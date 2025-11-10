Близо 200 цивилни са блокирани в тунели в Газа, Турция работи за освобождаването им

Турция работи за освобождаването на приблизително 200 цивилни от Газа, блокирани в тунели, съобщи Ройтерс, позовавайки се на източник.

„Работим за осигуряване на безопасно излизане за приблизително 200 цивилни от Газа, които в момента са блокирани в тунели“, каза висш турски служител пред Ройтерс.

Той също така заяви, че Турция е улеснила връщането в Израел на тялото на починалия заложник старши лейтенант Хадар Голдин.

На 9 ноември турският президент Реджеп Тайип Ердоган обяви, че страната предоставя помощ на палестинския анклав и че „към днешна дата вече са изпратени храна, лекарства, медицинско оборудване, дрехи, хигиенни продукти и други стоки“.