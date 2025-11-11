Сирски заяви, че ситуацията в Запорожка област се е влошила

Главнокомандващият на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) ген. Олександър Сирски заяви днес, че ситуацията "се е влошила значително" в части на югоизточната украинска Запорожка област, където се водят тежки боеве с руските сили, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
"Ситуацията се е влошила значително в направленията на Олександровка и Гуляйполе, където, използвайки своето числено предимство в жива сила и техника, противникът напредва в ожесточени боеве и е превзел три селища", написа ген. Сирски в канала си в социалната мрежа "Телеграм".
По-рано днес украинската новинарска агенция Укринформ съобщи, че руските сили са засилили атаките си в Запорожка област, като украинските войски са били принудени да се изтеглят от позиции край пет селища в областта.
Украинският президент Володимир Зеленски заяви днес, че ситуацията в обсадения град Покровск в Донецка остава тежка и че лошото време благоприятства руските атаки, чийто мащаб, според него, се увеличава, предаде Ройтерс.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Източна ромелия
23:40 11.11.2025
2 Аз на Сирски ли да вярвам
Или на тукашните радиатори чугунени, които ни убеждават, че укрите са в настъпление.
23:40 11.11.2025
3 Омръзна ми да ме трият
23:40 11.11.2025
4 Последния Софиянец
23:41 11.11.2025
5 СИРСКИ Е ПУТИНИСТ
САМО БАЩИЦАТА БАНДЕРА МОЕ ДА СПАСИ ИГРЪТА АМА РУСНАЦИТЕ СА ГО ГЪТНАЛИ
23:41 11.11.2025
6 ИВО
23:46 11.11.2025
7 Анонимен
23:48 11.11.2025
8 Съсел
23:49 11.11.2025
9 Верно ли
Коментиран от #11
23:50 11.11.2025
10 Маро, Маро
23:54 11.11.2025
12 ?????
Кво става с тия хора.
Съвсем ще пропаднат.
23:56 11.11.2025
13 А3 пък 0би4ам 3еленски
23:56 11.11.2025
14 I6aл съм му ма
23:58 11.11.2025
15 Женераль МиСирски
23:59 11.11.2025
16 az СВО Победа 80
1. На Киев му трябваха три дни, за да заговори за погрома в Запорожие и Гуляйполе! 🤣
2. Казах ли ви, че това ще е следващата точка, с която пропагандата ще започне да ни облъчва активно, заради проблемите на Киев там?
3. А също така ви казах, че бг. медиите няма да използват киевското име на града - Хулияполе, а ще го наричат с руското, помните нали? 🤣🤣🤣
23:59 11.11.2025
18 Инавас
00:01 12.11.2025
19 А, беее
00:02 12.11.2025
20 az СВО Победа 80
25 души от 38-а отделна бригада на морската пехота на ВСУ се предадоха в плен на руснаците в Димитров. Командването ги изоставило без храна, вода и боеприпаси...
В Красноармейск пък, предалият се на руснаците инвалид Николай Тимченко съобщава, че инвалиди като него насилствено се "бусифицират" от Киев и се пращат на бойната линия....
Це Европа! 🤣🤣🤣
00:02 12.11.2025
21 да да
00:03 12.11.2025
23 Красиви цитати Марче
По-рано днес украинската новинарска агенция Укринформ съобщи, че руските сили са засилили атаките си в Запорожка област, като украинските войски са били принудени да се изтеглят от позиции край ПЕТ СЕЛИЩА в областта."
КРАСОТА.
00:03 12.11.2025
24 Женераль МиСирски
00:04 12.11.2025
25 Марче, красиви цитати:
По-рано днес украинската новинарска агенция Укринформ съобщи, че руските сили са засилили атаките си в Запорожка област, като украинските войски са били принудени да се изтеглят от позиции край ПЕТ СЕЛИЩА в областта"
00:05 12.11.2025
26 az СВО Победа 80
А знаете ли, че ме прати на море в Покровск?
Тя даже не знае, че Красноармейск, както е истинското име на града не е на морския бряг! 🤣🤣🤣
00:06 12.11.2025