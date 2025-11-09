ISW: Покровск остава оспорван, Русия усилва ударите по енергийната инфраструктура

Темпът на руското настъпление към Покровск временно е намалял, но се очаква да се възобнови с пристигането на допълнителни подкрепления. Геолокирани кадри от 6 ноември показват ограничен напредък на руските сили в северната част на Мирноград, източно от Покровск, съобщава Институтът за изследване на войната (ISW), предава News.bg.
Руски блогъри твърдят, че руският контрол се разширява в Западно Ровно и по-голямата част от Красний Лиман, като щурмови групи напредват в източните и югоизточните райони на Мирноград. Някои групи приближават магистрала Т-0515 Покровск-Доброполие и водят боеве в северната част на Покровск, но украинските удари с дронове затрудняват укрепването на позициите им.
Украинският наблюдател Костянтин Машовец заяви на 7 ноември, че голяма част от Покровск остава "сива зона", като руските сили контролират северната част, а основните групировки се намират на юг. Говорителят на украинския 7-ми корпус Сергий Окишев посочи, че руските сили не се стремят към установяване на плацдарм в самия град, а проникват до северните покрайнини, прикривайки се като цивилни. Украинските войски са възстановили частично логистиката северно от Покровск и доставят боеприпаси.
През нощта на 7 срещу 8 ноември Русия изстреля над 500 дрона и ракети по украински обекти, включително критична енергийна инфраструктура, като целта е нарушаване на снабдяването преди зимата на 2025–2026 г. Сред тях са балистични ракети "Искандер-М/КН-23", крилати "Искандер-К", аеробалистични Х-47М2 "Кинжал" и ракети "Калибър", както и около 458 дрона от типа "Шахед" и "Гербера". Украинската ПВО успя да свали 406 дрона и девет ракети, но някои от тях поразиха 25 обекта, а отломки паднаха на четири места.
Ударите засегнаха Кременчукската водноелектрическа централа, енергийни обекти в Горишни Плавни, Одеска и Харковска области, както и топлоелектрическите централи в Змиев и Трупилска, спирайки производството на електроенергия и предизвиквайки пожари. SOTA отбелязва, че тези две централи осигуряват около 14% от електроенергията на страната. ISW оценява действията на Русия като опит да се подкопае енергийната сигурност, индустриалния капацитет и моралът на украинското население.
Руски удари засегнаха и гражданска инфраструктура в Днепропетровска, Киевска, Николаев, Суми и Черниговска области, с жертви и ранени сред цивилното население.
На 7 ноември президентът Володимир Зеленски назначи полковник Юрий Черевашенко за командир на службата за безпилотни системи за противовъздушна отбрана, като задачата му е да разшири използването на дронове и да укрепи ПВО със съвременни оръжейни системи. Връзките между тези подразделения и сухопътните войски, които също разполагат с тактически ПВО системи, остават неясни.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Наблюдател
Коментиран от #7, #84
11:37 09.11.2025
2 Покровск
Коментиран от #24, #59
11:39 09.11.2025
3 Тези англичани
11:39 09.11.2025
4 Данко Харсъзина
ще сринат всичко.
11:39 09.11.2025
5 След
Коментиран от #13, #15
11:40 09.11.2025
6 Гост
Темпът на руското настъпление е намалял, а украинското отстъпление геройски се забавя.
Риториката е голяма работа.
11:41 09.11.2025
7 Мхм
До коментар #1 от "Наблюдател":В тях крайцера Москва си плава, а екипажът му у жив и здрав.
Коментиран от #41
11:41 09.11.2025
8 Данко Харсъзина
Коментиран от #10
11:42 09.11.2025
9 Няма значение
Градче си някакво, нъл тъй?
Коментиран от #18
11:43 09.11.2025
10 Ффф
До коментар #8 от "Данко Харсъзина":Украйна от 3г. е изцяло на генератори, а опашките за бензин в Русия стават все по-дълги.
Коментиран от #21
11:43 09.11.2025
11 Е ии
Коментиран от #20
11:44 09.11.2025
12 накратко
11:44 09.11.2025
13 Гост
До коментар #5 от "След":Целта на тази война не е да приключи набързо, а да изтощи Европа и да я остави гола-голеничка, без пукнат грош. Сащ съдейства на Путин в това начинание.
Глупавите европолитици вече подписаха договор, газ да се купува само от САЩ със задължителни минимални количества. Нещо, като нашата сделка с Боташ.
