Новини
Свят »
Украйна »
Украйна намери слабото място на Путин
  Тема: Украйна

Украйна намери слабото място на Путин

10 Ноември, 2025 18:34 3 790 159

  • украйна-
  • русия-
  • владимир путин-
  • дронове-
  • петрол-
  • петролни рафинерии

160 успешни атаки срещу петролни рафинерии и производствени съоръжения тази година доведоха до недостиг на гориво в Русия

Украйна намери слабото място на Путин - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Украинските сили намериха слабото място на Владимир Путин и продължават да извършват успешни атаки по него, пише Kyiv independent.

Руската военна агресия срещи Украйна се финансира основно от приходи от петролната индустрия. Поради тази причина руските рафинерии са основна мишена на украинските сили.

Според Службата за сигурност на Украйна (СБУ), през 2025 г. са извършени близо 160 успешни удара срещу съоръжения за добив и рафиниране на петрол, което е довело до недостиг на гориво и 37% спад в капацитета за рафиниране.

„Това са легитимни военни цели. Добивът и рафинирането на петрол съставляват около 90% от бюджета за отбрана на Русия. Това са мръсните петродолари, с които се финансира войната срещу нас“, заяви началникът на СБУ Васил Малюк.

Руското правителство е под натиск да спре продължаващите атаки. За тази цел Владимир Путин подписа закон на 4 ноември, който позволява на резервистите да защитават от атаки с дронове критична инфраструктура, например нефтопреработвателни предприятия.

Русия загуби много системи за противовъздушна отбрана през последните две години, така че е правдоподобно да има много пропуски в покритието им, които позволяват успешни атаки, казват експерти.

Според Института за изследване на войната (ISW), Русия е концентрирала противовъздушната си отбрана предимно на украинския фронт и няколко стратегически региона. Ситуацията около Москва е различна от другите руски райони. Столицата и околностите ѝ са силно защитени, с множество радарни и ракетни системи.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 58 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Безмозгин

    30 14 Отговор
    В главата ли ?

    18:35 10.11.2025

  • 2 Сийка

    53 17 Отговор
    Дотук добре! Сега предлагам да ударят и заводите за водка и бира!!!

    Коментиран от #7

    18:36 10.11.2025

  • 3 псето си джафка с другите псета от ес

    75 78 Отговор
    а Мечока си гази напред към киеф

    Коментиран от #94, #104

    18:37 10.11.2025

  • 4 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    64 37 Отговор
    Новина от украинских источник за не достиг на гориво в Русия, хахахахах .ББС -2, хахах

    Коментиран от #11

    18:37 10.11.2025

  • 5 име

    56 31 Отговор
    ЩЕ свърши нафтата за танковете, те и танковете ЩЕ свършат, няма да има за тракторите нафта за есенна оран, догодина ЩЕ ги чака глад ушанките, народа ЩЕ се навдигне, ЩЕ свалят Путин.... и така вече трета година ЩЕ ЩЕ ЩЕ

    Коментиран от #19, #41

    18:38 10.11.2025

  • 6 Буха ха

    67 18 Отговор
    А не усещат ли че след удар по рафинерии следва отговор с балистични ракети по електропреносната мрежа и ел. централите. Иде зима и ще им измръзнат дудите

    18:38 10.11.2025

  • 7 Митя

    41 12 Отговор

    До коментар #2 от "Сийка":

    Путин не пие водка!

    18:39 10.11.2025

  • 8 Института на лъжите

    47 15 Отговор
    е на зълвата на баба ти Вики Курабията.
    Вярваме на 100%.

    18:39 10.11.2025

  • 9 МИ ПЕРЕМОЖЕМ

    45 18 Отговор
    Успяха окраинците! Още утре Путин спира СВОто и отивам в Хага да се предаде да го арестуват!

    18:40 10.11.2025

  • 10 ФЕЙК

    60 18 Отговор
    И днес отново за Н-ти път Зеленски победи Русия! Утре в Москва , а до края на месеца във Владивосток! Какви ли успехи не правят наркотиците!

    Коментиран от #65

    18:40 10.11.2025

  • 11 Ха ха

    27 52 Отговор

    До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Ирак спря плащанията към руският Лукойл.
    Кеша свърши. Ватенките ще ядат кори от картофи. Случвало се е...
    ПРИ НЕМА БЕ ГГЛУПАК!

    Коментиран от #32, #34, #86

    18:40 10.11.2025

  • 12 Путин

    16 23 Отговор
    е слаб само под и над кръста!

    18:40 10.11.2025

  • 13 А ТОК ИМА ЛИ

    50 16 Отговор
    Бандерите как го разбраха това при положение че нямат ток?!

    18:41 10.11.2025

  • 14 Тъпото руско говедо Румен

    29 44 Отговор
    Кога ще уцелят Путин, че да свърши тази война най-накрая?

    Коментиран от #35

    18:41 10.11.2025

  • 15 Бре, бре, бре

    46 15 Отговор
    И какво ще Му напрЕите? Още унищожена украинска инфраструктура! Лошото е че страдат украинците а не наркомана и неговите уроди убийци!

    18:41 10.11.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Глупотевини

    19 12 Отговор
    Недостиг като в България ли, преди 2 седмици имаше всичко.

    18:42 10.11.2025

  • 18 Маша

    16 16 Отговор
    Антифриза ми е по-важен от бензина!

    18:42 10.11.2025

  • 19 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    15 25 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Свиквай. После ще ти влиза по мазничко.

    18:42 10.11.2025

  • 20 Руснаците удариха заода а дронове

    36 15 Отговор
    с Искандер.на 7 ноември. Десетки убити специалисти с унищожението на завода. Откъде ги вземат тези дронове. Най-вероятно външно оръжейно снабдяване

    Коментиран от #55

    18:42 10.11.2025

  • 21 Гук

    9 12 Отговор
    Радвам се.

    18:44 10.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Ветеран от Протеста

    10 24 Отговор
    Русия се е заобградила с 22 окупирани републики влизащи в състава на Руската Федерация.Между тях има 86 така наречени Субекта във Федерацията й ,които са Буфер между Русия и Европа и Азия.Наптлно естествено е радари и ПВО да са в границите на Русия,а Окупираните народи да поемат първите удари на гърба си във Войната в която са въвлечени ....

    Коментиран от #64

    18:45 10.11.2025

  • 24 Хайо

    43 13 Отговор
    Спрете да пишете откровено глупости .Имате ли представа какво представлява руска рафинерия? Как с дрон се удря 5 на 10 км рафинерия? Дори с ракета щетите ще са минимални ,не говорете глупости и не се излагайте с такава пошла и слаба пропаганда .Смеят ви се всички които имат престава от рафинерия .Преставете си бургаската рафинерия която е в пъти по малка ударена с дрон ,какви щети ще има ? Никакви .

    Коментиран от #30, #38

    18:45 10.11.2025

  • 25 10 ноември

    14 20 Отговор
    Всички путинисти се хвалят,какви десиденти били преди ..

    18:45 10.11.2025

  • 26 Ха ха ха

    14 30 Отговор
    Тези резервисти-ушанки буряти, чукчи, татари, ингуши.....кВо ще правят с ръждясалото АК ще свалят укроти дронове.
    След 4 г.мъка войната е и в Проссия, а цар Путаран страхливо стои в бункера.Скоро ще го постигне съдбата на Хитлер само, че няма да си тегли един куршум, а ще му го теглят по стара съветско-руска традиция.

    18:45 10.11.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 WC Куфарче 💼🚽

    13 23 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация

    18:46 10.11.2025

  • 29 Даката

    15 30 Отговор
    Бензиностанцията с ракети няма бензин, а скоро и ракети... закривай тази кочина, величаеща посредствените и лизачите нещастни, избиращи боклуци като Путин... заслужават мизерията и съдбата си след като не оцениха Навални а го убиха.

    Коментиран от #49, #62

    18:46 10.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 И Киев е Руски

    35 10 Отговор
    В Путин :Севастопол е изключително европейски град. Там има италиански гробища, френски гробища, английски гробища, турски гробища. В тях почиват всички, които някога са се съмнявали, че Крим е руски

    Коментиран от #115, #120, #155

    18:46 10.11.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 К00ПЕЙКИ бензинджии

    10 22 Отговор
    Нас ни казаха че ще сменим световния ред и вся земля ще е коми червена ама докде 1991 и сменихме рубли за долар и почнахме да се редим на опашки за хляб и да чакаме хуманитарни помощи от лошия Запад

    18:47 10.11.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Когато

    11 5 Отговор

    До коментар #14 от "Тъпото руско говедо Румен":

    се наведеш ниско със свалени га@и

    18:47 10.11.2025

  • 36 Радвам се, че се гаврил с теб

    7 4 Отговор

    До коментар #22 от "Вова Пучин":

    Изпил ти е мозъка през ДИР....
    ...НИКА.

