Украйна намери слабото място на Путин

Украинските сили намериха слабото място на Владимир Путин и продължават да извършват успешни атаки по него, пише Kyiv independent.
Руската военна агресия срещи Украйна се финансира основно от приходи от петролната индустрия. Поради тази причина руските рафинерии са основна мишена на украинските сили.
Според Службата за сигурност на Украйна (СБУ), през 2025 г. са извършени близо 160 успешни удара срещу съоръжения за добив и рафиниране на петрол, което е довело до недостиг на гориво и 37% спад в капацитета за рафиниране.
„Това са легитимни военни цели. Добивът и рафинирането на петрол съставляват около 90% от бюджета за отбрана на Русия. Това са мръсните петродолари, с които се финансира войната срещу нас“, заяви началникът на СБУ Васил Малюк.
Руското правителство е под натиск да спре продължаващите атаки. За тази цел Владимир Путин подписа закон на 4 ноември, който позволява на резервистите да защитават от атаки с дронове критична инфраструктура, например нефтопреработвателни предприятия.
Русия загуби много системи за противовъздушна отбрана през последните две години, така че е правдоподобно да има много пропуски в покритието им, които позволяват успешни атаки, казват експерти.
Според Института за изследване на войната (ISW), Русия е концентрирала противовъздушната си отбрана предимно на украинския фронт и няколко стратегически региона. Ситуацията около Москва е различна от другите руски райони. Столицата и околностите ѝ са силно защитени, с множество радарни и ракетни системи.
18:35 10.11.2025
Коментиран от #7
18:36 10.11.2025
Коментиран от #94, #104
18:37 10.11.2025
Коментиран от #11
18:37 10.11.2025
Коментиран от #19, #41
18:38 10.11.2025
18:38 10.11.2025
До коментар #2 от "Сийка":Путин не пие водка!
18:39 10.11.2025
Вярваме на 100%.
18:39 10.11.2025
18:40 10.11.2025
Коментиран от #65
18:40 10.11.2025
11 Ха ха
До коментар #4 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Ирак спря плащанията към руският Лукойл.
Кеша свърши. Ватенките ще ядат кори от картофи. Случвало се е...
ПРИ НЕМА БЕ ГГЛУПАК!
Коментиран от #32, #34, #86
18:40 10.11.2025
18:40 10.11.2025
18:41 10.11.2025
Коментиран от #35
18:41 10.11.2025
18:41 10.11.2025
18:42 10.11.2025
18:42 10.11.2025
19 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ
До коментар #5 от "име":Свиквай. После ще ти влиза по мазничко.
18:42 10.11.2025
Коментиран от #55
18:42 10.11.2025
18:44 10.11.2025
23 Ветеран от Протеста
Коментиран от #64
18:45 10.11.2025
Коментиран от #30, #38
18:45 10.11.2025
18:45 10.11.2025
18:45 10.11.2025
18:46 10.11.2025
Коментиран от #49, #62
18:46 10.11.2025
31 И Киев е Руски
Коментиран от #115, #120, #155
18:46 10.11.2025
18:47 10.11.2025
До коментар #14 от "Тъпото руско говедо Румен":се наведеш ниско със свалени га@и
18:47 10.11.2025
36 Радвам се, че се гаврил с теб
До коментар #22 от "Вова Пучин":Изпил ти е мозъка през ДИР....
...НИКА.
18:47 10.11.2025
37 Ха ха ха ха ха ха
Абе за Путин не знам, ама зеленият гном да смени дилъра ,че нещо тази кока не му понася и започва да си общува прекалено много с Маниту
Коментиран от #54
18:47 10.11.2025
39 160 успешни атаки срещу петролни рафинер
пак стара притоплена манджа преди месец
да бяхте ги закръглили на1000 успешни атаки
18:48 10.11.2025
Коментиран от #57
41 КГБ
До коментар #5 от "име":Путин каза че ако продължават с атаките по рафинериите ще изстреля Сармат по натовски барутни заводи и заводи за оръжие на натовска територия.
18:48 10.11.2025
До коментар #30 от "Изходната тръба":Питай какво стана като скъсах тръбата на тази която е виновна да те има ;)))
18:48 10.11.2025
44 Чепа на вова може да е умрял
До коментар #22 от "Вова Пучин":Но чепа на руската федерация е четвъртък и като го вкара розовите понита подскачат от щастие и радост.
