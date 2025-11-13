Новини
Свят »
Белгия »
Урсула фон дер Лайен: Има три възможности за продължаване на финансовата подкрепа за Украйна
  Тема: Украйна

Урсула фон дер Лайен: Има три възможности за продължаване на финансовата подкрепа за Украйна

13 Ноември, 2025 10:54 2 633 187

  • украйна-
  • урсула фон дер лайен-
  • ес

По нейните думи третата възможност предвижда, ако Русия изплати обезщетения на Украйна за войната, Киев да върне заема

Урсула фон дер Лайен: Има три възможности за продължаване на финансовата подкрепа за Украйна - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи днес пред евродепутатите в Брюксел три възможности за продължаване на финансовата подкрепа на ЕС за Украйна. Очаква се през декември Европейският съвет да обсъди отново този въпрос и да приеме решение, предаде БТА.

Според Фон дер Лайен една от възможностите е ЕС да изтегли заем от финансовите пазари, втората възможност е това да направят държавите от ЕС на основата на междуправителствено споразумение, а третата е да се използва запорираното руско имущество за предоставяне на заем на украинската страна. По нейните думи третата възможност предвижда, ако Русия изплати обезщетения на Украйна за войната, Киев да върне заема.

Още новини от Украйна

Работим с Белгия и останалите държави от ЕС, каза Фон дер Лайен по повод сумата по запорираното руско имущество. Както е известно, в Белгия се съхранява основната част от блокираните от ЕС средства на руската държава. Според нея предоставянето на средства на Киев с използването на тези средства е най-добрият начин Русия да разбере, че времето не е на нейна страна.

Путин мисли, че с времето Русия ще постигне целите си на бойното поле, но това са грешни сметки, каза Фон дер Лайен. Всички искаме край на войната, но постигането на траен мир зависи от това Украйна да бъде силна и независима, добави тя. Предстоящата зима ще покаже бъдещето на войната, заради неуспехите си на бойното поле (руският президент Владимир) Путин тероризира украинците в навечерието на зимата с ударите по енергийна инфраструктура. Трябва да продължим да повишаваме цената за Русия да води война, настоя председателят на ЕК.


Белгия
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 118 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ъхъ

    168 5 Отговор
    След войната няма да има украйна, така че няма кой да и плаща борчовете!

    Коментиран от #20

    10:57 13.11.2025

  • 2 Пич

    136 5 Отговор
    Мария !!! Не се издържа вече да ни го показваш това тъпото !!! Пиши за бактерии в космоса , не за този бацил !!!

    Коментиран от #65

    10:57 13.11.2025

  • 3 баба яга

    98 4 Отговор
    за пълни чекмеджета за бункера
    първата е всички бръмбари калинки дето са в парла ментата да им се удържа половината заплата
    и русофоборчагите да кихнат по заплатка

    10:58 13.11.2025

  • 4 пешо

    130 4 Отговор
    вещица съсипа ЕС

    10:58 13.11.2025

  • 5 ккк

    114 3 Отговор
    нали ви светна защо с в еврозоната точно заради втория вариант , айде честито - Според Фон дер Лайен една от възможностите е ЕС да изтегли заем от финансовите пазари, втората възможност е това да направят държавите от ЕС на основата на междуправителствено споразумение

    10:59 13.11.2025

  • 6 123

    101 3 Отговор
    долен боклук

    11:00 13.11.2025

  • 7 Българин

    118 5 Отговор
    Що си мисля, че ако тези недоразумения - "управляващи" ЕС продължават в същия дух, не само старата Европа ще я закъса още повече, ами може и руския да стане официален език в тази територия :(

    Коментиран от #13

    11:00 13.11.2025

  • 8 Я пък тоя

    86 2 Отговор
    Ако върнеш откраднатите пари 💰💰💰 от теб, за Украйна ще има достатъчно за три години и пет месеца.
    Айде си к Тер!

    11:01 13.11.2025

  • 9 Ще стане

    83 4 Отговор
    по четвърти вариант - теглене на заем и ударно вдигане на данъците. Плюс разбира се "зелената сделка" и "борсата" за ток и газ.

    11:01 13.11.2025

  • 10 Нота

    5 76 Отговор
    Най-гот е че от данъците на копейките ще се финансират ВСУ.Много яко бате.

    Коментиран от #22, #86, #165

    11:01 13.11.2025

  • 11 Pyccкий Карлик

    7 75 Отговор
    Желязната фрау 👍
    Разбира се че надо да подкрепяме Украйна до конца !!!
    Първия руски робот вече падна, следващия е Путин 😁

    Коментиран от #90, #115, #126

    11:02 13.11.2025

  • 12 Фашагите

    63 2 Отговор
    се подкрепят едни-други до край.

    Коментиран от #180

    11:03 13.11.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Зиг-хайл

    50 4 Отговор
    за арийската раса няма спирка. Славяните требе се избиват.

    11:04 13.11.2025

  • 15 Я пък тоя

    87 3 Отговор
    Европейският съюз е в упадък. Демографска криза, икономическа рецесия, неовладяна миграция, загуба на конкурентоспособност, липса на иновации, дипломатическа несъстоятелност, празна хазна - това са само малка част от проблемите.

    Коментиран от #46, #48

    11:04 13.11.2025

  • 16 И всичките

    59 3 Отговор
    минават през фалит на Европа или по скоро ЕС. Ще вземат и руските пари, а после?

    Коментиран от #89

    11:04 13.11.2025

  • 17 ВагИнер ☮️🕊️

    9 47 Отговор
    Не е ли иронично че гинекологията Урсула бърка в игрите на ПУТин...и ще го излекува мухахаха

    11:04 13.11.2025

  • 18 Оня с джипката от Банкя

    48 5 Отговор
    Урсулката: много лъжи, събрани в малко и крехко, но затова пък много войнствено, женско тяло!

    11:05 13.11.2025

  • 19 Бг гражданин

    62 2 Отговор
    Какво продължаване дърт вампир ,спиране трябва а край на тая война.. тая вещица иска да вкара Европа във война!!!

