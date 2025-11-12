Новини
Министърът на енергетиката на Румъния призова държавата да поеме контрола върху местния филиал на Лукойл

Министърът на енергетиката на Румъния призова държавата да поеме контрола върху местния филиал на Лукойл

12 Ноември, 2025 03:53

Според Богдан-Груя Иван, така ще бъдат гарантирани стабилността на националната енергийна система и работните места, свързани с бизнеса на компанията

Министърът на енергетиката на Румъния призова държавата да поеме контрола върху местния филиал на Лукойл - 1
Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на енергетиката на Румъния призова държавата да поеме контрола върху местния филиал на Лукойл, предаде БНР.

Така ще бъдат гарантирани стабилността на националната енергийна система и работните места, свързани с бизнеса на компанията, след като международните санкции срещу нея влязат в сила, обясни министър Богдан-Груя Иван.

"Лукойл" държи рафинерия в Плоещ - трета по големина в Румъния, верига от 320 бензиностанции, както и права за обследване на участък на Черно море.

Министърът не уточни кои от тези активи Букурещ планира да вземе под контрол, нито начина, по който смята да го направи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Бункерното ще виси от башнята, изтече му времето!

    04:16 12.11.2025

  • 2 Атина Палада

    2 3 Отговор
    Копейките са на бунището, пияните им робовладелци тоже!

    04:32 12.11.2025

  • 3 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    3 1 Отговор
    Ботокса ще го карат в Хага‼️

    04:43 12.11.2025

  • 4 Нека

    1 0 Отговор
    им дадем на мамалигите един "спец управител" !

    05:23 12.11.2025

  • 5 Ноу хау

    1 0 Отговор
    ДС-то ни дада пример кака се изработват менторите от КГБ-то
    от наште се учат

    05:56 12.11.2025

