44 09.11.2025

  • 13 Гост

    34 3 Отговор

    До коментар #5 от "След":

    Целта на тази война не е да приключи набързо, а да изтощи Европа и да я остави гола-голеничка, без пукнат грош. Сащ съдейства на Путин в това начинание.
    Глупавите европолитици вече подписаха договор, газ да се купува само от САЩ със задължителни минимални количества. Нещо, като нашата сделка с Боташ.

    Коментиран от #45, #51

    11:44 09.11.2025

  • 14 пешо

    23 5 Отговор
    слава на русия

    Коментиран от #61

    11:44 09.11.2025

  • 15 ЕВЕНТУЛНО МОЖЕ БИ

    15 5 Отговор

    До коментар #5 от "След":

    СЪС СИГУРНОСТ ---ПАРАД НА ПОБЕДАТА НА БЕЗСМЪРТНИЯТ ПОЛК КРАСНОИ ПЛОЩАД ПУШКИ ОТ ПАПУРА ДРЪЖКИ---МНОГО РЕПЕТИШЪН ДА НЯМА НЕ ЗНАМ НЕ ЧУХ НЕ ВИДЯХ-ПАТОМ СИБИР ЗДРАВОСЛОВНА ПОЧИВКА

    11:45 09.11.2025

  • 16 име

    26 6 Отговор
    Генерал-майор Андрий Гнатов се опъна на зенелия наркоман в бьнкера му вчера. Каза му че когато те решат, ще се изтеглят от Покровск, без негово разрешение, вместо да си губят живота за да извлича той политически дивиденти. А зеленото наркоман му обясни че ако не загинат в Покровск, тръмп и мъpcyла щели да му спрат парите и да спрат да налагат санкции на РФ под предлог че не оказва съпротива. А това означава че няма да има пари за още къщи в САЩ на киевската хунта. Друг е въпроса че бандерите и да искат, не могат да се изтеглят от Мирноград, щото самия Покровск е под руски контрол и там и без това не останаха бандери. Разкажете как върви контранаступа на ВСУ северно от мирноград, успяха ли да пробия блокадата? На колко метра под земята стигнаха?

    Коментиран от #42

    11:45 09.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги

    5 26 Отговор

    До коментар #9 от "Няма значение":

    Определено по голямо значение имат областните градове като загубения Херсон мечтаната Одеса и близкият до границата в ХРаков. Нещо БЛАТУШКИТЕ боксуват с тридневката😔

    Коментиран от #38

    11:46 09.11.2025

  • 19 Пир

    1 24 Отговор
    Покровск вече е отписан. Въпросът е да се унищожат възможно повече руснаци там.

    Коментиран от #60

    11:46 09.11.2025

  • 20 Е, и още

    5 12 Отговор

    До коментар #11 от "Е ии":

    Логистика и пряк път до Днепър през незащитени райони, ама карай да върви..
    Слава Украине.

    Коментиран от #23

    11:46 09.11.2025

  • 21 WC Куфарче 💼🚽

    3 21 Отговор

    До коментар #10 от "Ффф":

    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация и депопулация

    11:47 09.11.2025

  • 22 Васо

    5 21 Отговор
    За 4 години Специална Военна Операция- И для трьох дней на Берлине- 20 превзети села и две градчета... Втората най- силна армия в света срещу хора, които преди 4 години даже автомати и гранатомети нямаха, а палеха танковете на съществата от блатата с коктейли Молотов... В ада да горите дано! В страшни мъки!

    Коментиран от #46, #54

    11:47 09.11.2025

  • 23 И Преди и сега

    4 20 Отговор

    До коментар #20 от "Е, и още":

    Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира

    Коментиран от #29, #48

    11:48 09.11.2025

  • 24 Като Киев, ли

    5 16 Отговор

    До коментар #2 от "Покровск":

    Щото и за Покровск изтекоха повече от три дни. Руснаците некадърни. А наште русороби - лапнишарани.

    Коментиран от #28, #47

    11:48 09.11.2025

  • 25 Ха ХаХа

    9 5 Отговор
    Дайте кадър с укрознамето върху съвета в Покровск.
    Хайде...

    11:48 09.11.2025

  • 26 ха-ха

    20 4 Отговор
    Стига сте го увъртали - Покровск ВЕЧЕ е Красноармейск !

