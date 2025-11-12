Казахстан забранява ЛГБТ „пропагандата“ онлайн и в медиите

Долната камара на казахстанския парламент прие закон, забраняващ „ЛГБТ пропагандата“ онлайн или в медиите, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Нарушителите могат да бъдат санкционирани с глоби, а за рецидивисти е предвиден затвор до 10 дни.

Законодателството наподобява приети закони в други държави като Русия, Грузия и Унгария. Следващата стъпка е законопроектът да бъде изпратен в казахстанския сенат, където вероятно ще бъде одобрен.

Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев, чиито подпис е необходим за окончателното узаконяване на забраната, през последните месеци многократно подчертава необходимостта от отстояване на „традиционните ценности“. Депутатите в парламента, контролиран от партии, лоялни на Токаев, гласуваха единодушно в подкрепа на забраната.

Правозащитни организации предупреждават срещу приемането на закона. Базираната в Белгия организация Международно партньорство за правата на човека заяви, че той би представлявал крещящо нарушение на международните ангажименти на Казахстан в областта на човешките права.

Казахстан, страна с мюсюлманско мнозинство, но до голяма степен светска, легализира хомосексуалността през 90-те години, въпреки че обществените нагласи остават дълбоко консервативни.

Казахският министър на образованието Гани Бейсембаев подкрепи законопроекта, като заяви: „Децата и тийнейджърите всеки ден са изложени на информация в интернет, която може да повлияе негативно на представите им за семейството, морала и бъдещето“.