    18:47 10.11.2025

  • 37 Ха ха ха ха ха ха

    12 8 Отговор
    Ааааааххх ха ха ха ха ха ха ха 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    Абе за Путин не знам, ама зеленият гном да смени дилъра ,че нещо тази кока не му понася и започва да си общува прекалено много с Маниту

    Коментиран от #54

    18:47 10.11.2025

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 160 успешни атаки срещу петролни рафинер

    21 8 Отговор
    хахаха писарке
    пак стара притоплена манджа преди месец
    да бяхте ги закръглили на1000 успешни атаки

    18:48 10.11.2025

  • 40 стоян

    9 24 Отговор
    Другаре путинофили русия е спряла износа на сяра - за торове - защото след украинските удари по газови заводи и рафинерии производството на сяра е спаднало с 30 % - глад ще мори добитъка в русия - украинците имат план за унищожението на рузката икономика и сега се изпълнява по план

    Коментиран от #57

    18:48 10.11.2025

  • 41 КГБ

    11 6 Отговор

    До коментар #5 от "име":

    Путин каза че ако продължават с атаките по рафинериите ще изстреля Сармат по натовски барутни заводи и заводи за оръжие на натовска територия.

    18:48 10.11.2025

  • 42 Моята ли?

    4 2 Отговор

    До коментар #30 от "Изходната тръба":

    Питай какво стана като скъсах тръбата на тази която е виновна да те има ;)))

    18:48 10.11.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Чепа на вова може да е умрял

    16 7 Отговор

    До коментар #22 от "Вова Пучин":

    Но чепа на руската федерация е четвъртък и като го вкара розовите понита подскачат от щастие и радост.
    Даже и господин Тръмп ви го каза директно но вие понеже ви е гот се опитвате да не го разбирате в кавички.

    Коментиран от #61, #66

    18:49 10.11.2025

  • 45 Руси Филев

    12 4 Отговор
    Лошо ми е!Пак вдигнах кръвно!Като на 10 ноември!

    18:49 10.11.2025

  • 46 Българин

    8 13 Отговор
    Всички удари по рашка са със съдействие на американския Старлинк. Краварите намигват на путин Малкият ама откъде акъл да се сети че досъсипва и без това съсипаната русийка.

    18:50 10.11.2025

  • 47 Путин

    10 13 Отговор
    гледа,като БайТошо на десети!

    18:50 10.11.2025

  • 48 Кит

    9 7 Отговор
    Еееее, най-после - този път Путин ще бъде разбит, както и другите пъти, с чудесни удари и вълшебни оръжия!

    18:50 10.11.2025

  • 49 Ъъъъъ. С лопати

    8 4 Отговор

    До коментар #29 от "Даката":

    СЯ ВА БЪХТЯТ И ДРУГО НЕ ИМ ТРЯА...

    18:50 10.11.2025

  • 50 ПАСКВИЛИ НА ЛИЗАЧИТЕ

    17 7 Отговор
    СТАРА СТАТИЯ !! КОЛКО ПЪТИ ЩЕ ПОБЛИКУВАТЕ ТОВА СТАРО СЪЧИНЕНИЕ ???

    18:50 10.11.2025

  • 51 име

    15 8 Отговор
    Порезена рафинерия не означава унищожена. Рафинериите са най-добре подготвени за аварии и ремонти, защото си имат и аварийни ремонтни екипи и противопожарни служби. Руските рафинерии са наттроени на произвеждат два пъти повече нафта от нужното и 16% повече бензин, и работят на около 79% от капацитета си. Така, че тези поразени рафинерии, които представляват 38% от общия капацитет, напрактика имат временно намален капацитет, и второ, въпреки намалянето, няма недостиг на нафта. А бандерите ще бъдат неприятно изненадани както от факта че руснаците имат танкове, така и че имат и нафта за тях. Източник: Have Ukrainian Drones Really Knocked Out 38% of Russia’s Oil Refining Capacity? carnegieendowment

    18:50 10.11.2025

  • 52 Въх

    4 4 Отговор
    Не думайте! И ко ши прайм ся?

    18:51 10.11.2025

  • 53 Руското СВО е дълбоко замислена програма

    17 7 Отговор
    Тя постигна голяма част от целта си: Разорена Украйна и заради нея разоренн Финансово икономически Евросъюз, дълбоко финансово сътресение в Щатите. Над 40 дни Администрацията куцаше.Много научни, сциални програми бяха спрени Наложи се вземавено на нов заем он Федералния резерв., с което задълженията нараснаха.

    Коментиран от #96

    18:51 10.11.2025

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 стоян

    8 14 Отговор

    До коментар #20 от "Руснаците удариха заода а дронове":

    До 20 ком - лъжеш путинофилчо - украинците дроновете и ракетите ги правят в стотици малки цехове - кой цех удариха

    Коментиран от #60

    18:51 10.11.2025

  • 56 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН

    9 10 Отговор
    Е в пълен ход.

