Русия: Украйна ще трябва да преговаря. Зеленски: Путин се готви за голяма война.

Кремъл заяви днес, че Украйна ще трябва да преговаря с Русия "рано или късно" и че преговорната позиция на Киев става все по-лоша с всеки изминал ден, предаде Ройтерс, съобщи БТА.
Москва, чиито сили опитват да поемат контрола над град Покровск в Източна Украйна, обвини украински представители, че отказват да участват в мирните преговори. Киев казва, че условията на Москва за спиране на войната са неприемливи и са равносилни на това да принудят Украйна да се предаде.
Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза пред репортери днес, че Русия остава отворена към идеята за политическо и дипломатическо разрешаване на конфликта и иска мир.
При липсата на такава възможност обаче той заяви, че Русия ще продължава да се сражава, за да защитава сигурността си с цел да има предимство при евентуални преговори.
"Украинската страна трябва да знае, че рано или късно ще трябва да преговаря, но от много по-лоша позиция. Позицията на киевския режим ще се влошава с всеки изминал ден", заяви Песков.
Русия увеличава производството на военно оборудване, което показва не само нейното нежелание да прекрати войната срещу Украйна, но и плановете ѝ да започне мащабна агресия в Европа в периода между 2029 г. и 2030 г., заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, пише БТА.
"Трябва да признаем, че те искат голяма война и трябва да се подготвим през 2029 или 2030 г. - в този период от време - да започнат такава голяма война. На европейския континент. Разглеждаме това като наистина голяма предизвикателство", написа Зеленски в "Телеграм".
Той подчерта, че в момента Русия няма намерение да спре агресията си срещу Украйна.
"Предвид ситуацията на бойното поле, не виждаме Русия да иска да спре. Проблемът е, че като погледнем към отбранителната военна промишленост на Русия, виждаме, че те увеличават производството си. И нашата оценка е, че те искат да продължат тази война", добави той.
Според Зеленски съвместният натиск може да принуди Русия да прекрати войната. Той призова партньорите да обмислят как да спрат руснаците в Украйна и да направят всичко възможно, за да намалят техните способности, "да не им дават пари, които все още може да получават от енергията. И да не им дават оръжия."
1 ООрана държава
Коментиран от #160
12:51 13.11.2025
2 Кривоверен алкаш
Коментиран от #14, #221
12:54 13.11.2025
3 Мими Кучева🐕
Коментиран от #12, #43
12:54 13.11.2025
4 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
12:55 13.11.2025
5 Ако не е Тръмп
Тръмп е виновен войната да продължава.
12:55 13.11.2025
6 Винченцо Андолини
Ще ядат шамари, та и ние покрай тях.
То до сега ако не им дойде акъла, наивно е да се очаква, че скоро ще дойде.
След шамарите ще има изтрезняване.
Така е било, така е ще бъде.
Коментиран от #30
12:55 13.11.2025
7 Един
И не Украйна не трябва да преговаря!!! АБСОЛЮТНА КАПИТУЛАЦИЯ Е ЕДИНСТВЕНОТО ПРИЕМЛИВО!
Най добре с изтриване от картата!
Коментиран от #17
12:55 13.11.2025
8 Когато Путин говореше
12:55 13.11.2025
9 Програмиста
12:55 13.11.2025
10 що така
12:56 13.11.2025
11 Малее
12:56 13.11.2025
12 Слава алкохолу
До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":Путин нема избор. Докато натовско оръжие громи Русия, войната нема да спре.
12:56 13.11.2025
13 Я пък тоя
Зеленски, още за коледа ще те похарчат.
12:57 13.11.2025
14 НсглияКрсдлив Наркоман
До коментар #2 от "Кривоверен алкаш":се моли по цял свят за пари и ги краде като за последно. Но ковчега джобове няма.
12:57 13.11.2025
15 име
12:57 13.11.2025
16 Атина Палада
Коментиран от #20, #21
12:58 13.11.2025
17 Докато натовско оръжие
До коментар #7 от "Един":Громи Путин, никакви преговори с дъртака кремълски.
