Френският парламент спря емблематичната пенсионна реформа на президента Макрон

13 Ноември, 2025 05:33, обновена 13 Ноември, 2025 05:36 784 6

255 депутати гласуваха за замразяването й, едва 146 се възпротивиха

Снимка: ЕПА/БГНЕС
Френското национално събрание гласува с широко мнозинство спирането на пенсионната реформа - емблематична в програмата на президента Еманюел Макрон, която предизвика протести и политически сътресения.

255 френски депутати гласуваха за замразяването на реформата на пенсионната система, едва 146 се възпротивиха. С това решение ще се прекъсне постепенното увеличение на възрастта на пенсиониране от 62 на 64 години - мярка, която предизвика бурни протести и чието премахване беше условието да не падне правителството на Себастиан Льокорню.

Очаквано най-много гласове дойдоха от социалистите и еколозите, президентската коалиция "Ренесанс" се въздържа, а крайнолевите и комунистите гласуваха против, тъй като искат окончателна отмяна на реформата.

Лидерът на социалистите Оливие Фор определи вота като "голяма победа", докато за консерватора Брюно Ретайо това е "капитулация".

Спирането на реформата ще струва близо 2 милиарда евро за следващите две години, докато Франция се опитва безуспешно да се бори с огромния си дефицит.

Текстът трябва да бъде разгледан от Сената, в който преобладава десницата, и чийто председател Жерар Ларше вече се изказа остро срещу спирането на реформата.


  • 1 Кога ще ни стигнат франсетата

    8 0 Отговор
    2 милиарда това да не е някакъв майтап ? Бойко за една година загробва държавата с 20 милиарда.

    05:42 13.11.2025

  • 2 Пенсии

    4 0 Отговор
    Скоро няма да има никъде по света тази система се изчерпва идва война и разруха

    05:45 13.11.2025

  • 3 дедо брижит

    2 0 Отговор
    на баба наполеончето то

    06:02 13.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Никой вече не

    2 0 Отговор
    €вава Макарона б@бо€б

    06:06 13.11.2025

  • 6 Добре де, а кои

    2 0 Отговор
    решения на френския парламент през годините са довели до огромния дефицит на Франция?От кога започва да се натрупва този дефицит и за какво е употребен?

    06:11 13.11.2025

