Великобритания проверява сделки за руски самолети за десетки милиони

Правителството на Великобритания проверява дали закупуването на руски самолети от британски компании за няколко милиона лири е нарушило наложените от Лондон санкции срещу Москва, съобщи днес правителствен говорител, цитиран от „Гардиън“ - „Обзървър“, което сигнализирало за случая на „Даунинг стрийт 10“, предава БТА.
През първата половина на 2025 г. Обединеното кралство е внесло руски стоки на стойност 80 милиона лири, което е с 21,2% повече в сравнение със същия период на миналата година, според данни на британското министерство на търговията. Почти половината от тази сума - 36,3 млн. лири - е предназначена за закупуване на руски самолети.
Длъжностните лица не уточниха кои компании са извършили покупката и дали тя е допустима според санкциите, които забраняват вноса на авиационни стоки и технологии, както и на стоки, генериращи значителни приходи за Русия.
„Неспазването на санкциите е престъпление, наказуемо с тежки финансови глоби или дори с наказателно преследване. Разглеждаме много сериозно сигналите за нарушения от британски компании и насърчаваме всеки, който смята, че такава компания не спазва правилата, да го съобщи на правителството“, заяви говорителят.
Според информацията това е първият случай на внос на самолети от Русия във Великобритания след налагането на санкциите заради руската инвазия в Украйна. През февруари обаче стана известно, че британски фирми са изнасяли самолетни части за Индия, които в крайна сметка са достигнали до Русия.
Говорител по международните въпроси на партия „Либерални демократи“ коментира случая като „сериозен проблем за сигурността“ и добави: „Под ръководството на това правителство Великобритания е внесла руски стоки и е платила десетки милиони лири за самолети от Москва. Обществеността ще бъде възмутена, че страната продължава да пълни военната каса на Путин“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #17, #18
17:00 09.11.2025
2 Имало едно време в Атина
Да Пребъде 👑 короната 🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
17:01 09.11.2025
3 Какъв страх ги тресе
17:01 09.11.2025
4 Мимч
17:03 09.11.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Филип
17:04 09.11.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 име
17:07 09.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Механик
Ако сте го гледали, знаете как самите англичани осмиват "британското разузнаване".
Ако не сте го гледали, моля ви, изгледайте го! Ще паднете от смях.
Коментиран от #13
17:11 09.11.2025
11 Величко
17:12 09.11.2025
12 Аз съм
До коментар #9 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":миризлива листна въшка
17:12 09.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Механик
До коментар #9 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Той не е никакво животно. Той не е нищо. Единственото което е, това е една силно безполова биологична единица, силно обидена на русия и в частност на Путин.
Неговата болест с е лекува само на кариерата в "Сл. Бряг"- Ловешко.
Бай Газдов с голямата тояга такива ги е лекувал много успешно.
Коментиран от #20
17:14 09.11.2025
15 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
17:17 09.11.2025
16 Мръсни
17:18 09.11.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #17 от "Преводач":и още нещо?
Коментиран от #26
17:21 09.11.2025
20 Та колко метра останаха до Киев?
До коментар #14 от "Механик":Мммммм?
При Кобзон как е обстановката?
Мммммм?
Имаш ли дърва за огрев че зима идва?
Мммммм?
Коментиран от #24
17:21 09.11.2025
21 Kaлпазанин
Коментиран от #23
17:23 09.11.2025
22 БАРС
17:28 09.11.2025
23 Аааааа нема..нема
До коментар #21 от "Kaлпазанин":Купуват предимно рускини.1000 паунда за 3 бройки.Много станаха самотните в блатото.
Слава ВСУ!
17:30 09.11.2025
24 Руснак без крак
До коментар #20 от "Та колко метра останаха до Киев?":Утре влизам в Киев!Може и без глава!
17:30 09.11.2025
25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
17:31 09.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.