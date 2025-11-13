Русия атакува украинския град Славянск

Четири руски дрона "Геран 2" поразиха снощи територията на туристическия парк "Славкурорт" в Славянск, предаде Укринформ, като се позова на ръководителя на градската военна администрация Вадим Лях, съобщи БТА.
Административни сгради в града в западната част на източната украинска Донецка област също са понесли щети или са били разрушени. Няма данни за жертви, написа Лях във "Фейсбук".
Славянск бе атакуван и във вторник вечерта, когато бяха нанесени щети на частни имоти, припомня Укринформ.
Славянският курорт (наричан накратко Славкурорт) е местен туристически парк и един от най-старите балнеоложки курорти в Украйна. Създаден преди повече от 190 години, той се намира в североизточната част на град Славянск в Донецка област.
1 Наблюдател
Коментиран от #6, #9, #25, #49, #57
12:08 13.11.2025
2 Димо
Коментиран от #8, #22, #61, #63
12:08 13.11.2025
3 Един
Удри докато не си научат урока да не лаят!
12:08 13.11.2025
4 Орк
Путин мисли, че с времето Русия ще постигне целите си на бойното поле, но това са грешни сметки, каза Фон дер Лайен.
12:09 13.11.2025
6 Димитър Георгиев
До коментар #1 от "Наблюдател":Отивай да наблюдаваш от Москва! Нали за там си мечтаеш! Но нещо нито една копейка не иска да замине за руския рай! Защо така?Любовта не ви е искрена!
Коментиран от #28, #34, #38, #60
12:10 13.11.2025
7 Я пък тоя
Ръководителят на градската военна администрация не знаели дали са разрушени? Или не казва?
Коментиран от #14
12:10 13.11.2025
8 Ще, ще, щееееее
До коментар #2 от "Димо":Само това чуваме.
Говори се, че Украйна ще се сдобие с един Старт Дестройер.
12:10 13.11.2025
9 Улав
До коментар #1 от "Наблюдател":Не те слуша главата
12:11 13.11.2025
10 Анализатор
Тяхното място е в Азия - Сибир!
В Европа няма място за диваци и варвари!
Коментиран от #15, #42
12:11 13.11.2025
11 С Новьйм годам 2026
12:11 13.11.2025
12 Боли ли, карлик?
До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":Нищо, временно е, после ще боли повече.
Коментиран от #16
12:11 13.11.2025
13 Английски
12:13 13.11.2025
14 Ъъъъъъъъ
До коментар #7 от "Я пък тоя":Някои са разрушени, а тези дето са понесли само щети, другия път ще ги разрушим и тях.
12:13 13.11.2025
15 Я пък тоя
До коментар #10 от "Анализатор":Анализатор, защо не анализираш влиянието на ултравиолетовите лъчи вурху върха на косъма на гъ за на паяка?
Коментиран от #17
12:14 13.11.2025
16 Pyccкий Карлик
До коментар #12 от "Боли ли, карлик?":Умрях нощес от смях гледайки рузкия путиноход Аidol
Чак сега стоплих че цялата Русия е такава - хора, оръжия, политици. Е няма вторая такваз държава 😁👍
12:16 13.11.2025
17 Анализатор
До коментар #15 от "Я пък тоя":Под пайк - Путлер ли имаш предвид?
Защото са си лика прилика....
Коментиран от #48
12:17 13.11.2025
18 Мимч
12:17 13.11.2025
19 Покровск
Пет години ще са нужни на Москалия да превземе четирите области, за които Путлер ламти.
Коментиран от #32, #36, #39
12:18 13.11.2025
20 Е,укрите ще се хванат за
12:18 13.11.2025
21 Нас държа и залагам каквото кажете,
12:19 13.11.2025
22 Да ще има,
До коментар #2 от "Димо":но пред Кремъл ракети от салюти на зарята в чест на победата над укробандерите и западните им кукловоди.
