Тръмп подписа за край на шътдауна! Правителството на САЩ отново има пари и може да работи ВИДЕО

Тръмп подписа за край на шътдауна! Правителството на САЩ отново има пари и може да работи ВИДЕО

13 Ноември, 2025 04:57, обновена 13 Ноември, 2025 06:39

Преди това Камарата на представителите гласува за край на бюджетната парализа в САЩ, а в понеделник законопроектът беше одобрен от горната камара на Конгреса - Сената

Тръмп подписа за край на шътдауна! Правителството на САЩ отново има пари и може да работи ВИДЕО - 1
Снимка: YouTube
БТА БТА

Американският президент Доналд Тръмп подписа закон, с който бе сложен краят на бюджетната парализа в САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Правителството ще възобнови нормалната си дейност", обяви Тръмп, преди да обнародва закона.

По-рано Камарата на представителите в Конгреса на САЩ одобри законопроекта за край на най-дългата пауза в работата на правителството, продължила 43 дни. Председателят на долната камара на американския парламент - републиканецът Майк Джонсън, предаде новия закон за обнародване на съпартиеца си Тръмп.

С 222 на 209 гласа контролираната от Републиканската партия долна камара на американския парламент гласува да се възобнови продоволствената помощ, да се заплати на стотици хиляди държавни слугители и да се съживи системата на въздухоплавателния контрол, в която бе всят хаос, посочва Ройтерс.

В понеделник законопроектът бе одобрен от горната камара на Конгреса - Сената, с 60:40 гласа, което проправи пътя към неговото приемане.


САЩ
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Луд

    8 2 Отговор
    Какъв краи,,ПАРИ НЯМА,,Не е лесно да изхранваш 55милиона търтеи,Тези които бъхтят по 18часа на ден са шокирани колко лежачи издържат,Това е началото а края не се вижда.

    Коментиран от #4

    05:18 13.11.2025

  • 3 Тези от къде взеха

    6 2 Отговор
    Пари? Или пак пуснаха печатницата и дълговете им.ставят вече 1000 трилиона долара?.То така и баба знае. Рисувам на стари вестници "пари" и с тях плащам издръжката на 800 военни бази по света.
    Тези са като Европа. Отменят истината и я заменят с желаеми фантазии... За сега им се получава...

    05:28 13.11.2025

  • 4 Абе вече и в Европа

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Луд":

    Е така. Европейците бъхтат и им отдържат половината от заплатата за търтеи от другия край на света. Кога и как ще се оправи това? Може би за това искат голяма война в Европа?

    05:31 13.11.2025

  • 5 печатницата бълва

    2 1 Отговор
    зелени хартийки

    06:03 13.11.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Въшкари

    0 2 Отговор
    с претенции…

    06:27 13.11.2025

  • 9 В превод това означава, че

    7 0 Отговор
    5 милиарда военна помощ за Украйна отива в НАТО, а оттам към Киев.

    06:30 13.11.2025

  • 10 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Ще падне пак яко загрузка на вата!

    06:34 13.11.2025

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й‼️

    3 0 Отговор
    А казаха ли от бункера кога ще пускат бензин в смехдържавата с менделеевата таблица‼️

    06:36 13.11.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор
    Скоро и галкините корморани с постоянен шътдаун.

    Липсват краварски денги.

    06:44 13.11.2025

  • 16 Ураааа

    0 0 Отговор
    Има парички, сега можем да изберем, кой да нападнем, а може и всички накуп!🤓

    06:44 13.11.2025

  • 17 Ха Ха

    2 0 Отговор
    символ-верую на Тръмп

    ако искаш да правиш нещо в моята държава - ще ми плащаш.
    ако искаш да влезеш в моя свят - ще ми плащаш.
    ако искаш да си агресор и да вземаш чуждо - ще ми плащаш.
    ако искаш да се отбраняваш - ще ми плащаш.
    ако искаш да си терорист - ще ми плащаш.
    ако искаш да си бандит - ще ми плащаш.
    ако искаш да крадеш - ще ми плащаш.
    ако искаш да образоваш - ще ми плащаш.
    ако искаш да лекуваш - ще ми плащаш.
    ако искаш да дишаш - ще ми плащаш.
    ако искаш да си жив - ще ми плащаш.
    ако не искаш да плащаш - няма да искаш.
    можеш да правиш всичко.
    но ще ми плащаш.

    06:55 13.11.2025

  • 18 Марио

    0 0 Отговор
    Ето колко лесно ставало. Подписваш нещо и моментално тръгва мед и масло да тече от чешмите.

    06:57 13.11.2025