    11:05 13.11.2025

  • 20 Да де

    37 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ъхъ":

    Ще има лига на желаещите

    Коментиран от #77

    11:06 13.11.2025

  • 21 Да бе , да ?! 🤔

    69 3 Отговор
    Не искаме да подкрепяме украинската хунта ❗Още по-малко искаме да влизаме в още по-големи дългове заради киевския режим ❗За кражба на руските активи - и дума да не става ❗

    Коментиран от #30

    11:07 13.11.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Смеееех

    5 47 Отговор
    Какви обезщетения ще плаща русията?!
    1/3 от руснаците не им стигат парите да се нахранят нормално.
    СМЕЕЕЕХ.

    11:07 13.11.2025

  • 24 Трол

    44 2 Отговор
    Има само една възможност и тя е да бъде официално въведен данък Украйна.

    Коментиран от #60

    11:07 13.11.2025

  • 25 финансовите потоци към украйна не спират

    34 1 Отговор
    по 3 начина сега ще се финансира . не постига желаните резултати . и грешката в кой е . в ЕС . в киев . да . контранастъп - банкрут . курск - фалит . РФ си е пак за войната . Да сменят ръководството на майдановците . то някой кат финансира някой, а няма резултати , какво прави . тръмпи намали финансирането . настоя за мир . но киев иска и крим и днр и лнр . ръководството на киев е в постоянна грешка . 3 години . така е .

    Коментиран от #123

    11:07 13.11.2025

  • 26 Аоо

    55 1 Отговор
    Тая говори глупости, за да може да тегли заеми от името на ЕС и държавите в него и да получава процент. Има скандал за 100милионна корупция от страна на зельо и приближените му и тая се прави, че нищо не знае, защото в банковите й сметки и от там са постъпили 10 процента.

    Коментиран от #185

    11:09 13.11.2025

  • 27 Рустем Умрелов

    35 2 Отговор
    Свършиха ли парите в ЕССР? Да не би гражданите да не искат да плащат още заеми? А ний как ще си купим 13-14 имота в САЩ, само с 10 сме.

    11:09 13.11.2025

  • 28 КОШМАР

    43 2 Отговор
    БЕСНИТЕ РУСОФОБИ УНИЩОЖАВАТ ЕС С БУХАЛКАТА УКРА В НАДЕЖДА ДА ПОБЕДЯТ НЕПОБЕДИМОТО. И СТРАДАТ НОРМАЛНИТЕ,

    11:09 13.11.2025

  • 29 Ха ХаХа

    45 2 Отговор
    Четвъртата възможност е фон Лайян в Сибир

    11:09 13.11.2025

  • 30 СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ

    5 28 Отговор

    До коментар #21 от "Да бе , да ?! 🤔":

    Ще подкрепяш иначе оро ще играеш.Иначе -към блатото наречено русия

    Коментиран от #33

    11:09 13.11.2025

  • 31 ООрана държава

    40 1 Отговор
    Стига ма, парите свършиха, тия не напредват, даже обратното, отстъпват... До кога ще продължава това източване на европейския съюз?

    11:10 13.11.2025

  • 32 Подкрепяме

    24 1 Отговор
    но бързо да върнат черните костюми с SS нашивките. Много са стилни. Пък и що да продължаваме да се крием.

    11:10 13.11.2025

  • 33 То се вижда

    18 2 Отговор

    До коментар #30 от "СВО=ПЪЛЕН ПРОВАЛ":

    Майданутите отидоха нафкино от 6 до 5.
    Мегдан бе скапани укри, турска дума,или арабска

    11:13 13.11.2025

  • 34 4 вариант

    3 28 Отговор
    Копейките да си намерят и втора работа.Дудуци да правят и да си плащат данък ду-дук
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    Коментиран от #176

    11:13 13.11.2025

  • 35 Бай Ганьо

    3 28 Отговор
    За нас важното е, нашите копейки пак да хванат средния

    Коментиран от #38

    11:13 13.11.2025

  • 36 Фрау

    27 1 Отговор
    Лайен е много ефективна в рушенето на новия райх. Още един мандат да и дадат. Грешка няма.

    11:14 13.11.2025

  • 37 ЖОНИ

    34 3 Отговор
    ДОКАТО НЕ СЕ ИЗБИЯТ ВСИЧКИ БАНДЕРИ И ФАШИСТИ В УКРАИНА МИР НЯМА ДА ИМА

    11:15 13.11.2025

  • 38 Ха ХаХа

    14 5 Отговор

    До коментар #35 от "Бай Ганьо":

    А ти отдавна обслужваш онази работа на Путин

    Коментиран от #53

    11:15 13.11.2025

  • 39 Шопо

    33 2 Отговор
    ЕС може ли да победи Русия ?
    Като не може защо удължават агонията на зеленски.

    11:17 13.11.2025

  • 40 Наритай руснак

    7 23 Отговор
    Наритай руснак, предоврати убийство, грабеж или изнасилване

    Коментиран от #78

    11:17 13.11.2025

  • 41 И четвърта има

    25 2 Отговор
    Да вкарате крадените пари...
    Ама интересно от къде ще плащате репарациите на Русия победителя!!!

    11:17 13.11.2025

  • 42 Този

    28 2 Отговор
    Заради тази фашистка намразихме ЕС и искаме час по- скоро да се разпадне!

    11:17 13.11.2025

  • 43 Хаха

    25 1 Отговор
    Кой пък ще иска да отпусне нови заеми на ЕС. Те няма да ги върнат.

    11:17 13.11.2025

  • 44 путин Терорист

    6 21 Отговор
    До кога тоя дебил руски ще живее?

    11:17 13.11.2025

  • 45 Механик

    29 2 Отговор
    Как беше? Много ми се иска, ама немам желание.
    Вие па имате желение и ви се иска, ама немате възможност.
    Що си чешете езиците само?
    А това па дето руснаците да ви плащат, това не направо не е от фантастиката, ами направо си е ФЕНТАЗИ.

    Коментиран от #51

    11:18 13.11.2025

  • 46 Pyccкий Карлик

    7 15 Отговор

    До коментар #15 от "Я пък тоя":

    "...Европейският съюз е в упадък..."