Коментиран от #45, #51
11:44 09.11.2025
14 пешо
Коментиран от #61
11:44 09.11.2025
15 ЕВЕНТУЛНО МОЖЕ БИ
До коментар #5 от "След":СЪС СИГУРНОСТ ---ПАРАД НА ПОБЕДАТА НА БЕЗСМЪРТНИЯТ ПОЛК КРАСНОИ ПЛОЩАД ПУШКИ ОТ ПАПУРА ДРЪЖКИ---МНОГО РЕПЕТИШЪН ДА НЯМА НЕ ЗНАМ НЕ ЧУХ НЕ ВИДЯХ-ПАТОМ СИБИР ЗДРАВОСЛОВНА ПОЧИВКА
11:45 09.11.2025
16 име
Коментиран от #42
11:45 09.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Блогър от Москва Херсон не беше завинаги
До коментар #9 от "Няма значение":Определено по голямо значение имат областните градове като загубения Херсон мечтаната Одеса и близкият до границата в ХРаков. Нещо БЛАТУШКИТЕ боксуват с тридневката😔
Коментиран от #38
11:46 09.11.2025
19 Пир
Коментиран от #60
11:46 09.11.2025
20 Е, и още
До коментар #11 от "Е ии":Логистика и пряк път до Днепър през незащитени райони, ама карай да върви..
Слава Украине.
Коментиран от #23
11:46 09.11.2025
21 WC Куфарче 💼🚽
До коментар #10 от "Ффф":Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация и депопулация
11:47 09.11.2025
22 Васо
Коментиран от #46, #54
11:47 09.11.2025
23 И Преди и сега
До коментар #20 от "Е, и още":Не мога да повярвам че след толкова години специална боклуджийска апираця кукуПейките все още мислят че Украйна ще капитулира
Коментиран от #29, #48
11:48 09.11.2025
24 Като Киев, ли
До коментар #2 от "Покровск":Щото и за Покровск изтекоха повече от три дни. Руснаците некадърни. А наште русороби - лапнишарани.
Коментиран от #28, #47
11:48 09.11.2025
25 Ха ХаХа
Хайде...
11:48 09.11.2025
26 ха-ха
11:49 09.11.2025
27 Покровск не съществува
Контра наступ на запад.
11:50 09.11.2025
28 Красноармейск
До коментар #24 от "Като Киев, ли":Е руски отвсякъде.
Фашистите се предават смирени като ученички..
11:50 09.11.2025
29 село мое ,
До коментар #23 от "И Преди и сега":А още ли я има укрията , че нещо не се пише за великите подвизи на рамбовците от Курск и паяжината ?!
Коментиран от #31
11:50 09.11.2025
30 Я пък тоя
Значи са в Покровск.
По-долу пише:
"руското настъпление КЪМ Покровск"
Значи не са в Покровск
По долу пише: "руските сили контролират северната част"
Значи са в Покровск
Още по-долу: проникват до северните покрайнини, прикривайки се като цивилни.
Значи не са в Покровск.
Я журналистите се уточнете и тогава пишете, голямо 💩 сте сътворили.
Коментиран от #44
11:51 09.11.2025
31 Орк на тротинетка 🧌🛴
До коментар #29 от "село мое ,":Виждам Киев в далечината...до три дни съм на площад Майдан..🤩💀
Коментиран от #39
11:51 09.11.2025
32 Зелен бункерен rнom
11:51 09.11.2025
33 Ххх
11:52 09.11.2025
34 Димяща ушанка
11:52 09.11.2025
35 Украйна е леш
Според PFU, пенсионните плащания са:
до 3000 гривни — за 3,71% от пенсионерите;
от 3001 до 4000 гривни — 31,95%;
от 4001 до 5000 гривни — 20,48%;
от 5 001 до 10 000 гривни — 29,05%;
над 10 000 гривни — 14,81%.
11:52 09.11.2025
36 този
Коментиран от #40
11:53 09.11.2025
37 стоян георгиев
Коментиран от #57
11:53 09.11.2025
38 НО НАИ ВЕЧЕ БУКСУВА
До коментар #18 от "Блогър от Москва Херсон не беше завинаги":МИСЛОВНАТА ВИ ДЕИНОСТ
11:54 09.11.2025
39 село мое ,
До коментар #31 от "Орк на тротинетка 🧌🛴":Путин за никъде не бърза , боят ще е до посиняване и ..............так далее !
Коментиран от #90
11:54 09.11.2025
40 Ффф
До коментар #36 от "този":Не знам в какво са, ама Покровск е съседния град на Донецк. Толкова е руския напредък за цалата СВО.