Коментиран от #34
12:58 13.11.2025
18 Путин
Коментиран от #28
12:59 13.11.2025
19 ИСТИНАТА
Костов не извърши лустрация!
Така Костов- ГРУ агент Кременчук, ни обрече на комунистически капитализъм и руска демокрация.
Костов ни обрече на недемократични и противоконституционни избори, с избираеми места!
Костов ни обрече на фалшиви избори, с фалшиви избирателни списъци, със стотици хиляди фалшиви избиратели!
При приватизацията Костов търсили произход на парите? Не!
Изпра ли парите на дс.задграничните дружества? Да!
Направи ли от комунистите капиталисти? Да!
Александър Божков-мистър 10% и Иван Костов-Командира
са бащите на днешната корупция.
Не бъди талибан-костовист. Погледни фактите!
Берлинската стена падна, но Кремълската още не е разрушена!
Никога с варварска Русия!
Завинаги с цивилизованият ЕС!
Коментиран от #36, #88, #89
12:59 13.11.2025
20 Я па тая
До коментар #16 от "Атина Палада":Запада си е мирен и спокоен....май Русия са а запътила към небитието,, както бе със СССР...
Коментиран от #35
13:00 13.11.2025
21 Украина
До коментар #16 от "Атина Палада":и Русия процъфтяват!
Коментиран от #76
13:00 13.11.2025
22 Един
Коментиран от #38
13:01 13.11.2025
23 Руски
13:02 13.11.2025
24 Любознателен
Коментиран от #27
13:02 13.11.2025
25 Това е факт
Коментиран от #31, #122
13:02 13.11.2025
27 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
До коментар #24 от "Любознателен":Да обяснява на съда в Хага...
Коментиран от #33
13:03 13.11.2025
28 Я пък тоя
До коментар #18 от "Путин":Я не лъжи нагло! За десет часа беше пред Киев.
Тогава Зеленски отиде в Турция да преговаря, а после знаем какво се случи.
Коментиран от #32, #37
13:03 13.11.2025
29 Друзя
Коментиран от #50
13:04 13.11.2025
30 Сталин - Ленин - Димитров
До коментар #6 от "Винченцо Андолини":Лука 4:24 И рече: истина ви казвам: никой пророк не е приет в отечеството си.
13:04 13.11.2025
31 Путинистче идиотче
До коментар #25 от "Това е факт":И Русия страда...лее руска кръв заради ботокса кремълски.
Коментиран от #39, #59, #86, #110, #136, #163, #189, #204, #212
13:04 13.11.2025
32 Да бе
До коментар #28 от "Я пък тоя":и стояха три дни!
Коментиран от #41, #44, #47
13:04 13.11.2025
33 От съд не признат
До коментар #27 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":от 2/3 от света и зависим от продажни правителства и за марсианец да го обявят, тежестта ще е все същата и равна на нула.
13:05 13.11.2025
34 Ха ХаХа
До коментар #17 от "Докато натовско оръжие":Громи дръжки....
13:05 13.11.2025
35 Атина Палада
До коментар #20 от "Я па тая":Да бе да:))) Господството им свърши . И всичко това благодарение на Украйна и Русия и в частност Зеленски и Путин!
Зеленски се оказа най добрият актьор за всички времена..
13:05 13.11.2025
36 ИСТИНАТА
До коментар #19 от "ИСТИНАТА":Какъв ЕС бе шаран ? В 1878г Русия ни върна в цивилизацията ! Варварите от Запада и Сащ ни крадат златото и поднасят енергетиката ни на Турция ❗Аман от платени центаджийски тромпета !
Коментиран от #45
13:06 13.11.2025
38 Майкъл Джексън от Жеравна
До коментар #22 от "Един":Най-трудното е да обсаждаш крепости. Най-добрата война е 1-во място да разбиеш замисъла на противника; после да разбиеш съюзите му и на следващо да разбиеш войската му. Сун Дзъ
Коментиран от #64
13:06 13.11.2025
40 Гледахте ли
Коментиран от #46
41 Мошеннико
До коментар #32 от "Да бе":Путин в знак на добра воля нареди армията да напусне позициите си.