    Правда ?
    Тогда що не погледнеш вчерашната презентация на
    ру3кия самоход Aidol ? Беше ЕПИЧНО - самата квитесенция, дълбоката ру3ка същност показана пред цял Свят. Снощи ютуба се срина, сървърите прегряха от коментарите на милиарди хора имали щастието да видят Пиян робот инвалид, връщат се от СВО 😄

    11:19 13.11.2025

  • 47 Сатана Z

    20 2 Отговор
    Победителите не плащат репарации ма,Урсуло.

    Коментиран от #66

    11:19 13.11.2025

  • 48 външен клозет

    3 14 Отговор

    До коментар #15 от "Я пък тоя":

    А , русия удвоила външните клозети на глава от населението! :)))

    Коментиран от #52, #100

    11:20 13.11.2025

  • 49 Не можем

    20 1 Отговор
    да разберем. Кое сега е по-спешно. Да променим климата или да победим Путин. Оттам требе да се тръгне.

    Коментиран от #61

    11:20 13.11.2025

  • 50 ЧИЧО ДОНИ

    19 1 Отговор
    НЯМА КОИ ДА ДАДЕ ЗАЕМ НА ЕВРОПЕИСКИТЕ РОБИ А ЗА КРАЖБА НА РУСКИ ПАРИ ХИЧ ДА НЕ СИ И ПОМИСЛЯТ ЩЕ ИМА БОИ ПРЕЗ РЪЦЕТЕ

    Коментиран от #58

    11:21 13.11.2025

  • 51 Същият

    2 5 Отговор

    До коментар #45 от "Механик":

    И ду-дуци ще правиш
    😂😂😂😂😂😂😂😂😂

    11:21 13.11.2025

  • 52 Ха ХаХа

    18 2 Отговор

    До коментар #48 от "външен клозет":

    Виж картината на чешкия художник:
    Върху картата на България ехнарисуват турски клозет.
    Горубляне, Малинови ливади нямат канализация.
    В ями клякат дебиле

    11:22 13.11.2025

  • 53 Бай Ганьо

    2 13 Отговор

    До коментар #38 от "Ха ХаХа":

    Всички знаят, че Путин е пасивен педофил с токчета и ботокс!

    Коментиран от #59

    11:22 13.11.2025

  • 54 Цитат

    20 1 Отговор
    "Зеленски помогна на Миндич да избяга във Виена, часове преди да бъде арестуван. Но златната тоалетна остана...В Украйна наричат Миндич “касичката на Зеленски”."..... " 2 милиона УБИТИ, 3 милиона Сакати и те го те за кво иде реч във крайна сметка. ПУТИН ще иZлезе Прав за киеФФФската Хунта ! Да видим са нашичките, които кичеха със Окраинското знаменце кво ще измлецат Клекнали!"

    Коментиран от #92

    11:22 13.11.2025

  • 55 доктор

    2 12 Отговор
    Като бъде избито доволно количество копейки нещата ще се уредят.

    11:23 13.11.2025

  • 56 Още новини от Украйна

    21 2 Отговор
    УрSSула няма връзка с главния мозък.Трябва да пита баба си до къде са стигнали Руските войски през 1945 год. и дали е месила погача за Освободителите от Червената армия.

    Коментиран от #64

    11:23 13.11.2025

  • 57 пиночет

    4 11 Отговор
    Идва краят на Путин

    11:23 13.11.2025

  • 58 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    2 17 Отговор

    До коментар #50 от "ЧИЧО ДОНИ":

    А Русия е под санкции на ЕС и САЩ. Ша гушнат на Путин запорираните милиарди като стой та гледай.

    Коментиран от #63

    11:23 13.11.2025

  • 59 За това ли

    6 1 Отговор

    До коментар #53 от "Бай Ганьо":

    Те разчепати скопен катъре

    11:24 13.11.2025

  • 60 не може да бъде

    14 1 Отговор

    До коментар #24 от "Трол":

    Какво да прави сега госпожата -две-три ваксинации чрез Пфайзер са крайно недостатъчни -с данък Украйна може да стане...!?

    11:24 13.11.2025

  • 61 Pyccкий Карлик

    4 9 Отговор

    До коментар #49 от "Не можем":

    "...Да променим климата или да победим Путин..."

    Залагам на климата 👍
    С Путин и Русия всичко е свършено, напълно безобидни ycpaни тюфлeци. Квито им роботите, таквиз и хората, бомбите, ракетите. Пияна пародия.

    Коментиран от #70

    11:25 13.11.2025

  • 62 Мими Кучева🐕

    3 7 Отговор
    Респект за Урсула и Мара!💋🦃🤗🤣👍

    11:25 13.11.2025

  • 63 Ха ХаХа

    8 1 Отговор

    До коментар #58 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    Ще му гушнал дреболиите

    Коментиран от #73

    11:25 13.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Я пъ тоа

    1 9 Отговор

    До коментар #47 от "Сатана Z":

    Русия е под САНКЦИИ на ЕС и САЩ.....и да не плаща репарации, санкциите ша довършат Русия.

    Коментиран от #82

    11:25 13.11.2025

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 Шпек

    12 2 Отговор
    Давайте пари.Зеленият наркоман и компания ще ги откраднат а семействата на омрелите на фронта Окраинци е получат един жълто - син парцал.

    11:25 13.11.2025

  • 69 гост

    18 2 Отговор
    Тази възрастна многодетна семпла женица с криви крачета ,обута в винаги в черни панталонки трябва да бъде изритана от световнитеп дела.Оправи Бундесвера а сега оправя и нас....

    11:26 13.11.2025

  • 70 Механик

    3 10 Отговор

    До коментар #61 от "Pyccкий Карлик":

    Руснаците не могат да направят два еднакви пирона.

    Коментиран от #74

    11:26 13.11.2025

  • 71 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 72 ФАБРИЦИО

    14 2 Отговор
    ЕВРОПА ДА МИСЛИ ОТКЪДЕ ЩЕ ВЗЕМЕ ОБЕЩАНИТЕ 700 000 000 000 МИЛИЯРДА ДОЛАРА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В АМЕРИКА КАКТО ОБЕЩА УРСУЛА НА ТРЪМП И ТОГАВА ДА ТЪРСИ ПАРИ ЗА УКРАИНА

    Коментиран от #80, #83

    11:27 13.11.2025

  • 73 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    3 8 Отговор

    До коментар #63 от "Ха ХаХа":

    Ша му гушнат милиардите като нищо. За утеха, Путин ша пие бутилка водка....литровка.

