Русия атакува украинския град Славянск

Четири руски дрона "Геран 2" поразиха снощи територията на туристическия парк "Славкурорт" в Славянск, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на градската военна администрация Вадим Лях, съобщи БТА.

Административни сгради в града в западната част на източната украинска Донецка област също са понесли щети или са били разрушени. Няма данни за жертви, написа Лях във "Фейсбук".

Славянск бе атакуван и във вторник вечерта, когато бяха нанесени щети на частни имоти, припомня Укринформ.

Славянският курорт (наричан накратко Славкурорт) е местен туристически парк и един от най-старите балнеоложки курорти в Украйна. Създаден преди повече от 190 години, той се намира в североизточната част на град Славянск в Донецка област.