12:20 13.11.2025
24 Мдааа
12:20 13.11.2025
28 За мен други е чудно, как нито един
До коментар #6 от "Димитър Георгиев":форумен укротрол не замина за любимата си Украйна за да я защитава и да избива омразните му руснаци, ами само руси мозъци във форума на факти бг.
12:21 13.11.2025
29 Инна
Беше ясно, че след като овладеят Покровск и Мирноград, пътят към Славянск и Краматорск ще се отвори.
И руските войски ще продължат настъплението си в Южна и Източна Украйна.
В нощта срещу сряда, 12 ноември, руските въоръжени сили нанесоха удари по украински военни обекти, разположени в градове в окупираната част на ДНР. По-конкретно, експлозии бяха регистрирани в Славянск и Краматорск, където украинските сили в момента имат тилови бази.
Военни кореспонденти на портала „Руская весна“ отбелязват, че по време на въздушния удар с дронове камикадзе Geranium, едно от попаденията е попаднало в административната сграда на улица „Академическая“.
Коментиран от #41
12:21 13.11.2025
30 Кариера
12:22 13.11.2025
31 Фронтът
Коментиран от #33, #53
12:22 13.11.2025
32 Аха, явно и в Мариупол според теб
До коментар #19 от "Покровск":азовците още контраатакуват от мазетата на Азовстал.😂🤣😂
12:23 13.11.2025
33 Да де
До коментар #31 от "Фронтът":Ти и другите трима кретена това го пишете четвърта година.
Коментиран от #37, #43, #68
12:23 13.11.2025
35 Накрая
12:24 13.11.2025
36 Ти па 5 години
До коментар #19 от "Покровск":Нищо няма да превземат освен още 2 до 3 милиона мускали ГРУЗ 200
12:25 13.11.2025
37 Хаха
До коментар #33 от "Да де":А не е ли самата истина?
12:25 13.11.2025
38 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА
До коментар #6 от "Димитър Георгиев":Как пък един клепар не замина за руският рай?
12:26 13.11.2025
39 Те всъщност Покровск и
До коментар #19 от "Покровск":Славянск нямат никакво стратегическо значение, обзалагам се.😃
Коментиран от #45
12:26 13.11.2025
40 ООрана държава
12:27 13.11.2025
43 Според теб явно фронтът се движи
До коментар #33 от "Да де":на изток, а пък Покровск и бездруго няма никакво стратегическо значение.😂🤣😂
12:28 13.11.2025
44 Видьо Видев
Костов не извърши лустрация!
Така Костов- ГРУ агент Кременчук, ни обрече на комунистически капитализъм и руска демокрация.
Костов ни обрече на недемократични и противоконституционни избори, с избираеми места!
Костов ни обрече на фалшиви избори, с фалшиви избирателни списъци, със стотици хиляди фалшиви избиратели!
Не бъди талибан-костовист. Погледни фактите!
При приватизацията Костов търсили произход на парите? Не!
Изпра ли парите на дс.задграничните дружества? Да!
Направи ли от комунистите капиталисти? Да!
Берлинската стена падна, но Кремълската още не е разрушена!
Никога с варварска Русия!
Завинаги с цивилизованият ЕС!
12:28 13.11.2025
45 Умрелият СССР
До коментар #39 от "Те всъщност Покровск и":Тя и Сирия и Кавказ нямаха никакво стратегическо значение
Коментиран от #58, #73
12:28 13.11.2025
46 Без
12:29 13.11.2025
49 Хей Чурук
До коментар #1 от "Наблюдател":Славянск е украински град от време оно и ще си остане украински град. Фашисти са тези, които нападат чужда държава, бомбардират с ракети и артилерия граждански обекти и убиват цивилно население, както правят руските нацисти и убийци, водени от психопата Путин.
Коментиран от #59, #71
12:29 13.11.2025
50 Копейки не се напъвайте.