    11:49 09.11.2025

  • 27 Покровск не съществува

    19 3 Отговор
    Превърна се в Красноармейск.
    Контра наступ на запад.

    11:50 09.11.2025

  • 28 Красноармейск

    24 3 Отговор

    До коментар #24 от "Като Киев, ли":

    Е руски отвсякъде.
    Фашистите се предават смирени като ученички..

    11:50 09.11.2025

  • 29 село мое ,

    15 3 Отговор

    До коментар #23 от "И Преди и сега":

    А още ли я има укрията , че нещо не се пише за великите подвизи на рамбовците от Курск и паяжината ?!

    Коментиран от #31

    11:50 09.11.2025

  • 30 Я пък тоя

    29 2 Отговор
    "водят боеве в северната част на Покровск,"
    Значи са в Покровск.
    По-долу пише:
    "руското настъпление КЪМ Покровск"
    Значи не са в Покровск
    По долу пише: "руските сили контролират северната част"
    Значи са в Покровск
    Още по-долу: проникват до северните покрайнини, прикривайки се като цивилни.
    Значи не са в Покровск.
    Я журналистите се уточнете и тогава пишете, голямо 💩 сте сътворили.

    Коментиран от #44

    11:51 09.11.2025

  • 31 Орк на тротинетка 🧌🛴

    3 17 Отговор

    До коментар #29 от "село мое ,":

    Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..🤩💀

    Коментиран от #39

    11:51 09.11.2025

  • 32 Зелен бункерен rнom

    11 3 Отговор
    Близо сме до Москва.

    11:51 09.11.2025

  • 33 Ххх

    3 14 Отговор
    Ако Русия не превземе Покровск до месец, фронтът и се разпада и губи войната. Залогът за Русия е огромен в Покровск.

    11:52 09.11.2025

  • 34 Димяща ушанка

    2 13 Отговор
    Превзех Одеса!!!....после обаче се събудих в локва от собствен шииит

    11:52 09.11.2025

  • 35 Украйна е леш

    7 3 Отговор
    Според Пенсионния фонд на Украйна, общо 10,3 милиона украинци получават пенсия, като средната пенсия е 6410 гривни към 1 юли. От този брой 2,8 милиона души продължават да работят, а средното им заплащане е малко по-високо - 6974 гривни .

    Според PFU, пенсионните плащания са:

    до 3000 гривни — за 3,71% от пенсионерите;

    от 3001 до 4000 гривни — 31,95%;

    от 4001 до 5000 гривни — 20,48%;

    от 5 001 до 10 000 гривни — 29,05%;

    над 10 000 гривни — 14,81%.

    11:52 09.11.2025

  • 36 този

    13 2 Отговор
    От самото начало на СВО-то прави впечатление , че урките са винаги в отбрана . Как тогава побеждават , като ги бият , както циганин не си бие кучето ?! Вече и Красноармейск няма никакво значение ..................!

    Коментиран от #40

    11:53 09.11.2025

  • 37 стоян георгиев

    3 13 Отговор
    Нищо по различно от останалите подобни руски операции.украйна им е свикнала .ше измре още бая руснак докато превземат града.особено ако украйна успее да отреже издатъка при доброполе.

    Коментиран от #57

    11:53 09.11.2025

  • 38 НО НАИ ВЕЧЕ БУКСУВА

    7 2 Отговор

    До коментар #18 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":

    МИСЛОВНАТА ВИ ДЕИНОСТ

    11:54 09.11.2025

  • 39 село мое ,

    11 2 Отговор

    До коментар #31 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":

    Путин за никъде не бърза , боят ще е до посиняване и ..............так далее !

    Коментиран от #90

    11:54 09.11.2025

  • 40 Ффф

    3 8 Отговор

    До коментар #36 от "този":

    Не знам в какво са, ама Покровск е съседния град на Донецк. Толкова е руския напредък за цалата СВО.

