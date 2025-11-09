Новини
Великобритания проверява сделки за руски самолети за десетки милиони

Великобритания проверява сделки за руски самолети за десетки милиони

9 Ноември, 2025 16:57

Правителството разследва дали покупките на компании от Обединеното кралство нарушават санкциите срещу Русия

Ели Стоянова

Правителството на Великобритания проверява дали закупуването на руски самолети от британски компании за няколко милиона лири е нарушило наложените от Лондон санкции срещу Москва, съобщи днес правителствен говорител, цитиран от „Гардиън“ - „Обзървър“, което сигнализирало за случая на „Даунинг стрийт 10“, предава БТА.

През първата половина на 2025 г. Обединеното кралство е внесло руски стоки на стойност 80 милиона лири, което е с 21,2% повече в сравнение със същия период на миналата година, според данни на британското министерство на търговията. Почти половината от тази сума - 36,3 млн. лири - е предназначена за закупуване на руски самолети.

Длъжностните лица не уточниха кои компании са извършили покупката и дали тя е допустима според санкциите, които забраняват вноса на авиационни стоки и технологии, както и на стоки, генериращи значителни приходи за Русия.

„Неспазването на санкциите е престъпление, наказуемо с тежки финансови глоби или дори с наказателно преследване. Разглеждаме много сериозно сигналите за нарушения от британски компании и насърчаваме всеки, който смята, че такава компания не спазва правилата, да го съобщи на правителството“, заяви говорителят.

Според информацията това е първият случай на внос на самолети от Русия във Великобритания след налагането на санкциите заради руската инвазия в Украйна. През февруари обаче стана известно, че британски фирми са изнасяли самолетни части за Индия, които в крайна сметка са достигнали до Русия.

Говорител по международните въпроси на партия „Либерални демократи“ коментира случая като „сериозен проблем за сигурността“ и добави: „Под ръководството на това правителство Великобритания е внесла руски стоки и е платила десетки милиони лири за самолети от Москва. Обществеността ще бъде възмутена, че страната продължава да пълни военната каса на Путин“.


  • 1 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 14 Отговор
    като оставим тия ,,номера,,-историята с наСЕСЕРЕто е много интересна-разпадна се , откакто експортира 2млн. врабчета за Чайна ,след Мао-катастрофата ..))(повечето копеи не знаят тая история ,или ще се направят на ударени ,как Китай без Кисинджър бил чудо,,) сега всички русофили и копеи разясняват , как ,като се убиват рашани , помежду си-украинци и золотая орда , ЗАПАДА губел..

    Коментиран от #17, #18

    17:00 09.11.2025

  • 2 Имало едно време в Атина

    5 4 Отговор
    Сащ са Английска колония 🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧
    Да Пребъде 👑 короната 🇬🇧🇬🇧🇬🇧🇬🇧

    17:01 09.11.2025

  • 3 Какъв страх ги тресе

    14 3 Отговор
    от призрака на Путин. Казаха че е починал а ........представяте ли си ако беше жив.

    17:01 09.11.2025

  • 4 Мимч

    17 0 Отговор
    Тия гаулайтери не са добре.Ако мислят,че с 80 милиона ще забогатят руснаците,много са зле тези инглиши...

    17:03 09.11.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Филип

    3 11 Отговор
    КОНФИСКАЦИЯ!В ПОЛЗА НА КОРОНАТА!

    17:04 09.11.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 име

    17 2 Отговор
    Това е copocоиден фишек, всички знаем че бандерите унищожиха през лятото цялата руска авиация. Случи се след този внос от първата половина на годината и в момента руснаците са заети да си правят нови самолети, така че няма причина да се притесняват за нов внос. Нали така, козячета?!

    17:07 09.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Механик

    11 1 Отговор
    Гледали ли сте АНГЛИЙСКИЯ сериал "Ало-Ало"?
    Ако сте го гледали, знаете как самите англичани осмиват "британското разузнаване".
    Ако не сте го гледали, моля ви, изгледайте го! Ще паднете от смях.

    Коментиран от #13

    17:11 09.11.2025

  • 11 Величко

    7 1 Отговор
    Оффф ... , мразя рекламите защото лъжат повече от мен ! Никога не купувам нищо , което се рекламира !

    17:12 09.11.2025

  • 12 Аз съм

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    миризлива листна въшка

    17:12 09.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Механик

    10 0 Отговор

    До коментар #9 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Той не е никакво животно. Той не е нищо. Единственото което е, това е една силно безполова биологична единица, силно обидена на русия и в частност на Путин.
    Неговата болест с е лекува само на кариерата в "Сл. Бряг"- Ловешко.
    Бай Газдов с голямата тояга такива ги е лекувал много успешно.

    Коментиран от #20

    17:14 09.11.2025

  • 15 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    2 6 Отговор
    Путин върна русия в 1922 година.Тази пропаднала и алкохолизирана нация стана мразена от цял свят.

    17:17 09.11.2025

  • 16 Мръсни

    5 2 Отговор
    Изнудвачи и грабители. Винаги са били такива.

    17:18 09.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Преводач":

    и още нещо?

    Коментиран от #26

    17:21 09.11.2025

  • 20 Та колко метра останаха до Киев?

    1 4 Отговор

    До коментар #14 от "Механик":

    Мммммм?
    При Кобзон как е обстановката?
    Мммммм?
    Имаш ли дърва за огрев че зима идва?
    Мммммм?

    Коментиран от #24

    17:21 09.11.2025

  • 21 Kaлпазанин

    1 0 Отговор
    Тва много пари бре ,и не знаех че досега великата на@@@@ е купувала руски самолети ,,да не са били изтребители или кинжали па утрее да не да четем че и танкове т- 72 или Армата са си купили

    Коментиран от #23

    17:23 09.11.2025

  • 22 БАРС

    1 0 Отговор
    НЕ МОГА ДА РАЗБЕРА ЕДНО ,САЩ ,ЕС та АНГЛИЧАНИ НАЛОЖИХА САНКЦИИ нА РАША ТЕ КАТО Не ИСКАТ ДА НЕ ТЪРГУВАТ С РАША А ОСТАНАЛИТЕ ДА СИ ТЪРГУВАТ КАКВО ГИ ИНТЕРЕСУВА.С ЕДНА ДУМА КОЙ КАКТО ИСКА.

    17:28 09.11.2025

  • 23 Аааааа нема..нема

    1 1 Отговор

    До коментар #21 от "Kaлпазанин":

    Купуват предимно рускини.1000 паунда за 3 бройки.Много станаха самотните в блатото.
    Слава ВСУ!

    17:30 09.11.2025

  • 24 Руснак без крак

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Та колко метра останаха до Киев?":

    Утре влизам в Киев!Може и без глава!

    17:30 09.11.2025

  • 25 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 1 Отговор
    моля не купувайте яйца от русия че руснаците нямат яйца

    17:31 09.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