    18:52 10.11.2025

  • 57 АБЕ КАРТОФ

    13 5 Отговор

    До коментар #40 от "стоян":

    ПАК ЛИ ИМАТ ПЛАН
    ЩОТО АКО Е КАТО ПРЕДНИТЕ ПЛАНОВЕ
    ПО ДОБРЕ Е ДА ГО НЯМАТ
    СЪЩЕСТВУВАНЕТО НА УКРАЙНА Е МНОО ПОЛЕЗНО ЗА САМОЧУВСТВИЕТО НА БЪЛГАРИТЕ
    ТЕА СА ПО ТЪПИ И ОТ НАС А ТОВА НЕ Е ЧЕСТО СРЕЩАНО

    18:52 10.11.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Мишел

    15 5 Отговор
    В над 99% от атаките, руските НПЗ на следващия ден работят в нормален режим(статистически данни).
    Ако ударите нарушаваха тежко работата на НПЗ, руснаците щяха да вземат сериозни мерки, а такива няма. НПЗ са на огромни площи, често над 25 - 35 кв.км., и това, че някъде е взривена тръба или апарат, не оказва голямо влияние.
    Все пак на Русия й писна и сформира ловни дружинки да пазят заводите. С награди за улучен дрон.

    18:53 10.11.2025

  • 60 ХИЛЯДИ СА

    8 5 Отговор

    До коментар #55 от "стоян":

    АМА НЯМАТ ТОК
    КАПИШЧЕ ЛЬОХМАН

    Коментиран от #67

    18:54 10.11.2025

  • 61 То и за СССР

    6 9 Отговор

    До коментар #44 от "Чепа на вова може да е умрял":

    Така се говореше ...но чепа на СССР не го спаси от смърт.

    18:54 10.11.2025

  • 62 БСП

    6 4 Отговор

    До коментар #29 от "Даката":

    А тука убиха прокурора Колев и всичко се замете,а Нахални не беше никой ,даже не беше на държавна служба както Колев.

    18:55 10.11.2025

  • 63 Архимандрисандрит Бибиян

    4 7 Отговор
    Путиливизора батю Пундю заяви и намекна твърдо каде требе да закончит фиркаенето на нафта,шо нема!

    18:55 10.11.2025

  • 64 Неподписан

    10 4 Отговор

    До коментар #23 от "Ветеран от Протеста":

    Въобще представа нямаш колко задружен Народ са,никаква представа...

    18:55 10.11.2025

  • 65 Боко

    7 3 Отговор

    До коментар #10 от "ФЕЙК":

    Като ментора си Адолф 💉🤪белосмръчко е в друго измерение💉💉💉💩🪦👌

    18:55 10.11.2025

  • 66 Ветеран от Протеста

    4 12 Отговор

    До коментар #44 от "Чепа на вова може да е умрял":

    Русия се е заобградила с 22 окупирани републики влизащи в състава на Руската Федерация.Между тях има 86 така наречени Субекта във Федерацията й ,които са Буфер между Русия и Европа и Азия.Напълно естествено е радари и ПВО да са в границите на Русия,а Окупираните народи от Федерацията да поемат първите удари на гърба си във Войната в която са въвлечени ....

    Коментиран от #78

    18:55 10.11.2025

  • 67 Я пъ тоа

    7 11 Отговор

    До коментар #60 от "ХИЛЯДИ СА":

    Уж нема ток, а украински дронове си летят безпроблемно на Русия.

    Коментиран от #98

    18:55 10.11.2025

  • 68 ха ха

    9 4 Отговор
    не е слабото място на путин , но е много удобно за търговията на сащ

    18:55 10.11.2025

  • 69 фен на сидеров

    3 5 Отговор
    КУКИШ !

    18:55 10.11.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Основател на русенски комитет

    6 6 Отговор
    За Брежнев ми бе по-мъчно!

    Коментиран от #85

    18:56 10.11.2025

  • 72 ИГОР ОТ БАЛЧИК

    14 7 Отговор
    УКРАИНА ВЪРВИ ПО ПЪТЯ СКОРО ДА НЯМА ТАКАВА ДЪРЖАВА УКРАИНА

    18:57 10.11.2025

  • 73 Zахарова

    9 11 Отговор
    Разкатаха ни! Сваляйте Путин. Спасете ни братя българи!

    18:57 10.11.2025

  • 74 вен серемос

    13 8 Отговор
    ОКРАИНА не само е за смях на целия свят ,но и лъже ,та се къса.Окраинците и те,-Бандеровски Фашисти!!!.Зелената еуглена съсипа Покрайнината.Не се излагайте-как с дрон ще ликвидираш Руска Рафинерия??? Вие с акъла ли сте,си или пълни глупендери.И Окраина ,да не разчита на Тромпета-той винаги играе роли,докато Вл. Вл. Путин ще занули Окраина.Ще ги видим окраинците през зимата-май тогава Зелената еуглена ще бъде обесен на центъра на Киев/който е руски град ,между впрочем/

    18:57 10.11.2025

  • 75 Бой Z

    4 5 Отговор
    Вова е 6-7.....

