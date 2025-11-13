Новини
Русия: Украйна ще трябва да преговаря. Зеленски: Путин се готви за голяма война
Русия: Украйна ще трябва да преговаря. Зеленски: Путин се готви за голяма война

13 Ноември, 2025 12:50

Предвид ситуацията на бойното поле, не виждаме Русия да иска да спре, каза украинският президент, според когото в Европа предстои голяма война след 4 години

Русия: Украйна ще трябва да преговаря. Зеленски: Путин се готви за голяма война - 1
Снимки: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Кремъл заяви днес, че Украйна ще трябва да преговаря с Русия "рано или късно" и че преговорната позиция на Киев става все по-лоша с всеки изминал ден, предаде Ройтерс, съобщи БТА.

Москва, чиито сили опитват да поемат контрола над град Покровск в Източна Украйна, обвини украински представители, че отказват да участват в мирните преговори. Киев казва, че условията на Москва за спиране на войната са неприемливи и са равносилни на това да принудят Украйна да се предаде.

Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза пред репортери днес, че Русия остава отворена към идеята за политическо и дипломатическо разрешаване на конфликта и иска мир.

При липсата на такава възможност обаче той заяви, че Русия ще продължава да се сражава, за да защитава сигурността си с цел да има предимство при евентуални преговори.

"Украинската страна трябва да знае, че рано или късно ще трябва да преговаря, но от много по-лоша позиция. Позицията на киевския режим ще се влошава с всеки изминал ден", заяви Песков.

Русия увеличава производството на военно оборудване, което показва не само нейното нежелание да прекрати войната срещу Украйна, но и плановете ѝ да започне мащабна агресия в Европа в периода между 2029 г. и 2030 г., заяви украинският президент Володимир Зеленски, цитиран от Укринформ, пише БТА.

"Трябва да признаем, че те искат голяма война и трябва да се подготвим през 2029 или 2030 г. - в този период от време - да започнат такава голяма война. На европейския континент. Разглеждаме това като наистина голяма предизвикателство", написа Зеленски в "Телеграм".

Той подчерта, че в момента Русия няма намерение да спре агресията си срещу Украйна.

"Предвид ситуацията на бойното поле, не виждаме Русия да иска да спре. Проблемът е, че като погледнем към отбранителната военна промишленост на Русия, виждаме, че те увеличават производството си. И нашата оценка е, че те искат да продължат тази война", добави той.

Според Зеленски съвместният натиск може да принуди Русия да прекрати войната. Той призова партньорите да обмислят как да спрат руснаците в Украйна и да направят всичко възможно, за да намалят техните способности, "да не им дават пари, които все още може да получават от енергията. И да не им дават оръжия."


Украйна
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    103 11 Отговор
    Че до момента малка ли ти е войната бе зеленьо?

    Коментиран от #160

    12:51 13.11.2025

  • 2 Кривоверен алкаш

    19 101 Отговор
    ...........Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков каза пред репортери днес, че Русия остава отворена към идеята за политическо и дипломатическо разрешаване на конфликта и иска мир.....нагли......по нагли....най нагли.....Кремъл....

    Коментиран от #14, #221

    12:54 13.11.2025

  • 3 Мими Кучева🐕

    73 6 Отговор
    Еххх нарко нарко,какой ти пич!🦃🤗🤣🖕

    Коментиран от #12, #43

    12:54 13.11.2025

  • 4 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    10 75 Отговор
    Кой ли ша го.пита

    12:55 13.11.2025

  • 5 Ако не е Тръмп

    11 83 Отговор
    да вдига акциите на Путин, Русия отдавна да е клекнала.

    Тръмп е виновен войната да продължава.

    12:55 13.11.2025

  • 6 Винченцо Андолини

    77 5 Отговор
    Ами с такова ръководство на евроХейския съюз бъдещето хич не е добро.
    Ще ядат шамари, та и ние покрай тях.
    То до сега ако не им дойде акъла, наивно е да се очаква, че скоро ще дойде.
    След шамарите ще има изтрезняване.
    Така е било, така е ще бъде.

    Коментиран от #30

    12:55 13.11.2025

  • 7 Един

    71 8 Отговор
    До кога зеления престъпник ще плаши? И колко трябва да си ментално увреден да се ловиш на безумията на този друсан престъпник?!

    И не Украйна не трябва да преговаря!!! АБСОЛЮТНА КАПИТУЛАЦИЯ Е ЕДИНСТВЕНОТО ПРИЕМЛИВО!
    Най добре с изтриване от картата!

    Коментиран от #17

    12:55 13.11.2025

  • 8 Когато Путин говореше

    69 4 Отговор
    ти не слушаше. Иди се моли на Рошавия Борко.

    12:55 13.11.2025

  • 9 Програмиста

    46 5 Отговор
    ДО ПОСЛЕДНИЯТ УКРАИНЕЦ!!!

    12:55 13.11.2025

  • 10 що така

    63 5 Отговор
    До вчера зеления твърдеше, че громят руснаците където ги хванат, а сега реве че щяло да има голяма война.

    12:56 13.11.2025

  • 11 Малее

    6 30 Отговор
    как е увиснал ботокса!

    12:56 13.11.2025

  • 12 Слава алкохолу

    5 45 Отговор

    До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":

    Путин нема избор. Докато натовско оръжие громи Русия, войната нема да спре.

    12:56 13.11.2025

  • 13 Я пък тоя

    52 4 Отговор
    Някой лъже Зеленски, че след четири години запада ще започне голяма война с Русия. Само запада да се въоръжи достатъчно. А Зеленски като шаран е налапал куката и си мисли, че може да издържи още четири години.
    Зеленски, още за коледа ще те похарчат.

    12:57 13.11.2025

  • 14 НсглияКрсдлив Наркоман

    40 4 Отговор

    До коментар #2 от "Кривоверен алкаш":

    се моли по цял свят за пари и ги краде като за последно. Но ковчега джобове няма.

    12:57 13.11.2025

  • 15 име

    44 3 Отговор
    Защо Русия да спира? Киевската хунта продължава да мобилизира, сваря възрастта, подготвя 18г за военно обучение, явно че няма намерение да преговаря за мир, а се готви за война. Що Русия да спира?

    12:57 13.11.2025

  • 16 Атина Палада

    40 5 Отговор
    Погледнете ги тези двамата горе на снимката .Запомнете ги добре и помнете ,че те пратиха т.н Колективен Запад воден от САЩ в небитието!

