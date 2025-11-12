Новини
Си Дзинпин и крал Фелипе VI обсъдиха стратегическо сътрудничество между Китай и Испания

Си Дзинпин и крал Фелипе VI обсъдиха стратегическо сътрудничество между Китай и Испания

12 Ноември, 2025 12:25 551 13

Мадрид търси икономическа стабилност в ЕС, Пекин предлага партньорство с глобално влияние

Си Дзинпин и крал Фелипе VI обсъдиха стратегическо сътрудничество между Китай и Испания - 1
Снимкa: БГНЕС
Ели Стоянова Ели Стоянова Автор във Fakti.bg

Китайският президент Си Дзинпин представи на испанския крал Фелипе VI визия за сътрудничество с „голямо глобално влияние“, съобщава Ройтерс, предава News.bg.

Пекин търси подкрепата на Мадрид в рамките на ЕС в замяна на по-голяма икономическа сигурност за Испания.

Фелипе е първият испански монарх, който посещава Китай от 18 години насам. Испания се стреми да привлече нови инвестиции от Пекин, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да накара страната „да плаща два пъти повече“, ако не увеличи вноските си в НАТО.

Китай също така иска бързо да преодолее търговските търкания с ЕС заради субсидираната си индустрия за електрически превозни средства. Освен това напрежението с Белия дом натежава върху експортно ориентираната икономика на Пекин, което подтиква китайските компании да търсят нови търговски центрове в региони като Латинска Америка и Северна Африка - области, където Испания има дългогодишни връзки.

„Светът се нуждае от по-конструктивни сили, посветени на мира и развитието“, заяви Си по време на срещата в Голямата зала на народа в Пекин. Той добави, че Китай е готов да работи ръка за ръка с Испания за изграждане на всеобхватно стратегическо партньорство, което ще направи отношенията им по-стабилни, динамични и влиятелни в световен мащаб.

Президентът обсъди и възможността китайски и испански компании да проучват съвместно трети пазари, включително Латинска Америка.

Мадрид наскоро представи нова програма за външни работи, която предвижда по-тясно сътрудничество с Япония и Южна Корея за сигурността на веригите за доставки, както и задълбочаване на търговските връзки с Китай. Въпреки това, сближаването с Пекин носи политически риск, тъй като много страни от ЕС остават недоверчиви към Китай заради подкрепата му за Русия и държавно субсидираната индустрия.

Кралят Фелипе подчерта важността на фината дипломация, която не е обвързана с избрано правителство при чувствителни външнополитически отношения. „Приятелството между Испания и Китай несъмнено е от полза и за двата народа и съответства на глобалното призвание на двете страни“, заяви Фелипе.

След срещата Си Дзинпин и Фелипе ръководеха подписването на 10 споразумения, включително в областта на безопасността на храните, фитосанитарните стандарти, езиковото образование, космоса и астрономията.

Испания, като най-голям износител на свински продукти в Европа, изпита напрежение при търговията с Китай. През септември Пекин наложи 62,4% мита върху свински продукти от ЕС, след като Европейската комисия въведе мита върху китайските електрически превозни средства. Испанският премиер Педро Санчес оттогава лобира за премахване на митата и насърчава страната като инвестиционна дестинация за Китай.

Испания продава на Китай около 1,2 милиарда долара свински продукти годишно, което представлява приблизително 1/5 от вноса на свинско месо в страната. Миналата седмица Китай предложи възобновяване на инвестиционните преговори, замразени от 2021 г.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    8 4 Отговор
    Всеки гледа да се подмаже на Китайците, защото всички знаят, че следващите столетия те ще определят съдбата на света! Който закъснее, няма да му е лесно в бъдеще!

    12:29 12.11.2025

  • 2 Pyccкий Карлик

    4 5 Отговор
    Звучен шамар за Путин !!!
    Китай върти бизнес с враговете на Русия.
    Пазор ....😁😁😁

    Коментиран от #6, #7

    12:33 12.11.2025

  • 3 604

    5 3 Отговор
    Признак за разпадането на ЕС!

    12:33 12.11.2025

  • 4 гост

    3 1 Отговор
    Поредния европейски лидер на килимчето при другаря СИ! ЗАЩО ЛИ ?????????

    12:44 12.11.2025

  • 5 Я пък тоя

    1 1 Отговор
    Един по един всички ще минат през Китай.

    12:46 12.11.2025

  • 7 Я пък тоя

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Pyccкий Карлик":

    Огледай се ослушай се и ако поумнееш премини.
    Китай е главния спонсор на руската армия и ако си търгува с някой друг, това изобщо не пречи на Русия.
    Пляс!
    Дали ме разбра!?

    Коментиран от #13

    12:50 12.11.2025

  • 8 Минск

    0 0 Отговор
    Китайците искат подчинение. Който не им се репчи, изпълнява техните интереси и осигурява простое за бизнесът им, няма да има проблеми с Китай. А който им се дърви, прави се на независим и самостоятелен, то на себе си да се сърди!

    12:51 12.11.2025

  • 9 Баба Гошка

    2 0 Отговор
    Си-ту търси да си пласира боок лууциите и да обира последните пари от дет може и да колонизира. Испанците да свикват с обедняването. И те от колониите си 530 години са грабили. Сега ги слагат от страната на булката и тях. Всяка година нетно 16 милиарда евро отиваха към Китай. Това преди 10 год И с нелегалния внос оттам - двойно поне. Сега отварям да проверя последно колко. 45 милиарда внос от Китай за Испания пре 2024 и само 7.5 милиарда износ. Нето 37.5 милиарда богатство официално напуска испания в посока китай. А неофициално един Си знае! Ще изкупят и земята и всичко и накрая тузз земците ще ги пратят на луната, щот ни пари, ни земя ни нищо няма да имат интересно за китайците. Ха ЧеститУ!

    12:59 12.11.2025

  • 10 Оз. Ген.Румянцев

    0 0 Отговор
    Испания е държава отворена към света и търси активно алтернативи за развитие на външно търговските си отношения с други региони на света, игнорирайки малко или много евроанлантическите си партньори, поради обясними причини. Всяка държава по правило осъществява независима външна политика и ако е отговорна към повишаване благосъстоянието на собствените си граждани трябва да осъществява мека дипломация и известно външнополитическо преориентиране, а не да следва сляпо препоръките на ЕК. Китай вече е незаобиколим фактор.

    Коментиран от #11

    13:01 12.11.2025

  • 11 Баба Гошка

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Оз. Ген.Румянцев":

    С китай няма равностойни търговски отношения. Първо фалирват всичкия ти местен производствен бизнес с подбиване на цените и заливане на пазара с боокк луу. После вече могт и тройно да вдигнат цените, защото няма местни да произвеждат и защото хартийките се обезценяват яко.

    13:07 12.11.2025

  • 12 Певеца

    0 0 Отговор
    Китай е изпята песен.

    13:24 12.11.2025

  • 13 Pyccкий Карлик

    1 0 Отговор

    До коментар #7 от "Я пък тоя":

    "...Китай търгува с Русия...."

    Не си понял.
    Китай не търгува с Русия !!!
    Китай брутално я има във всички дупки.
    Китай има да си връща за Сибирь и в момента го прави.
    С парите които Русия похарчи в тая безумна война, можеше да се нареди със скандинавските страни по Жизнен стандарт, а редовия руснак да има топла и уютна Вътрешна тоалетна най-сетне.

    13:35 12.11.2025

