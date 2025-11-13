Русия: Украйна ще трябва да преговаря. Зеленски: Путин се готви за голяма война.

Кремъл заяви днес, че Украйна ще трябва да преговаря с Русия "рано или късно" и че преговорната позиция на Киев става все по-лоша с всеки изминал ден, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Москва, чиито сили опитват да поемат контрола над град Покровск в Източна Украйна, обвини украински представители, че отказват да участват в мирните преговори. Киев казва, че условията на Москва за спиране на войната са неприемливи и са равносилни на това да принудят Украйна да се предаде.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза пред репортери днес, че Русия остава отворена към идеята за политическо и дипломатическо разрешаване на конфликта и иска мир.

При липсата на такава възможност обаче той заяви, че Русия ще продължава да се сражава, за да защитава сигурността си с цел да има предимство при евентуални преговори.

"Украинската страна трябва да знае, че рано или късно ще трябва да преговаря, но от много по-лоша позиция. Позицията на киевския режим ще се влошава с всеки изминал ден", заяви Песков.

Русия увеличава производството на военно оборудване, което показва не само нейното нежелание да прекрати войната срещу Украйна, но и плановете ѝ да започне мащабна агресия в Европа в периода между 2029 г. и 2030 г., заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, пише БТА.

"Трябва да признаем, че те искат голяма война и трябва да се подготвим през 2029 или 2030 г. - в този период от време - да започнат такава голяма война. На европейския континент. Разглеждаме това като наистина голяма предизвикателство", написа Зеленски в "Телеграм".

Той подчерта, че в момента Русия няма намерение да спре агресията си срещу Украйна.

"Предвид ситуацията на бойното поле, не виждаме Русия да иска да спре. Проблемът е, че като погледнем към отбранителната военна промишленост на Русия, виждаме, че те увеличават производството си. И нашата оценка е, че те искат да продължат тази война", добави той.

Според Зеленски съвместният натиск може да принуди Русия да прекрати войната. Той призова партньорите да обмислят как да спрат руснаците в Украйна и да направят всичко възможно, за да намалят техните способности, "да не им дават пари, които все още може да получават от енергията. И да не им дават оръжия."