    Коментиран от #81

    11:27 13.11.2025

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Няма Лига Нажелаещите

    7 2 Отговор

    До коментар #20 от "Да де":

    Текат само лигите на желаещите.

    11:27 13.11.2025

  • 78 Бързият

    6 2 Отговор

    До коментар #40 от "Наритай руснак":

    По-ефективно начин : Приключват с теб - ограничават престъпността !

    11:27 13.11.2025

  • 79 градинар

    12 1 Отговор
    таз няма ли да си седне на кльощавия дирник,най накрая

    11:28 13.11.2025

  • 80 Не го мисли

    3 6 Отговор

    До коментар #72 от "ФАБРИЦИО":

    Парите ша идат в САЩ и ша завърнат с...печалба, вервай ми....

    Коментиран от #87

    11:28 13.11.2025

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Идиот

    12 2 Отговор

    До коментар #66 от "Я пъ тоа":

    А България под санкции ли е ,че е толкова зле положението?Гледай си твоята кочина а не чуждата.

    11:28 13.11.2025

  • 83 ЛИЛИ

    9 2 Отговор

    До коментар #72 от "ФАБРИЦИО":

    ТРУДНА РАБОТА ,ЛОША РАБОТА ЕВРОПА ВСЕКИ ДЕН ПОТЪВА И ПОТЪВА СКОРО ЩЕ СТИГНЕ ДЪНОТО

    11:29 13.11.2025

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Урсул , Урсул

    12 1 Отговор
    ЕС изгърмя стотици милиарди на фронта в руската покрайнина у Крайна за да убиваме руснаци без да има ясна перспектива за спечелване на тази война. Сега ни натискате да отделим още повече. Прекратете тази нескопосана инвестиция в загубеният проект у Крайна.

    11:29 13.11.2025

  • 86 гост

    6 2 Отговор

    До коментар #10 от "Нота":

    Баце ,малце си неграмотен бате!

    11:30 13.11.2025

  • 87 ФАБРИЦИО

    6 1 Отговор

    До коментар #80 от "Не го мисли":

    ЧАКАИ ОТ УМРЯЛ ПИСМО ЕВРОГЕСКИ НАИВНИК

    Коментиран от #96

    11:30 13.11.2025

  • 88 Алоо

    11 2 Отговор
    Ниско интелигентно нищожество защо не кажеш , какво става в окраината , как целия кръг около наркомана се оказа крадлив и избягаха зад граница . Даже при обиска на един от приятелите му Миндич се оказа , че пачките долари са още с фабричния номер , дано БОГ гледа отгоре !

    11:31 13.11.2025

  • 89 Запада загина мож би почти сигурно скоро

    3 7 Отговор

    До коментар #16 от "И всичките":

    клетите капейкии...вече толкова десетилетия само рециклират ЩЕ ЩЕ ЩЕ загине запада много са сладки когато са ядосани 🍌🍌

    Коментиран от #105, #167

    11:32 13.11.2025

  • 90 Българин

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":

    До конца заминавате на кино от 5 до 4!Жълто плюс синьо = кафяво.

    11:32 13.11.2025

  • 91 Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК

    2 5 Отговор
    А военнопрестъпниците немат права.....санкциите срещу Русия също тежат, най вече на обикновения руски мужик. И на всичко отгоре милиарди за една безсмислена война....

    Коментиран от #94

    11:32 13.11.2025

  • 92 Сатана Z

    5 2 Отговор

    До коментар #54 от "Цитат":

    Всъщност златните тоалетни са 2. Едната е кенеф а другата е биде изработени от чисто злато.Миндич е съдружник на Зеления шут в Квартал 95

    11:32 13.11.2025

  • 93 Сесесере2🤢🤮

    4 5 Отговор
    Тия БЛАТУШКИТЕ съвсем изплискаха легена.. добре че НАТО им обгради цялата граница от 20200 километра 😉

    11:33 13.11.2025

  • 94 ру БЛАТА

    3 3 Отговор

    До коментар #91 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    Раша винаги печели а мужиците и наташките винаги ГУБЯТ

    Коментиран от #97

    11:33 13.11.2025

  • 95 Вариант 3

    5 2 Отговор
    За крадец не ставаш, дъще, ти си будала, щом акъла ти е взела някаква Зеля.

    11:34 13.11.2025

  • 96 Мен ме остави

    2 4 Отговор

    До коментар #87 от "ФАБРИЦИО":

    А на Путин ша му гушнат ЗАПОРИРАНИТЕ милиарди....той е безпомощен, както е безпомощен и за Лукойл.

    Коментиран от #110, #146

    11:34 13.11.2025

  • 97 Ти какво спечели

    3 2 Отговор

    До коментар #94 от "ру БЛАТА":

    некадърен нищоправецо розов

    Коментиран от #101

    11:34 13.11.2025

  • 98 WC Куфарче 💼🚽

    2 5 Отговор
    Безанологовия многоходов движуха се оказа обикновен НЕМОЖАЧчччччВместо денацификацияя настана деНефтефикация

    11:35 13.11.2025

  • 99 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН

    1 3 Отговор
    Е в сила, както бе и ДЕГАЗАЦИЯТА....Путин сам се насърчи на големия.....

    Коментиран от #104

    11:37 13.11.2025

  • 100 Рускиня

    4 0 Отговор

    До коментар #48 от "външен клозет":

    Вярвам ти, че знаеш, защото чистиш клозетите! 😂

    11:38 13.11.2025

  • 101 Синчето на Соловьов

    0 1 Отговор

    До коментар #97 от "Ти какво спечели":

    Не говори така, щото и аз съм....розов.

    Коментиран от #106, #109

    11:38 13.11.2025

  • 102 К00ПЕЙКИ С ПОГАЧИ 🤩🤡📢💤

    2 2 Отговор
    Айде бе кво направихте бе?!?!🤬🤬 мухлясаха ПУгачите докато ви чакаме!!!🤬🤬🤬 ТРЪГВАМЕ СИ!

    11:38 13.11.2025

  • 103 Тая е

    4 0 Отговор
    кръстница на европейската мафия. След скандала с ковид ваксината на мъжът и не си подаде оставката. Гладна за пари мафията.