Коментиран от #54, #56, #62
12:30 13.11.2025
51 Хехе
12:31 13.11.2025
52 Добри новини от фронта!
Коментиран от #65
12:33 13.11.2025
53 Ъъъъъъъъъъ
До коментар #31 от "Фронтът":"Зимата чука на вратата."
Откъснахме и Полтава от света. Така де - "изключихме я" от елекртопреностана мрежа на Украйна. Ни светло, ни топло, ни вода....И в същото време, едни $100-на милиона бяха откраднати. А бяха за защита на енергийната инфраструктура.
12:33 13.11.2025
54 Това е факт
До коментар #50 от "Копейки не се напъвайте.":И то безспорен.
12:33 13.11.2025
55 Лично мнение
12:33 13.11.2025
56 Ъъъъъъъ
До коментар #50 от "Копейки не се напъвайте.":Тагни ме като развее белия байрак!
12:34 13.11.2025
57 А12
До коментар #1 от "Наблюдател":Слава на Русия ! Так держать !
12:35 13.11.2025
58 Абе, направо
До коментар #45 от "Умрелият СССР":ВСУ превзеха Москва.🤣😂🤣
12:35 13.11.2025
59 Мим
До коментар #49 от "Хей Чурук":Самият град е бил руски от време оно и руски ще си остане .....
12:35 13.11.2025
60 Сесесере
До коментар #6 от "Димитър Георгиев":Един замина, дадоха го по новините! Дадоха му и руски паспорт! Изглеждаше луд, не знаеше къде се намира!
12:35 13.11.2025
61 Скоро ще има линейка
До коментар #2 от "Димо":и за теб и квалифицирани лечение в специализирана клиника, спокойно.
12:36 13.11.2025
62 А12
До коментар #50 от "Копейки не се напъвайте.":В мечтите на Джордж Сорос…
12:36 13.11.2025
63 А12
До коментар #2 от "Димо":В сънищата на кръвосмесителите от мъгливото островче…
12:37 13.11.2025
64 Бащата на някаква Саяна
12:38 13.11.2025
65 аz СВО Победа 80
До коментар #52 от "Добри новини от фронта!":И още добри вести!В руският град Тюмен откриха ново гробище за участници В СВО.Бивши участници 🤣🤣🤣
12:38 13.11.2025
66 Аз се чудя защо
Коментиран от #70
12:39 13.11.2025
67 А12
До коментар #5 от "Pyccкий Карлик":…надраска видиотен соросоид…
12:39 13.11.2025
68 Ми на де върви фронта бе
До коментар #33 от "Да де":цървул съдран,да не би да сет пред Крим или Москва
Коментиран от #72
12:40 13.11.2025
69 Механик
Бива ли такива работи????
Хаха
12:40 13.11.2025
70 Йоската Кобзон
До коментар #66 от "Аз се чудя защо":И аз се чудя какъв бе този наплив към мен.
12:41 13.11.2025
71 Той и бездруго
До коментар #49 от "Хей Чурук":няма никакво стратегическо значение, сам ще прочетеш.
12:41 13.11.2025
72 Та колко метра останаха до Киев?
До коментар #68 от "Ми на де върви фронта бе":Овчи?Мммм?
12:41 13.11.2025
73 Атина Палада
До коментар #45 от "Умрелият СССР":Братът на сегашният Президент на Сирия ( за който САЩ бяха обявили награда за главата му) през 2001 г заминава за Русия да учи медицина.Завършва и остава в Русия да работи като лекар .Негова е и фразата :-"Руснаците завинаги наши братя".И така един ден той си събира куфарите напуска Русия и заминава за Сирия..Само след седмица Сирия пада ,сирийската армия дори сваля оръжие .Асад заминава за Москва .Сега двамата братя (евреи) ръководят Сирия ..
Та,какво стратегическо значение има Сирия:))) е видно .
12:43 13.11.2025