    18:57 10.11.2025

  • 76 Анализатор

    8 11 Отговор
    Няма смисъл да удряш с ракети и дронове Кремъл!
    Фашисткия режим в пРоссия нанася много повече щети на държавата си, ако са живи, отколкото да са мъртви!
    Така че не удряйте Кремъл, удряйте икономиката, братя украинци!

    Коментиран от #79

    18:57 10.11.2025

  • 77 Копейкиииии

    9 8 Отговор
    Кво стана бе. Ще има ли многополюсен свят а? Конят или някой от другите ще намаже първи въжето?

    Коментиран от #83

    18:58 10.11.2025

  • 78 Боко

    6 3 Отговор

    До коментар #66 от "Ветеран от Протеста":

    Повече ми приличаш на ветеран с гъъъззз разпран 💩💩💩🤮

    18:58 10.11.2025

  • 79 Удри!

    9 9 Отговор

    До коментар #76 от "Анализатор":

    Удри копейката с лопатата!

    18:58 10.11.2025

  • 80 Киркоров

    3 3 Отговор
    Втория Орешник,скоро ще е готоов!

    18:59 10.11.2025

  • 81 Бъзиктар

    12 5 Отговор
    Беше време за такава статия след Покровск,Мирноград и Родное.По-леко му става на русофоба розов.

    19:00 10.11.2025

  • 82 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 83 Долара

    8 4 Отговор

    До коментар #77 от "Копейкиииии":

    приключи!Идва ерата на рублата!Санкционираха я и светът потъва!

    19:00 10.11.2025

  • 84 Червената Измет

    7 8 Отговор
    Изтрещя .

    Значи всичко е Окей.

    Коментиран от #117

    19:01 10.11.2025

  • 85 Споко

    7 9 Отговор

    До коментар #71 от "Основател на русенски комитет":

    100 години поколения руснаци ще плащат и берат срамът.
    А името Путин ще бъде изтрито от всякакви средства за информация.

    Коментиран от #107

    19:02 10.11.2025

  • 86 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    9 6 Отговор

    До коментар #11 от "Ха ха":

    Кво се хилиш, бе, иди 0Т? Кой знае ква лъжа от ББС си прочел, хахахах
    Тя и Индия уж спря Русия нефт, нали, хахахх

    19:02 10.11.2025

  • 87 az СВО Победа 80

    4 5 Отговор
    Пак ли ще го "побеждават"???

    🤣🤣🤣🤣

    Коментиран от #91, #109

    19:03 10.11.2025

  • 88 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 89 Всеки ден му

    14 3 Отговор
    намират по едно слабо място на Путин и все мощно го отнасят

    19:04 10.11.2025

  • 90 Мара геният!

    8 3 Отговор
    Бабичката само с глупости ни занимава!

    19:04 10.11.2025

  • 91 Та колко метра останаха до Киев?

    8 8 Отговор

    До коментар #87 от "az СВО Победа 80":

    Мммм? Овчи?

    Коментиран от #100

    19:04 10.11.2025

  • 92 Факти

    6 10 Отговор
    Слабото място на Путин е огромното му его. Той се мисли за велик, какъвто изобщо не е. Нито е достатъчно умен, нито е достатъчно смел. Тази война разкри, че е един глупав страхливец. Толкова много се уплаши от Майдана, че направи Русия китайска губерния само за да остане на власт. Каква ще е изненадата му когато умре и разбере, че животът продължава, но има грехове за изкупуване. Кой знае колко живота ще се преражда като пушечно месо във войната на някой друг диктатор.

    19:05 10.11.2025

  • 93 Ний ша Ва упрайм

    6 2 Отговор
    урааааа другари верваме ви като на крадливия дедо

    19:05 10.11.2025

  • 94 Хм Хм

    8 6 Отговор

    До коментар #3 от "псето си джафка с другите псета от ес":

    "а Мечока си гази напред към киеф"

    Като те чете човек остава с впечатление, че наистина са минали само три дни и мечокът е пред Киев.

    Коментиран от #111

    19:05 10.11.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 96 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    7 7 Отговор

    До коментар #53 от "Руското СВО е дълбоко замислена програма":

    Каква прогорама бе, това е жеСТУДЕНАТА ВОЙНА-2
    И твоя път руснаците са се подготвили по добре, знаейки какво се случи 1991

    Коментиран от #105, #134

    19:06 10.11.2025

  • 97 ЕДГАР КЕЙСИ

    7 7 Отговор
    ИКОНОМИКАТА ГЛУПАКО ПУТЛЕР .......................... ФАКТ !