11:55 09.11.2025
41 язовец под земята
До коментар #7 от "Мхм":Юж Маш - Миш маш е недосегаем.🤭🤭🤭
11:55 09.11.2025
42 Наблюдателен
До коментар #16 от "име":Някой много усилия полага и се старе да ни обясни колко са безаналогови и непобедими блатните оркове
Коментиран от #53
11:55 09.11.2025
43 не може да бъде
11:55 09.11.2025
44 Колега карай
До коментар #30 от "Я пък тоя":Един ден са в Покровск на следващия са до Покровск ,важното е да има трафик под статията и да се отвлича вниманието от тукашните проблеми
11:55 09.11.2025
45 Четвърта година
До коментар #13 от "Гост":я унищожават тази енергийна система. След 44 години може и да а унищожат.
11:56 09.11.2025
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 Като Виетнам - 20 години
До коментар #24 от "Като Киев, ли":🤣🤣🤑🤑
11:56 09.11.2025
48 Ама ние не щем
До коментар #23 от "И Преди и сега":Да капитулира! В никакъв случай!!!
Ако капитулира сега, току- виж сключили някое неизгодно за Русия споразумение. И примерно Одеса и Харков да останат в Украйна.
Така че да продължава със съпротивата, докато цяла Новорусия се върне в Русия.
Останалото си го задръжте- на никой не му е плитрябвало.
11:56 09.11.2025
49 Българка 😺-Маца
11:57 09.11.2025
50 Украйна е леш
11:57 09.11.2025
51 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #13 от "Гост":Това е Cold War-2. И СВО е част от нея.
Коментиран от #64
11:58 09.11.2025
52 Ратай на тинята
11:58 09.11.2025
53 Споко
До коментар #42 от "Наблюдателен":Колкото и да се пънат, истината за руската импотентност на фронта не може да бъде скрита.
11:59 09.11.2025
54 Хахаха
До коментар #22 от "Васо":А ми 25 процента от територията на Урка,най богата част на минерали и ресурси в Европа...затова е този напън от Европейския елит ...иска ти тях да лапнат ,за да си върнат парите от бездънната яма Покрайна,но Путин си ги взе???Тях къде ги забрави бе джендарче?
12:00 09.11.2025
55 Мирен гражданин
Коментиран от #62, #67
12:00 09.11.2025
56 Украйна е леш
Друг фактор е увеличението на цените на електроенергията за индустрията, които в случая с производителите на хляб са се увеличили с около 20%. Освен това понякога става въпрос просто за липса на електроенергия, която може да се компенсира от генератори, но това също увеличава себестойността.
Така че, ако в началото на месеца хляб с тегло 650 грама е струвал 42 гривни, то на 1 ноември той вече е бил 44 гривни, а днес е 50 гривни .....
12:00 09.11.2025
57 ивайло
До коментар #37 от "стоян георгиев":СиСи с Ако То можеш да парфюмираш и да боядисваш тъкани ,а в случай и на опасност става и за маскировка с обилно намазване на цялото тяло .
12:00 09.11.2025
58 az СВО Победа 80
1. Пак антикризисен PR около Покровск, пардон Красноармейск. Повтарям отново, че поне още месец ще има да ни разказват как безстрашните "херои" от ВСУ "отбраняват фортеця Покровск. 🤣
2. Целта на подобни материали, които ще се появяват по медиите поне още месец е да се създава илюзия, че в Покровск, т.е. Красноармейск, ВСУ продължават да се сражават.
3. В Красноармейск всичко приключи с освобождението на кв. Динас на 06.11.2025г. В момента там тече зачистка на непредалите се остатъци на ВСУ, но това в никакъв случай не е активна организирана съпротива от ВСУ. Зачистката ще продължи около 7-10 дни, ако съдим по досегашния опит от подобни мероприятия в бивша Украйна, след което Москва официално ще обяви гр. Красноармейск за освободен.
Коментиран от #63
12:00 09.11.2025
59 гост
До коментар #2 от "Покровск":За един процент от Украйна за 4 години похарчихте 2 милиона крепостни !! Имате най- много още два пъти по толкова , да смятам ли колко процента най- много още можете да вземете ?? Ама евентуално , не сигурно !! Въобще не е сигурно , даже може и от сегашното да върнете !!
Коментиран от #69
12:01 09.11.2025
60 укра без глава
До коментар #19 от "Пир":Ние живеем вечно, благодарение на фентанила.
