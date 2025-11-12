Казахстан забранява ЛГБТ „пропагандата“ онлайн и в медиите

Долната камара на казахстанския парламент прие закон, забраняващ „ЛГБТ пропагандата“ онлайн или в медиите, съобщава Ройтерс, предава News.bg.
Нарушителите могат да бъдат санкционирани с глоби, а за рецидивисти е предвиден затвор до 10 дни.
Законодателството наподобява приети закони в други държави като Русия, Грузия и Унгария. Следващата стъпка е законопроектът да бъде изпратен в казахстанския сенат, където вероятно ще бъде одобрен.
Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев, чиито подпис е необходим за окончателното узаконяване на забраната, през последните месеци многократно подчертава необходимостта от отстояване на „традиционните ценности“. Депутатите в парламента, контролиран от партии, лоялни на Токаев, гласуваха единодушно в подкрепа на забраната.
Правозащитни организации предупреждават срещу приемането на закона. Базираната в Белгия организация Международно партньорство за правата на човека заяви, че той би представлявал крещящо нарушение на международните ангажименти на Казахстан в областта на човешките права.
Казахстан, страна с мюсюлманско мнозинство, но до голяма степен светска, легализира хомосексуалността през 90-те години, въпреки че обществените нагласи остават дълбоко консервативни.
Казахският министър на образованието Гани Бейсембаев подкрепи законопроекта, като заяви: „Децата и тийнейджърите всеки ден са изложени на информация в интернет, която може да повлияе негативно на представите им за семейството, морала и бъдещето“.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Емили с Тротинетката
11:25 12.11.2025
2 Казхстан - диктатура
11:26 12.11.2025
3 Хасан
11:28 12.11.2025
4 Жълтопаветен
11:28 12.11.2025
5 Механик
11:28 12.11.2025
6 Подкрепям
11:29 12.11.2025
7 Ъъъъъъъъъ
Си премахна приложенията за гей-запознанства от магазините на Apple, като и от магазините на всички производители на смартфони.
Коментиран от #21
11:31 12.11.2025
8 Порно
Коментиран от #12
11:32 12.11.2025
9 Затвор естествено
11:32 12.11.2025
10 Ивелин Михайлов
11:33 12.11.2025
11 Кви ги пишите бре
11:34 12.11.2025
12 Исторически парк
До коментар #8 от "Порно":Те не са араби 😉
11:36 12.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 10 дни денонощен еееебън
11:36 12.11.2025
15 Винкело
11:38 12.11.2025
16 тва да не е костинбродския славей
приличат си
11:40 12.11.2025
17 Асен Василев
11:42 12.11.2025
18 Някой
Обратните да благодарят на нормалните, че заради тях съществуват. Ако преди 150 години всички бяха обратни, сега да няма човечество, обратните, държави, съюзи, закони и какво ли не. Какво е нормално определя природата, а не някакви лобита и политици. За нея това е безполезна мутация, не предават гени и отива в кошчето за боклук. Това е природата и реалността.
11:46 12.11.2025
19 шаа
11:47 12.11.2025
20 Да демонстрираш публично
11:48 12.11.2025
21 Някой
До коментар #7 от "Ъъъъъъъъъ":Лошото е, че в Азия е тотална пропаганда на обратните. В Тайланд да не говорим. Гледам азиатски филми и дори в китайски пробутват за обратни. В тайландските 70-90% са за такива по аватари. Ужасяваща пропаганда.
11:49 12.11.2025