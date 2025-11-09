ISW: Покровск остава оспорван, Русия усилва ударите по енергийната инфраструктура

Темпът на руското настъпление към Покровск временно е намалял, но се очаква да се възобнови с пристигането на допълнителни подкрепления. Геолокирани кадри от 6 ноември показват ограничен напредък на руските сили в северната част на Мирноград, източно от Покровск, съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.

Руски блогъри твърдят, че руският контрол се разширява в Западно Ровно и по-голямата част от Красний Лиман, като щурмови групи напредват в източните и югоизточните райони на Мирноград. Някои групи приближават магистрала Т-0515 Покровск-Доброполие и водят боеве в северната част на Покровск, но украинските удари с дронове затрудняват укрепването на позициите им.

Още новини от Украйна

Украинският наблюдател Костянтин Машовец заяви на 7 ноември, че голяма част от Покровск остава "сива зона", като руските сили контролират северната част, а основните групировки се намират на юг. Говорителят на украинския 7-ми корпус Сергий Окишев посочи, че руските сили не се стремят към установяване на плацдарм в самия град, а проникват до северните покрайнини, прикривайки се като цивилни. Украинските войски са възстановили частично логистиката северно от Покровск и доставят боеприпаси.

През нощта на 7 срещу 8 ноември Русия изстреля над 500 дрона и ракети по украински обекти, включително критична енергийна инфраструктура, като целта е нарушаване на снабдяването преди зимата на 2025–2026 г. Сред тях са балистични ракети "Искандер-М/КН-23", крилати "Искандер-К", аеробалистични Х-47М2 "Кинжал" и ракети "Калибър", както и около 458 дрона от типа "Шахед" и "Гербера". Украинската ПВО успя да свали 406 дрона и девет ракети, но някои от тях поразиха 25 обекта, а отломки паднаха на четири места.

Ударите засегнаха Кременчукската водноелектрическа централа, енергийни обекти в Горишни Плавни, Одеска и Харковска области, както и топлоелектрическите централи в Змиев и Трупилска, спирайки производството на електроенергия и предизвиквайки пожари. SOTA отбелязва, че тези две централи осигуряват около 14% от електроенергията на страната. ISW оценява действията на Русия като опит да се подкопае енергийната сигурност, индустриалния капацитет и моралът на украинското население.

Руски удари засегнаха и гражданска инфраструктура в Днепропетровска, Киевска, Николаев, Суми и Черниговска области, с жертви и ранени сред цивилното население.

На 7 ноември президентът Володимир Зеленски назначи полковник Юрий Черевашенко за командир на службата за безпилотни системи за противовъздушна отбрана, като задачата му е да разшири използването на дронове и да укрепи ПВО със съвременни оръжейни системи. Връзките между тези подразделения и сухопътните войски, които също разполагат с тактически ПВО системи, остават неясни.