    11:39 13.11.2025

  • 104 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 105 СССР и СОЦА се разпаднаха

    0 3 Отговор

    До коментар #89 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":

    Запада си е жизнен и витален....и винаги ще е такъв.

    Коментиран от #114, #154

    11:40 13.11.2025

  • 106 Соловьов

    2 1 Отговор

    До коментар #101 от "Синчето на Соловьов":

    Довечера ще дръпна яростен монолог че ще пуснем ядрото на лошия Запад и ще гледам лошо докато говоря!!!

    11:40 13.11.2025

  • 107 Хохо Бохо

    4 0 Отговор
    Ами ако спечели войната и салолент плати репатации? Това мисли ли го тая куалейка? ЕС няма пари, държавите нямат пари, това са НАШИТЕ ПАРИ, които внесто да отидат за болници, пътища, училища.....отиват за снаряди и кражба в салолент. За разстрел са сите евродепутати.....до един

    Коментиран от #112

    11:41 13.11.2025

  • 108 ДЕНЕФТИФИКАЦИЯ НА ПУТИН

    1 3 Отговор

    До коментар #104 от "Ха ХаХа":

    Истината боли, нали.....кога фактите говорят и путинистите мълчат

    Коментиран от #111

    11:41 13.11.2025

  • 109 Ха ХаХа

    4 0 Отговор

    До коментар #101 от "Синчето на Соловьов":

    Задръстен розоф калтак си
    Жената на Зе, аз не съм Розова затова купувам бижутерия за 2 млн.д.
    Зелена съм

    11:41 13.11.2025

  • 110 ДЯНКОВ

    4 0 Отговор

    До коментар #96 от "Мен ме остави":

    ИНТЕРЕСНО КАКВО ЩЕ КАЖАТ ОСТАНАЛИТЕ ДЪРЖАВИ ПО СВЕТА КОИТО ДЪРЖАТ СВОИТЕ ПАРИ И ЦЕННОСТИ ПО ЕВРОГЕИСКИТЕ БАНКИ ПЪРВО МИСЛИ И ПОСЛЕ ПИШИ ИДИОТ ТАКЪВ

    11:42 13.11.2025

  • 111 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 112 В тая игра няма...АКО

    4 2 Отговор

    До коментар #107 от "Хохо Бохо":

    Не помня Запада да е губил война.....той спечели най голямата такава....СТУДЕНАТА

    Коментиран от #117

    11:43 13.11.2025

  • 113 Корупция и крадци!

    4 0 Отговор
    Голяма офанзива в защита на корупционерите и мафията ей!

    11:43 13.11.2025

  • 114 Ъъъъъъъъъ

    7 1 Отговор

    До коментар #105 от "СССР и СОЦА се разпаднаха":

    "Запада си е жизнен и витален....и винаги ще е такъв.

    А парите им де са? Прочете ли опциите?

    1. Заем

    Кой взема пари на заем? Гладния!

    2. Заем

    3. Руските пари

    Жизнен и витален казваш?🤣

    Коментиран от #119, #125

    11:44 13.11.2025

  • 115 Хохо Бохо

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":

    Прав си. До конца! А Русия до ПОБЕДА

    11:44 13.11.2025

  • 116 Я пъ тоа

    0 5 Отговор

    До коментар #111 от "Ти и истина?":

    Ти явно си на фронта, при Путин......и са готвиш за Покровск, курбан да станеш, кръв българска да пролееш.

    Коментиран от #118

    11:45 13.11.2025

  • 117 Нищо не е спечелил

    2 1 Отговор

    До коментар #112 от "В тая игра няма...АКО":

    Горбачов и Елцин попиляха СССР

    Коментиран от #127

    11:45 13.11.2025

  • 118 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 119 Я пъ тоа

    1 0 Отговор

    До коментар #114 от "Ъъъъъъъъъ":

    По важно е кой ДАВА ПАРИ НА "БЕДНИ"...И ЗАЩО....

    Коментиран от #128

    11:46 13.11.2025

  • 120 Артилерист

    7 1 Отговор
    Урсула е безкрайно военно некомпетентна, но се изказва в угода на тези, които са я инсталирали на тази позиция. А тя сложена там защото е фашистка наследница. И вижте колко нагло и цинично по своето безумие е третото предложение-Русия да си даде парите, за да обезщетила Украйна!!! Както и че Русия атакувала енергийни обекти щото търпяла неуспехи на бойното поле!!! То това е допустимо да се приказва от клоуна Зеленски (и някои от форума тука), но да го казва ръководител на ЕС си е голямо падение. Защото Русия по този начин се стреми да принуди Украйна да се предаде, без да допуска поразяване на цивилното население и килимно разрушаване на населените места. А ако някои трябва да обезщетяват Украйна (и Русия, и Русия) това са точно Урсула, Стармър, Макрон, Мерц и Байдън, които накараха Зеленски да продължи да воюва. Иначе войната щеше да приключи още на 29.02.22г., както страните са се договорили в Истанбул.

    Коментиран от #124, #136

    11:46 13.11.2025

  • 121 Путинистче идиотче

    1 1 Отговор

    До коментар #118 от "Ти нямаш кръв":

    Мен мъ остави......кръвта ми е българска и е само за България.

    11:47 13.11.2025

  • 122 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 123 Така де

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "финансовите потоци към украйна не спират":

    НЯКОЙ СЕ ТРЪШКА да ги гушка , а НИЙ ша го караме по "ПОЧИНА "на бат Бойко картошек ша лапаме и ша са научим на ТРУД ,като българите ГАСТАРБАЙТЕРИ.....

    Коментиран от #139

    11:48 13.11.2025

  • 124 Стига бе

    0 0 Отговор

    До коментар #120 от "Артилерист":

    От Урсула не зависи нищо.....решава ЕП и ЕК......заедно с ЕСъвет.....реш моята са колективни, ама кой да знае????