Коментиран от #61, #66
18:49 10.11.2025
18:49 10.11.2025
18:50 10.11.2025
18:50 10.11.2025
18:50 10.11.2025
18:50 10.11.2025
51 име
18:50 10.11.2025
52 Въх
53 Руското СВО е дълбоко замислена програма
Коментиран от #60
18:51 10.11.2025
56 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН
18:52 10.11.2025
ТЕА СА ПО ТЪПИ И ОТ НАС А ТОВА НЕ Е ЧЕСТО СРЕЩАНО
60 ХИЛЯДИ СА
До коментар #55 от "стоян":АМА НЯМАТ ТОК
КАПИШЧЕ ЛЬОХМАН
Коментиран от #67
18:54 10.11.2025
61 То и за СССР
До коментар #44 от "Чепа на вова може да е умрял":Така се говореше ...но чепа на СССР не го спаси от смърт.
18:54 10.11.2025
62 БСП
До коментар #29 от "Даката":А тука убиха прокурора Колев и всичко се замете,а Нахални не беше никой ,даже не беше на държавна служба както Колев.
18:55 10.11.2025
63 Архимандрисандрит Бибиян
18:55 10.11.2025
64 Неподписан
До коментар #23 от "Ветеран от Протеста":Въобще представа нямаш колко задружен Народ са,никаква представа...
18:55 10.11.2025
65 Боко
До коментар #10 от "ФЕЙК":Като ментора си Адолф 💉🤪белосмръчко е в друго измерение💉💉💉💩🪦👌
18:55 10.11.2025
66 Ветеран от Протеста
До коментар #44 от "Чепа на вова може да е умрял":Русия се е заобградила с 22 окупирани републики влизащи в състава на Руската Федерация.Между тях има 86 така наречени Субекта във Федерацията й ,които са Буфер между Русия и Европа и Азия.Напълно естествено е радари и ПВО да са в границите на Русия,а Окупираните народи от Федерацията да поемат първите удари на гърба си във Войната в която са въвлечени ....
Коментиран от #78
18:55 10.11.2025
67 Я пъ тоа
До коментар #60 от "ХИЛЯДИ СА":Уж нема ток, а украински дронове си летят безпроблемно на Русия.
Коментиран от #98
18:55 10.11.2025
68 ха ха
18:55 10.11.2025
69 фен на сидеров
18:55 10.11.2025
70 Този коментар е премахнат от модератор.
71 Основател на русенски комитет
Коментиран от #85
18:56 10.11.2025
72 ИГОР ОТ БАЛЧИК
18:57 10.11.2025
73 Zахарова
18:57 10.11.2025
74 вен серемос
18:57 10.11.2025
75 Бой Z
18:57 10.11.2025
76 Анализатор
Фашисткия режим в пРоссия нанася много повече щети на държавата си, ако са живи, отколкото да са мъртви!
Така че не удряйте Кремъл, удряйте икономиката, братя украинци!
Коментиран от #79
18:57 10.11.2025
77 Копейкиииии
Коментиран от #83
18:58 10.11.2025
78 Боко
До коментар #66 от "Ветеран от Протеста":Повече ми приличаш на ветеран с гъъъззз разпран 💩💩💩🤮
18:58 10.11.2025
79 Удри!
До коментар #76 от "Анализатор":Удри копейката с лопатата!
18:58 10.11.2025
80 Киркоров
18:59 10.11.2025
81 Бъзиктар
19:00 10.11.2025
82 Този коментар е премахнат от модератор.
83 Долара
До коментар #77 от "Копейкиииии":приключи!Идва ерата на рублата!Санкционираха я и светът потъва!
19:00 10.11.2025
84 Червената Измет
Значи всичко е Окей.
Коментиран от #117
19:01 10.11.2025
85 Споко
До коментар #71 от "Основател на русенски комитет":100 години поколения руснаци ще плащат и берат срамът.
А името Путин ще бъде изтрито от всякакви средства за информация.
Коментиран от #107
19:02 10.11.2025
86 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #11 от "Ха ха":Кво се хилиш, бе, иди 0Т? Кой знае ква лъжа от ББС си прочел, хахахах
Тя и Индия уж спря Русия нефт, нали, хахахх
19:02 10.11.2025
87 az СВО Победа 80
🤣🤣🤣🤣
Коментиран от #91, #109
19:03 10.11.2025
88 Този коментар е премахнат от модератор.
89 Всеки ден му
19:04 10.11.2025
90 Мара геният!
19:04 10.11.2025
91 Та колко метра останаха до Киев?
До коментар #87 от "az СВО Победа 80":Мммм? Овчи?