12:01 09.11.2025
61 Любо пита
До коментар #14 от "пешо":Защо повечето мечти не стават реалност на този свят?
12:01 09.11.2025
62 оня с х.я
До коментар #55 от "Мирен гражданин":Те поне имат супа да дууу... атт ,а ти моеш оня моя да пробваш
12:02 09.11.2025
63 стоян георгиев
До коментар #58 от "az СВО Победа 80":Така е .киев пада в понеделник.всичко приключи...хахах...
Коментиран от #68, #71
12:03 09.11.2025
64 скучно и точка.
До коментар #51 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Историята има склонност да се повтаря: и cold war 2 губите и следва разпад този път рф
12:04 09.11.2025
65 хех
12:04 09.11.2025
66 Украйна е леш
Коментиран от #72
12:04 09.11.2025
67 Така така
До коментар #55 от "Мирен гражданин":Укроорките вече я издухват мощно.
12:05 09.11.2025
68 az СВО Победа 80
До коментар #63 от "стоян георгиев":Тъкмо се чудех, че нещо ми се загуби "Стоян Георгиев"≈ "Пъстър свят" по темата освободен Красноармейск ?!?!?
И ето го!
Събра смелост....
🤣🤣🤣
Коментиран от #70
12:05 09.11.2025
69 Статистик
До коментар #59 от "гост":Що не поясни ,че тези 2млн крепостни са осраинци,а около 4млн са кой без ръце ,кой без крака ,кой без глава надяващи се на ЕС да ги издържа пожизнено ,в това число си и ти включително .А това не е икраят .
Коментиран от #76
12:05 09.11.2025
70 стоян георгиев
До коментар #68 от "az СВО Победа 80":Няма как да ти се изгубя.ти гледаш на ръка.пъстър свят знаеш...хахах...я кажи кога пада покровск че да не се мъчим ...хахах
Коментиран от #73, #74
12:08 09.11.2025
71 гого
До коментар #63 от "стоян георгиев":СиСи не го мисли и Куев ще падне ,когато му дойде времете ,руснаците за никъде не бързат .Основната цел е денацификация ,казано неполиткоректно унищожаване на украйнския военен потенциал ,разбирай войници поне за 100 г напред да не помислят отново за нещо подобно .
Коментиран от #78
12:10 09.11.2025
72 стоян георгиев
До коментар #66 от "Украйна е леш":Украйна е леш благодарение на руските освободители.виждам че това много те радва.как възприемаш страданието на украинците причинено от руската агресия?
Коментиран от #77, #79
12:10 09.11.2025
73 Пъстър свят
До коментар #70 от "стоян георгиев":Повечето стояновци които познавам са лаладжии и въздух под налягане ,но ти лично ме кефиш с палавия си и закачлив нрав и с тясната си якичка .
12:11 09.11.2025
74 az СВО Победа 80
До коментар #70 от "стоян георгиев":Прочети пак ком. 58!
Както винаги не внимаваш, а уж претендираш да си адвокат! 🤣🤣🤣
Водиш се от емоциите, всъщност нормално за една жена! 🤣
Коментиран от #81
12:12 09.11.2025
75 Госあ
12:13 09.11.2025
76 гост
До коментар #69 от "Статистик":Мечтай си , поне мечтите са безплатни за оръфани копейки , ама не помагат , хаха !! След два месеца СВО то ще мине по време Великата отечествения , сравни колко са взели крепостните тогава и сега , щото нищо повече от още едно сринато село няма да вземат до тогава !! И ако сте истински русолюбци , трябва тогава да си направите ритуално харакири !! Аз мога да помагам , само кажете !!
12:13 09.11.2025
77 Госあ
До коментар #72 от "стоян георгиев":Много добре ! Ти ?
12:13 09.11.2025
78 Сърдит капейко
До коментар #71 от "гого":Да де ама с тия темпове ще им трябват повече от 100 години да изпълнят заложените цели или това също е по план??
Коментиран от #87, #102
12:14 09.11.2025
79 Като на олигофрени
До коментар #72 от "стоян георгиев":Които сами си го причиняват.
Все едно да си пуснеш ръката сам във вряща тенджера, и да викаш " Ох колко боли".
Коментиран от #85
12:15 09.11.2025
80 Zахарова
12:15 09.11.2025
81 стоян георгиев
До коментар #74 от "az СВО Победа 80":Прочетох го и какво? Дай ми руски източник дето твърди това дето си написал.дай да речем два майора или варгонзо .те пишат всеки ден.що даже и те не твърдят писаното от теб?
