Нощна дронова атака по Одеса повреди енергийна инфраструктура
  Тема: Украйна

Нощна дронова атака по Одеса повреди енергийна инфраструктура

12 Декември, 2025 11:01, обновена 12 Декември, 2025 11:02 429 7

  • дронова атака-
  • енергийна инфраструктура-
  • одеса

Хиляди абонати остават без ток, ремонтните екипи работят в ускорен режим

Нощна дронова атака по Одеса повреди енергийна инфраструктура - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

В резултат на масирана нощна атака с дронове по Одеса и района са нанесени щети на енергийната инфраструктура край града, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в своя Телеграм канал, предава БТА.

„Пострадали са също складове, административна сграда и гараж. На мястото възникнаха пожари, които бяха потушени от пожарникарите. Информация за загинали или ранени няма“, се посочва в съобщението.

Поради атаката редица населени места край черноморския град са временно без електрозахранване. Работи се за възстановяване на тока, като критичната инфраструктура се захранва от генератори, добави областният управител. В Одеса и областта бе обявена въздушна тревога в 08:43 ч. тази сутрин.

Местни канали в Телеграм информират, че дроновете летят от акваторията на Черно море към Одеса, Южни и Черноморск. Жителите са призовани да се укриват в бомбоубежища.

„В нощта на 12 декември Русия атакува енергиен обект на „ДТЕК Одески електромрежи“. Това е вече 20-ата подстанция за 2025 г., претърпяла значителни щети поради вражески обстрел. Друг обект на енергийната компания също беше атакуван. Ще е необходимо време за възстановяване на оборудването и електропроводите“, съобщиха от компанията.

Към сутринта електрозахранването е възстановено за близо 40 000 абонати, докато още 91 900 остават без ток. След разрешение от военните и спасителите, ремонтните екипи започнаха аварийно-възстановителните работи. „Демонтираме пострадалото оборудване, оценяваме щетите и работим по временни ремонтни схеми. Основната задача е да се осигури захранване на критичните инфраструктурни обекти“, посочват от ДТЕК.

Енергетиците в цяла Одеска област работят в ускорен режим, за да възстановят електроснабдяването на всички домове възможно най-скоро.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 помагат им хората

    5 1 Отговор
    Това се случва щото енергийната им система е с елементи, правени в руския СССР, а бандерите искат да се отърват от всичко руско!

    11:06 12.12.2025

  • 2 Пич

    4 2 Отговор
    Лошото за Русия е , че когато превьеме Одеса ще трябва да си оправя поразиите със собствени пари! Разрешавам на паветниците да злорадстват!!!

    Коментиран от #4, #5

    11:07 12.12.2025

  • 3 ДрайвингПлежър

    6 1 Отговор
    Русия помни Културния дом в Одеса - дори българското правителство удобно да забравя!
    Войната е малко вероятно да свърши преди Одеса ОТНОВО да стане Руска

    11:08 12.12.2025

  • 4 Сорос

    1 6 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    коя година ще е това? 3000?

    11:08 12.12.2025

  • 5 боян расате

    2 3 Отговор

    До коментар #2 от "Пич":

    сигурно си миришеш пръста след като си сссрCал

    Коментиран от #7

    11:09 12.12.2025

  • 6 Механик

    3 0 Отговор
    Абе, само на мен ли ми липсват изказванията на Зели?
    Всяка сутрин ставам с надеждата, че всяка втора статия ще е за него, както в доброто старо време, а статиите става все по-малко. Даже вече съвсем няма никакви.
    Какво става? Да не би да е дало фира хайванчето?
    Ужас!!!!

    11:11 12.12.2025

  • 7 Пич

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "боян расате":

    Коментара ти само показва , че си удивително праззз...

    11:12 12.12.2025