42 хахаха
13:08 13.11.2025
До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":Ах, нарко, нарко, какой ты пич!
Продал корову, купил Москвич!
13:08 13.11.2025
44 Ами браво на тях
До коментар #32 от "Да бе":И ся ко.
13:08 13.11.2025
45 Я пъ тоа
До коментар #36 от "ИСТИНАТА":То повечето бяха украинци....ама айде...а руския цар искаше проливите...после бе против съединението на България...що ли ????
Коментиран от #53
13:08 13.11.2025
46 Ние сме нация техническа
До коментар #40 от "Гледахте ли":Конструираме чушкопек в България !
13:09 13.11.2025
47 Я пък тоя
До коментар #32 от "Да бе":Може и час да са стояли, тяхна си работа, но бяха там и имаха възможност да исипят 100-200 ракети. И Киев нямаше да го има.
Защо не го направиха питай Путин.
13:09 13.11.2025
48 Аспарух 681
Коментиран от #52, #66, #67
13:10 13.11.2025
49 Кой си избил бе?
До коментар #37 от "Путинистче идиотче":Наркоманът обяви че е завзел позициите но руснаците по заповед на Путин се оттеглила.
Коментиран от #55
13:10 13.11.2025
50 Френд
До коментар #29 от "Друзя":Да , първо на нас от Атлантическия клуб !
13:11 13.11.2025
51 Няма да се плашите
13:11 13.11.2025
52 Ха ХаХа
До коментар #48 от "Аспарух 681":А кой е сигурен че ние сме създадени в 681 г?
13:11 13.11.2025
53 А що стигна до съединевние
До коментар #45 от "Я пъ тоа":Щото Англия унищожи България. Историята трябва да я знае дори и безродника, щото изглежда смешен като троили и мрази България. 😄
13:11 13.11.2025
54 истина ти казвам
Коментиран от #90
13:11 13.11.2025
55 Докато натовско оръжие
До коментар #49 от "Кой си избил бе?":Изби над МИЛИОН РУСНАЦИ, Украйна е кошмара за Путин...
Коментиран от #57
13:11 13.11.2025
56 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
Коментиран от #61
13:12 13.11.2025
57 Ха ХаХа
До коментар #55 от "Докато натовско оръжие":А бе нищопровецо, друго може ли да измисли пилешкият ти мозък,
13:13 13.11.2025
58 Другари
Коментиран от #65, #126
13:13 13.11.2025
60 Боян Ставрев
13:13 13.11.2025
61 Хайде
До коментар #56 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":арестувай го и го съди в пропадналия съд в Хага, чийто председател Хан е отстранен като престъпник
Коментиран от #70
13:14 13.11.2025
62 Русия под СНКЦИИ
Коментиран от #68
13:14 13.11.2025
63 Оценител
Кремълският фюрер уверено върви по стъпките на идола си Адолф Хитлер
Коментиран от #72, #205
13:15 13.11.2025
64 Един
До коментар #38 от "Майкъл Джексън от Жеравна":А, както е казано, и най-добрата война е по-лоша и от най-лошия мир. Т.е. най-добре да не започваш война.
13:15 13.11.2025
65 Един въшльо
До коментар #58 от "Другари":Какво може да направи с Лукойл?
13:15 13.11.2025
66 Историк
До коментар #48 от "Аспарух 681":Държавата , е която живееш , Третата българска държава е основана 1878 година . От Русия ! Съдът , Армията ѝ и Парламента ѝ са създадени по заповеди на руския император Александър ll , приведени в изпълнение от княз Дондуков .
Коментиран от #91
13:15 13.11.2025
67 Я пък тоя
До коментар #48 от "Аспарух 681":Руско царство
16 януари 1547 г.
Руска империя
22 октомври 1721 г.
Руска република
14 септември 1917 г.
Съветски съюз
30 декември 1922 г.
Коментиран от #73
13:15 13.11.2025
68 Значи браво на Русия
До коментар #62 от "Русия под СНКЦИИ":Путин е велик, щом запада го бори с опросстачени дица.
