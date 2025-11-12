Министърът на енергетиката на Румъния призова държавата да поеме контрола върху местния филиал на Лукойл, предаде БНР.
Така ще бъдат гарантирани стабилността на националната енергийна система и работните места, свързани с бизнеса на компанията, след като международните санкции срещу нея влязат в сила, обясни министър Богдан-Груя Иван.
"Лукойл" държи рафинерия в Плоещ - трета по големина в Румъния, верига от 320 бензиностанции, както и права за обследване на участък на Черно море.
Министърът не уточни кои от тези активи Букурещ планира да вземе под контрол, нито начина, по който смята да го направи.
