Украйна намери слабото място на Путин

Украинските сили намериха слабото място на Владимир Путин и продължават да извършват успешни атаки по него, пише Kyiv independent.

Руската военна агресия срещи Украйна се финансира основно от приходи от петролната индустрия. Поради тази причина руските рафинерии са основна мишена на украинските сили.

Според Службата за сигурност на Украйна (СБУ), през 2025 г. са извършени близо 160 успешни удара срещу съоръжения за добив и рафиниране на петрол, което е довело до недостиг на гориво и 37% спад в капацитета за рафиниране.

„Това са легитимни военни цели. Добивът и рафинирането на петрол съставляват около 90% от бюджета за отбрана на Русия. Това са мръсните петродолари, с които се финансира войната срещу нас“, заяви началникът на СБУ Васил Малюк.

Руското правителство е под натиск да спре продължаващите атаки. За тази цел Владимир Путин подписа закон на 4 ноември, който позволява на резервистите да защитават от атаки с дронове критична инфраструктура, например нефтопреработвателни предприятия.

Русия загуби много системи за противовъздушна отбрана през последните две години, така че е правдоподобно да има много пропуски в покритието им, които позволяват успешни атаки, казват експерти.

Според Института за изследване на войната (ISW), Русия е концентрирала противовъздушната си отбрана предимно на украинския фронт и няколко стратегически региона. Ситуацията около Москва е различна от другите руски райони. Столицата и околностите ѝ са силно защитени, с множество радарни и ракетни системи.