13:16 13.11.2025
69 Путин
Коментиран от #75
13:16 13.11.2025
70 Я пъ тоа
До коментар #61 от "Хайде":Ша го арестуваме, колко му е....ама нещо не ще.да идва в ЕС.....че прангите са приготвени.
Коментиран от #77
13:16 13.11.2025
71 Скоро ще се разбере
Жертвата е колективния Запад който ще си го поделят сферите на влияние след колапса/фалита му големите геополитически играчи идва гладна(без ефтино горива) европейска зима в целия ЕС и британия помнете ми думите!
13:16 13.11.2025
73 Давай
До коментар #67 от "Я пък тоя":имена,не измислени дати!
Коментиран от #101
13:17 13.11.2025
74 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
Коментиран от #79
13:17 13.11.2025
75 Защото
До коментар #69 от "Путин":Путио9н и Русия са номер 1. Ти го показваш 😄
13:17 13.11.2025
76 Атина Палада
До коментар #21 от "Украина":Русия е страната с най много залежи на природни ресурси..Всичко ,включително и Менделеевата таблица.След нея се нарежда Украйна! Това ги прави най богатите в света..Истинско богатство ,а не фиатни пари.
Коментиран от #80, #84
13:17 13.11.2025
78 Българоубийци
13:18 13.11.2025
79 Значи браво на Путин
До коментар #74 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":щом нелегитимен съд го обявява за военно престъпник. Путин е велик и пак разби фашизма. Рева на фашистите е неистов е медовина за ушите.
13:19 13.11.2025
80 Я па тая
До коментар #76 от "Атина Палада":Ама да си ядат подземните богатства....ама нещо не става а.
Коментиран от #100
13:19 13.11.2025
81 Руската
Коментиран от #83, #85
13:19 13.11.2025
82 Путине, Путине...
Коментиран от #87
13:20 13.11.2025
83 Гърците
До коментар #81 от "Руската":От 32 букви 24 са гръцки както и религията
България е посредник
13:21 13.11.2025
84 Гнилия запад
До коментар #76 от "Атина Палада":иска да заграби руските менделеевки!
13:21 13.11.2025
85 Българската
До коментар #81 от "Руската":Да не са я измислили българи ?
13:21 13.11.2025
87 Укрите ще преговарят
До коментар #82 от "Путине, Путине...":След като обявят капитулация
13:22 13.11.2025
88 Цивилизованият ЕС ни каза
До коментар #19 от "ИСТИНАТА":да си затворим реакторите, да не строим друга АЕЦ и да си унищожим селското стопанство.
Айде улево, секратар комсомолски!
13:22 13.11.2025
89 стоян
До коментар #19 от "ИСТИНАТА":До 19 ком - браво за коментара който е много точен
13:23 13.11.2025
90 Атина Палада
До коментар #54 от "истина ти казвам":Те детронираха тази "световна сила"! С прословутата си славянска хитрост,показаха на света ,че царят е гол:)))
Браво на Украйна и Русия..
13:23 13.11.2025
91 Един
До коментар #66 от "Историк":А Русия е създадена първо от варягите, а после от монголите като подчинена територия на Златната орда.
Коментиран от #105
13:23 13.11.2025
92 Pyccкий Карлик
Почват пълномащабна война и все някви преговори им на акъла. Ми няма преговори - или пабеждавате с цената на 800 000 убити или се изтегляте обратно в Русия, плащате Репарации и продължавате с разработката на пияни падащи роботи 😁
Коментиран от #96, #104
13:23 13.11.2025
93 21 ноември
13:23 13.11.2025
94 Путине, Путине...
13:24 13.11.2025
95 Мим
Коментиран от #103
13:24 13.11.2025
96 За сега има само СВО
До коментар #92 от "Pyccкий Карлик":Придържай се към истината. По достойно е и не изглежда жалко. 😄
Коментиран от #113
13:24 13.11.2025
97 Кви преговори, кви пет лева
13:25 13.11.2025
98 Никакви преговори!
