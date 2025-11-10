Новини
Близо 200 цивилни са блокирани в тунели в Газа, Турция работи за освобождаването им

10 Ноември, 2025 05:29, обновена 10 Ноември, 2025 05:35 702 1

Анкара предоставя помощ на палестинския анклав

Близо 200 цивилни са блокирани в тунели в Газа, Турция работи за освобождаването им - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Турция работи за освобождаването на приблизително 200 цивилни от Газа, блокирани в тунели, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източник.

„Работим за осигуряване на безопасно излизане за приблизително 200 цивилни от Газа, които в момента са блокирани в тунели“, каза висш турски служител пред Ройтерс.

Той също така заяви, че Турция е улеснила връщането в Израел на тялото на починалия заложник старши лейтенант Хадар Голдин.

На 9 ноември турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви, че страната предоставя помощ на палестинския анклав и че „към днешна дата вече са изпратени храна, лекарства, медицинско оборудване, дрехи, хигиенни продукти и други стоки“.


Турция
Оценка 3 от 2 гласа.
  • 1 Някой

    2 1 Отговор
    Горките хора !
    Геноцид и света стои и гледа !

    05:43 10.11.2025

