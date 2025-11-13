Тръмп подписа за край на шътдауна! Правителството на САЩ отново има пари и може да работи ВИДЕО

Американският президент Доналд Тръмп подписа закон, с който бе сложен краят на бюджетната парализа в САЩ, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.
"Правителството ще възобнови нормалната си дейност", обяви Тръмп, преди да обнародва закона.
По-рано Камарата на представителите в Конгреса на САЩ одобри законопроекта за край на най-дългата пауза в работата на правителството, продължила 43 дни. Председателят на долната камара на американския парламент - републиканецът Майк Джонсън, предаде новия закон за обнародване на съпартиеца си Тръмп.
С 222 на 209 гласа контролираната от Републиканската партия долна камара на американския парламент гласува да се възобнови продоволствената помощ, да се заплати на стотици хиляди държавни слугители и да се съживи системата на въздухоплавателния контрол, в която бе всят хаос, посочва Ройтерс.
В понеделник законопроектът бе одобрен от горната камара на Конгреса - Сената, с 60:40 гласа, което проправи пътя към неговото приемане.
Коментиран от #4
05:18 13.11.2025
Тези са като Европа. Отменят истината и я заменят с желаеми фантазии... За сега им се получава...
05:28 13.11.2025
4 Абе вече и в Европа
До коментар #2 от "Луд":Е така. Европейците бъхтат и им отдържат половината от заплатата за търтеи от другия край на света. Кога и как ще се оправи това? Може би за това искат голяма война в Европа?
05:31 13.11.2025
06:03 13.11.2025
06:27 13.11.2025
9 В превод това означава, че
06:30 13.11.2025
06:34 13.11.2025
06:36 13.11.2025
Липсват краварски денги.
06:44 13.11.2025
06:44 13.11.2025
17 Ха Ха
ако искаш да правиш нещо в моята държава - ще ми плащаш.
ако искаш да влезеш в моя свят - ще ми плащаш.
ако искаш да си агресор и да вземаш чуждо - ще ми плащаш.
ако искаш да се отбраняваш - ще ми плащаш.
ако искаш да си терорист - ще ми плащаш.
ако искаш да си бандит - ще ми плащаш.
ако искаш да крадеш - ще ми плащаш.
ако искаш да образоваш - ще ми плащаш.
ако искаш да лекуваш - ще ми плащаш.
ако искаш да дишаш - ще ми плащаш.
ако искаш да си жив - ще ми плащаш.
ако не искаш да плащаш - няма да искаш.
можеш да правиш всичко.
но ще ми плащаш.
06:55 13.11.2025
06:57 13.11.2025