    11:55 09.11.2025

  • 41 язовец под земята

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Мхм":

    Юж Маш - Миш маш е недосегаем.🤭🤭🤭

    11:55 09.11.2025

  • 42 Наблюдателен

    3 9 Отговор

    До коментар #16 от "име":

    Някой много усилия полага и се старе да ни обясни колко са безаналогови и непобедими блатните оркове

    Коментиран от #53

    11:55 09.11.2025

  • 43 не може да бъде

    10 2 Отговор
    Положението в Покровск не е като в холивудските филми но в ISW обичат да представян нещата по холивудски -който иска да вярва!? Считам че на много хора вече е ясно че съвременната война е коренно различна от това което знаем за войната !?А такива като ISW и всички проукраински пропагандатори допринесоха за това да се създаде съвършено лъжлива представа за случващото се в Украйна -и на бойното поле и на във всичко засягащо това противопоставяне!?В интерес на истината и някои руски и проруски ура-патриотически издания помагат за това!?Според Рыбарь -когото аз считам за много обективно издание- вътре в самия град има твърде малко и украински и руски войници -и затова в обкръжение както изглежда вече реално завършено - има не повече от 1000-1500 украински войници -а може и по-малко!?Но големите събития се развиват в околностите на града - в 10 километровата зона -там са съсредоточени големи сили и от двете страни и там са проблемите и жертвите от страна на украинската армия -и именно в тази зона руската армия в момента действа много активно!?

    11:55 09.11.2025

  • 44 Колега карай

    11 2 Отговор

    До коментар #30 от "Я пък тоя":

    Един ден са в Покровск на следващия са до Покровск ,важното е да има трафик под статията и да се отвлича вниманието от тукашните проблеми

    11:55 09.11.2025

  • 45 Четвърта година

    3 6 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    я унищожават тази енергийна система. След 44 години може и да а унищожат.

    11:56 09.11.2025

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 Като Виетнам - 20 години

    6 2 Отговор

    До коментар #24 от "Като Киев, ли":

    🤣🤣🤑🤑

    11:56 09.11.2025

  • 48 Ама ние не щем

    12 2 Отговор

    До коментар #23 от "И Преди и сега":

    Да капитулира! В никакъв случай!!!
    Ако капитулира сега, току- виж сключили някое неизгодно за Русия споразумение. И примерно Одеса и Харков да останат в Украйна.
    Така че да продължава със съпротивата, докато цяла Новорусия се върне в Русия.
    Останалото си го задръжте- на никой не му е плитрябвало.

    11:56 09.11.2025

  • 49 Българка 😺-Маца

    9 2 Отговор
    Уудрий Вова ,да се пукат от безсилие ,мъка и злоба ,душите черни душмански !

    11:57 09.11.2025

  • 50 Украйна е леш

    7 3 Отговор
    Дано Русия скоро да освободи Украйна .... Над 2 милиона души попадат в следната хипотеза : (Съществуват и категории пенсионери, които получават плащания, не надвишаващи екзистенц-минимума — 2361 гривни. Както напомня специализираното издание „За пенсиите“ , това се отнася за осъдените за държавна измяна и колаборационизъм, шпионаж, опит за смяна на властта чрез сила и др. Такъв закон вече е влязъл в сила.)....48,72 Euro !

    11:57 09.11.2025

  • 51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    6 2 Отговор

    До коментар #13 от "Гост":

    Това е Cold War-2. И СВО е част от нея.

    Коментиран от #64

    11:58 09.11.2025

  • 52 Ратай на тинята

    3 10 Отговор
    Не е верно ,блат.ная и могучая сутринта са напреднали 2 метра взяли са и важна спирка на градския транспорт,по канал первой показаха кални солдати които освобождават къщите на хората от перални и телевизори!

    11:58 09.11.2025

  • 53 Споко

    5 9 Отговор

    До коментар #42 от "Наблюдателен":

    Колкото и да се пънат, истината за руската импотентност на фронта не може да бъде скрита.

    11:59 09.11.2025

  • 54 Хахаха

    12 3 Отговор

    До коментар #22 от "Васо":

    А ми 25 процента от територията на Урка,най богата част на минерали и ресурси в Европа...затова е този напън от Европейския елит ...иска ти тях да лапнат ,за да си върнат парите от бездънната яма Покрайна,но Путин си ги взе???Тях къде ги забрави бе джендарче?

    12:00 09.11.2025

  • 55 Мирен гражданин

    4 7 Отговор
    Глей как орките ще издуухат супаата....пак!