    19:06 10.11.2025

  • 98 АБСОЛЮТНО

    6 3 Отговор

    До коментар #67 от "Я пъ тоа":

    ЛЕТЯТ ЛЕТЯТ И КАЦАТ НА 90%
    ЗА РАЗЛИКА ОТ ИСКАНДЕРА
    И ФАБ 3000
    ТЕА КАЦАТ НА 100 %
    ЗРЕЛИЩНО

    Коментиран от #103

    19:06 10.11.2025

  • 99 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН

    6 7 Отговор
    Върви по план.....и със санкции и с дронове

    19:06 10.11.2025

  • 100 Колко метра останаха до Крим

    11 2 Отговор

    До коментар #91 от "Та колко метра останаха до Киев?":

    Мммм,говежди?

    19:07 10.11.2025

  • 101 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 102 какво са ударили не знам

    8 12 Отговор
    Ама миналата седмица се върнах оттам, бензин има навсякъде и е на цена 66-67 рубли, около 1,40 лв

    Коментиран от #110, #146

    19:08 10.11.2025

  • 103 Я пъ тоа

    12 10 Отговор

    До коментар #98 от "АБСОЛЮТНО":

    Русия под ударите на НАТОВСКО ОРЪЖИЕ..,Боже какви времена доживяхме. Срам, голем срам за путинягата. Нито Искандер и, нито фабове ша му помогнат.

    Коментиран от #113

    19:09 10.11.2025

  • 104 Силно казано ...

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "псето си джафка с другите псета от ес":

    3 години и половина мечока яде бой 😁 за 30%от Донбас ...

    19:10 10.11.2025

  • 105 Мдааа

    13 10 Отговор

    До коментар #96 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Джордж Буш ги храанеше от жалост с пилешки бутчета.Сега няма бате.Шишарки ще ядат 😂

    19:10 10.11.2025

  • 106 Украинците

    8 6 Отговор
    не могат да унищожат цяла рафинерия!Само късат изходните тръби на руснаците....

    19:11 10.11.2025

  • 107 Съвет!

    8 3 Отговор

    До коментар #85 от "Споко":

    Намали гледането на фантастични филми...!

    19:11 10.11.2025

  • 108 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 109 Пора

    7 8 Отговор

    До коментар #87 от "az СВО Победа 80":

    А,нищо особено.Путинова русия си отива.

    19:12 10.11.2025

  • 110 Защо

    4 4 Отговор

    До коментар #102 от "какво са ударили не знам":

    се върна?

    Коментиран от #119

    19:12 10.11.2025

  • 111 Сметах,сметах

    8 5 Отговор

    До коментар #94 от "Хм Хм":

    Вече трябваше да са пред Лисабон.

    Коментиран от #114, #116

    19:13 10.11.2025

  • 112 КИИФ ИНДИПЕНДЪНТ

    8 6 Отговор
    Уж Тауруси, уж Томахоци, а то само смоци с дисаги.

    19:13 10.11.2025

  • 113 АМ ЧИ ТЕ НЕ ПОМАГАТ

    8 1 Отговор

    До коментар #103 от "Я пъ тоа":

    НА РУСИЯ
    ПОМАГАТ НА УКРАЙНА
    ОСЪЗНАВАНЕТО ЧЕ СИ НАГЪЛ ПОМИ....ЯР Е ТРУДНО И СКЪПО И ИСКА ВРЕМЕ И СРЕДСТВА

    19:14 10.11.2025

  • 114 СМЕТАЙ

    4 3 Отговор

    До коментар #111 от "Сметах,сметах":

    ПАК И ПАК И ПАК

    Коментиран от #121

    19:15 10.11.2025

  • 115 Смеееех

    8 5 Отговор

    До коментар #31 от "И Киев е Руски":

    Ако пък знаеш,че в Санкт Петербург построиха най-големият крематориум в света?!

    19:16 10.11.2025

  • 116 Сметки криви правиш

    5 6 Отговор

    До коментар #111 от "Сметах,сметах":

    Без кръчмар.

    19:18 10.11.2025

  • 117 Учуден

    6 6 Отговор

    До коментар #84 от "Червената Измет":

    Защо пишещата тук русодебилска иzzмет позволи да бъдат избити и осакатени 1 милион руснака?

    19:18 10.11.2025

  • 118 Копейкиииии

    7 5 Отговор
    След 50 дни ставате €вропейци или отивате да те вземате Покровск.

