Защо Русия спря мобилния интернет в Уляновск

Уляновск е първият руски регион, останал трайно без мобилен интернет - за защита от украинските дронове. Засегнати от мярката са секторите около стратегически важни обекти - военни летища, оръжейни заводи и енергийна инфраструктура, информира АРД.
"Причината е в укрепването на сигурността", заяви местното правителство. Същевременно то категорично отхвърли сведенията от медиите, че целият регион Уляновск ще остане без мобилен интернет до края на руската нападателна война. На жителите в т.нар. "слепи зони" без мобилна мрежа бе препоръчано със собствени средства да си монтират кабел за интернет до домовете.
Германската обществена медия припомня, че и преди мобилният интернет е бивал изключван в цели градове и региони при въздушна тревога, при това за часове. Това се е случвало и в Москва и други големи градове като Санкт Петербург. Новото сега в случая с Уляновск е, че става дума за географски ограничено постоянно изключване.
Повече руски мерки за сигурност
Страхът от атаки с дронове, чрез които Украйна се отбранява срещу нападателната война на Москва, междувременно е вездесъщ в Русия. А попаденията, довели до тежки експлозии и пожари, както и до разрушения, са постоянни. Мерките за сигурност непрестанно се увеличават.
Така например на тези, които пристигат от чужбина в Русия, се блокират за 24 часа функциите за мобилни връзки на СИМ-картите, както и изпращането и получаването на СМС, пише АРД. Освен това заради нарастващия брой украински нападения с дронове Русия привлича и резервисти за охрана на съоръжения от енергийната инфраструктура например.
И Украйна смята да ограничава мобилните връзки при нападения
Заради интензивните руски нападения с дронове Украйна също предвижда ограничения в мобилната мрежа. През септември шефът на Генералния щаб Андрий Хнатов заяви, става дума за комуникациите 4G и 5G, които позволяват особено бързо пренасяне на данни, информира АРД. Целта е така да се предотврати възможността използваните в дроновете модеми да получат достъп до интернета на украинските доставчици на мобилни връзки.