    11:48 13.11.2025

  • 125 👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑

    2 1 Отговор

    До коментар #114 от "Ъъъъъъъъъ":

    Много плоско росъждаваш. заеми взимат най-вече богатите за да разширяват бизнесите си гарантирани със собствените им активи. ясно е че нямаше икономическо образование! Още по-ясно е че нямаш детайлни наблюдения и как вървят нещата в Европейския съюз но пък от друга страна всеки има право на собствено мнение и очаквания. ДЕМОКРАЦИЯТА дава браво и на това както и на свободно изразяване на всички мнения(за разлика от тоталитарните режими на север и изток)

    Коментиран от #134

    11:48 13.11.2025

  • 126 Руский жулик

    2 1 Отговор

    До коментар #11 от "Pyccкий Карлик":

    Как е кръвното, карлик?
    Свикна ли с новините за Красноармейск?

    11:50 13.11.2025

  • 127 Къде бяха ЗДРАВИТЕ СИЛИ В КПСС

    3 0 Отговор

    До коментар #117 от "Нищо не е спечелил":

    Да спрат Горбачов и Елцин.....явно КПСС е била дълбоко корумпирана и невярваща в светлото комунистическо бъдеще....

    Коментиран от #156

    11:50 13.11.2025

  • 128 Ъъъъъъъъъ

    2 2 Отговор

    До коментар #119 от "Я пъ тоа":

    Няма значение кой дава пари. Има значение, че Европа ще тегли заем!Иначе можеш да се упражняваш по темата колко ти кеф.

    Коментиран от #132

    11:51 13.11.2025

  • 129 хахаха

    3 0 Отговор
    ха ха ха - особено третата възможност е най изгодна за украина - русия да не плати и затова украйна да не върне заема

    11:51 13.11.2025

  • 130 Докато натовско оръжие

    2 3 Отговор
    Громи руснаците, парите за Украйна нема да спрат

    11:52 13.11.2025

  • 131 Питар

    6 1 Отговор
    Само едно не ми е ясно.
    Защо тези хора се опитват всячески да продължи тази война.
    Не се опитват тя да приключи.
    Срамно е!

    Коментиран от #135

    11:53 13.11.2025

  • 132 Я пъ тоа

    5 0 Отговор

    До коментар #128 от "Ъъъъъъъъъ":

    От кой ша тегли заем ЕВРОПА....ОТ СЕБЕ СИ ЛИ...
    да не вярваш.

    Коментиран от #140, #151

    11:53 13.11.2025

  • 133 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    9 0 Отговор
    Урсула фон дер Лайен: Има три възможности за продължаване на финансовата подкрепа за Украйна:

    1.Евродобитъка ще плаща повече данъци.
    2.Ще вземем кредит от печатарите ,а евродобитъка ще го плаща 50 години.
    3.Ще краднем чужди активи/а евродобитъка пак ще го плаща.

    11:54 13.11.2025

  • 134 Ъъъъъъъъъ

    7 0 Отговор

    До коментар #125 от "👑🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺🇪🇺👑":

    Този път нищо не каза.... 🤣
    Европа ще взема пари на заем, защото няма какво да даде на Украйна! Или ще открадне чужди пари! Какви бизнеси, какви разширения, какво 5лв? На Европа парите и свършиха! Факт!

    И ти можеш да се упражняваш по темата. 🤣

    Коментиран от #137

    11:55 13.11.2025

  • 135 Путин ПОЧНА ВОЙНА

    1 4 Отговор

    До коментар #131 от "Питар":

    И той я поддържа усилено....
    ЕВРОПА прави същото, като реципрочна мярка....

    11:55 13.11.2025

  • 136 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 137 Путинистче идиотче

    2 1 Отговор

    До коментар #134 от "Ъъъъъъъъъ":

    Явно ЕВРОПА ша вземе заем от...СЕБЕ СИ.....

    11:56 13.11.2025

  • 138 Щом червената Иzzмет реве

    2 3 Отговор
    Значи всичко е ОК.

    11:57 13.11.2025

  • 139 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 140 Ъъъъъъъ

    3 0 Отговор

    До коментар #132 от "Я пъ тоа":

    Ми не от себе си, щото няма. Ще тегли от тези дето имат. Така е откакто свят светува - този дето няма, иска от този дето има.🤣

    Коментиран от #142

    11:57 13.11.2025

  • 141 Докато натовско оръжие

    1 4 Отговор
    Громи Путин, парите за Украйна нема да спрат.

    11:57 13.11.2025

  • 142 Стига бе

    1 0 Отговор

    До коментар #140 от "Ъъъъъъъ":

    Ша иска от Путин или Северна Корея, Иран, Куба......

    Коментиран от #144

    11:58 13.11.2025

  • 143 Караджата

    3 0 Отговор
    Дай да теглим заем че украинските министри да има какво да крадат

    12:01 13.11.2025

  • 144 Ъъъъъъъъ

    0 0 Отговор

    До коментар #142 от "Стига бе":

    "Ша иска от Путин..."

    Не! Ша краде от Путин! Няма да иска.🤣

    Коментиран от #148

    12:01 13.11.2025

  • 145 Путин нападна вероломно Украйна.

    0 3 Отговор
    Зеленски поиска помощ от НАТО и я получава....едно е сигурно....че натовско оръжие ЛЕЕ РУСКА КРЪВ в Украйна и....Русия. И това скоро няма да спре.

    Коментиран от #160, #172

    12:02 13.11.2025

  • 146 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #96 от "Мен ме остави":

    Дали!?!Българският Лукойл и румънският снабдяваха Украйна с гориво..Сега Украйна остава без гориво..Кой ли направи тази гимнастика със затварянето на двете рафинерии...

    Коментиран от #152

    12:02 13.11.2025

  • 147 Не занам , кой позволява на

    2 1 Отговор
    гениколожката да се разпорежда с НАШИТЕ ПАРИ ? Та по нейните думи третата възможност предвижда, ако Русия изплати обезщетение на Украйна за войната, Киев да върне заема , НО ТОВА НЯМА ДА СЕ СЛУЧИ ! Следователно европейците ще пият една студена вода !

    12:02 13.11.2025

  • 148 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 149 Я пък тоя

    1 0 Отговор
    Коментар към снимката:
    Тая глава дето ниси, на заем ли я взела!?

    12:04 13.11.2025

  • 150 Ауууу! Скрий се!

    1 1 Отговор
    Не се наяде с пари!.Отставка и в белгийски затвор!