Коментиран от #100
19:04 10.11.2025
92 Факти
19:05 10.11.2025
93 Ний ша Ва упрайм
19:05 10.11.2025
94 Хм Хм
До коментар #3 от "псето си джафка с другите псета от ес":"а Мечока си гази напред към киеф"
Като те чете човек остава с впечатление, че наистина са минали само три дни и мечокът е пред Киев.
Коментиран от #111
19:05 10.11.2025
95 Този коментар е премахнат от модератор.
96 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #53 от "Руското СВО е дълбоко замислена програма":Каква прогорама бе, това е жеСТУДЕНАТА ВОЙНА-2
И твоя път руснаците са се подготвили по добре, знаейки какво се случи 1991
Коментиран от #105, #134
19:06 10.11.2025
97 ЕДГАР КЕЙСИ
19:06 10.11.2025
98 АБСОЛЮТНО
До коментар #67 от "Я пъ тоа":ЛЕТЯТ ЛЕТЯТ И КАЦАТ НА 90%
ЗА РАЗЛИКА ОТ ИСКАНДЕРА
И ФАБ 3000
ТЕА КАЦАТ НА 100 %
ЗРЕЛИЩНО
Коментиран от #103
19:06 10.11.2025
99 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН
19:06 10.11.2025
100 Колко метра останаха до Крим
До коментар #91 от "Та колко метра останаха до Киев?":Мммм,говежди?
19:07 10.11.2025
101 Този коментар е премахнат от модератор.
102 какво са ударили не знам
Коментиран от #110, #146
19:08 10.11.2025
103 Я пъ тоа
До коментар #98 от "АБСОЛЮТНО":Русия под ударите на НАТОВСКО ОРЪЖИЕ..,Боже какви времена доживяхме. Срам, голем срам за путинягата. Нито Искандер и, нито фабове ша му помогнат.
Коментиран от #113
19:09 10.11.2025
104 Силно казано ...
До коментар #3 от "псето си джафка с другите псета от ес":3 години и половина мечока яде бой 😁 за 30%от Донбас ...
19:10 10.11.2025
105 Мдааа
До коментар #96 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Джордж Буш ги храанеше от жалост с пилешки бутчета.Сега няма бате.Шишарки ще ядат 😂
19:10 10.11.2025
106 Украинците
19:11 10.11.2025
107 Съвет!
До коментар #85 от "Споко":Намали гледането на фантастични филми...!
19:11 10.11.2025
108 Този коментар е премахнат от модератор.
109 Пора
До коментар #87 от "az СВО Победа 80":А,нищо особено.Путинова русия си отива.
19:12 10.11.2025
110 Защо
До коментар #102 от "какво са ударили не знам":се върна?
Коментиран от #119
19:12 10.11.2025
111 Сметах,сметах
До коментар #94 от "Хм Хм":Вече трябваше да са пред Лисабон.
Коментиран от #114, #116
19:13 10.11.2025
112 КИИФ ИНДИПЕНДЪНТ
19:13 10.11.2025
113 АМ ЧИ ТЕ НЕ ПОМАГАТ
До коментар #103 от "Я пъ тоа":НА РУСИЯ
ПОМАГАТ НА УКРАЙНА
ОСЪЗНАВАНЕТО ЧЕ СИ НАГЪЛ ПОМИ....ЯР Е ТРУДНО И СКЪПО И ИСКА ВРЕМЕ И СРЕДСТВА
19:14 10.11.2025
114 СМЕТАЙ
До коментар #111 от "Сметах,сметах":ПАК И ПАК И ПАК
Коментиран от #121
19:15 10.11.2025
115 Смеееех
До коментар #31 от "И Киев е Руски":Ако пък знаеш,че в Санкт Петербург построиха най-големият крематориум в света?!
19:16 10.11.2025
116 Сметки криви правиш
До коментар #111 от "Сметах,сметах":Без кръчмар.
19:18 10.11.2025
117 Учуден
До коментар #84 от "Червената Измет":Защо пишещата тук русодебилска иzzмет позволи да бъдат избити и осакатени 1 милион руснака?
19:18 10.11.2025
118 Копейкиииии
19:20 10.11.2025
119 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #110 от "Защо":Как пък един клепар не замина за руският рай?
19:23 10.11.2025
120 ПОЗДРАВЛЕНИЯ
До коментар #31 от "И Киев е Руски":НИКОГА НЕ БИХ СЕ СЕТИЛ
НАПИШИ ГО ПАК ЩОТО НА УКРО.....ТЪПУРИТЕ ТРЕБЕ ДА СЕ ПОВТАРЯ
ША ЗАХАПЯТ ОТ ДЕСЕТИЯ ПЪТ ИЛИ КОГАТО ВЕЧЕ ИМ Е НА ВХОДА КАТО В МИРНОГРАД
РЯДКО ТЪПИ ПАРЧЕТА И ПОРАДИ ТОВА БЕЗПОЛЕЗНИ
19:24 10.11.2025
121 НЕМА КВО ДА СМЕТА
До коментар #114 от "СМЕТАЙ":СВЕТЪТ ПЕЧЕЛИ .
