Си Дзинпин и крал Фелипе VI обсъдиха стратегическо сътрудничество между Китай и Испания

Китайският президент Си Дзинпин представи на испанския крал Фелипе VI визия за сътрудничество с „голямо глобално влияние“, съобщава Ройтерс, предава News.bg.
Пекин търси подкрепата на Мадрид в рамките на ЕС в замяна на по-голяма икономическа сигурност за Испания.
Фелипе е първият испански монарх, който посещава Китай от 18 години насам. Испания се стреми да привлече нови инвестиции от Пекин, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да накара страната „да плаща два пъти повече“, ако не увеличи вноските си в НАТО.
Китай също така иска бързо да преодолее търговските търкания с ЕС заради субсидираната си индустрия за електрически превозни средства. Освен това напрежението с Белия дом натежава върху експортно ориентираната икономика на Пекин, което подтиква китайските компании да търсят нови търговски центрове в региони като Латинска Америка и Северна Африка - области, където Испания има дългогодишни връзки.
„Светът се нуждае от по-конструктивни сили, посветени на мира и развитието“, заяви Си по време на срещата в Голямата зала на народа в Пекин. Той добави, че Китай е готов да работи ръка за ръка с Испания за изграждане на всеобхватно стратегическо партньорство, което ще направи отношенията им по-стабилни, динамични и влиятелни в световен мащаб.
Президентът обсъди и възможността китайски и испански компании да проучват съвместно трети пазари, включително Латинска Америка.
Мадрид наскоро представи нова програма за външни работи, която предвижда по-тясно сътрудничество с Япония и Южна Корея за сигурността на веригите за доставки, както и задълбочаване на търговските връзки с Китай. Въпреки това, сближаването с Пекин носи политически риск, тъй като много страни от ЕС остават недоверчиви към Китай заради подкрепата му за Русия и държавно субсидираната индустрия.
Кралят Фелипе подчерта важността на фината дипломация, която не е обвързана с избрано правителство при чувствителни външнополитически отношения. „Приятелството между Испания и Китай несъмнено е от полза и за двата народа и съответства на глобалното призвание на двете страни“, заяви Фелипе.
След срещата Си Дзинпин и Фелипе ръководеха подписването на 10 споразумения, включително в областта на безопасността на храните, фитосанитарните стандарти, езиковото образование, космоса и астрономията.
Испания, като най-голям износител на свински продукти в Европа, изпита напрежение при търговията с Китай. През септември Пекин наложи 62,4% мита върху свински продукти от ЕС, след като Европейската комисия въведе мита върху китайските електрически превозни средства. Испанският премиер Педро Санчес оттогава лобира за премахване на митата и насърчава страната като инвестиционна дестинация за Китай.
Испания продава на Китай около 1,2 милиарда долара свински продукти годишно, което представлява приблизително 1/5 от вноса на свинско месо в страната. Миналата седмица Китай предложи възобновяване на инвестиционните преговори, замразени от 2021 г.
Българин
12:29 12.11.2025
Pyccкий Карлик
Китай върти бизнес с враговете на Русия.
Пазор ....😁😁😁
Пазор ....😁😁😁
Коментиран от #6, #7
12:33 12.11.2025
604
12:33 12.11.2025
гост
12:44 12.11.2025
Я пък тоя
12:46 12.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Я пък тоя
До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":Огледай се ослушай се и ако поумнееш премини.
Китай е главния спонсор на руската армия и ако си търгува с някой друг, това изобщо не пречи на Русия.
Пляс!
Дали ме разбра!?
Коментиран от #13
12:50 12.11.2025
Минск
12:51 12.11.2025
Баба Гошка
12:59 12.11.2025
Оз. Ген.Румянцев
Коментиран от #11
13:01 12.11.2025
11 Баба Гошка
До коментар #10 от "Оз. Ген.Румянцев":С китай няма равностойни търговски отношения. Първо фалирват всичкия ти местен производствен бизнес с подбиване на цените и заливане на пазара с боокк луу. После вече могт и тройно да вдигнат цените, защото няма местни да произвеждат и защото хартийките се обезценяват яко.
13:07 12.11.2025
Певеца
13:24 12.11.2025
13 Pyccкий Карлик
До коментар #7 от "Я пък тоя":"...Китай търгува с Русия...."
Не си понял.
Китай не търгува с Русия !!!
Китай брутално я има във всички дупки.
Китай има да си връща за Сибирь и в момента го прави.
С парите които Русия похарчи в тая безумна война, можеше да се нареди със скандинавските страни по Жизнен стандарт, а редовия руснак да има топла и уютна Вътрешна тоалетна най-сетне.
13:35 12.11.2025