    Коментиран от #62, #67

    12:00 09.11.2025

  • 56 Украйна е леш

    6 2 Отговор
    Основната причина за покачването на цените на хляба е покачването на цената на брашното. Към октомври 2025 г. покупната цена на брашно от висок клас и първи клас без доставка до Украйна е съответно 15 хиляди и 14,5 хиляди гривни за тон с ДДС. Цената на ръженото брашно остава на 18 хиляди гривни за тон с ДДС, което е почти два пъти по-скъпо от преди.

    Друг фактор е увеличението на цените на електроенергията за индустрията, които в случая с производителите на хляб са се увеличили с около 20%. Освен това понякога става въпрос просто за липса на електроенергия, която може да се компенсира от генератори, но това също увеличава себестойността.
    Така че, ако в началото на месеца хляб с тегло 650 грама е струвал 42 гривни, то на 1 ноември той вече е бил 44 гривни, а днес е 50 гривни .....

    12:00 09.11.2025

  • 57 ивайло

    6 3 Отговор

    До коментар #37 от "стоян георгиев":

    СиСи с Ако То можеш да парфюмираш и да боядисваш тъкани ,а в случай и на опасност става и за маскировка с обилно намазване на цялото тяло .

    12:00 09.11.2025

  • 58 az СВО Победа 80

    11 2 Отговор
    Накратко:

    1. Пак антикризисен PR около Покровск, пардон Красноармейск. Повтарям отново, че поне още месец ще има да ни разказват как безстрашните "херои" от ВСУ "отбраняват фортеця Покровск. 🤣

    2. Целта на подобни материали, които ще се появяват по медиите поне още месец е да се създава илюзия, че в Покровск, т.е. Красноармейск, ВСУ продължават да се сражават.

    3. В Красноармейск всичко приключи с освобождението на кв. Динас на 06.11.2025г. В момента там тече зачистка на непредалите се остатъци на ВСУ, но това в никакъв случай не е активна организирана съпротива от ВСУ. Зачистката ще продължи около 7-10 дни, ако съдим по досегашния опит от подобни мероприятия в бивша Украйна, след което Москва официално ще обяви гр. Красноармейск за освободен.

    Коментиран от #63

    12:00 09.11.2025

  • 59 гост

    5 8 Отговор

    До коментар #2 от "Покровск":

    За един процент от Украйна за 4 години похарчихте 2 милиона крепостни !! Имате най- много още два пъти по толкова , да смятам ли колко процента най- много още можете да вземете ?? Ама евентуално , не сигурно !! Въобще не е сигурно , даже може и от сегашното да върнете !!

    Коментиран от #69

    12:01 09.11.2025

  • 60 укра без глава

    5 2 Отговор

    До коментар #19 от "Пир":

    Ние живеем вечно, благодарение на фентанила.

    12:01 09.11.2025

  • 61 Любо пита

    1 3 Отговор

    До коментар #14 от "пешо":

    Защо повечето мечти не стават реалност на този свят?

    12:01 09.11.2025

  • 62 оня с х.я

    5 3 Отговор

    До коментар #55 от "Мирен гражданин":

    Те поне имат супа да дууу... атт ,а ти моеш оня моя да пробваш

    12:02 09.11.2025

  • 63 стоян георгиев

    2 7 Отговор

    До коментар #58 от "az СВО Победа 80":

    Така е .киев пада в понеделник.всичко приключи...хахах...

    Коментиран от #68, #71

    12:03 09.11.2025

  • 64 скучно и точка.

    3 6 Отговор

    До коментар #51 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Историята има склонност да се повтаря: и cold war 2 губите и следва разпад този път рф

    12:04 09.11.2025

  • 65 хех

    3 7 Отговор
    Почти 4 г. СВО, почти 2 милиона жертви, а фронтът е на 15-20мин пеша от където започна. Който не вярва да си отвори картите и да види. Първите опити за превземане на Покровск са още през 2014г. Толкова за славните успехи на Русия! Иначе на приказки оставаш с впечатление че са обсадили Лондон вече. Покровск е първият град след донецк в посока Киев, а до Киев са десетки градове и хиляди села по пътя.

