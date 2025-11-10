Новини
Ключово предимство за Киев! Ракетата ''Фламинго'' е по-мощна и лети по-далеч от "Томахоук"
  Тема: Украйна

Ключово предимство за Киев! Ракетата ''Фламинго'' е по-мощна и лети по-далеч от "Томахоук"

10 Ноември, 2025 14:45 809 32

Атаките срещу руски петролни рафинерии са имали осезаем ефект, като Русия е губила около 20 на сто от горивния си капацитет, а цените на горивата са се повишили с близо 10%

Ключово предимство за Киев! Ракетата ''Фламинго'' е по-мощна и лети по-далеч от "Томахоук" - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
The Independent The Independent

Украинската крилата ракета "Фламинго“ има обхват до 3000 километра, като тя вече е използвана за удари по територията на Русия и има ключово предимство за Киев, пише The Independent, цитиран от Фокус.

Според изданието, докато Европа и САЩ обмислят какви оръжия да дадат на Украйна, страната върви напред, развивайки своите ракети и дронове.

Последната новост е крилата ракета FP-5 "Фламинго“ с обхват от 3000 км, максимална скорост от 900 км/ч и полезен товар над тон, отбелязва статията. Смята се, че тази ракета вече е била използвана за удари дълбоко в Русия.

"Фламинго“ е оборудвана с ракета и турбовентилаторен реактивен двигател от съветската епоха, закрепен към нея с болтове. Някои от тези двигатели, според автора на статията, са били открити в сметища.

Обхватът на ракетата "Фламинго“ е два пъти по-голям от този на американската ракета Tomahawk, тя носи два пъти повече експлозиви и струва приблизително толкова, посочва The Independent.

Основното предимство на ракетата е, че е изцяло под контрола на украинските сили. Изданието припомня, че Великобритания и Франция ограничават използването на крилати ракети "Storm Shadow“ от много месеци. От своя страна САЩ ограничиха възможността на Украйна да използва американски ракети ATACMS. Америка също все още не е взела решение за прехвърлянето на Tomahawk.

Украйна обаче "може да изстрелва "Фламинго“ по всяка цел по своя преценка“. В този случай Киев не е ограничен от това, което съюзниците на Украйна казват за действията му в борбата срещу руските войски, посочва The Independent.

Изданието отбелязва, че прототипите на ракетата са били боядисани в розово, за да "улесни връщането им след тестови полети“.

Според авторът на статията, "Фламинго“ са предназначени да лишат Москва от възможността да води война срещу Украйна. Атаките срещу руски петролни рафинерии са имали осезаем ефект, като Русия е губила около 20% от горивния си капацитет, а цените на горивата са се повишили с близо 10%.


  • 1 Руски фейк

    4 3 Отговор
    против Томахоук!

    14:46 10.11.2025

  • 2 честен ционист

    15 5 Отговор
    Фламингото е преименуваната томахавка, понеже няма кой дай бере срама като почне да пада като зряла круша.

    14:47 10.11.2025

  • 3 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    5 16 Отговор
    Досега укрите убиха 2 млн.братя руси!

    С тези ракети догодина ще празнуваме 3 милион милион альй груз 200!

    Ужасно е!

    14:47 10.11.2025

  • 4 си дзън

    5 12 Отговор
    Фламингото много обича да нацвъква руските рафинерии и ТЕЦ-ове.

    14:48 10.11.2025

  • 5 Пич

    2 3 Отговор
    Някъде в Китай:
    - Сю ци фо ци бай лей! Цин цяо сю ци Уллаина, шъъ....
    Превод :
    - Е сега и на нас ни Е М. Украйна , даа...

    14:48 10.11.2025

  • 6 Трябва и

    1 7 Отговор
    една ядрена глава!

    Коментиран от #14, #16

    14:49 10.11.2025

  • 7 Чочо

    4 1 Отговор
    Затова не те е страх от Тръмп🙂
    Но нещата са много динамични и е даден момент,може пак да се молиш.

    14:49 10.11.2025

  • 8 Симеон Иванов

    5 2 Отговор
    О да бе да - а един мармот си я завива в станиолче ....
    Поредните празноговорения за отвличане на вниманието от кражбите на ЕС и НАТО от собствените им народи ...