    12:04 13.11.2025

  • 151 Атина Палада

    1 1 Отговор

    До коментар #132 от "Я пъ тоа":

    Ясно пише от кой..От финансовите пазари.

    Коментиран от #157

    12:04 13.11.2025

  • 152 Я пъ тоа

    0 2 Отговор

    До коментар #146 от "Атина Палада":

    Не знам рафинериите да са...ЗАТВОРЕНИ....те си бачкат, само дето МИЛИАРДИТЕ КЪМ ПУТИН, нема да ходят при него....и горивото пак ша тече към Украйна....вервай ми.

    Коментиран от #166, #171

    12:06 13.11.2025

  • 153 Я пък тоя

    2 2 Отговор

    До коментар #148 от "Путин е обявен за ВОЕННОПРЕСТЪПНИК":

    Ей, корнишон, тези авоари не са на Путин, а на РФ.

    12:06 13.11.2025

  • 154 Орк

    2 1 Отговор

    До коментар #105 от "СССР и СОЦА се разпаднаха":

    Европа по-рано била интересна за Америка защото имала колонии и имало какво да се взима от нея. Сега тя намя абсолютно нищо освен дългове и фашистска философия, която се исползва в момента уж да се сложи Русия на колене.

    12:06 13.11.2025

  • 155 Д-р Марин Белчев

    3 2 Отговор
    Колко още работещите хора в ЕС ще плащат за войната, докато същевременно се говори за "три опции", които в крайна сметка пак водят към джоба на европейския данъкоплатец?
    Докато европейските лидери говорят за нови заеми, работещите хора:
    - плащат по-скъпа храна, енергия и наеми;
    - се борят с реално намаляващи доходи;
    - гледат как социалните бюджети се източват към военно финансиране.
    Не може стабилността на милиони семейства в ЕС да бъде разменна монета в геополитически планове, взимани без социален диалог.
    Помощ за Украйна – да. Но не за сметка на работещите хора и средната класа!
    Нека плащат богатите, които печелят от военни доставки, спекулации с енергия и горива и пр. Или най-добре, нека американската компания Блекрок да плаща, нали притежава стотици хиляди хектари земя и активи и е най-богатата и могъща компания в света!!! Те да плащат на Украйна!
    Откъде накъде европейските данъкоплатци ще плащат!!!
    Възмутителна манипулация от страна на отдавна компрометираната шефка на ЕК! Стрижат, стрижат, стрижа овцете! Аман! Нека тя да си дава заплатата за Украйна и другите евро комисари!

    Коментиран от #159

    12:06 13.11.2025

  • 156 Рашка Феодалия

    1 1 Отговор

    До коментар #127 от "Къде бяха ЗДРАВИТЕ СИЛИ В КПСС":

    Другарите ужким щяха да преборят лошия капитализъм и всичката земя да стане червена сърп и чук ама реалността почукана на вратата и станаха по върли и лоши капиталисти от западните

    12:07 13.11.2025

  • 157 Я пъ тоа

    1 1 Отговор

    До коментар #151 от "Атина Палада":

    От кои финансови пазари, като САЩ и ЕС са най големите акционери в тия пазари.....явно ша вземат заеми от....себе си, да не вярваш.

    Коментиран от #177

    12:07 13.11.2025

  • 158 Най лошото е , че

    3 1 Отговор
    нашите управляващи ( антибългарте-родоотстъпници ) ТОЧНО СЕГА ни вкарват в кочината ЕС , за да платим сметката !

    Коментиран от #161

    12:07 13.11.2025

  • 159 Я пъ тоа

    0 4 Отговор

    До коментар #155 от "Д-р Марин Белчев":

    А колко още мужика руски ша ПЛАЩА, за безумната война на Путин.

    12:09 13.11.2025

  • 160 Ъъъъъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #145 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    Украйна ще се върне под наша....юрисдикция! Гарантирам ти го!
    А защото вие се омазахте, ще удавим Украйна в кръв! Те вече се давят, но това е само прегледа.

    Коментиран от #163

    12:09 13.11.2025

  • 161 Стига бе

    2 0 Отговор

    До коментар #158 от "Най лошото е , че":

    Кво ша платим, като сме най бедната страна в ЕС....

    12:10 13.11.2025

  • 162 ДДДДД

    9 0 Отговор
    Има и четвърта възможност - Урсула да извади от джоба си рушветите покрай ваксините и да спонсорира зеления сама. Наглост е да викаш Дайте да дадете!

    Коментиран от #164, #182

    12:12 13.11.2025

  • 163 Путин нападна вероломно Украйна.

    0 7 Отговор

    До коментар #160 от "Ъъъъъъъъ":

    И четири години са мъчи с нея. За същия период Сталин стигна от Москва до Берлин....Путин поне още 20 години ша са мъчи с Украйна.....Леа юрисдикция, кво пет лева.

    Коментиран от #169

    12:12 13.11.2025

  • 164 Путин нападна вероломно Украйна.

    0 4 Отговор

    До коментар #162 от "ДДДДД":

    И той вика на мужика руски...давай, давай....даже и руската кръв точи.

    12:13 13.11.2025

  • 165 Аз започнах трета работа за да мога

    5 1 Отговор

    До коментар #10 от "Нота":

    да изпращам по три заплати месечно за Украйна, ако в ЕС вземат решение да направят денонощието 32 часа, ще започна и четвърта работа за да мога да изпращам по 4 заплата месечно за Украйна.

    12:14 13.11.2025

  • 166 Атина Палада

    5 0 Отговор

    До коментар #152 от "Я пъ тоа":

    Да,бачкат до 21.11.2025 Още седмица и удрят катинара. В България започва контрабандата на горивата..

    12:15 13.11.2025

  • 167 Карай, важното е

    4 0 Отговор

    До коментар #89 от "Запада загина мож би почти сигурно скоро":

    Контранаступа да върви.

    12:15 13.11.2025

  • 168 Победителят не плаща обезщетения!

    7 0 Отговор
    Победените ще платят обезщетение на Русия. А те са ясни: Окраина и фалиралия ес/ в това число и България пак ще го отнесе!/ А Урсула ще приключи в затвора!

