Казахстан забранява ЛГБТ „пропагандата“ онлайн и в медиите

Казахстан забранява ЛГБТ „пропагандата" онлайн и в медиите

12 Ноември, 2025 11:25

Законът предвижда глоби и кратки срокове затвор, правозащитни организации предупреждават за нарушаване на човешките права

Казахстан забранява ЛГБТ „пропагандата“ онлайн и в медиите - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Долната камара на казахстанския парламент прие закон, забраняващ „ЛГБТ пропагандата“ онлайн или в медиите, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Нарушителите могат да бъдат санкционирани с глоби, а за рецидивисти е предвиден затвор до 10 дни.

Законодателството наподобява приети закони в други държави като Русия, Грузия и Унгария. Следващата стъпка е законопроектът да бъде изпратен в казахстанския сенат, където вероятно ще бъде одобрен.

Президентът на Казахстан Касим-Жомарт Токаев, чиито подпис е необходим за окончателното узаконяване на забраната, през последните месеци многократно подчертава необходимостта от отстояване на „традиционните ценности“. Депутатите в парламента, контролиран от партии, лоялни на Токаев, гласуваха единодушно в подкрепа на забраната.

Правозащитни организации предупреждават срещу приемането на закона. Базираната в Белгия организация Международно партньорство за правата на човека заяви, че той би представлявал крещящо нарушение на международните ангажименти на Казахстан в областта на човешките права.

Казахстан, страна с мюсюлманско мнозинство, но до голяма степен светска, легализира хомосексуалността през 90-те години, въпреки че обществените нагласи остават дълбоко консервативни.

Казахският министър на образованието Гани Бейсембаев подкрепи законопроекта, като заяви: „Децата и тийнейджърите всеки ден са изложени на информация в интернет, която може да повлияе негативно на представите им за семейството, морала и бъдещето“.


Казахстан
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Емили с Тротинетката

    13 0 Отговор
    Ужас!!!

    11:25 12.11.2025

  • 2 Казхстан - диктатура

    9 1 Отговор
    Това вече е чист анти-семитизъм.

    11:26 12.11.2025

  • 3 Хасан

    5 3 Отговор
    Ох, таз мадама на снимката...

    11:28 12.11.2025

  • 4 Жълтопаветен

    16 0 Отговор
    И там няма да има прайдове, ужас.

    11:28 12.11.2025

  • 5 Механик

    17 0 Отговор
    Браво! Така трябва навсякъде.

    11:28 12.11.2025

  • 6 Подкрепям

    16 0 Отговор
    В Казакстан току що забраниха Азис!!!

    11:29 12.11.2025

  • 7 Ъъъъъъъъъ

    13 0 Отговор
    И в Китай, и в Китай!
    Си премахна приложенията за гей-запознанства от магазините на Apple, като и от магазините на всички производители на смартфони.

    Коментиран от #21

    11:31 12.11.2025

  • 8 Порно

    2 7 Отговор
    За козичките нищо не казват

    Коментиран от #12

    11:32 12.11.2025

  • 9 Затвор естествено

    7 0 Отговор
    И в Сибир

    11:32 12.11.2025

  • 10 Ивелин Михайлов

    5 0 Отговор
    Най-големият Исторически парк в света до Варна също ги забрани на територията на парка!

    11:33 12.11.2025

  • 11 Кви ги пишите бре

    3 0 Отговор
    (легализира хомосексуалността).....

    11:34 12.11.2025

  • 12 Исторически парк

    4 0 Отговор

    До коментар #8 от "Порно":

    Те не са араби 😉

    11:36 12.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 10 дни денонощен еееебън

    1 0 Отговор
    Със закон !

    11:36 12.11.2025

  • 15 Винкело

    4 0 Отговор
    Странно защо, нямам нищо против интервю по телевизията с Васко Кеца. А пък видя ли там Иво Димчев, си търся кобура.

    11:38 12.11.2025

  • 16 тва да не е костинбродския славей

    4 0 Отговор
    азис
    приличат си

    11:40 12.11.2025

  • 17 Асен Василев

    3 0 Отговор
    Ма не съм ли убавец на таз снимка !?

    11:42 12.11.2025

  • 18 Някой

    3 0 Отговор
    Нормално. Всякаква пропаганда на психиатрични и болестни отклонения, трябва да е забранена.
    Обратните да благодарят на нормалните, че заради тях съществуват. Ако преди 150 години всички бяха обратни, сега да няма човечество, обратните, държави, съюзи, закони и какво ли не. Какво е нормално определя природата, а не някакви лобита и политици. За нея това е безполезна мутация, не предават гени и отива в кошчето за боклук. Това е природата и реалността.

    11:46 12.11.2025

  • 19 шаа

    1 0 Отговор
    браво на казахстанците

    11:47 12.11.2025

  • 20 Да демонстрираш публично

    0 0 Отговор
    девиации не е право.

    11:48 12.11.2025

  • 21 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Ъъъъъъъъъ":

    Лошото е, че в Азия е тотална пропаганда на обратните. В Тайланд да не говорим. Гледам азиатски филми и дори в китайски пробутват за обратни. В тайландските 70-90% са за такива по аватари. Ужасяваща пропаганда.

    11:49 12.11.2025