13:25 13.11.2025
99 Категорично
Коментиран от #109, #118
13:25 13.11.2025
100 Атина Палада
До коментар #80 от "Я па тая":Елементарен си .Сори,но това показваш .
13:25 13.11.2025
101 Я пък тоя
До коментар #73 от "Давай":Я се образовай, учител няма да ти ставам.
13:25 13.11.2025
102 Путин
13:26 13.11.2025
103 Я па тая
До коментар #95 от "Мим":На руснаците им преливат кръв....корейска
Коментиран от #106
13:26 13.11.2025
104 Как си карлик
До коментар #92 от "Pyccкий Карлик":Кръвното играе ли?
13:26 13.11.2025
105 Ха ХаХа
До коментар #91 от "Един":А България е създадена от монголците с Бог, Монголското куче Тангра.
Направили държава до 1 братовчед всички министри.
Та до сега
13:27 13.11.2025
106 Казал
До коментар #103 от "Я па тая":Духароф с циганска кръв
13:28 13.11.2025
107 Путине
13:28 13.11.2025
108 Бандеровците
13:28 13.11.2025
109 Троленето
До коментар #99 от "Категорично":е приоритет на най продънилата част в едно население. Затова се ползва от фашизма на запад. Само факти които показваш. 😄
13:28 13.11.2025
111 Кой преговаря С ВОЕННОПРЕСТЪПНИК.
Коментиран от #115, #117
13:29 13.11.2025
112 Руски робот
13:31 13.11.2025
113 Pyccкий Карлик
До коментар #96 от "За сега има само СВО":Войната ще все някога ще свърши и забрави.
Позора от пияния пребит робот никогда.
Толкова беше жалък и пребит горкия 😁😁😁
Коментиран от #121, #220
13:31 13.11.2025
114 Над милион избити путинисти
13:31 13.11.2025
115 Няма да има преговори
До коментар #111 от "Кой преговаря С ВОЕННОПРЕСТЪПНИК.":Какво не ти е ясно? Нацюгите, които не се предават ще бъдат избити или изтласкани в Полша.
13:32 13.11.2025
116 стоян георгиев
13:32 13.11.2025
117 Как кой
До коментар #111 от "Кой преговаря С ВОЕННОПРЕСТЪПНИК.":Путин кара военнопрестъпника зеленски на преговори, но ако се забави или господарите му ще го фитнат или украинският народ.
13:32 13.11.2025
118 точно така
До коментар #99 от "Категорично":Владимир Путин, ръст 170см. Володимир Зеленски, ръст 168см.
Коментиран от #149, #150, #157
13:32 13.11.2025
119 Спомняте ли си СССР? Къде е?
Краха на РФ е неизбежен.
13:32 13.11.2025
120 Путин е агресор
Коментиран от #124
13:33 13.11.2025
121 Важното е
До коментар #113 от "Pyccкий Карлик":да се придържаш към истината, че лъжата е жалко занимание и не е достойна. 😄
13:34 13.11.2025
122 Pyccкий Карлик
До коментар #25 от "Това е факт":"....Крайният резултат е страдание за украинският народ и хиляди жертви..."
Не увъртай нещата !!!
Путин, Русия и руснаците започнаха всичко.
Имаха на разположение почти година да си свършат работата, га украинците нямаха нищо. И пак не можаха несчастниците
Коментиран от #128, #131, #142, #147
13:35 13.11.2025
123 Как беше... Мир чрез сила...
13:35 13.11.2025
124 Да малчо
До коментар #120 от "Путин е агресор":Сега виж за пипиляшка, че троленето показва падението на запада.
Коментиран от #127
13:35 13.11.2025
125 Сус бе миризливи вяти
13:35 13.11.2025
126 Атина Палада
До коментар #58 от "Другари":И аз питам другарите тук,след като българският и румънски Лукойл доставяха горива на Украйна,сега от 21.11 .,т.е след седмица Украйна остава без горива. Кой спря на Украйна горивата със спирането на ЛукойлИТЕ?:)
Коментиран от #132, #133, #138
13:36 13.11.2025
127 Тихо бе!
