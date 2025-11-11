Новини
Сирски заяви, че ситуацията в Запорожка област се е влошила
  Тема: Украйна

Сирски заяви, че ситуацията в Запорожка област се е влошила

11 Ноември, 2025 23:36 736 26

  • украйна-
  • олександър сирски-
  • запорожка област-
  • русия

Зеленски заяви днес, че ситуацията в обсадения град Покровск в Донецка остава тежка

Сирски заяви, че ситуацията в Запорожка област се е влошила - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ген. Олександър Сирски заяви днес, че ситуацията "се е влошила значително" в части на югоизточната украинска Запорожка област, където се водят тежки боеве с руските сили, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

"Ситуацията се е влошила значително в направленията на Олександровка и Гуляйполе, където, използвайки своето числено предимство в жива сила и техника, противникът напредва в ожесточени боеве и е превзел три селища", написа ген. Сирски в канала си в социалната мрежа "Телеграм".

По-рано днес украинската новинарска агенция Укринформ съобщи, че руските сили са засилили атаките си в Запорожка област, като украинските войски са били принудени да се изтеглят от позиции край пет селища в областта.

Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че ситуацията в обсадения град Покровск в Донецка остава тежка и че лошото време благоприятства руските атаки, чийто мащаб, според него, се увеличава, предаде Ройтерс.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 9 гласа.
  • 1 Източна ромелия

    20 1 Отговор
    Що така бе Мисирски, къде е контранаступа, напредвали?

    23:40 11.11.2025

  • 2 Аз на Сирски ли да вярвам

    22 0 Отговор
    или на ISW?
    Или на тукашните радиатори чугунени, които ни убеждават, че укрите са в настъпление.

    23:40 11.11.2025

  • 3 Омръзна ми да ме трият

    14 0 Отговор
    Не се влошава, подобрява се !

    23:40 11.11.2025

  • 4 Последния Софиянец

    19 0 Отговор
    В Запорожие няма вече фронт Руснаците за ден напреднаха осем километра без съпротива.

    23:41 11.11.2025

  • 5 СИРСКИ Е ПУТИНИСТ

    9 1 Отговор
    ЩОТО БАЩА МУ Е ПУТИНИСТ
    САМО БАЩИЦАТА БАНДЕРА МОЕ ДА СПАСИ ИГРЪТА АМА РУСНАЦИТЕ СА ГО ГЪТНАЛИ

    23:41 11.11.2025

  • 6 ИВО

    11 0 Отговор
    ДОМИНО....СКОРО В БЕРЛИН!

    23:46 11.11.2025

  • 7 Анонимен

    7 2 Отговор
    Времето на кишата и мокро време е настъпило.Живеещите в блатата са добре запознати с тези условия.Затова настъпват тези събития.

    23:48 11.11.2025

  • 8 Съсел

    11 0 Отговор
    До Сиринясалия, ще става и по лошо.

    23:49 11.11.2025

  • 9 Верно ли

    11 0 Отговор
    Хайде бе, Зеления нещо са го пуснали транквилантите ли? Нали оня ден укрите мачкаха, имало само 60 руснака, дето щели до края на деня да ги зачистят, а сега какво стана???

    Коментиран от #11

    23:50 11.11.2025

  • 10 Маро, Маро

    11 0 Отговор
    Аз цяла седмица това ти говоря. Докато плещиш за руския КРАСНОАРМЕЙСК, руснаците освобождават Запорожието. Много ти да стари новините.

    23:54 11.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 ?????

    7 0 Отговор
    И там ли се е влошила ситуацията?
    Кво става с тия хора.
    Съвсем ще пропаднат.

    23:56 11.11.2025

  • 13 А3 пък 0би4ам 3еленски

    6 0 Отговор
    Ама студен и с мн0г0 све6ти

    23:56 11.11.2025

  • 14 I6aл съм му ма

    6 0 Отговор
    Мата на 3еления PiDaL

    23:58 11.11.2025

  • 15 Женераль МиСирски

    7 0 Отговор
    Слагам памперса и тръгвам към Кииф

    23:59 11.11.2025

  • 16 az СВО Победа 80

    5 0 Отговор
    Накратко:

    1. На Киев му трябваха три дни, за да заговори за погрома в Запорожие и Гуляйполе! 🤣

    2. Казах ли ви, че това ще е следващата точка, с която пропагандата ще започне да ни облъчва активно, заради проблемите на Киев там?

    3. А също така ви казах, че бг. медиите няма да използват киевското име на града - Хулияполе, а ще го наричат с руското, помните нали? 🤣🤣🤣

    23:59 11.11.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Инавас

    5 0 Отговор
    Вие6аРедакторитеТъпи

    00:01 12.11.2025

  • 19 А, беее

    5 0 Отговор
    Лошо, много лошо се очертава.

    00:02 12.11.2025

  • 20 az СВО Победа 80

    7 0 Отговор
    Най-масовото предаване на ВСУ в плен след Мариупол:

    25 души от 38-а отделна бригада на морската пехота на ВСУ се предадоха в плен на руснаците в Димитров. Командването ги изоставило без храна, вода и боеприпаси...

    В Красноармейск пък, предалият се на руснаците инвалид Николай Тимченко съобщава, че инвалиди като него насилствено се "бусифицират" от Киев и се пращат на бойната линия....

    Це Европа! 🤣🤣🤣

    00:02 12.11.2025

  • 21 да да

    4 0 Отговор
    Айййй....о-гри метла....

    00:03 12.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Красиви цитати Марче

    4 0 Отговор
    ,"....противникът напредва в ожесточени боеве и е превзел ТРИ СЕЛИЩА, написа ген. Сирски в канала си в социалната мрежа "Телеграм".

    По-рано днес украинската новинарска агенция Укринформ съобщи, че руските сили са засилили атаките си в Запорожка област, като украинските войски са били принудени да се изтеглят от позиции край ПЕТ СЕЛИЩА в областта."
    КРАСОТА.

    00:03 12.11.2025

  • 24 Женераль МиСирски

    4 0 Отговор
    Напред!Към Кииф!

    00:04 12.11.2025

  • 25 Марче, красиви цитати:

    3 0 Отговор
    "...противникът напредва в ожесточени боеве и е превзел ТРИ СЕЛИЩА, написа ген. Сирски в канала си в социалната мрежа "Телеграм".

    По-рано днес украинската новинарска агенция Укринформ съобщи, че руските сили са засилили атаките си в Запорожка област, като украинските войски са били принудени да се изтеглят от позиции край ПЕТ СЕЛИЩА в областта"

    00:05 12.11.2025

  • 26 az СВО Победа 80

    3 0 Отговор
    Липсва ми "Стоян Георгиев"= "Пъстър свят" по темата.

    А знаете ли, че ме прати на море в Покровск?

    Тя даже не знае, че Красноармейск, както е истинското име на града не е на морския бряг! 🤣🤣🤣

    00:06 12.11.2025

Новини по държави:
