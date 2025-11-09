Великобритания проверява сделки за руски самолети за десетки милиони

Правителството на Великобритания проверява дали закупуването на руски самолети от британски компании за няколко милиона лири е нарушило наложените от Лондон санкции срещу Москва, съобщи днес правителствен говорител, цитиран от „Гардиън“ - „Обзървър“, което сигнализирало за случая на „Даунинг стрийт 10“, предава БТА.

През първата половина на 2025 г. Обединеното кралство е внесло руски стоки на стойност 80 милиона лири, което е с 21,2% повече в сравнение със същия период на миналата година, според данни на британското министерство на търговията. Почти половината от тази сума - 36,3 млн. лири - е предназначена за закупуване на руски самолети.

Длъжностните лица не уточниха кои компании са извършили покупката и дали тя е допустима според санкциите, които забраняват вноса на авиационни стоки и технологии, както и на стоки, генериращи значителни приходи за Русия.

„Неспазването на санкциите е престъпление, наказуемо с тежки финансови глоби или дори с наказателно преследване. Разглеждаме много сериозно сигналите за нарушения от британски компании и насърчаваме всеки, който смята, че такава компания не спазва правилата, да го съобщи на правителството“, заяви говорителят.

Според информацията това е първият случай на внос на самолети от Русия във Великобритания след налагането на санкциите заради руската инвазия в Украйна. През февруари обаче стана известно, че британски фирми са изнасяли самолетни части за Индия, които в крайна сметка са достигнали до Русия.

Говорител по международните въпроси на партия „Либерални демократи“ коментира случая като „сериозен проблем за сигурността“ и добави: „Под ръководството на това правителство Великобритания е внесла руски стоки и е платила десетки милиони лири за самолети от Москва. Обществеността ще бъде възмутена, че страната продължава да пълни военната каса на Путин“.