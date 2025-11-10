Новини
Кирил Дмитриев: Британската BBC остава под властта на правителство, което подстрекава към война и масова миграция

Кирил Дмитриев: Британската BBC остава под властта на правителство, което подстрекава към война и масова миграция

10 Ноември, 2025 05:51, обновена 10 Ноември, 2025 06:00 972 13

Новото ръководство на корпорацията вероятно ще положи по-големи усилия, за да избегне прекалено крещящо изопачаване на фактите, смята специалният представител на Путин

Кирил Дмитриев: Британската BBC остава под властта на правителство, което подстрекава към война и масова миграция - 1
Снимка: Президентство на Русия
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Дори след смяна на ръководството, Британската медийна корпорация BBC все още се управлява от правителство, което насърчава подстрекателството към война, масовата миграция и цифровите паспорти.

Това мнение изрази Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„Ще бъдат ли новите шефове на BBC по-добри? BBC все още се управлява от правителство, което насърчава масовата миграция, подстрекателството към война, цифровите идентификатори и предсрочното освобождаване на затворниците“, написа той в X.

Дмитриев добави, че новото ръководство на корпорацията вероятно ще положи по-големи усилия, за да избегне прекалено крещящо изопачаване на фактите.

Генералният директор на BBC Тим Дейви подаде оставка на 9 ноември на фона на скандал, свързан с фалшифицирането на речта на президента на САЩ Доналд Тръмп относно щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г. Шефът на новините Дебора Тернес също подаде оставка.


Русия
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 4 Симеон

    14 8 Отговор
    Прекалено крещящо изопачаване на фактите???Само кой го казва!

    06:23 10.11.2025

  • 5 Това

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "6135":

    е плагиатство мой човек.Като не ти стига веществото да напишеш нещо от себе си, повтаряш мислите на другия.

    06:33 10.11.2025

  • 7 Факт

    6 9 Отговор
    По-нелепа и долнопpoбна пропаганда от кремълската е само тази на русофилите.

    Коментиран от #8

    06:45 10.11.2025

  • 8 Верно ли

    5 2 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Пропагандата на Отворено общество е по-добра! Имам чудесна новина за теб - готви се за мобилизация!

    07:01 10.11.2025

  • 9 россиян..

    4 0 Отговор
    Идва чнг-а до тогава всички българи трябва да си извадят скътаните левчета за черни дни на светло и да ги обменят за евра,а с това ще помогнат на украйна да си пусне електриката-поне за коледа.. те вече я празнуват с е.с..

    Коментиран от #10

    07:04 10.11.2025

  • 10 чекисть..

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "россиян..":

    Ей предател,ние пък ще им запреме тоците..за чнг и ще напрайме безплатни празнични фойеверки в киевската новогодшна нощ,та така спестените пари на феновете на бандерците-ще идат на кино

    07:10 10.11.2025

  • 13 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 0 Отговор
    Първи на фронта срещу Мецан ще бъдат изпратени бгЕвроатлантичета.

    Избръ снати ,еп илирани с роз ови пра.шки и с по-два ви братора в ръка ще громят Големият Северен Вар варин.

    07:13 10.11.2025

