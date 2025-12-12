Нощна дронова атака по Одеса повреди енергийна инфраструктура

В резултат на масирана нощна атака с дронове по Одеса и района са нанесени щети на енергийната инфраструктура край града, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в своя Телеграм канал, предава БТА.

„Пострадали са също складове, административна сграда и гараж. На мястото възникнаха пожари, които бяха потушени от пожарникарите. Информация за загинали или ранени няма“, се посочва в съобщението.

Поради атаката редица населени места край черноморския град са временно без електрозахранване. Работи се за възстановяване на тока, като критичната инфраструктура се захранва от генератори, добави областният управител. В Одеса и областта бе обявена въздушна тревога в 08:43 ч. тази сутрин.

Местни канали в Телеграм информират, че дроновете летят от акваторията на Черно море към Одеса, Южни и Черноморск. Жителите са призовани да се укриват в бомбоубежища.

„В нощта на 12 декември Русия атакува енергиен обект на „ДТЕК Одески електромрежи“. Това е вече 20-ата подстанция за 2025 г., претърпяла значителни щети поради вражески обстрел. Друг обект на енергийната компания също беше атакуван. Ще е необходимо време за възстановяване на оборудването и електропроводите“, съобщиха от компанията.

Към сутринта електрозахранването е възстановено за близо 40 000 абонати, докато още 91 900 остават без ток. След разрешение от военните и спасителите, ремонтните екипи започнаха аварийно-възстановителните работи. „Демонтираме пострадалото оборудване, оценяваме щетите и работим по временни ремонтни схеми. Основната задача е да се осигури захранване на критичните инфраструктурни обекти“, посочват от ДТЕК.

Енергетиците в цяла Одеска област работят в ускорен режим, за да възстановят електроснабдяването на всички домове възможно най-скоро.