    12:15 13.11.2025

  • 169 Ъъъъъъъ

    2 0 Отговор

    До коментар #163 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    Споко!

    12:16 13.11.2025

  • 170 Ха хаха

    7 0 Отговор
    ТОВА НЕДУРАЗУМЕНИЕ НИ ХВЪРЛЯ В ПРОПАСТА. А НИЕ ХИХИКАМЕ.

    12:16 13.11.2025

  • 171 Е да де ша тече...

    3 0 Отговор

    До коментар #152 от "Я пъ тоа":

    А после кой ша плаща репарациите на Русия победителя!!!

    12:16 13.11.2025

  • 172 Той всъщност

    4 0 Отговор

    До коментар #145 от "Путин нападна вероломно Украйна.":

    Покровск и бездруго нямаше никакво стратегическо значение.

    12:16 13.11.2025

  • 173 А бе русофоби

    8 0 Отговор
    На всеки убит руснак на фронта, 63 украини са загубили живота си , заради интересите на Запада и Зеленки. Руснаците върнали 9000 тела, украините само 243. Заради интересите на такива като фон Лайен, загиват мнного млади хора от двете държави Украйна и Русия. Сталин е винове, че спаси германците, като не разреши Руката армия през 1945 година да избива герменци, както есесовците избиваха хора в бившия Съветки съюз. Такъв случай втори път няма да има. Западътт ще бъде рредуциран до степен да не рави повече бели. Така както са правели Римските войски.

    12:17 13.11.2025

  • 174 Вижте снимката само

    8 0 Отговор
    къси крака, голяма глава недъгаво тяло с голям торс.Няма по гнусна бабошкера.

    12:17 13.11.2025

  • 175 Павел пенев

    3 0 Отговор
    До сега съм имал добро мнение за Вигенин, но и той се оказа в лагера на Боко и Шиши. БСП няма място в тази гнусна коалиция.

    12:18 13.11.2025

  • 176 И тоа

    3 0 Отговор

    До коментар #34 от "4 вариант":

    се прехранва от четвъртия вариант и хормоналнио крем му е без пари

    12:19 13.11.2025

  • 177 Атина Палада

    4 0 Отговор

    До коментар #157 от "Я пъ тоа":

    Как от кои? От там от където и на САЩ печатат парите за земите им..Преди известно време ,когато Урсула поиска тогава 800 млрд заем ,отговориха й ,че отказват да й напечатат този заем! Тя спря да говори за него и започна да говори за спестяванията на европейците да се използвали :(
    Или си го пропуснал това или не ти е ясно.

    12:20 13.11.2025

  • 178 Хаха

    6 0 Отговор
    "Всички искаме край на войната, но постигането на траен мир зависи от това Украйна да бъде силна и независима, добави тя."

    Тая продължава да разплисква легена с глупостите си! А кво стана с нанасянето на "стратегическо поражение" на Русия!? Нали по нейни думи още през 2022 г. руснаците бяха "свършили" снаряди, ракети, личен състав и останали по лопати, кирки, с чипове от перални и "духове", вместо войници...
    И направо "гениално" сега да плащаме на губеща войната Украйна, а след това Русия щяла да "плати" на Украйна, а тя да ни "възстанови" плащанията..... И това на фона на скандалите с корупция за източените 100 млн. помощи по сметки на укро министри....
    Абе то бива, бива" солидарност" и "партньорство", ама да видим до какви "висоти" ще стигнат нашите евроатлантически послушковци и ще се вържат ли на тоталните глупости на началника си Урсула....

    12:25 13.11.2025

  • 179 Баба ти

    5 0 Отговор
    Бясната урдзурла и другите побеснели пейзсове около нея нямат мирясване. Хората не искат да подаряват милиарди на киевската наркобанда, която си ги краде вече очевадно! Каква борба води измислената от дивия запад укра да спасява юръба бе?! Що за жълтосгомнясани опашати лъжи?+?! Вие нас за аборигени ли ни смятате??! Тия обезумясяли гниди в еврейския съюз са за съд и доживотен затвор! Нито цент за укра!

    Коментиран от #187

    12:30 13.11.2025

  • 180 Инна

    4 0 Отговор

    До коментар #12 от "Фашагите":

    На 12 ноември Bloomberg публикува остър анализ на перспективите на Украйна, в който директно заявява: „На Украйна не трябва да се помага; всякакви пари ще бъдат откраднати.“

    Тази безпрецедентно остра оценка дойде на фона на нов корупционен скандал във вътрешния кръг на Володимир Зеленски.

    В статията се посочва, че кандидатурата на Киев за присъединяване към Европейския съюз е „сериозно регресирала“. Причината е системната корупция, която властите не се опитват да скрият.

    Особено показателна е характеристиката, която украинците дават на собственото си правителство, цитирана в статията. Гражданите описват правителството като „нестабилно, хаотично и нефункционално“.

    12:30 13.11.2025

  • 181 гаулайтер

    5 0 Отговор
    Четвъртата възможност е комисарките да си подадат оставките.

    12:30 13.11.2025

  • 182 Хаха

    5 0 Отговор

    До коментар #162 от "ДДДДД":

    Май забравихте какво се случи с началото на СВО!?
    Изчезна ковида още същия ден, както и безкрайната далавера на Ваксина фон дер Уайнен! Това е основната причина да мрази Путин, иначе и е през... кривите крака за незалежная и жертвите на войната!

    12:31 13.11.2025

  • 183 Така Така

    4 0 Отговор
    Тази затри ес

    12:34 13.11.2025

  • 184 стоян георгиев

    2 0 Отговор
    Колко процента взема Урсула от помощта за Украйна?

    12:36 13.11.2025

  • 185 За инф

    1 0 Отговор

    До коментар #26 от "Аоо":

    Не 10% а повече от 50% в касичката на есовците

    12:36 13.11.2025

  • 186 Сусу Манарата

    0 0 Отговор
    Това нещенце на снимката прилича ли ви на жена?

    12:36 13.11.2025

  • 187 Хехе

    1 0 Отговор

    До коментар #179 от "Баба ти":

    Дотолкова са лудниле в дивия запад, че макаронът и бабето му пищят, как Масква атакува макарония с нашествие от дървеници в леглата.

    12:38 13.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания