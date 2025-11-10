Дори след смяна на ръководството, Британската медийна корпорация BBC все още се управлява от правителство, което насърчава подстрекателството към война, масовата миграция и цифровите паспорти.

Това мнение изрази Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.

„Ще бъдат ли новите шефове на BBC по-добри? BBC все още се управлява от правителство, което насърчава масовата миграция, подстрекателството към война, цифровите идентификатори и предсрочното освобождаване на затворниците“, написа той в X.

Дмитриев добави, че новото ръководство на корпорацията вероятно ще положи по-големи усилия, за да избегне прекалено крещящо изопачаване на фактите.

Генералният директор на BBC Тим Дейви подаде оставка на 9 ноември на фона на скандал, свързан с фалшифицирането на речта на президента на САЩ Доналд Тръмп относно щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г. Шефът на новините Дебора Тернес също подаде оставка.