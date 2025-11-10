Ключово предимство за Киев! Ракетата ''Фламинго'' е по-мощна и лети по-далеч от "Томахоук"

Украинската крилата ракета "Фламинго“ има обхват до 3000 километра, като тя вече е използвана за удари по територията на Русия и има ключово предимство за Киев, пише The Independent, цитиран от Фокус.
Според изданието, докато Европа и САЩ обмислят какви оръжия да дадат на Украйна, страната върви напред, развивайки своите ракети и дронове.
Последната новост е крилата ракета FP-5 "Фламинго“ с обхват от 3000 км, максимална скорост от 900 км/ч и полезен товар над тон, отбелязва статията. Смята се, че тази ракета вече е била използвана за удари дълбоко в Русия.
"Фламинго“ е оборудвана с ракета и турбовентилаторен реактивен двигател от съветската епоха, закрепен към нея с болтове. Някои от тези двигатели, според автора на статията, са били открити в сметища.
Обхватът на ракетата "Фламинго“ е два пъти по-голям от този на американската ракета Tomahawk, тя носи два пъти повече експлозиви и струва приблизително толкова, посочва The Independent.
Основното предимство на ракетата е, че е изцяло под контрола на украинските сили. Изданието припомня, че Великобритания и Франция ограничават използването на крилати ракети "Storm Shadow“ от много месеци. От своя страна САЩ ограничиха възможността на Украйна да използва американски ракети ATACMS. Америка също все още не е взела решение за прехвърлянето на Tomahawk.
Украйна обаче "може да изстрелва "Фламинго“ по всяка цел по своя преценка“. В този случай Киев не е ограничен от това, което съюзниците на Украйна казват за действията му в борбата срещу руските войски, посочва The Independent.
Изданието отбелязва, че прототипите на ракетата са били боядисани в розово, за да "улесни връщането им след тестови полети“.
Според авторът на статията, "Фламинго“ са предназначени да лишат Москва от възможността да води война срещу Украйна. Атаките срещу руски петролни рафинерии са имали осезаем ефект, като Русия е губила около 20% от горивния си капацитет, а цените на горивата са се повишили с близо 10%.