    12:04 09.11.2025

  • 66 Украйна е леш

    8 3 Отговор
    Според PFU, през септември 2025 г. средната заплата на военослужещ в Украйна е била 21 190 гривни. Ако при пенсиониране на 60-годишна възраст сте плащали вноски в PFU в продължение на 35 години и заплатата ви е била 25 000 гривни, пенсията ви ще се изчисли като:21 190 х (25 000/21 190) х 0,35 = 8 750 гривни...Че: средната заплата на военослужещ е 437,23 Euro, а ако доживее до пенсия тя ще му е точно 180,55 Euro.. Украински рай .....

    Коментиран от #72

    12:04 09.11.2025

  • 67 Така така

    6 2 Отговор

    До коментар #55 от "Мирен гражданин":

    Укроорките вече я издухват мощно.

    12:05 09.11.2025

  • 68 az СВО Победа 80

    7 2 Отговор

    До коментар #63 от "стоян георгиев":

    Тъкмо се чудех, че нещо ми се загуби "Стоян Георгиев"≈ "Пъстър свят" по темата освободен Красноармейск ?!?!?

    И ето го!
    Събра смелост....

    🤣🤣🤣

    Коментиран от #70

    12:05 09.11.2025

  • 69 Статистик

    6 4 Отговор

    До коментар #59 от "гост":

    Що не поясни ,че тези 2млн крепостни са осраинци,а около 4млн са кой без ръце ,кой без крака ,кой без глава надяващи се на ЕС да ги издържа пожизнено ,в това число си и ти включително .А това не е икраят .

    Коментиран от #76

    12:05 09.11.2025

  • 70 стоян георгиев

    1 7 Отговор

    До коментар #68 от "az СВО Победа 80":

    Няма как да ти се изгубя.ти гледаш на ръка.пъстър свят знаеш...хахах...я кажи кога пада покровск че да не се мъчим ...хахах

    Коментиран от #73, #74

    12:08 09.11.2025

  • 71 гого

    5 1 Отговор

    До коментар #63 от "стоян георгиев":

    СиСи не го мисли и Куев ще падне ,когато му дойде времете ,руснаците за никъде не бързат .Основната цел е денацификация ,казано неполиткоректно унищожаване на украйнския военен потенциал ,разбирай войници поне за 100 г напред да не помислят отново за нещо подобно .

    Коментиран от #78

    12:10 09.11.2025

  • 72 стоян георгиев

    2 7 Отговор

    До коментар #66 от "Украйна е леш":

    Украйна е леш благодарение на руските освободители.виждам че това много те радва.как възприемаш страданието на украинците причинено от руската агресия?

    Коментиран от #77, #79

    12:10 09.11.2025

  • 73 Пъстър свят

    5 1 Отговор

    До коментар #70 от "стоян георгиев":

    Повечето стояновци които познавам са лаладжии и въздух под налягане ,но ти лично ме кефиш с палавия си и закачлив нрав и с тясната си якичка .

    12:11 09.11.2025

  • 74 az СВО Победа 80

    6 1 Отговор

    До коментар #70 от "стоян георгиев":

    Прочети пак ком. 58!

    Както винаги не внимаваш, а уж претендираш да си адвокат! 🤣🤣🤣

    Водиш се от емоциите, всъщност нормално за една жена! 🤣

    Коментиран от #81

    12:12 09.11.2025

  • 75 Госあ

    5 1 Отговор
    Оспорван до последната украинска гнида. Скоро. Украйна с минус 20% територии и 50% население, но побеждава ? Така ли ве, розови понита ?

    12:13 09.11.2025

  • 76 гост

    4 6 Отговор

    До коментар #69 от "Статистик":

    Мечтай си , поне мечтите са безплатни за оръфани копейки , ама не помагат , хаха !! След два месеца СВО то ще мине по време Великата отечествения , сравни колко са взели крепостните тогава и сега , щото нищо повече от още едно сринато село няма да вземат до тогава !! И ако сте истински русолюбци , трябва тогава да си направите ритуално харакири !! Аз мога да помагам , само кажете !!

    12:13 09.11.2025

  • 77 Госあ

    4 1 Отговор

    До коментар #72 от "стоян георгиев":

    Много добре ! Ти ?

    12:13 09.11.2025

  • 78 Сърдит капейко

    2 6 Отговор

    До коментар #71 от "гого":

    Да де ама с тия темпове ще им трябват повече от 100 години да изпълнят заложените цели или това също е по план??

