Урсула фон дер Лайен: Има три възможности за продължаване на финансовата подкрепа за Украйна:

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи днес пред евродепутатите в Брюксел три възможности за продължаване на финансовата подкрепа на ЕС за Украйна. Очаква се през декември Европейският съвет да обсъди отново този въпрос и да приеме решение, предаде БТА.
Според Фон дер Лайен една от възможностите е ЕС да изтегли заем от финансовите пазари, втората възможност е това да направят държавите от ЕС на основата на междуправителствено споразумение, а третата е да се използва запорираното руско имущество за предоставяне на заем на украинската страна. По нейните думи третата възможност предвижда, ако Русия изплати обезщетения на Украйна за войната, Киев да върне заема.
Работим с Белгия и останалите държави от ЕС, каза Фон дер Лайен по повод сумата по запорираното руско имущество. Както е известно, в Белгия се съхранява основната част от блокираните от ЕС средства на руската държава. Според нея предоставянето на средства на Киев с използването на тези средства е най-добрият начин Русия да разбере, че времето не е на нейна страна.
Путин мисли, че с времето Русия ще постигне целите си на бойното поле, но това са грешни сметки, каза Фон дер Лайен. Всички искаме край на войната, но постигането на траен мир зависи от това Украйна да бъде силна и независима, добави тя. Предстоящата зима ще покаже бъдещето на войната, заради неуспехите си на бойното поле (руският президент Владимир) Путин тероризира украинците в навечерието на зимата с ударите по енергийна инфраструктура. Трябва да продължим да повишаваме цената за Русия да води война, настоя председателят на ЕК.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