Коментиран от #97
12:15 09.11.2025
82 Украйна е леш
12:15 09.11.2025
83 123456
12:16 09.11.2025
84 КЗББ и ДП
До коментар #1 от "Наблюдател":От снощи ,Покровск е Красноармейск,ама нека си плямпат
Коментиран от #91
12:16 09.11.2025
85 стоян георгиев
До коментар #79 от "Като на олигофрени":Как си го причиняват?как украйна си причини сама руското нападение и руското желание за окупация?
Коментиран от #98
12:16 09.11.2025
86 Цензура
12:16 09.11.2025
87 Госあ
До коментар #78 от "Сърдит капейко":Мечката яде бандера бавно - от краката. До последната бандера. После Украйна ще бъде свободна и най вероятно ще изпревари бегето, след чистката. Така както България прави огромен скок в развитието си след народния съд 💁
Коментиран от #92, #96
12:17 09.11.2025
88 Пич
12:17 09.11.2025
89 Украйна е леш
Според нея, настоящата цена на украинските картофи е около 10 гривни за килограм. Тази стабилност се дължи до голяма степен на два фактора. Първо, тазгодишната реколта в Украйна се оказа доста успешна, според някои оценки тя надвишава миналогодишните показатели. Второ, евтиният внос оказва значителен натиск върху вътрешния пазар.
12:18 09.11.2025
90 Сесесере2🤢🤮
До коментар #39 от "село мое ,":То боя от отдавна е сини срещу червени накъде по-сини да са украинците?? Радвам се че надценяваш своите и подценяваш украинците, така изненадата от крайния резултат ще още по неприятна🤩🤡💀
Коментиран от #93
12:18 09.11.2025
91 стоян георгиев
До коментар #84 от "КЗББ и ДП":Да и киев в сряда е руски.дай източник бе убавец! Може да е руски.че.от снощи русия е превзела града!
12:18 09.11.2025
92 ЩЕКА
До коментар #87 от "Госあ":Ще ще ще ЩЕ ЩЕ ЩЕ ЩЕ 🍌🍌
12:19 09.11.2025
93 стоян георгиев
До коментар #90 от "Сесесере2🤢🤮":Другарето това им бе най голямата грешка че подцениха украинеца.щеше да го смажат щото зеленски бе клоун а украинците страхливци...ама нещо им се обърка плана и сега се налага да жертват всичко за родину все едно воюват с нато!
Коментиран от #99
12:20 09.11.2025
94 Хи их хи
12:21 09.11.2025
95 Украйна е леш
12:21 09.11.2025
96 скучно и точка.
До коментар #87 от "Госあ":Мечките всяка година заспиват зимен сън така че аз го смятам към 150 години яденето а до тогава що смръдливи чорапи ще трябва да изяде меца диарията е в кърпа вързана 🤑🤑🤑
12:22 09.11.2025
97 az СВО Победа 80
До коментар #81 от "стоян георгиев":Ах милата тя, чете wargonzo и Два майора! Ми да беше се постарала повече, като уж адвокат да стигнеш до информацията, която ти поднасям и която ще бъде официализирана до 7-10 дни!
Предната ми прогноза беше всичко в Красноармейск да приключи около 13 число на този месец! Помниш ли?
А всичко приключи около седмица по-рано. Надцених частите на ВСУ там, оказаха се по-кекави....
12:22 09.11.2025
98 Абсолютно!
До коментар #85 от "стоян георгиев":Сама!
С любезното съдействие на ЦРУ и МИ 5.
Като те управляват продажници, резултатът е такъв.
12:22 09.11.2025
99 Трол
До коментар #93 от "стоян георгиев":Мило Деси, не се пробвай, като аналлизатор! Време е за обяд, ходи врътни един...омлет на твоя!
12:23 09.11.2025
100 Украйна е леш !
12:25 09.11.2025
101 Мишел
12:26 09.11.2025
102 Факт
До коментар #78 от "Сърдит капейко":Настъплението не е линейна величина.Просвети се малко.Покровск,Мирноград са градове крепости.Там е наливан бетон от 10 год,те се превземат бавно.Но след тяхното падане след тях няма нищо.Сриването на фронта прави настъплението експоненциално(виж в речника)
12:26 09.11.2025
103 Украйна е леш !
12:26 09.11.2025
104 Госあ
12:28 09.11.2025
105 Механик
12:29 09.11.2025