    Коментиран от #87, #102

    12:14 09.11.2025

  • 79 Като на олигофрени

    6 1 Отговор

    До коментар #72 от "стоян георгиев":

    Които сами си го причиняват.
    Все едно да си пуснеш ръката сам във вряща тенджера, и да викаш " Ох колко боли".

    Коментиран от #85

    12:15 09.11.2025

  • 80 Zахарова

    1 7 Отговор
    Путин гази в кръв и се кефи за сметка на робите му

    12:15 09.11.2025

  • 81 стоян георгиев

    2 6 Отговор

    До коментар #74 от "az СВО Победа 80":

    Прочетох го и какво? Дай ми руски източник дето твърди това дето си написал.дай да речем два майора или варгонзо .те пишат всеки ден.що даже и те не твърдят писаното от теб?

    Коментиран от #97

    12:15 09.11.2025

  • 82 Украйна е леш

    5 1 Отговор
    О чудо ..... "Хиляда от Зеленски: как да ги получите и за какво да ги похарчите" водеща новина в украинските медии ! ....Президентът на Украйна Володимир Зеленски обяви нова еднократна финансова помощ за граждани в размер на 1000 гривни, която вече беше популярно наречена „1000 гривни от Зеленски“....40,34 лева .... Странно как почити съвпадат с 50 лв. от Бойчо ....

    12:15 09.11.2025

  • 83 123456

    0 0 Отговор
    какво оспорване , останаха оше две къщи

    12:16 09.11.2025

  • 84 КЗББ и ДП

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    От снощи ,Покровск е Красноармейск,ама нека си плямпат

    Коментиран от #91

    12:16 09.11.2025

  • 85 стоян георгиев

    0 5 Отговор

    До коментар #79 от "Като на олигофрени":

    Как си го причиняват?как украйна си причини сама руското нападение и руското желание за окупация?

    Коментиран от #98

    12:16 09.11.2025

  • 86 Цензура

    5 0 Отговор
    В тоя т.нар. "институт" няма нито един военен, но само някакви прocтитутки, събрани от магистралите и кьошетата. Защо изобщо ни занимавате с тях, само смешки пишат.

    12:16 09.11.2025

  • 87 Госあ

    5 0 Отговор

    До коментар #78 от "Сърдит капейко":

    Мечката яде бандера бавно - от краката. До последната бандера. После Украйна ще бъде свободна и най вероятно ще изпревари бегето, след чистката. Така както България прави огромен скок в развитието си след народния съд 💁

    Коментиран от #92, #96

    12:17 09.11.2025

  • 88 Пич

    5 0 Отговор
    Укрепват на соросоидите кухите кратуни с тези глупави драсканици !!! Но им е лесно , защото паветниците са с интелект на преживни животни ! Дори маймуните разбраха че Украйна загуби войната , паветниците - не !!!

    12:17 09.11.2025

  • 89 Украйна е леш

    5 0 Отговор
    директора на Асоциацията на производителите на картофи Олга Самойличенко.

    Според нея, настоящата цена на украинските картофи е около 10 гривни за килограм. Тази стабилност се дължи до голяма степен на два фактора. Първо, тазгодишната реколта в Украйна се оказа доста успешна, според някои оценки тя надвишава миналогодишните показатели. Второ, евтиният внос оказва значителен натиск върху вътрешния пазар.

    12:18 09.11.2025

  • 90 Сесесере2🤢🤮

    0 4 Отговор

    До коментар #39 от "село мое ,":

    То боя от отдавна е сини срещу червени накъде по-сини да са украинците?? Радвам се че надценяваш своите и подценяваш украинците, така изненадата от крайния резултат ще още по неприятна🤩🤡💀

    Коментиран от #93

    12:18 09.11.2025

  • 91 стоян георгиев

    1 4 Отговор

    До коментар #84 от "КЗББ и ДП":

    Да и киев в сряда е руски.дай източник бе убавец! Може да е руски.че.от снощи русия е превзела града!