До коментар #124 от "Да малчо":Пумияр.Марш у кофата!
Коментиран от #130
13:36 13.11.2025
128 Ти де беше
До коментар #122 от "Pyccкий Карлик":години наред когато Русия и Путин предупреждаваха. Амнезия или кома? 😄
13:36 13.11.2025
129 Елцин.....
13:36 13.11.2025
131 Мнооо късо гледаш...
До коментар #122 от "Pyccкий Карлик":Що не кажеш преди да почне СВО - как Азовците и Десен сектор тероризираха рускоезични...
Коментиран от #134
13:37 13.11.2025
132 Я па тая
До коментар #126 от "Атина Палада":Не знам лукойлите да спрат, иначе не могат да тръгнат.....
13:38 13.11.2025
133 Тихо пръдльо!
До коментар #126 от "Атина Палада":Не си компетентен по темата с нафтата.Руският Лукойл вече не е руски🤣🤣🤣
13:38 13.11.2025
134 Изпражнението гайтанджиева
До коментар #131 от "Мнооо късо гледаш...":Руски фейкове
Коментиран от #139, #154, #185
13:38 13.11.2025
135 Заглавието говори
А кой на коя страна е и кой подкрепя тероризма.
13:38 13.11.2025
137 дедо
13:39 13.11.2025
138 Я па тая
До коментар #126 от "Атина Палада":Руският Лукойл доставял горива за Украйна....вица на деня.
Коментиран от #199
13:39 13.11.2025
140 Сереантес
13:40 13.11.2025
141 Госあ
13:40 13.11.2025
142 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #122 от "Pyccкий Карлик":Точен сте господине 👌✌️.От руснак войник не става.Там е проблема.
13:40 13.11.2025
143 Путинистче идиотче
Избиват ни като плъхове в Украйна, за какво ша преговаряш.
Коментиран от #144
13:40 13.11.2025
144 Путин
До коментар #143 от "Путинистче идиотче":ПАРИ НЕМАМ БЕ ГЛУПАКК
Коментиран от #148
13:41 13.11.2025
145 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
13:42 13.11.2025
146 Я пък тоя
Колкото повече Русия завзема територии, толкова повече се пише, че Русия губи войната!
Пишещите тези глупости наясно ли са със ситуацията?
Коментиран от #164
13:42 13.11.2025
147 Гост
До коментар #122 от "Pyccкий Карлик":Кажи и за външните тоалетни, че днес го пропускаш!
13:42 13.11.2025
150 Инч Хай
До коментар #118 от "точно така":170 с 12 см. токчета!
13:43 13.11.2025
152 Мдаа
Коментиран от #155
13:44 13.11.2025
153 Дъртака кремълски
13:44 13.11.2025
155 Нееее
До коментар #152 от "Мдаа":Дъртака кремълски плаче като пиянде, взели му бутилката с водка.
13:45 13.11.2025
156 Иван Грозни българоубиец
13:46 13.11.2025
157 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60
До коментар #118 от "точно така":Нисък, набит и в г.... развит. Походка женска, брадата рядка, лъже, краде и проси. Що е то?
13:46 13.11.2025
158 Не си бе
13:46 13.11.2025
159 Само факти
- Първата чеченска война (1994 - 1996)
Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
- Втора чеченска война (1999 – 2003)
Резултат: загубена. Към властта идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
- Карабах (1992-2023)
Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
- Сирия (2015-2024)
Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.
Коментиран от #168
13:46 13.11.2025
160 Памперса
До коментар #1 от "ООрана държава":Сменявай памперсва руски пън.
13:46 13.11.2025
161 Не си бе
До коментар #151 от "😂😂🤣😂":Опросстачено си от пропадналият запад. Дицата ни пият. 😄
13:47 13.11.2025
162 Някой
Коментиран от #194
13:47 13.11.2025
164 Я па ти
До коментар #146 от "Я пък тоя":Като спрат да ви плащат копейките ще спрете да ревете.
