„Възраждане“ и „Алтернатива за Германия“ подписаха меморандум за защита на традиционните ценности в ЕС

„Възраждане“ и „Алтернатива за Германия“ (Alternative für Deutschland) подписаха меморандум за съвместна защита на националната идентичност, традиционни ценности и културно наследство на европейските народи в ЕС. Това се случи на официална церемония в парламента в провинция Бранденбург, с център Потсдам.

Българската делегация беше водена от Деян Николов – председател на „Възраждане – София“, икономически съветник към парламентарната група на политическата организация и общински съветник в Столичния общински съвет, а сред участниците бяха и общинските съветници Ивайло Костадинов, Емил Димитров и Христо Гадев.

В документа двете страни изразяват съвместна позиция по ключови въпроси като миграция, защита на националната идентичност, икономическа политика, семейни ценности и демографска стабилност, като подчертават, че България и Германия са народи с древна култура, чиито идентичности са застрашени от дневния ред на ЕС за масова миграция от неевропейски и предимно мюсюлмански страни.

„Последователната защита на външните граници на Европа и ремиграцията на лицата без право на пребиваване и престъпниците, са необходими за защита на нашите нации и национална идентичност," се казва в меморандума.

Документът обръща внимание на икономическото сътрудничество между двете страни в машиностроенето, металургията и автомобилния сектор, като се отбелязва, че забраната на двигатели с вътрешно горене в ЕС застрашава икономиката и на двете държави.

„Дневният ред на ЕС е самоубийствена програма, която ще спрем чрез съвместната ни работа в Брюксел и в нашите столици,“ пише в текста.

Меморандумът изразява и позиция относно еврото и войната в Украйна: „Еврото е финансов дамоклев меч, увиснал над Германия. За България е заплаха за нейния суверенитет и покупателната способност на гражданите.“

Записано е още: „Санкциите на ЕС увеличават цените на енергията ни. Доставките на оръжие към военната зона застрашават мира в цяла Европа. Подкрепяме всеки опит за посредничество в името на незабавно прекратяване на огъня."

Меморандумът обръща внимание и на демографската криза и семейството: „Нашите неолиберални опоненти подхранват тенденцията за намаляване на раждаемостта чрез либералната, т. нар. „уок“ идеология. На това ще противодействаме с политика, ориентирана към семейството и семейните ценности“.

В заключение се призовава европейските патриоти да работят за изграждането на Европа, която да защитава традициите, културното разнообразие и суверенитета на нациите.