    19:20 10.11.2025

  • 119 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 6 Отговор

    До коментар #110 от "Защо":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    19:23 10.11.2025

  • 120 ПОЗДРАВЛЕНИЯ

    5 7 Отговор

    До коментар #31 от "И Киев е Руски":

    НИКОГА НЕ БИХ СЕ СЕТИЛ
    НАПИШИ ГО ПАК ЩОТО НА УКРО.....ТЪПУРИТЕ ТРЕБЕ ДА СЕ ПОВТАРЯ
    ША ЗАХАПЯТ ОТ ДЕСЕТИЯ ПЪТ ИЛИ КОГАТО ВЕЧЕ ИМ Е НА ВХОДА КАТО В МИРНОГРАД
    РЯДКО ТЪПИ ПАРЧЕТА И ПОРАДИ ТОВА БЕЗПОЛЕЗНИ

    19:24 10.11.2025

  • 121 НЕМА КВО ДА СМЕТА

    5 5 Отговор

    До коментар #114 от "СМЕТАЙ":

    СВЕТЪТ ПЕЧЕЛИ .
    ПУТИН ЗАКОПАВА РФ.

    19:24 10.11.2025

  • 122 Ами

    5 5 Отговор
    Вече започвам да съжалявам обикновенните окраинци.
    Управляващата хунта не може да се похвали с успехи на бойното поле и се хвали
    с удари по руски граждански обекти. Но за да не изглежда като тероризъм пък
    се оправдава, че тия обекти финансират войната. Която пък всъщност е СВО.
    Утре когато Русия спре тока на окраина ще има вой до небесата, че
    лошите руснаци безпричинно са са оставили окраинците без ток.
    Горките ... Така и не научиха, че "Който сее ветрове, жъне урагани".

    Коментиран от #124, #125

    19:25 10.11.2025

  • 123 Фори

    2 6 Отговор
    Трябва да изпращат диверсионни групи да взривяват заводи складове и влакови линии в Русия. Това ще има ефект. Но украинците са мързеливи.

    Коментиран от #133, #151

    19:27 10.11.2025

  • 124 Ами

    2 2 Отговор

    До коментар #122 от "Ами":

    Започва да си търсиш работа. От тук няма да се изхранваш вече🤣🤣🤣

    Коментиран от #136

    19:27 10.11.2025

  • 125 Амиии

    4 4 Отговор

    До коментар #122 от "Ами":

    Ти вземи та изпрати 2 туби бензин към рашистан.

    19:30 10.11.2025

  • 126 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК

    3 3 Отговор
    А пък ние руските подстилки си верваме само тассъ и калния канал первой!

    19:30 10.11.2025

  • 127 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН

    4 3 Отговор
    Върви заедно с неговата ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ

    19:32 10.11.2025

  • 128 Рублевка

    2 2 Отговор
    Азов намери слабото място на руснаците. Използват дребен рогат добитък, натоварен със ужасно силен взрив за атака на руските окопи. Натоварват козли и овни с взрив и ги подкарват към руснаците! След това, като видят пръч или овен, руснаците хукват да бягат. Но хитрите и разсъдливи азовци се скриват под овните, като войните на Одисей и превземат позициите. Когато свършат овните и козлите, Азов атакуват с агресивни нерези и свине, които просто помитат руснаците! Но и свинете привършват, а и струват пари. Азовците подкарват против руснаците насила мобилизирани. Те са напълно безплатни! Ловците на хора всеки ден им доставят нови. Когато свършат и хората, азовците ще използват кучета, котки и лалугери. Украйна ще победи!

    19:33 10.11.2025

  • 129 ПОКРОВСК

    3 2 Отговор
    Поредната демилитаризация на Путин.

    19:33 10.11.2025

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Ванга

    5 3 Отговор
    150 млн руснаци са загиналите през наполеоновата, студената война, първата и втората световна и двете световни войни и чистките на Сталин, сега 35 млн украинци пишат история като за 3 години над 3 млн руснаци немогаг да воюват, тоест осакатени, отишли в чужбина, пленници, убити по време на акция и то при спад на руското население от 160 млн на едвам сега са 144 млн, а в Южен Виетнам, Северен Виетнам, Камбоджа, Лаос но най вече в Северен Виетнам при едвам 500 000 войски на САЩ, за над 30 г военни действия загубиха едвам 58 хиляди армия. Путин ако ще още 20 двайсетина след него путинци няма как да спечелят войната, при условие че там не просто се бият там от 3 години се води пълномащабна война и от 50 000 танка на Русия сега официално са около 4000 танка готови за активни действия помощ дори от 9 млн армия на Северна Корея която праща по над 12 хлияди войници над 1 млн дронове от Иран и политическа помощ о тКитай от БРИКС и ШОС и това ми било втора армия в света и п ърва ядрена в света са просто смешни едвам издържат на фронт само в малка част на Източна Украйна но щели конвенционално за 3 дни да победят САЩ НАТО ЕС и Запада хаха

    Коментиран от #138, #144

    19:35 10.11.2025

  • 132 Али

    3 3 Отговор
    Само бой по putkatasчерпака, бой, бой...!

