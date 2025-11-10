Дори след смяна на ръководството, Британската медийна корпорация BBC все още се управлява от правителство, което насърчава подстрекателството към война, масовата миграция и цифровите паспорти.
Това мнение изрази Кирил Дмитриев, специален представител на руския президент за инвестиции и икономическо сътрудничество с чужди страни и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции.
„Ще бъдат ли новите шефове на BBC по-добри? BBC все още се управлява от правителство, което насърчава масовата миграция, подстрекателството към война, цифровите идентификатори и предсрочното освобождаване на затворниците“, написа той в X.
Дмитриев добави, че новото ръководство на корпорацията вероятно ще положи по-големи усилия, за да избегне прекалено крещящо изопачаване на фактите.
Генералният директор на BBC Тим Дейви подаде оставка на 9 ноември на фона на скандал, свързан с фалшифицирането на речта на президента на САЩ Доналд Тръмп относно щурма на Капитолия на 6 януари 2021 г. Шефът на новините Дебора Тернес също подаде оставка.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Симеон
06:23 10.11.2025
5 Това
До коментар #2 от "6135":е плагиатство мой човек.Като не ти стига веществото да напишеш нещо от себе си, повтаряш мислите на другия.
06:33 10.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Факт
Коментиран от #8
06:45 10.11.2025
8 Верно ли
До коментар #7 от "Факт":Пропагандата на Отворено общество е по-добра! Имам чудесна новина за теб - готви се за мобилизация!
07:01 10.11.2025
9 россиян..
Коментиран от #10
07:04 10.11.2025
10 чекисть..
До коментар #9 от "россиян..":Ей предател,ние пък ще им запреме тоците..за чнг и ще напрайме безплатни празнични фойеверки в киевската новогодшна нощ,та така спестените пари на феновете на бандерците-ще идат на кино
07:10 10.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Избръ снати ,еп илирани с роз ови пра.шки и с по-два ви братора в ръка ще громят Големият Северен Вар варин.
07:13 10.11.2025