Коментиран от #169
13:48 13.11.2025
165 Пуси Раят
13:48 13.11.2025
166 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
Коментиран от #170
13:49 13.11.2025
167 😂🤣🤣🤣
До коментар #163 от "Да малчо":Абе ти що си се напила толкова рано?
Коментиран от #175
13:49 13.11.2025
168 Как е контранаступа!?
До коментар #159 от "Само факти":Ще има ли перемога? Чей Крим? Накратко моля.
Коментиран от #176, #183
13:49 13.11.2025
169 Е с копейки ли плаща
До коментар #164 от "Я па ти":припадналият запад, че ревете лъжи и простотия срещу Русия и показвате падението му. 😄 Достойнство нямате ли. Що мразите Европа, че се радвате, е я унищожават.
Коментиран от #172
13:50 13.11.2025
170 Някой
До коментар #166 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":На българските снаряди за Украйна пише уиЗА путин.
Коментиран от #174
13:50 13.11.2025
171 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН
13:50 13.11.2025
172 А где
До коментар #169 от "Е с копейки ли плаща":МОЧАТА?
Коментиран от #177
13:50 13.11.2025
173 Този на снимката
Коментиран от #178, #179
13:51 13.11.2025
174 Така требе
До коментар #170 от "Някой":Ако може и по голям да е.
13:51 13.11.2025
176 Та колко метра останаха до Киев?
До коментар #168 от "Как е контранаступа!?":Мммммм?Овчи?Премери и докладвай.Чакаме.
Коментиран от #180
13:51 13.11.2025
177 Виж в гащите
До коментар #172 от "А где":Там ли е? 😄
13:52 13.11.2025
178 Идеален е за йода
До коментар #173 от "Този на снимката":Тоя на снимката....
13:52 13.11.2025
179 Този до Зеленски
До коментар #173 от "Този на снимката":Е жива мумия.
13:52 13.11.2025
180 Е ко
До коментар #176 от "Та колко метра останаха до Киев?":ша прайш у Киев? 😄
13:53 13.11.2025
181 Гимназиста
13:53 13.11.2025
182 Пазете се!
13:53 13.11.2025
183 Накратко
До коментар #168 от "Как е контранаступа!?":Контранаступа като...СВОто
13:53 13.11.2025
184 Пазете се!
13:54 13.11.2025
185 Изпражнението зеленски
До коментар #134 от "Изпражнението гайтанджиева":Послъгваш аркадаш. Циганско е. 😄 Триещият явно не смята, че лъжата е циганско. Да не си и фен? 😄
13:55 13.11.2025
186 Йода
13:55 13.11.2025
187 Даркандел
13:56 13.11.2025
188 ТАСС
13:56 13.11.2025
190 Иван Грозни българоубиец
До коментар #175 от "Не си бе":Фашизмът е залял, по-скоро империализмът никога не си тръгва от Русия. Във всеки български учебник и книга по история трябва да се запише Иван Грозни българоубиец. И избиването и завладяването на българите, волжките.
Коментиран от #195
13:56 13.11.2025
191 Альоша
13:57 13.11.2025
192 Гледам, гледам
13:57 13.11.2025
193 Как е перемогата?
Коментиран от #197
13:57 13.11.2025
194 Атина Палада
До коментар #162 от "Някой":Безкрайните преговори служат на Русия до капитулацията на Запада..Колкото до санкциите,М.Рубио завчера на срещата в Канада каза в прав текст,че са изчерпани .Вече не разполагат с никакви лостове за налагане на нови санкции .Всичко ,което са могли ,са наложили.Край!
13:57 13.11.2025
195 Важното е
До коментар #190 от "Иван Грозни българоубиец":че Русия мачка пак фашизма. Фашизма е зло. Да знаиш и да помнниш. 😄
Коментиран от #215
13:58 13.11.2025
196 Пример
14:00 13.11.2025
197 Перемогата.....
До коментар #193 от "Как е перемогата?":Като СВОто....
Как Киев, Харков, Херсон.