    Коментиран от #20, #21

    12:58 13.11.2025

  • 17 Докато натовско оръжие

    5 36 Отговор

    До коментар #7 от "Един":

    Громи Путин, никакви преговори с дъртака кремълски.

    Коментиран от #34

    12:58 13.11.2025

  • 18 Путин

    4 21 Отговор
    никога не лъже!Каза -,,Ще сме до Киев за 3 дня"!И точно толкова бяха!

    Коментиран от #28

    12:59 13.11.2025

  • 19 ИСТИНАТА

    7 27 Отговор
    ОДС имаше 137 депутата.За лустрацията са необходими 121!
    Костов не извърши лустрация!
    Така Костов- ГРУ агент Кременчук, ни обрече на комунистически капитализъм и руска демокрация.

    Костов ни обрече на недемократични и противоконституционни избори, с избираеми места!
    Костов ни обрече на фалшиви избори, с фалшиви избирателни списъци, със стотици хиляди фалшиви избиратели!

    При приватизацията Костов търсили произход на парите? Не!
    Изпра ли парите на дс.задграничните дружества? Да!
    Направи ли от комунистите капиталисти? Да!

    Александър Божков-мистър 10% и Иван Костов-Командира
    са бащите на днешната корупция.

    Не бъди талибан-костовист. Погледни фактите!

    Берлинската стена падна, но Кремълската още не е разрушена!

    Никога с варварска Русия!
    Завинаги с цивилизованият ЕС!

    Коментиран от #36, #88, #89

    12:59 13.11.2025

  • 20 Я па тая

    7 31 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    Запада си е мирен и спокоен....май Русия са а запътила към небитието,, както бе със СССР...

    Коментиран от #35

    13:00 13.11.2025

  • 21 Украина

    2 13 Отговор

    До коментар #16 от "Атина Палада":

    и Русия процъфтяват!

    Коментиран от #76

    13:00 13.11.2025

  • 22 Един

    5 23 Отговор
    Тя Украйна отдавна иска да преговаря, но без вашите предварителни ултиматуми.

    Коментиран от #38

    13:01 13.11.2025

  • 23 Руски

    6 14 Отговор
    хуманоид робот.....

    13:02 13.11.2025

  • 24 Любознателен

    32 3 Отговор
    Руснаците най-любезно обясняват на зеления клоун, че трябва да капитулира и съответно да подпише нужните документи, ама този се прави, че не разбира

    Коментиран от #27

    13:02 13.11.2025

  • 25 Това е факт

    32 3 Отговор
    В началото в преговорите Украйна не губеше територии, но тъй като не е суверенна и на власт е продажника зеленски, слуша заповедите на борис джонсън, който пък го тъпчат с милиони за да има война. Крайният резултат е страдание за украинският народ и хиляди жертви, а всяко следващо предложение на Русия, ще е все по тежко за Украйна.

    Коментиран от #31, #122

    13:02 13.11.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    3 24 Отговор

    До коментар #24 от "Любознателен":

    Да обяснява на съда в Хага...

    Коментиран от #33

    13:03 13.11.2025

  • 28 Я пък тоя

    23 3 Отговор

    До коментар #18 от "Путин":

    Я не лъжи нагло! За десет часа беше пред Киев.
    Тогава Зеленски отиде в Турция да преговаря, а после знаем какво се случи.

    Коментиран от #32, #37

    13:03 13.11.2025

  • 29 Друзя

    2 14 Отговор
    переведаха ли пенсиончики!

    Коментиран от #50

    13:04 13.11.2025

  • 30 Сталин - Ленин - Димитров

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Винченцо Андолини":

    Лука 4:24 И рече: истина ви казвам: никой пророк не е приет в отечеството си.

    13:04 13.11.2025

  • 31 Путинистче идиотче

    6 22 Отговор

    До коментар #25 от "Това е факт":

    И Русия страда...лее руска кръв заради ботокса кремълски.

    Коментиран от #39, #59, #86, #110, #136, #163, #189, #204, #212

    13:04 13.11.2025

  • 32 Да бе

    3 16 Отговор

    До коментар #28 от "Я пък тоя":

    и стояха три дни!

    Коментиран от #41, #44, #47

    13:04 13.11.2025

  • 33 От съд не признат

    19 2 Отговор

    До коментар #27 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    от 2/3 от света и зависим от продажни правителства и за марсианец да го обявят, тежестта ще е все същата и равна на нула.

    13:05 13.11.2025

  • 34 Ха ХаХа

    10 4 Отговор

    До коментар #17 от "Докато натовско оръжие":

    Громи дръжки....

    13:05 13.11.2025

  • 35 Атина Палада

    11 4 Отговор

    До коментар #20 от "Я па тая":

    Да бе да:))) Господството им свърши . И всичко това благодарение на Украйна и Русия и в частност Зеленски и Путин!
    Зеленски се оказа най добрият актьор за всички времена..

    13:05 13.11.2025

  • 36 ИСТИНАТА

    22 6 Отговор

    До коментар #19 от "ИСТИНАТА":

    Какъв ЕС бе шаран ? В 1878г Русия ни върна в цивилизацията ! Варварите от Запада и Сащ ни крадат златото и поднасят енергетиката ни на Турция ❗Аман от платени центаджийски тромпета !

    Коментиран от #45

    13:06 13.11.2025

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 Майкъл Джексън от Жеравна

    12 2 Отговор

    До коментар #22 от "Един":

    Най-трудното е да обсаждаш крепости. Най-добрата война е 1-во място да разбиеш замисъла на противника; после да разбиеш съюзите му и на следващо да разбиеш войската му. Сун Дзъ

    Коментиран от #64

    13:06 13.11.2025

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Гледахте ли

    2 13 Отговор
    безаналоговия руски робот ?

    Коментиран от #46

    13:07 13.11.2025

  • 41 Мошеннико

    13 5 Отговор

    До коментар #32 от "Да бе":

    Путин в знак на добра воля нареди армията да напусне позициите си.

    13:07 13.11.2025

  • 42 хахаха

    10 3 Отговор
    само така ще спре войната милиарди кеш на вселенски и много оръжие

    13:08 13.11.2025

  • 43 Хахаха!🎺🥳😀

    12 5 Отговор

    До коментар #3 от "Мими Кучева🐕":

    Ах, нарко, нарко, какой ты пич!
    Продал корову, купил Москвич!

    13:08 13.11.2025

  • 44 Ами браво на тях

    5 2 Отговор

    До коментар #32 от "Да бе":

    И ся ко.

    13:08 13.11.2025

  • 45 Я пъ тоа

    3 15 Отговор

    До коментар #36 от "ИСТИНАТА":

    То повечето бяха украинци....ама айде...а руския цар искаше проливите...после бе против съединението на България...що ли ????

    Коментиран от #53

    13:08 13.11.2025

  • 46 Ние сме нация техническа

    10 2 Отговор

    До коментар #40 от "Гледахте ли":

    Конструираме чушкопек в България !

    13:09 13.11.2025

  • 47 Я пък тоя

    15 2 Отговор

    До коментар #32 от "Да бе":

    Може и час да са стояли, тяхна си работа, но бяха там и имаха възможност да исипят 100-200 ракети. И Киев нямаше да го има.
    Защо не го направиха питай Путин.

    13:09 13.11.2025

  • 48 Аспарух 681

    2 14 Отговор
    Някой знае ли ,кой и коя година основава Русия?

    Коментиран от #52, #66, #67

    13:10 13.11.2025

  • 49 Кой си избил бе?

    9 3 Отговор

    До коментар #37 от "Путинистче идиотче":

    Наркоманът обяви че е завзел позициите но руснаците по заповед на Путин се оттеглила.

    Коментиран от #55

    13:10 13.11.2025

  • 50 Френд

    8 2 Отговор

    До коментар #29 от "Друзя":

    Да , първо на нас от Атлантическия клуб !

    13:11 13.11.2025

  • 51 Няма да се плашите

    10 2 Отговор
    Русия е слаба, свършиха и ракетите и танковете отдавна, войниците и бягат от страх и се крият.

    13:11 13.11.2025

  • 52 Ха ХаХа

    10 1 Отговор

    До коментар #48 от "Аспарух 681":

    А кой е сигурен че ние сме създадени в 681 г?

    13:11 13.11.2025

  • 53 А що стигна до съединевние

    12 2 Отговор

    До коментар #45 от "Я пъ тоа":

    Щото Англия унищожи България. Историята трябва да я знае дори и безродника, щото изглежда смешен като троили и мрази България. 😄

    13:11 13.11.2025

  • 54 истина ти казвам

    14 4 Отговор
    Украинците са умни хора, как допуснаха западните хиени да ги прецакат така не мога да си обясня! Още 2014г. Путин ги предупреди да си опичат акъла ама не. Е какво са си мислели че могат да разиграват и притискат до безкрай световна сила ми нема как да стане! Лошото е че и наште помияри ни бутат към пропастта!

    Коментиран от #90

    13:11 13.11.2025

  • 55 Докато натовско оръжие

    3 12 Отговор

    До коментар #49 от "Кой си избил бе?":

    Изби над МИЛИОН РУСНАЦИ, Украйна е кошмара за Путин...

    Коментиран от #57

    13:11 13.11.2025

  • 56 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    4 12 Отговор
    С военнопрестъпници не да преговаря.....те са съдят....

    Коментиран от #61

    13:12 13.11.2025

  • 57 Ха ХаХа

    10 3 Отговор

    До коментар #55 от "Докато натовско оръжие":

    А бе нищопровецо, друго може ли да измисли пилешкият ти мозък,

    13:13 13.11.2025

  • 58 Другари

    4 7 Отговор
    а ,какво ще правим с Лукойл?

    Коментиран от #65, #126

    13:13 13.11.2025

  • 59 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 60 Боян Ставрев

    17 2 Отговор
    Това Зеленясало артистче толкова ме дразни, че няма накъде! Заради него започна война, заради него инфлацията избухна, заради него плащаме по-големи сметки и ядем по-некачествена храна, и заради него нямаме национална детска болница, България прахоса над поливин милиард лева за Украйна! А, сега ни плаши и с война в Европа след 4 години! Тотално безотговорно човече! какво го интересува, нали ще бъде на някой остров далеч от Европа и Украйна да си харчи милионите!

    13:13 13.11.2025

  • 61 Хайде

    14 1 Отговор

    До коментар #56 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    арестувай го и го съди в пропадналия съд в Хага, чийто председател Хан е отстранен като престъпник

    Коментиран от #70

    13:14 13.11.2025

  • 62 Русия под СНКЦИИ

    6 14 Отговор
    Благодарение на дъртака кремълски....мужика руски здраво опъва каиша, заради болните амбиции на ботокса.

    Коментиран от #68

    13:14 13.11.2025

  • 63 Оценител

    21 15 Отговор
    Вижте плешивия, дърт педофил и после младия, изпълнен с енергия Зеленски, за да ви стане ясно в кого е миналото и в кого е бъдещето!
    Кремълският фюрер уверено върви по стъпките на идола си Адолф Хитлер

    Коментиран от #72, #205

    13:15 13.11.2025

  • 64 Един

    9 0 Отговор

    До коментар #38 от "Майкъл Джексън от Жеравна":

    А, както е казано, и най-добрата война е по-лоша и от най-лошия мир. Т.е. най-добре да не започваш война.

    13:15 13.11.2025

  • 65 Един въшльо

    10 3 Отговор

    До коментар #58 от "Другари":

    Какво може да направи с Лукойл?

    13:15 13.11.2025

  • 66 Историк

    15 6 Отговор

    До коментар #48 от "Аспарух 681":

    Държавата , е която живееш , Третата българска държава е основана 1878 година . От Русия ! Съдът , Армията ѝ и Парламента ѝ са създадени по заповеди на руския император Александър ll , приведени в изпълнение от княз Дондуков .

    Коментиран от #91

    13:15 13.11.2025

  • 67 Я пък тоя

    8 3 Отговор

    До коментар #48 от "Аспарух 681":

    Руско царство
    16 януари 1547 г.
    Руска империя
    22 октомври 1721 г.
    Руска република
    14 септември 1917 г.
    Съветски съюз
    30 декември 1922 г.

    Коментиран от #73

    13:15 13.11.2025

  • 68 Значи браво на Русия

    11 20 Отговор

    До коментар #62 от "Русия под СНКЦИИ":

    Путин е велик, щом запада го бори с опросстачени дица.

    13:16 13.11.2025

  • 69 Путин

    11 11 Отговор
    защо гледа,като Живков на 10 ноември?

    Коментиран от #75

    13:16 13.11.2025

  • 70 Я пъ тоа

    4 12 Отговор

    До коментар #61 от "Хайде":

    Ша го арестуваме, колко му е....ама нещо не ще.да идва в ЕС.....че прангите са приготвени.

    Коментиран от #77

    13:16 13.11.2025

  • 71 Скоро ще се разбере

    8 4 Отговор
    Путин и Зелю са комбина а и от скоро и бай Дончо след сбирката в Аляска се присъедини
    Жертвата е колективния Запад който ще си го поделят сферите на влияние след колапса/фалита му големите геополитически играчи идва гладна(без ефтино горива) европейска зима в целия ЕС и британия помнете ми думите!

    13:16 13.11.2025

  • 72 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 73 Давай

    3 3 Отговор

    До коментар #67 от "Я пък тоя":

    имена,не измислени дати!

    Коментиран от #101

    13:17 13.11.2025

  • 74 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    4 13 Отговор
    Кой преговаря с такива, че нещо не са разбра

    Коментиран от #79

    13:17 13.11.2025

  • 75 Защото

    7 3 Отговор

    До коментар #69 от "Путин":

    Путио9н и Русия са номер 1. Ти го показваш 😄

    13:17 13.11.2025

  • 76 Атина Палада

    13 2 Отговор

    До коментар #21 от "Украина":

    Русия е страната с най много залежи на природни ресурси..Всичко ,включително и Менделеевата таблица.След нея се нарежда Украйна! Това ги прави най богатите в света..Истинско богатство ,а не фиатни пари.

    Коментиран от #80, #84

    13:17 13.11.2025

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Българоубийци

    15 2 Отговор
    Тая зима България ще бъде като Красноармейск за българските пенсионери. Дърва няма, въглища няма, парното и тока скъпи... Ще товарят пенсионери в камиони, дълбоко замразени, като утрепани азовци. Без война в България населението вече е наполовина. Вместо да помогнат на нашите възрастни бащи и майки, дават пари на корупционерите от крайна.

    13:18 13.11.2025

  • 79 Значи браво на Путин

    15 2 Отговор

    До коментар #74 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    щом нелегитимен съд го обявява за военно престъпник. Путин е велик и пак разби фашизма. Рева на фашистите е неистов е медовина за ушите.

    13:19 13.11.2025

  • 80 Я па тая

    2 14 Отговор

    До коментар #76 от "Атина Палада":

    Ама да си ядат подземните богатства....ама нещо не става а.

    Коментиран от #100

    13:19 13.11.2025

  • 81 Руската

    3 6 Отговор
    азбука,кой е измислил?

    Коментиран от #83, #85

    13:19 13.11.2025

  • 82 Путине, Путине...

    4 10 Отговор
    Кой преговаря с обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    Коментиран от #87

    13:20 13.11.2025

  • 83 Гърците

    8 4 Отговор

    До коментар #81 от "Руската":

    От 32 букви 24 са гръцки както и религията
    България е посредник

    13:21 13.11.2025

  • 84 Гнилия запад

    10 2 Отговор

    До коментар #76 от "Атина Палада":

    иска да заграби руските менделеевки!

    13:21 13.11.2025

  • 85 Българската

    9 3 Отговор

    До коментар #81 от "Руската":

    Да не са я измислили българи ?

    13:21 13.11.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Укрите ще преговарят

    10 5 Отговор

    До коментар #82 от "Путине, Путине...":

    След като обявят капитулация

    13:22 13.11.2025

  • 88 Цивилизованият ЕС ни каза

    11 4 Отговор

    До коментар #19 от "ИСТИНАТА":

    да си затворим реакторите, да не строим друга АЕЦ и да си унищожим селското стопанство.
    Айде улево, секратар комсомолски!

    13:22 13.11.2025

  • 89 стоян

    0 6 Отговор

    До коментар #19 от "ИСТИНАТА":

    До 19 ком - браво за коментара който е много точен

    13:23 13.11.2025

  • 90 Атина Палада

    10 1 Отговор

    До коментар #54 от "истина ти казвам":

    Те детронираха тази "световна сила"! С прословутата си славянска хитрост,показаха на света ,че царят е гол:)))
    Браво на Украйна и Русия..

    13:23 13.11.2025

  • 91 Един

    2 4 Отговор

    До коментар #66 от "Историк":

    А Русия е създадена първо от варягите, а после от монголите като подчинена територия на Златната орда.

    Коментиран от #105

    13:23 13.11.2025

  • 92 Pyccкий Карлик

    7 7 Отговор
    Нещо хич не понимаю руските робототехници ......
    Почват пълномащабна война и все някви преговори им на акъла. Ми няма преговори - или пабеждавате с цената на 800 000 убити или се изтегляте обратно в Русия, плащате Репарации и продължавате с разработката на пияни падащи роботи 😁

    Коментиран от #96, #104

    13:23 13.11.2025

  • 93 21 ноември

    9 0 Отговор
    Олигарсите са в паника!Някой ще висне на Орешника!

    13:23 13.11.2025

  • 94 Путине, Путине...

    6 8 Отговор
    Не разбрали че от теб нищо не зависи.....проливаш руска кръв и сваляш по три кожи от мужика руски....не можеш да спреш войната, докато натовско оръжие избива пълчищата кремълски....

    13:24 13.11.2025

  • 95 Мим

    9 3 Отговор
    На руснаците почти никой не им дава пари,както на вас бе наркоман.Но и това ще свърши и ти първо ще си свършил.Смешник,само подстрекаваш и плашиш западняците с Русия с цел да ти пълнят гушата..

    Коментиран от #103

    13:24 13.11.2025

  • 96 За сега има само СВО

    10 5 Отговор

    До коментар #92 от "Pyccкий Карлик":

    Придържай се към истината. По достойно е и не изглежда жалко. 😄

    Коментиран от #113

    13:24 13.11.2025

  • 97 Кви преговори, кви пет лева

    5 6 Отговор
    Кой преговаря с обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК.....

    13:25 13.11.2025

  • 98 Никакви преговори!

    8 5 Отговор
    До последния бандеровец! До полската граница! След това филтрация, дестилация и ректификация. Нацюгите и семействата им на пожизнена каторга в Сибир. Цял живот да газят кал и сняг до кръста и да плащат репарации на жертвите от войната!

    13:25 13.11.2025

  • 99 Категорично

    9 10 Отговор
    Зеленски е исполин като личност в сравнение с кремълския диктатор

    Коментиран от #109, #118

    13:25 13.11.2025

  • 100 Атина Палада

    11 1 Отговор

    До коментар #80 от "Я па тая":

    Елементарен си .Сори,но това показваш .

    13:25 13.11.2025

  • 101 Я пък тоя

    3 1 Отговор

    До коментар #73 от "Давай":

    Я се образовай, учител няма да ти ставам.

    13:25 13.11.2025

  • 102 Путин

    2 6 Отговор
    и Владимир Илич са татари!

    13:26 13.11.2025

  • 103 Я па тая

    2 7 Отговор

    До коментар #95 от "Мим":

    На руснаците им преливат кръв....корейска

    Коментиран от #106

    13:26 13.11.2025

  • 104 Как си карлик

    7 2 Отговор

    До коментар #92 от "Pyccкий Карлик":

    Кръвното играе ли?

    13:26 13.11.2025

  • 105 Ха ХаХа

    5 3 Отговор

    До коментар #91 от "Един":

    А България е създадена от монголците с Бог, Монголското куче Тангра.
    Направили държава до 1 братовчед всички министри.
    Та до сега

    13:27 13.11.2025

  • 106 Казал

    3 0 Отговор

    До коментар #103 от "Я па тая":

    Духароф с циганска кръв

    13:28 13.11.2025

  • 107 Путине

    2 3 Отговор
    Засрами са...четири години са биеш и стигна от Донецк до Покровск. Сталин за толкова време стигна от Москва до Берлин.

    13:28 13.11.2025

  • 108 Бандеровците

    3 4 Отговор
    в Сибир! Територията да бъде населена с гастарбайтери от Средна Азия, Турция и Близкия изток. Етнически да бъде изтрит този гноен цирей от агресивни мутанти.

    13:28 13.11.2025

  • 109 Троленето

    5 2 Отговор

    До коментар #99 от "Категорично":

    е приоритет на най продънилата част в едно население. Затова се ползва от фашизма на запад. Само факти които показваш. 😄

    13:28 13.11.2025

  • 110 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 111 Кой преговаря С ВОЕННОПРЕСТЪПНИК.

    1 4 Отговор
    И кой са бие за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    Коментиран от #115, #117

    13:29 13.11.2025

  • 112 Руски робот

    0 4 Отговор
    направи две крачки и на третата се пльосна по очи!Прибраха го в чувал!

    13:31 13.11.2025

  • 113 Pyccкий Карлик

    2 4 Отговор

    До коментар #96 от "За сега има само СВО":

    Войната ще все някога ще свърши и забрави.
    Позора от пияния пребит робот никогда.
    Толкова беше жалък и пребит горкия 😁😁😁

    Коментиран от #121, #220

    13:31 13.11.2025

  • 114 Над милион избити путинисти

    0 4 Отговор
    В Украйна.....за какво да са преговаря.....ша върнеш ли избитите руснаци от оня свят.

    13:31 13.11.2025

  • 115 Няма да има преговори

    3 2 Отговор

    До коментар #111 от "Кой преговаря С ВОЕННОПРЕСТЪПНИК.":

    Какво не ти е ясно? Нацюгите, които не се предават ще бъдат избити или изтласкани в Полша.

    13:32 13.11.2025

  • 116 стоян георгиев

    1 6 Отговор
    Войната в украйна за путлер става все по нужна за да се държи начело.нямамкакнда спре или да се откаже защото ще трябва да обяснява на народа си защо ги докара до тук?

    13:32 13.11.2025

  • 117 Как кой

    4 3 Отговор

    До коментар #111 от "Кой преговаря С ВОЕННОПРЕСТЪПНИК.":

    Путин кара военнопрестъпника зеленски на преговори, но ако се забави или господарите му ще го фитнат или украинският народ.

    13:32 13.11.2025

  • 118 точно така

    6 1 Отговор

    До коментар #99 от "Категорично":

    Владимир Путин, ръст 170см. Володимир Зеленски, ръст 168см.

    Коментиран от #149, #150, #157

    13:32 13.11.2025

  • 119 Спомняте ли си СССР? Къде е?

    2 4 Отговор
    Змията се гърчи със спазми наближавайки края си.
    Краха на РФ е неизбежен.

    13:32 13.11.2025

  • 120 Путин е агресор

    1 3 Отговор
    Нападна вероломно Украйна. Избива безмилостно жени и деца. Сега иска преговори, нема как да стане.

    Коментиран от #124

    13:33 13.11.2025

  • 121 Важното е

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "Pyccкий Карлик":

    да се придържаш към истината, че лъжата е жалко занимание и не е достойна. 😄

    13:34 13.11.2025

  • 122 Pyccкий Карлик

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Това е факт":

    "....Крайният резултат е страдание за украинският народ и хиляди жертви..."

    Не увъртай нещата !!!
    Путин, Русия и руснаците започнаха всичко.
    Имаха на разположение почти година да си свършат работата, га украинците нямаха нищо. И пак не можаха несчастниците

    Коментиран от #128, #131, #142, #147

    13:35 13.11.2025

  • 123 Как беше... Мир чрез сила...

    1 2 Отговор
    Емии РФ ви го демонстрира КАК се прави...

    13:35 13.11.2025

  • 124 Да малчо

    1 1 Отговор

    До коментар #120 от "Путин е агресор":

    Сега виж за пипиляшка, че троленето показва падението на запада.

    Коментиран от #127

    13:35 13.11.2025

  • 125 Сус бе миризливи вяти

    3 0 Отговор
    И оранжевият ви отсвири да говори с вас!Сууууус!

    13:35 13.11.2025

  • 126 Атина Палада

    1 2 Отговор

    До коментар #58 от "Другари":

    И аз питам другарите тук,след като българският и румънски Лукойл доставяха горива на Украйна,сега от 21.11 .,т.е след седмица Украйна остава без горива. Кой спря на Украйна горивата със спирането на ЛукойлИТЕ?:)

    Коментиран от #132, #133, #138

    13:36 13.11.2025

  • 127 Тихо бе!

    1 1 Отговор

    До коментар #124 от "Да малчо":

    Пумияр.Марш у кофата!

    Коментиран от #130

    13:36 13.11.2025

  • 128 Ти де беше

    0 2 Отговор

    До коментар #122 от "Pyccкий Карлик":

    години наред когато Русия и Путин предупреждаваха. Амнезия или кома? 😄

    13:36 13.11.2025

  • 129 Елцин.....

    2 0 Отговор
    Путине не забравяй кво ти казах. Спогаждай са със Запада че пак Русия ша загуби.

    13:36 13.11.2025

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Мнооо късо гледаш...

    2 2 Отговор

    До коментар #122 от "Pyccкий Карлик":

    Що не кажеш преди да почне СВО - как Азовците и Десен сектор тероризираха рускоезични...

    Коментиран от #134

    13:37 13.11.2025

  • 132 Я па тая

    2 1 Отговор

    До коментар #126 от "Атина Палада":

    Не знам лукойлите да спрат, иначе не могат да тръгнат.....

    13:38 13.11.2025

  • 133 Тихо пръдльо!

    1 2 Отговор

    До коментар #126 от "Атина Палада":

    Не си компетентен по темата с нафтата.Руският Лукойл вече не е руски🤣🤣🤣

    13:38 13.11.2025

  • 134 Изпражнението гайтанджиева

    1 1 Отговор

    До коментар #131 от "Мнооо късо гледаш...":

    Руски фейкове

    Коментиран от #139, #154, #185

    13:38 13.11.2025

  • 135 Заглавието говори

    3 1 Отговор
    Русия: Украйна ще трябва да преговаря. Зеленски: Путин се готви за голяма война.

    А кой на коя страна е и кой подкрепя тероризма.

    13:38 13.11.2025

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 дедо

    1 0 Отговор
    Вола рине, на гръбо му пада. Млого баби, хилаво дете. Зговорна дружина, кръв сеrе.

    13:39 13.11.2025

  • 138 Я па тая

    2 1 Отговор

    До коментар #126 от "Атина Палада":

    Руският Лукойл доставял горива за Украйна....вица на деня.

    Коментиран от #199

    13:39 13.11.2025

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Сереантес

    2 1 Отговор
    Дон Доналд и Санчо Пусин !

    13:40 13.11.2025

  • 141 Госあ

    1 2 Отговор
    украинския смешник голяма война няма да запали ! Русия, Китай и дори вече сащ няма да го позволят. С всеки изминал ден и провокация, само затрива Украйна.

    13:40 13.11.2025

  • 142 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 2 Отговор

    До коментар #122 от "Pyccкий Карлик":

    Точен сте господине 👌✌️.От руснак войник не става.Там е проблема.

    13:40 13.11.2025

  • 143 Путинистче идиотче

    2 1 Отговор
    Кви преговори бе товариш Путин...

    Избиват ни като плъхове в Украйна, за какво ша преговаряш.

    Коментиран от #144

    13:40 13.11.2025

  • 144 Путин

    2 1 Отговор

    До коментар #143 от "Путинистче идиотче":

    ПАРИ НЕМАМ БЕ ГЛУПАКК

    Коментиран от #148

    13:41 13.11.2025

  • 145 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    2 3 Отговор
    Ама той си праща руснаци на заколение, като истински такъв

    13:42 13.11.2025

  • 146 Я пък тоя

    4 2 Отговор
    Много интересни коментари!
    Колкото повече Русия завзема територии, толкова повече се пише, че Русия губи войната!
    Пишещите тези глупости наясно ли са със ситуацията?

    Коментиран от #164

    13:42 13.11.2025

  • 147 Гост

    2 3 Отговор

    До коментар #122 от "Pyccкий Карлик":

    Кажи и за външните тоалетни, че днес го пропускаш!

    13:42 13.11.2025

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 150 Инч Хай

    2 2 Отговор

    До коментар #118 от "точно така":

    170 с 12 см. токчета!

    13:43 13.11.2025

  • 151 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 152 Мдаа

    2 2 Отговор
    Зелю риве като наркоман на , който са му взели дрогата. Сега да се оплаче на Борис Джонсан дето го подкороса да се бие . Да внимава , какво ще му направят роднините на 2 120 000 убити укри в тая месомелачка.

    Коментиран от #155

    13:44 13.11.2025

  • 153 Дъртака кремълски

    2 0 Отговор
    Въведе кръвен данък за мужика руски.....по десет хиляди путинисти на месец......

    13:44 13.11.2025

  • 154 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 155 Нееее

    2 1 Отговор

    До коментар #152 от "Мдаа":

    Дъртака кремълски плаче като пиянде, взели му бутилката с водка.

    13:45 13.11.2025

  • 156 Иван Грозни българоубиец

    2 0 Отговор
    Русия загуби уважението и правото да иска да преговарят с тях и да налага своята идеология и виждания. Това трябва да се разбере от всички народи и държави които искат свободата и правото сами да се управляват и развиват.

    13:46 13.11.2025

  • 157 Укро🤡 висок колкото Джорджа Мелони 1м60

    0 2 Отговор

    До коментар #118 от "точно така":

    Нисък, набит и в г.... развит. Походка женска, брадата рядка, лъже, краде и проси. Що е то?

    13:46 13.11.2025

  • 158 Не си бе

    0 1 Отговор
    Опросстачено си от пропадналият запад. Дицата ни пият. 😄

    13:46 13.11.2025

  • 159 Само факти

    2 1 Отговор
    Кратка справка за успеха на войните, които РФ води от създаването си до сега.
    - Първата чеченска война (1994 - 1996)
    Резултат: загубена. Република Ичкерия става независима.
    - Втора чеченска война (1999 – 2003)
    Резултат: загубена. Към властта идва кланът на Кадирови, който: направи Чечня де факто независима, а РФ – данъкоплатец; Чечня става важна част от федералната власт и един от центровете за вземане на решения.
    - Карабах (1992-2023)
    Резултат: загубена. Проруският карабахски клан претърпява едновременно 2 поражения: губи Армения, където управлява от 1994 г., и губи самият Карабах.
    - Сирия (2015-2024)
    Резултат: загубена. Режимът на Асад е унищожен, а ал-Шараа, когото Москва обявява няколко пъти за убит, насред Кремъл изисква предаването на Асад и поставя условия за базите в Сирия.
    При нито един от тези конфликти РФ не воюва с противник, който е систематично и редовно подпомаган от западни съюзници.

    Коментиран от #168

    13:46 13.11.2025

  • 160 Памперса

    0 1 Отговор

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Сменявай памперсва руски пън.

    13:46 13.11.2025

  • 161 Не си бе

    0 0 Отговор

    До коментар #151 от "😂😂🤣😂":

    Опросстачено си от пропадналият запад. Дицата ни пият. 😄

    13:47 13.11.2025

  • 162 Някой

    0 1 Отговор
    Разширението на конфликта може да изглежда като изход от ситуацията за Русия. Запада създаде прослойка от дегенерати, без воля за унищожение на противника. За Русия, тази прослойка е съюзник, капитулант, който ще предаде Запада от вътре при евентуален пряк сблъсък с руската армия. Нещо от рода "А-у-у умират хора, да направим отстъпки". Това е познато и в Бългрия. От друга страна, времето не работи за Русия, защото Путин си е направил сметките без банкерите. Съответно отчаяния ход на Русия е възможен по-рано. Безкрайните преговори служат на Русия единствено за печелене на време и отлагане на следващи санкции.

    Коментиран от #194

    13:47 13.11.2025

  • 163 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 164 Я па ти

    2 0 Отговор

    До коментар #146 от "Я пък тоя":

    Като спрат да ви плащат копейките ще спрете да ревете.

    Коментиран от #169

    13:48 13.11.2025

  • 165 Пуси Раят

    2 0 Отговор
    Над не дагонят!

    13:48 13.11.2025

  • 166 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    2 0 Отговор
    Нормално е....при над един милион избити путинисти...от натовското оръжие.

    Коментиран от #170

    13:49 13.11.2025

  • 167 😂🤣🤣🤣

    1 0 Отговор

    До коментар #163 от "Да малчо":

    Абе ти що си се напила толкова рано?

    Коментиран от #175

    13:49 13.11.2025

  • 168 Как е контранаступа!?

    0 2 Отговор

    До коментар #159 от "Само факти":

    Ще има ли перемога? Чей Крим? Накратко моля.

    Коментиран от #176, #183

    13:49 13.11.2025

  • 169 Е с копейки ли плаща

    0 1 Отговор

    До коментар #164 от "Я па ти":

    припадналият запад, че ревете лъжи и простотия срещу Русия и показвате падението му. 😄 Достойнство нямате ли. Що мразите Европа, че се радвате, е я унищожават.

    Коментиран от #172

    13:50 13.11.2025

  • 170 Някой

    3 0 Отговор

    До коментар #166 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    На българските снаряди за Украйна пише уиЗА путин.

    Коментиран от #174

    13:50 13.11.2025

  • 171 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН

    1 0 Отговор
    Тече с пълен ход.....за кво ли ша преговаря тогава.

    13:50 13.11.2025

  • 172 А где

    2 0 Отговор

    До коментар #169 от "Е с копейки ли плаща":

    МОЧАТА?

    Коментиран от #177

    13:50 13.11.2025

  • 173 Този на снимката

    0 1 Отговор
    не прилича ли на Йода!Междузвезни войни!

    Коментиран от #178, #179

    13:51 13.11.2025

  • 174 Така требе

    1 0 Отговор

    До коментар #170 от "Някой":

    Ако може и по голям да е.

    13:51 13.11.2025

  • 175 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 176 Та колко метра останаха до Киев?

    2 0 Отговор

    До коментар #168 от "Как е контранаступа!?":

    Мммммм?Овчи?Премери и докладвай.Чакаме.

    Коментиран от #180

    13:51 13.11.2025

  • 177 Виж в гащите

    0 0 Отговор

    До коментар #172 от "А где":

    Там ли е? 😄

    13:52 13.11.2025

  • 178 Идеален е за йода

    1 0 Отговор

    До коментар #173 от "Този на снимката":

    Тоя на снимката....

    13:52 13.11.2025

  • 179 Този до Зеленски

    1 1 Отговор

    До коментар #173 от "Този на снимката":

    Е жива мумия.

    13:52 13.11.2025

  • 180 Е ко

    1 0 Отговор

    До коментар #176 от "Та колко метра останаха до Киев?":

    ша прайш у Киев? 😄

    13:53 13.11.2025

  • 181 Гимназиста

    1 0 Отговор
    Вова е играл Санчо Панса!

    13:53 13.11.2025

  • 182 Пазете се!

    0 3 Отговор
    Сериозно! Оксанките от крайна сеят болести и зараза! Ползвайте кондом или най-добре на два метра разстояние, като ковид заразени.

    13:53 13.11.2025

  • 183 Накратко

    1 0 Отговор

    До коментар #168 от "Как е контранаступа!?":

    Контранаступа като...СВОто

    13:53 13.11.2025

  • 184 Пазете се!

    0 3 Отговор
    Сериозно! Оксанките от крайна сеят болести и зараза! Ползвайте кондом или най-добре на два метра разстояние, като ковид заразени.

    13:54 13.11.2025

  • 185 Изпражнението зеленски

    0 2 Отговор

    До коментар #134 от "Изпражнението гайтанджиева":

    Послъгваш аркадаш. Циганско е. 😄 Триещият явно не смята, че лъжата е циганско. Да не си и фен? 😄

    13:55 13.11.2025

  • 186 Йода

    0 0 Отговор
    Искам да съм Дарт Вейдър!Искам и като неговия меч!

    13:55 13.11.2025

  • 187 Даркандел

    2 0 Отговор
    Никой не може да се пребори с алчността на руската шайка военнолюбци за завземане на колкото се може повече територии, те са исторически обременени от постинатите придобивки по този начин, без нито милиграм да се притесняват за избитите ,осакатените и разрушените домове и семейства, унищожавайки свой братски народ. Вероятно а и със сигурност тяхното желание е да завземат и ЕВРОПА. Но как ще приключи непрекъснатите заплахи на тази шайка(В хитлеристки стил вероятно)

    13:56 13.11.2025

  • 188 ТАСС

    0 1 Отговор
    Зельо,НЯМА да доживее и края на тази в собственият му двор.

    13:56 13.11.2025

  • 189 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 190 Иван Грозни българоубиец

    4 0 Отговор

    До коментар #175 от "Не си бе":

    Фашизмът е залял, по-скоро империализмът никога не си тръгва от Русия. Във всеки български учебник и книга по история трябва да се запише Иван Грозни българоубиец. И избиването и завладяването на българите, волжките.

    Коментиран от #195

    13:56 13.11.2025

  • 191 Альоша

    1 0 Отговор
    ще се плюсне,като руски робот!

    13:57 13.11.2025

  • 192 Гледам, гледам

    2 1 Отговор
    На ботокса му увиснала кожата....от безсънни алкохолни нощи.

    13:57 13.11.2025

  • 193 Как е перемогата?

    3 0 Отговор
    Започна ли контранаступ? Чей Крим? Чей Донбас? Чей Луганск?

    Коментиран от #197

    13:57 13.11.2025

  • 194 Атина Палада

    2 2 Отговор

    До коментар #162 от "Някой":

    Безкрайните преговори служат на Русия до капитулацията на Запада..Колкото до санкциите,М.Рубио завчера на срещата в Канада каза в прав текст,че са изчерпани .Вече не разполагат с никакви лостове за налагане на нови санкции .Всичко ,което са могли ,са наложили.Край!

    13:57 13.11.2025

  • 195 Важното е

    1 6 Отговор

    До коментар #190 от "Иван Грозни българоубиец":

    че Русия мачка пак фашизма. Фашизма е зло. Да знаиш и да помнниш. 😄

    Коментиран от #215

    13:58 13.11.2025

  • 196 Пример

    7 1 Отговор
    На който не му е ясно за кой човек се казва, че е лузър, да погледне снимката на този военнопрестъпник до снимката президента Зеленски. 😁

    14:00 13.11.2025

  • 197 Перемогата.....

    1 3 Отговор

    До коментар #193 от "Как е перемогата?":

    Като СВОто....
    Как Киев, Харков, Херсон.

    14:01 13.11.2025

  • 198 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    2 2 Отговор
    Единствения такъв в Европа.

    Коментиран от #201

    14:02 13.11.2025

  • 199 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #138 от "Я па тая":

    Ти и това ли не знаеш?:))))Защо драскаш изобщо тогава във форумите,след като не знаеш елементарни неща,които са всеизвестни и не са скрити? Нефтохим Бургас и румънския доставяха горива на Украйна..След седмица спират..

    Коментиран от #203, #207

    14:02 13.11.2025

  • 200 Хаха

    1 1 Отговор
    И това с "енергията" се оказа западен мит. Руският бюджет се пълни както всеки друг - основно от косвени данъци от потребление на дребно, т.е. от гражданите на федерацията. Какво като им спрат износът на горива, ако въобще го спрат. Я декларират печалби от него, я не. Че после да ги плащат. Пък и целият им износ на горива е 5% от БВП на Русия. Чудо големо.

    14:03 13.11.2025

  • 201 Значи браво на Путин

    0 1 Отговор

    До коментар #198 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    що фашизма го обявява за военнопрестъпник. Номер едно е. 😄

    14:03 13.11.2025

  • 202 Докато натовско оръжие

    1 0 Отговор
    Громи Путин, никакви преговори с него.

    14:03 13.11.2025

  • 203 Тихо пръдльо!

    1 1 Отговор

    До коментар #199 от "Атина Палада":

    Не си компетентен в областта на нафтата.

    14:04 13.11.2025

  • 204 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 205 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 206 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    1 1 Отговор
    На дърти години да станеш за резил

    14:04 13.11.2025

  • 207 Щото

    0 0 Отговор

    До коментар #199 от "Атина Палада":

    е трполяк. Отпадък е в обществото. Ритай боклука да му ер гадно. 😄

    14:06 13.11.2025

  • 208 Ботокса

    1 1 Отговор
    Лее руска кръв, като за последно....сега му е паднало

    14:06 13.11.2025

  • 209 Там в центровете

    2 1 Отговор
    се подава явно грешна информация за руските "слаби места". Да вземат да направят инвентаризация на съветниците да не се окаже, че всъщност работят за врага.

    14:06 13.11.2025

  • 210 Д-р Марин Белчев

    2 0 Отговор
    Да оставим настрана манипулациите, емоциите и преувеличенията на един, реално, актьор.
    Русия не може сама да започне голяма война срещу НАТО — икономически, демографски и военно това е супер несъстоятелно. Затова: директен руски военен удар срещу НАТО е изключително малко вероятен.
    Пълномащабна конвенционална война Русия–НАТО е самоубийствена за Кремъл и несъответстваща на реалния капацитет на руската армия след загубите в Украйна през 2022–2025 г.

    Това, което твърди Зленски: Русия се готви да нападне Европа след 4 години всъщност означава, че иска помощта от ЕС да продължава.Това е средство за поддържане на западното финансиране, особено в момент, когато и в САЩ и в ЕС има умора.

    14:07 13.11.2025

  • 211 Никой

    2 0 Отговор
    обаче не казва колко по-малко данъци ще събере "Путин" за "военната машина" като му спрат износа. Тук се пропуска този важен детайл.

    Коментиран от #216

    14:09 13.11.2025

  • 212 Да малчо

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "Путинистче идиотче":

    Виж ко пише за снижанка, вместо да ме отвращаваш от фашизма залял запада и опросстачващ дица.

    14:12 13.11.2025

  • 213 Урсула и Кая

    2 1 Отговор
    Готвим 4386тия пакет санкции срещу Русия. Лоша работа, файда няма ама ние сме упорити.

    14:12 13.11.2025

  • 214 Наркоманът

    1 1 Отговор
    постоянно къса паричните потоци и се страхува от спирането на западните "помощи". Украйна като държавност става възможна само в състояние на война, финансирана отвън. Иначе - бърза смърт.

    14:13 13.11.2025

  • 215 Вярвай ви

    1 0 Отговор

    До коментар #195 от "Важното е":

    Всъщно Русия има много владетели, които е заслужено да получат званието българоубиец. Това са Сталин Българоубиец. Николай Втори Българоубиец, Александър Втори Освободител и Българоубиец. Така е редно да се запишат. Но тази им имперска политика не е са онсрвшу българи. Тя е срещу всички, които са им на пътя. Затова на Русия трябва да им се отреже пътя веднъж завинаги.

    14:14 13.11.2025

  • 216 Атина Палада

    2 1 Отговор

    До коментар #211 от "Никой":

    Боже, Божкелееее,вие се врътите:))) Путин продава във всички посоки,някой щял да му спре износа .ха ха ха Същият този "някой" за който ти говориш,че уж спирал нам си кво ,отново купува от Путин,но през посредници ...
    Не бива да сте чак такива наивници.

    Коментиран от #218

    14:15 13.11.2025

  • 217 Покровск

    0 0 Отговор
    оадна ли пак?Или още е в чувал?

    14:17 13.11.2025

  • 218 Лавров

    0 0 Отговор

    До коментар #216 от "Атина Палада":

    А какво да правим с рупиите?

    Коментиран от #219

    14:18 13.11.2025

  • 219 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #218 от "Лавров":

    Може да си купите всичко с истински пари,за разлика от фиатните.
    Фиатните вече светът ги не иска ..Фиатните вървят само в ЕС да се разплащат един с друг , а на фона на целият свят,ЕС си е една махала .

    14:26 13.11.2025

  • 220 "Злобното Джуджи"

    1 0 Отговор

    До коментар #113 от "Pyccкий Карлик":

    Хи хи хи
    марабабратчед

    Ты когда-нибудь смотрел на себя в зеркало  ???!
    ........
    опитай а го напраиш, ама глей а съ не стреснеш и уплашиш, чи шЪ требе а ти баят за страх и да ти леят куршум.........или а ти теглят един такъв а ни сЪ мъчиш

    14:27 13.11.2025

  • 221 Ива

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кривоверен алкаш":

    ...Песков казва всичко ...всяко следващо предложение ще е по-лошо за Украйна .Победителят ще има последната дума...и това ще е Русия !

    14:28 13.11.2025