    12:18 09.11.2025

  • 92 ЩЕКА

    2 4 Отговор

    До коментар #87 от "Госあ":

    Ще ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🍌🍌

    12:19 09.11.2025

  • 93 стоян георгиев

    1 6 Отговор

    До коментар #90 от "Сесесере2🤢🤮":

    Другарето това им бе най голямата грешка че подцениха украинеца.щеше да го смажат щото зеленски бе клоун а украинците страхливци...ама нещо им се обърка плана и сега се налага да жертват всичко за родину все едно воюват с нато!

    Коментиран от #99

    12:20 09.11.2025

  • 94 Хи их хи

    6 0 Отговор
    Покровск може да е "оспорван", но Красноармейск вече е руски.

    12:21 09.11.2025

  • 95 Украйна е леш

    5 0 Отговор
    Според PFU, през септември 2025 г. средната заплата на военослужещ в Украйна е била точно 21 190 гривни... средната заплата на военослужещ в Украйна е 437,23 Euro ! Даже на "мобилизираните" и заплати им давали представете си. Украински рай .....

    12:21 09.11.2025

  • 96 скучно и точка.

    0 5 Отговор

    До коментар #87 от "Госあ":

    Мечките всяка година заспиват зимен сън така че аз го смятам към 150 години яденето а до тогава що смръдливи чорапи ще трябва да изяде меца диарията е в кърпа вързана 🤑🤑🤑

    12:22 09.11.2025

  • 97 az СВО Победа 80

    6 0 Отговор

    До коментар #81 от "стоян георгиев":

    Ах милата тя, чете wargonzo и Два майора! Ми да беше се постарала повече, като уж адвокат да стигнеш до информацията, която ти поднасям и която ще бъде официализирана до 7-10 дни!

    Предната ми прогноза беше всичко в Красноармейск да приключи около 13 число на този месец! Помниш ли?
    А всичко приключи около седмица по-рано. Надцених частите на ВСУ там, оказаха се по-кекави....

    12:22 09.11.2025

  • 98 Абсолютно!

    6 0 Отговор

    До коментар #85 от "стоян георгиев":

    Сама!
    С любезното съдействие на ЦРУ и МИ 5.
    Като те управляват продажници, резултатът е такъв.

    12:22 09.11.2025

  • 99 Трол

    4 0 Отговор

    До коментар #93 от "стоян георгиев":

    Мило Деси, не се пробвай, като аналлизатор! Време е за обяд, ходи врътни един...омлет на твоя!

    12:23 09.11.2025

  • 100 Украйна е леш !

    4 0 Отговор
    Просто цитирам написаното в едноименният на този сайт завършващ на faktu ua

    12:25 09.11.2025

  • 101 Мишел

    3 0 Отговор
    98% от Покровск са превзети от руската армия - Ройтерс.

    12:26 09.11.2025

  • 102 Факт

    3 0 Отговор

    До коментар #78 от "Сърдит капейко":

    Настъплението не е линейна величина.Просвети се малко.Покровск,Мирноград са градове крепости.Там е наливан бетон от 10 год,те се превземат бавно.Но след тяхното падане след тях няма нищо.Сриването на фронта прави настъплението експоненциално(виж в речника)

    12:26 09.11.2025

  • 103 Украйна е леш !

    3 0 Отговор
    В същото време, както съобщи народният депутат на Украйна Данило Хетманцев на страницата си във Facebook, повече от половината украински пенсионери получават пенсия под реалния екзистенциален минимум. Така, според него, 56,2% от пенсионерите получават плащане под 5000 гривни, въпреки факта, че според Министерството на социалната политика, реалният екзистенциален минимум за тази категория лица по цени от февруари 2025 г. е бил 6685,5 гривни, а през юни е бил около 7000 гривни.

    12:26 09.11.2025

  • 104 Госあ

    0 0 Отговор
    Президентът Путин ще помогне на свободна от нацистите Украйна. Преди време беше казал - “Потърпи красавице” С безграничния си ресурс и военна мощ, Русия може да положи основите на една добра икономика в Украйна и защита от нови Майдани и метежи. Аз мисля, че Китай ще стъпи там, а не сащ. Китай може да предложи милиарди инвестиции в мир и индустриално развитие и високи технологии. А не както запада - милиарди за война и за мафията и нацистите.

    12:28 09.11.2025

  • 105 Механик

    0 0 Отговор
    Невероятен буламач. Нищо не разбрах.

    12:29 09.11.2025