    Коментиран от #24

    14:50 10.11.2025

  • 9 Тома

    4 1 Отговор
    А нещо за Орешник,Буревестник и Посейдон

    14:51 10.11.2025

  • 10 кво, кво?!?

    8 0 Отговор
    с двигатели от сметищата?!? Тези ми оправиха следобеда!🤣😜😜

    14:51 10.11.2025

  • 11 име

    5 2 Отговор
    Браво, всичкото coроcня ЩЕ се изреди да спряга употребата на частицата ЩЕ. Мостове ЩЕ падат, рафинерии ЩЕ горят, бункери ЩЕ гърмят.... и така до следващия геймчейджър, ЩЕ се събудят щото им е станало студено от мокрите чаршафи!

    14:52 10.11.2025

  • 12 az СВО Победа 80

    6 2 Отговор
    Пак антикризисен PR, а в това време руснаците освободиха Гнатовка на югозапад от Красноармейск! 🤣

    14:53 10.11.2025

  • 13 Kaлпазанин

    3 2 Отговор
    Гладни кокошки пак просо сънуват ,аман

    14:53 10.11.2025

  • 14 ФАКТ

    4 2 Отговор

    До коментар #6 от "Трябва и":

    В ръцете на украинци не трябва да попада ядрени материали. Най-много да се самовзривят, доказан факт!

    14:54 10.11.2025

  • 15 Ха ха ха ха

    3 1 Отговор
    Пак приказки за вудервафе ха ха ха смешници ха ха

    14:54 10.11.2025

  • 16 Лука

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Трябва и":

    Чавка ви е изпила мозъка!!! Искате трета световна ли?

    14:56 10.11.2025

  • 17 "закрепен към нея с болтове"

    5 1 Отговор
    Добре, че не е заелепен или вързан с тел.

    14:57 10.11.2025

  • 18 Ама те руснаците

    3 0 Отговор
    Ама хич го нямат на склад тоя турбовентилаторен реактивен двигател от съветската епоха нали? ...

    14:57 10.11.2025

  • 19 Голем смех

    3 0 Отговор
    Укрите обичат розовото, евродженд им дават вече розови чували ха ха

    14:58 10.11.2025

  • 20 Казах вече

    2 0 Отговор
    Укрия е чао

    14:59 10.11.2025

  • 21 да обобщим:

    2 0 Отговор
    направена е от боклуци намерени на сметището !
    3000 = 2 х 2500 !
    и най-важното "че е изцяло под контрола на украинските сили", интересно без чужда навигация и разузнаване как нацелват нещо на 3000км!

    14:59 10.11.2025

  • 22 Аре сега ...

    1 1 Отговор
    Украинците съвсем съсипаха пазара на американската ракета Tomahawk....

    14:59 10.11.2025

  • 23 Абе амеби

    1 0 Отговор
    Къде е ключовото предимство, че не разбрах? Центовете заработихте ли ги вече?

    15:00 10.11.2025

  • 24 Путин е като хитлер но е в зародиш

    0 1 Отговор

    До коментар #8 от "Симеон Иванов":

    Скачането през прозорците в русия е въпрос на държавна политика!

    15:02 10.11.2025

  • 25 Всичко точно

    0 0 Отговор
    Щом имат супер ракети да не ревът повече. Нали щели да победят уж?

    15:02 10.11.2025

  • 26 Трябва и крила да има

    0 0 Отговор
    Щом е крилата

    15:02 10.11.2025

  • 27 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Голем тшак,копуеле.

    15:03 10.11.2025

  • 28 чикчирик

    0 0 Отговор
    Гиля, гиля, сiрі гуси...

    15:03 10.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 У ДРИ БАЦЕ

    0 0 Отговор
    У ДРИ ТАА МОНГОЛЯК- ФАШИСТКА ИЗ--- МЕТ!
    Хехехехехехе

    15:04 10.11.2025

  • 31 КЛЮЧОВА ГЛУПОСТ

    0 0 Отговор
    НА САПУНИСАНИ МОЗЪЦИ.

    15:04 10.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