    19:36 10.11.2025

  • 133 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 134 Червен кхмер

    4 2 Отговор

    До коментар #96 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":

    Егати и подготовката.4 години мъка и 1 милион при Кабзон.
    Так держать кАпейка.Наташка направила ти ли е шец от квашенная капуста.Давай хлебай в руската петиетажка.

    19:38 10.11.2025

  • 135 Бий руснЯка по ГЛАВАТА БОЙ БОЙ

    5 3 Отговор
    Удри копейката!

    Коментиран от #153

    19:38 10.11.2025

  • 136 Ами

    0 3 Отговор

    До коментар #124 от "Ами":

    Тук съм за да казвам това което мисля. А мисля, че имам това право.
    Защото смятам, че в спора се ражда исината и всеки има право на мнение.
    Мога да декларирам, че от тук пари не взимам. Или поне още никой не ми е дал.
    Но ако някой желае да ми плаща, мога да дам банкова сметка :)

    19:38 10.11.2025

  • 137 Механик

    3 4 Отговор
    Пък в Куев нема ток, па иде зима.

    19:40 10.11.2025

  • 138 Рублевка

    2 4 Отговор

    До коментар #131 от "Ванга":

    Русия няма да устои против стадата дребен рогат добитък със взрив, подкарани от Азов! Скоро ще закарат цяло стадо овце със взрив на Червения площад и ще взривят Кремъл и Путин!

    Коментиран от #145

    19:41 10.11.2025

  • 139 Ролан

    3 3 Отговор
    Взели-Сдали,ама намерили слабото място . Браво на тях)))

    19:41 10.11.2025

  • 140 Смешник

    2 3 Отговор
    А Путин им спря тока

    19:44 10.11.2025

  • 141 Когато зимата сняг забръска

    3 1 Отговор
    НикМеханик дедовият ми ще отръска.

    19:44 10.11.2025

  • 142 Алекса

    4 3 Отговор
    Много интересно ! Страхотни украински атаки и успехи а пък непрекъснано плачат за примирие ? Алооо мисирките ...

    19:44 10.11.2025

  • 143 Рублевка

    2 3 Отговор
    Буданов след операцията паяжина, подготвя операция лалугер. Обучени лалугери, натоварени с ужасно силен взрив ще подкопаят Кремъл и ще го взривят!

    19:44 10.11.2025

  • 144 Това са безспорни

    3 0 Отговор

    До коментар #131 от "Ванга":

    Факти.

    19:47 10.11.2025

  • 145 ама си объл

    3 3 Отговор

    До коментар #138 от "Рублевка":

    че и неграмотен, Бог да те поживи.

    19:48 10.11.2025

  • 146 Отец Дионисий

    2 0 Отговор

    До коментар #102 от "какво са ударили не знам":

    верно ли си верваш?!?

    19:48 10.11.2025

  • 147 ПаренКа Шадуха

    3 4 Отговор
    Хохохолите намериха слабото място на НВ В.Путин и надуват ли надуват стереокавала с висящи тонколони ,чак бузите от напрежение им се раздуха .

    19:49 10.11.2025

  • 148 Рублевка

    1 4 Отговор
    Украйна разработва много по-силни ракети от фламингото. Ята обучени гъски ще стоварят върху Кремъл украински взрив, който е най-силния в света и ще взривят Путин. Буданов обучава гъски и патици за целта.

    19:49 10.11.2025

  • 149 Славаурину

    4 3 Отговор
    Сава урину,чакаме влизането им в масква.

    19:49 10.11.2025

  • 150 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 153 абе милии

    1 3 Отговор

    До коментар #135 от "Бий руснЯка по ГЛАВАТА БОЙ БОЙ":

    и що? Какво точно са ти направили те на теб, аз мога да кажа, какво не са направили за България, но ти не можеш и да си представиш, какво са направили те за Нас?

    19:52 10.11.2025

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Лука

    3 1 Отговор

    До коментар #31 от "И Киев е Руски":

    Не прочетох за руски гробища. Руснаци или няма там или си ги връщате в русия.

    19:53 10.11.2025

  • 156 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 157 Достоверните

    1 1 Отговор
    са млади, красиви, Финоменолни, вижте им геанологията и ....нищо лошо, заработват парички, грошове, сребърници, Бог, Господ Вижда!

    19:55 10.11.2025

  • 158 Лука

    1 0 Отговор
    Слава на Русия ,закрилница на Православието от мноо поллавите сатта нисстии .

    19:56 10.11.2025

  • 159 Рублевка

    0 0 Отговор
    Хитрите азовци се предават, за да ги изпратят в Сибир и от там да отворят втори фронт против Путин. Руснаците имат само лопати, а Азовците ще ги нападнат С КИРКИ И ЛОПАТИ ОТ УРАНОВАТА МИНА и ще победят!

    19:57 10.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания