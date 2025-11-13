Новини
Русия атакува украинския град Славянск
  Тема: Украйна

Русия атакува украинския град Славянск

13 Ноември, 2025 12:05

Славянск бе атакуван и във вторник вечерта, когато бяха нанесени щети на частни имоти

Русия атакува украинския град Славянск - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова

Четири руски дрона "Геран 2" поразиха снощи територията на туристическия парк "Славкурорт" в Славянск, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на градската военна администрация Вадим Лях, съобщи БТА.

Административни сгради в града в западната част на източната украинска Донецка област също са понесли щети или са били разрушени. Няма данни за жертви, написа Лях във "Фейсбук".

Славянск бе атакуван и във вторник вечерта, когато бяха нанесени щети на частни имоти, припомня Укринформ.

Славянският курорт (наричан накратко Славкурорт) е местен туристически парк и един от най-старите балнеоложки курорти в Украйна. Създаден преди повече от 190 години, той се намира в североизточната част на град Славянск в Донецка област.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Наблюдател

    47 10 Отговор
    Че то Славянск си е руски град, временно окупиран от марионетното бандеро-фашистко правителство.

    Коментиран от #6, #9, #25, #49, #57

    12:08 13.11.2025

  • 2 Димо

    10 43 Отговор
    Скоро ще има ракети по Кремъл! Дано и обитателите са вътре!

    Коментиран от #8, #22, #61, #63

    12:08 13.11.2025

  • 3 Един

    29 10 Отговор
    Удри Вова!
    Удри докато не си научат урока да не лаят!

    12:08 13.11.2025

  • 4 Орк

    8 15 Отговор
    Предишната статия:
    Путин мисли, че с времето Русия ще постигне целите си на бойното поле, но това са грешни сметки, каза Фон дер Лайен.

    12:09 13.11.2025

  • 6 Димитър Георгиев

    8 25 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Отивай да наблюдаваш от Москва! Нали за там си мечтаеш! Но нещо нито една копейка не иска да замине за руския рай! Защо така?Любовта не ви е искрена!

    Коментиран от #28, #34, #38, #60

    12:10 13.11.2025

  • 7 Я пък тоя

    17 1 Отговор
    "Административни сгради също са понесли щети или са били разрушени"
    Ръководителят на градската военна администрация не знаели дали са разрушени? Или не казва?

    Коментиран от #14

    12:10 13.11.2025

  • 8 Ще, ще, щееееее

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Димо":

    Само това чуваме.
    Говори се, че Украйна ще се сдобие с един Старт Дестройер.

    12:10 13.11.2025

  • 9 Улав

    1 7 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Не те слуша главата

    12:11 13.11.2025

  • 10 Анализатор

    8 24 Отговор
    Путлер и пРоссия са позор за славянския и православния свят!
    Тяхното място е в Азия - Сибир!
    В Европа няма място за диваци и варвари!

    Коментиран от #15, #42

    12:11 13.11.2025

  • 11 С Новьйм годам 2026

    15 1 Отговор
    Киев е близо.

    12:11 13.11.2025

  • 12 Боли ли, карлик?

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":

    Нищо, временно е, после ще боли повече.

    Коментиран от #16

    12:11 13.11.2025

  • 13 Английски

    22 3 Отговор
    и френски "туристи " са били на спа.Излекували са ги!

    12:13 13.11.2025

  • 14 Ъъъъъъъъ

    7 2 Отговор

    До коментар #7 от "Я пък тоя":

    Някои са разрушени, а тези дето са понесли само щети, другия път ще ги разрушим и тях.

    12:13 13.11.2025

  • 15 Я пък тоя

    7 0 Отговор

    До коментар #10 от "Анализатор":

    Анализатор, защо не анализираш влиянието на ултравиолетовите лъчи вурху върха на косъма на гъ за на паяка?

    Коментиран от #17

    12:14 13.11.2025

  • 16 Pyccкий Карлик

    4 15 Отговор

    До коментар #12 от "Боли ли, карлик?":

    Умрях нощес от смях гледайки рузкия путиноход Аidol
    Чак сега стоплих че цялата Русия е такава - хора, оръжия, политици. Е няма вторая такваз държава 😁👍

    12:16 13.11.2025

  • 17 Анализатор

    4 9 Отговор

    До коментар #15 от "Я пък тоя":

    Под пайк - Путлер ли имаш предвид?
    Защото са си лика прилика....

    Коментиран от #48

    12:17 13.11.2025

  • 18 Мимч

    13 4 Отговор
    След,като изгонят бандеровците,тогава руснаците ще си го възстановят този курорт.

    12:17 13.11.2025

  • 19 Покровск

    5 10 Отговор
    не можахме да го превземем, но поне Славянск да атакуваме, хахахаха!

    Пет години ще са нужни на Москалия да превземе четирите области, за които Путлер ламти.

    Коментиран от #32, #36, #39

    12:18 13.11.2025

  • 20 Е,укрите ще се хванат за

    12 2 Отговор
    един славянокур,дето са го превърнали в укреп район от 2014г. Напора на руснаците е смазващ и скоро цяла Донецка област ще бъде освободена и ще продължат руснаците след Днепър.

    12:18 13.11.2025

  • 21 Нас държа и залагам каквото кажете,

    11 1 Отговор
    че той всъщност Славянск ще се окаже, че няма каквото и да е и абсолютно никакво стратегическо значение!!!

    12:19 13.11.2025

  • 22 Да ще има,

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Димо":

    но пред Кремъл ракети от салюти на зарята в чест на победата над укробандерите и западните им кукловоди.

    12:20 13.11.2025

  • 24 Мдааа

    3 7 Отговор
    Сега е наред Славянск да бъде унищожен! Така както бяха и другите градове преди това! Рашите освен руини, нищо друго не оставят след себе си.

    12:20 13.11.2025

  • 28 За мен други е чудно, как нито един

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Димитър Георгиев":

    форумен укротрол не замина за любимата си Украйна за да я защитава и да избива омразните му руснаци, ами само руси мозъци във форума на факти бг.

    12:21 13.11.2025

  • 29 Инна

    6 4 Отговор
    Какви са новините?

    Беше ясно, че след като овладеят Покровск и Мирноград, пътят към Славянск и Краматорск ще се отвори.

    И руските войски ще продължат настъплението си в Южна и Източна Украйна.

    В нощта срещу сряда, 12 ноември, руските въоръжени сили нанесоха удари по украински военни обекти, разположени в градове в окупираната част на ДНР. По-конкретно, експлозии бяха регистрирани в Славянск и Краматорск, където украинските сили в момента имат тилови бази.

    Военни кореспонденти на портала „Руская весна“ отбелязват, че по време на въздушния удар с дронове камикадзе Geranium, едно от попаденията е попаднало в административната сграда на улица „Академическая“.

    Коментиран от #41

    12:21 13.11.2025

  • 30 Кариера

    1 2 Отговор
    Като някаква Саяна порасне ще стане пътен експерт

    12:22 13.11.2025

  • 31 Фронтът

    6 2 Отговор
    се придвижва на запад. ВСУ се изтегля към полската граница на по-благоприятни позиции. Зимата чука на вратата.

    Коментиран от #33, #53

    12:22 13.11.2025

  • 32 Аха, явно и в Мариупол според теб

    3 2 Отговор

    До коментар #19 от "Покровск":

    азовците още контраатакуват от мазетата на Азовстал.😂🤣😂

    12:23 13.11.2025

  • 33 Да де

    1 3 Отговор

    До коментар #31 от "Фронтът":

    Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.

    Коментиран от #37, #43, #68

    12:23 13.11.2025

  • 35 Накрая

    5 1 Отговор
    всички украински фашисти ще идат да се укрият в Германия като бежанци

    12:24 13.11.2025

  • 36 Ти па 5 години

    1 2 Отговор

    До коментар #19 от "Покровск":

    Нищо няма да превземат освен още 2 до 3 милиона мускали ГРУЗ 200

    12:25 13.11.2025

  • 37 Хаха

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "Да де":

    А не е ли самата истина?

    12:25 13.11.2025

  • 38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    3 1 Отговор

    До коментар #6 от "Димитър Георгиев":

    Как пък един клепар не замина за руският рай?

    12:26 13.11.2025

  • 39 Те всъщност Покровск и

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "Покровск":

    Славянск нямат никакво стратегическо значение, обзалагам се.😃

    Коментиран от #45

    12:26 13.11.2025

  • 40 ООрана държава

    4 1 Отговор
    Чакайте, урсулата праща още милярди на зелю, тоя няма да иска тая война да свърши никога, окрадоха донейшъна

    12:27 13.11.2025

  • 43 Според теб явно фронтът се движи

    4 1 Отговор

    До коментар #33 от "Да де":

    на изток, а пък Покровск и бездруго няма никакво стратегическо значение.😂🤣😂

    12:28 13.11.2025

  • 44 Видьо Видев

    3 6 Отговор
    ОДС имаше 137 депутата.За лустрацията са необходими 121!
    Костов не извърши лустрация!
    Така Костов- ГРУ агент Кременчук, ни обрече на комунистически капитализъм и руска демокрация.

    Костов ни обрече на недемократични и противоконституционни избори, с избираеми места!
    Костов ни обрече на фалшиви избори, с фалшиви избирателни списъци, със стотици хиляди фалшиви избиратели!

    Не бъди талибан-костовист. Погледни фактите!
    При приватизацията Костов търсили произход на парите? Не!
    Изпра ли парите на дс.задграничните дружества? Да!
    Направи ли от комунистите капиталисти? Да!

    Берлинската стена падна, но Кремълската още не е разрушена!

    Никога с варварска Русия!
    Завинаги с цивилизованият ЕС!

    12:28 13.11.2025

  • 45 Умрелият СССР

    1 1 Отговор

    До коментар #39 от "Те всъщност Покровск и":

    Тя и Сирия и Кавказ нямаха никакво стратегическо значение

    Коментиран от #58, #73

    12:28 13.11.2025

  • 46 Без

    2 2 Отговор
    подкрепата на Вермахта колегите украинци са обречени. Да шият черните униформи с SS нашивките и да ги пращат при бащите и дядовците им по украинските ниви.

    12:29 13.11.2025

  • 49 Хей Чурук

    3 6 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Славянск е украински град от време оно и ще си остане украински град. Фашисти са тези, които нападат чужда държава, бомбардират с ракети и артилерия граждански обекти и убиват цивилно население, както правят руските нацисти и убийци, водени от психопата Путин.

    Коментиран от #59, #71

    12:29 13.11.2025

  • 50 Копейки не се напъвайте.

    8 6 Отговор
    Путин загуби тази война.

    Коментиран от #54, #56, #62

    12:30 13.11.2025

  • 51 Хехе

    4 3 Отговор
    Какъв украински град е Славянск, руски си е отвсякъде. Руснаците си го връщат в своята орбита и управление.

    12:31 13.11.2025

  • 52 Добри новини от фронта!

    4 4 Отговор
    Руската армия е пробила вражеската отбрана и е поела пълен контрол над главния отбранителен възел на украинските въоръжени сили – Синелниково, отслабвайки вражеските сили по целия сектор на ЛБС. Крепостите падат една след друга. Появи се актуализирана информация: „Вовчанск е напълно освободен. Покровск също“. Цялото внимание е насочено към Мирноград, Славянск и Гуляйполе.

    Коментиран от #65

    12:33 13.11.2025

  • 53 Ъъъъъъъъъъ

    0 1 Отговор

    До коментар #31 от "Фронтът":

    "Зимата чука на вратата."

    Откъснахме и Полтава от света. Така де - "изключихме я" от елекртопреностана мрежа на Украйна. Ни светло, ни топло, ни вода....И в същото време, едни $100-на милиона бяха откраднати. А бяха за защита на енергийната инфраструктура.

    12:33 13.11.2025

  • 54 Това е факт

    6 0 Отговор

    До коментар #50 от "Копейки не се напъвайте.":

    И то безспорен.

    12:33 13.11.2025

  • 55 Лично мнение

    5 1 Отговор
    Нищо съществено не могат да направят неудачниците на Путлер .

    12:33 13.11.2025

  • 56 Ъъъъъъъ

    2 1 Отговор

    До коментар #50 от "Копейки не се напъвайте.":

    Тагни ме като развее белия байрак!

    12:34 13.11.2025

  • 57 А12

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Наблюдател":

    Слава на Русия ! Так держать !

    12:35 13.11.2025

  • 58 Абе, направо

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Умрелият СССР":

    ВСУ превзеха Москва.🤣😂🤣

    12:35 13.11.2025

  • 59 Мим

    2 2 Отговор

    До коментар #49 от "Хей Чурук":

    Самият град е бил руски от време оно и руски ще си остане .....

    12:35 13.11.2025

  • 60 Сесесере

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Димитър Георгиев":

    Един замина, дадоха го по новините! Дадоха му и руски паспорт! Изглеждаше луд, не знаеше къде се намира!

    12:35 13.11.2025

  • 61 Скоро ще има линейка

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Димо":

    и за теб и квалифицирани лечение в специализирана клиника, спокойно.

    12:36 13.11.2025

  • 62 А12

    0 1 Отговор

    До коментар #50 от "Копейки не се напъвайте.":

    В мечтите на Джордж Сорос…

    12:36 13.11.2025

  • 63 А12

    1 1 Отговор

    До коментар #2 от "Димо":

    В сънищата на кръвосмесителите от мъгливото островче…

    12:37 13.11.2025

  • 64 Бащата на някаква Саяна

    1 2 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    12:38 13.11.2025

  • 65 аz СВО Победа 80

    3 0 Отговор

    До коментар #52 от "Добри новини от фронта!":

    И още добри вести!В руският град Тюмен откриха ново гробище за участници В СВО.Бивши участници 🤣🤣🤣

    12:38 13.11.2025

  • 66 Аз се чудя защо

    1 2 Отговор
    изобщо руснаците ги превземат тия градове след като се оказва после, че те и бездруго нямали никакви стратегическо значение.И със Славянск и Краматорск така ще стане, да хванем ли бас?

    Коментиран от #70

    12:39 13.11.2025

  • 67 А12

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":

    …надраска видиотен соросоид…

    12:39 13.11.2025

  • 68 Ми на де върви фронта бе

    0 1 Отговор

    До коментар #33 от "Да де":

    цървул съдран,да не би да сет пред Крим или Москва

    Коментиран от #72

    12:40 13.11.2025

  • 69 Механик

    0 1 Отговор
    Е как така бе? Как така няма пострадало някое дете или поне някоя лелка от детска градина?
    Бива ли такива работи????
    Хаха

    12:40 13.11.2025

  • 70 Йоската Кобзон

    1 0 Отговор

    До коментар #66 от "Аз се чудя защо":

    И аз се чудя какъв бе този наплив към мен.

    12:41 13.11.2025

  • 71 Той и бездруго

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Хей Чурук":

    няма никакво стратегическо значение, сам ще прочетеш.

    12:41 13.11.2025

  • 72 Та колко метра останаха до Киев?

    0 0 Отговор

    До коментар #68 от "Ми на де върви фронта бе":

    Овчи?Мммм?

    12:41 13.11.2025

  • 73 Атина Палада

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Умрелият СССР":

    Братът на сегашният Президент на Сирия ( за който САЩ бяха обявили награда за главата му) през 2001 г заминава за Русия да учи медицина.Завършва и остава в Русия да работи като лекар .Негова е и фразата :-"Руснаците завинаги наши братя".И така един ден той си събира куфарите напуска Русия и заминава за Сирия..Само след седмица Сирия пада ,сирийската армия дори сваля оръжие .Асад заминава за Москва .Сега двамата братя (евреи) ръководят Сирия ..
    Та,какво стратегическо значение има Сирия:))) е видно .

    12:43 13.11.2025

