Нощна дронова атака по Одеса повреди енергийна инфраструктура

В резултат на масирана нощна атака с дронове по Одеса и района са нанесени щети на енергийната инфраструктура край града, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в своя Телеграм канал, предава БТА.
„Пострадали са също складове, административна сграда и гараж. На мястото възникнаха пожари, които бяха потушени от пожарникарите. Информация за загинали или ранени няма“, се посочва в съобщението.
Поради атаката редица населени места край черноморския град са временно без електрозахранване. Работи се за възстановяване на тока, като критичната инфраструктура се захранва от генератори, добави областният управител. В Одеса и областта бе обявена въздушна тревога в 08:43 ч. тази сутрин.
Местни канали в Телеграм информират, че дроновете летят от акваторията на Черно море към Одеса, Южни и Черноморск. Жителите са призовани да се укриват в бомбоубежища.
„В нощта на 12 декември Русия атакува енергиен обект на „ДТЕК Одески електромрежи“. Това е вече 20-ата подстанция за 2025 г., претърпяла значителни щети поради вражески обстрел. Друг обект на енергийната компания също беше атакуван. Ще е необходимо време за възстановяване на оборудването и електропроводите“, съобщиха от компанията.
Към сутринта електрозахранването е възстановено за близо 40 000 абонати, докато още 91 900 остават без ток. След разрешение от военните и спасителите, ремонтните екипи започнаха аварийно-възстановителните работи. „Демонтираме пострадалото оборудване, оценяваме щетите и работим по временни ремонтни схеми. Основната задача е да се осигури захранване на критичните инфраструктурни обекти“, посочват от ДТЕК.
Енергетиците в цяла Одеска област работят в ускорен режим, за да възстановят електроснабдяването на всички домове възможно най-скоро.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 помагат им хората
11:06 12.12.2025
2 Пич
Коментиран от #4, #5
11:07 12.12.2025
3 ДрайвингПлежър
Войната е малко вероятно да свърши преди Одеса ОТНОВО да стане Руска
11:08 12.12.2025
4 Сорос
До коментар #2 от "Пич":коя година ще е това? 3000?
11:08 12.12.2025
5 боян расате
До коментар #2 от "Пич":сигурно си миришеш пръста след като си сссрCал
Коментиран от #7
11:09 12.12.2025
6 Механик
Всяка сутрин ставам с надеждата, че всяка втора статия ще е за него, както в доброто старо време, а статиите става все по-малко. Даже вече съвсем няма никакви.
Какво става? Да не би да е дало фира хайванчето?
Ужас!!!!
11:11 12.12.2025
7 Пич
До коментар #5 от "боян расате":Коментара ти само показва , че си удивително праззз...
11:12 12.12.2025