14:01 13.11.2025
198 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
Коментиран от #201
14:02 13.11.2025
199 Атина Палада
До коментар #138 от "Я па тая":Ти и това ли не знаеш?:))))Защо драскаш изобщо тогава във форумите,след като не знаеш елементарни неща,които са всеизвестни и не са скрити? Нефтохим Бургас и румънския доставяха горива на Украйна..След седмица спират..
Коментиран от #203, #207
14:02 13.11.2025
200 Хаха
14:03 13.11.2025
201 Значи браво на Путин
До коментар #198 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":що фашизма го обявява за военнопрестъпник. Номер едно е. 😄
14:03 13.11.2025
202 Докато натовско оръжие
14:03 13.11.2025
203 Тихо пръдльо!
До коментар #199 от "Атина Палада":Не си компетентен в областта на нафтата.
14:04 13.11.2025
206 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК
14:04 13.11.2025
207 Щото
До коментар #199 от "Атина Палада":е трполяк. Отпадък е в обществото. Ритай боклука да му ер гадно. 😄
14:06 13.11.2025
208 Ботокса
14:06 13.11.2025
209 Там в центровете
14:06 13.11.2025
210 Д-р Марин Белчев
Русия не може сама да започне голяма война срещу НАТО — икономически, демографски и военно това е супер несъстоятелно. Затова: директен руски военен удар срещу НАТО е изключително малко вероятен.
Пълномащабна конвенционална война Русия–НАТО е самоубийствена за Кремъл и несъответстваща на реалния капацитет на руската армия след загубите в Украйна през 2022–2025 г.
Това, което твърди Зленски: Русия се готви да нападне Европа след 4 години всъщност означава, че иска помощта от ЕС да продължава.Това е средство за поддържане на западното финансиране, особено в момент, когато и в САЩ и в ЕС има умора.
14:07 13.11.2025
211 Никой
Коментиран от #216
14:09 13.11.2025
212 Да малчо
До коментар #31 от "Путинистче идиотче":Виж ко пише за снижанка, вместо да ме отвращаваш от фашизма залял запада и опросстачващ дица.
14:12 13.11.2025
213 Урсула и Кая
14:12 13.11.2025
214 Наркоманът
14:13 13.11.2025
215 Вярвай ви
До коментар #195 от "Важното е":Всъщно Русия има много владетели, които е заслужено да получат званието българоубиец. Това са Сталин Българоубиец. Николай Втори Българоубиец, Александър Втори Освободител и Българоубиец. Така е редно да се запишат. Но тази им имперска политика не е са онсрвшу българи. Тя е срещу всички, които са им на пътя. Затова на Русия трябва да им се отреже пътя веднъж завинаги.
14:14 13.11.2025
216 Атина Палада
До коментар #211 от "Никой":Боже, Божкелееее,вие се врътите:))) Путин продава във всички посоки,някой щял да му спре износа .ха ха ха Същият този "някой" за който ти говориш,че уж спирал нам си кво ,отново купува от Путин,но през посредници ...
Не бива да сте чак такива наивници.
Коментиран от #218
14:15 13.11.2025
217 Покровск
14:17 13.11.2025
218 Лавров
До коментар #216 от "Атина Палада":А какво да правим с рупиите?
Коментиран от #219
14:18 13.11.2025
219 Атина Палада
До коментар #218 от "Лавров":Може да си купите всичко с истински пари,за разлика от фиатните.
Фиатните вече светът ги не иска ..Фиатните вървят само в ЕС да се разплащат един с друг , а на фона на целият свят,ЕС си е една махала .
14:26 13.11.2025
220 "Злобното Джуджи"
До коментар #113 от "Pyccкий Карлик":Хи хи хи
марабабратчед
Ты когда-нибудь смотрел на себя в зеркало ???!
........
опитай а го напраиш, ама глей а съ не стреснеш и уплашиш, чи шЪ требе а ти баят за страх и да ти леят куршум.........или а ти теглят един такъв а ни сЪ мъчиш
14:27 13.11.2025
221 Ива
До коментар #2 от "Кривоверен алкаш":...Песков казва всичко ...всяко следващо предложение ще е по-лошо за Украйна .Победителят ще има последната дума...и това ще е Русия !
14:28 13.11.2025