ПУТИН ЗАКОПАВА РФ.
19:24 10.11.2025
122 Ами
Управляващата хунта не може да се похвали с успехи на бойното поле и се хвали
с удари по руски граждански обекти. Но за да не изглежда като тероризъм пък
се оправдава, че тия обекти финансират войната. Която пък всъщност е СВО.
Утре когато Русия спре тока на окраина ще има вой до небесата, че
лошите руснаци безпричинно са са оставили окраинците без ток.
Горките ... Така и не научиха, че "Който сее ветрове, жъне урагани".
Коментиран от #124, #125
19:25 10.11.2025
123 Фори
Коментиран от #133, #151
19:27 10.11.2025
124 Ами
До коментар #122 от "Ами":Започва да си търсиш работа. От тук няма да се изхранваш вече🤣🤣🤣
Коментиран от #136
19:27 10.11.2025
125 Амиии
До коментар #122 от "Ами":Ти вземи та изпрати 2 туби бензин към рашистан.
19:30 10.11.2025
126 МНОГО БОЛЕН ФИЛ.РУС.ТАК
19:30 10.11.2025
127 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН
19:32 10.11.2025
128 Рублевка
19:33 10.11.2025
129 ПОКРОВСК
19:33 10.11.2025
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Ванга
Коментиран от #138, #144
19:35 10.11.2025
132 Али
19:36 10.11.2025
133 Този коментар е премахнат от модератор.
134 Червен кхмер
До коментар #96 от "Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.":Егати и подготовката.4 години мъка и 1 милион при Кабзон.
Так держать кАпейка.Наташка направила ти ли е шец от квашенная капуста.Давай хлебай в руската петиетажка.
19:38 10.11.2025
135 Бий руснЯка по ГЛАВАТА БОЙ БОЙ
Коментиран от #153
19:38 10.11.2025
136 Ами
До коментар #124 от "Ами":Тук съм за да казвам това което мисля. А мисля, че имам това право.
Защото смятам, че в спора се ражда исината и всеки има право на мнение.
Мога да декларирам, че от тук пари не взимам. Или поне още никой не ми е дал.
Но ако някой желае да ми плаща, мога да дам банкова сметка :)
19:38 10.11.2025
137 Механик
19:40 10.11.2025
138 Рублевка
До коментар #131 от "Ванга":Русия няма да устои против стадата дребен рогат добитък със взрив, подкарани от Азов! Скоро ще закарат цяло стадо овце със взрив на Червения площад и ще взривят Кремъл и Путин!
Коментиран от #145
19:41 10.11.2025
139 Ролан
19:41 10.11.2025
140 Смешник
19:44 10.11.2025
141 Когато зимата сняг забръска
19:44 10.11.2025
142 Алекса
19:44 10.11.2025
143 Рублевка
19:44 10.11.2025
144 Това са безспорни
До коментар #131 от "Ванга":Факти.
19:47 10.11.2025
145 ама си объл
До коментар #138 от "Рублевка":че и неграмотен, Бог да те поживи.
19:48 10.11.2025
146 Отец Дионисий
До коментар #102 от "какво са ударили не знам":верно ли си верваш?!?
19:48 10.11.2025
147 ПаренКа Шадуха
19:49 10.11.2025
148 Рублевка
19:49 10.11.2025
149 Славаурину
19:49 10.11.2025
150 Този коментар е премахнат от модератор.
151 Този коментар е премахнат от модератор.
152 Този коментар е премахнат от модератор.
153 абе милии
До коментар #135 от "Бий руснЯка по ГЛАВАТА БОЙ БОЙ":и що? Какво точно са ти направили те на теб, аз мога да кажа, какво не са направили за България, но ти не можеш и да си представиш, какво са направили те за Нас?
19:52 10.11.2025
154 Този коментар е премахнат от модератор.
155 Лука
До коментар #31 от "И Киев е Руски":Не прочетох за руски гробища. Руснаци или няма там или си ги връщате в русия.
19:53 10.11.2025
156 Този коментар е премахнат от модератор.
157 Достоверните
19:55 10.11.2025
158 Лука
19:56 10.11.2025
159 Рублевка
19:57 10.11.2025