Русия тази нощ е свалила 75 украински дрона

Руските сили за противовъздушна отбрана свалиха 75 украински дрона над региони на Русия, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.
"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 75 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 49 - над територията на Волгоградска област, (. . .), 6 - над територията на Воронежка област, 4 - над територията на Ростовска област, 3 - над територията на Белгородска област, 2 - над територията на Орловска област, по един - над териториите на Московска, Курска, Липецка и Тамбовска област", се казва в изявление на руското министерството.
В изявлението се съобщава още, че седем дрона са били свалени над украинския Кримски полуостров, който Русия анексира през 2014 г.
1 Pyccкий Карлик
09:39 06.11.2025
3 Георгиев
Коментиран от #7, #9
09:44 06.11.2025
4 И да триете и да не триете
09:45 06.11.2025
5 Т.КОЛЕВ
09:45 06.11.2025
6 Pyccкий Карлик
Коментиран от #16
09:49 06.11.2025
7 Иванов
До коментар #3 от "Георгиев":Знаеш, ли колко си глупав? М?
Коментиран от #8, #25
09:53 06.11.2025
8 Иван
До коментар #7 от "Иванов":По-малко от теб.
Коментиран от #11, #13
09:55 06.11.2025
9 Въй кухият!
До коментар #3 от "Георгиев":Защо тога украинците ги бият така както циганин не си бие кучето?
Коментиран от #10
09:55 06.11.2025
10 така е
До коментар #9 от "Въй кухият!":русите страшен бой удариха на руските ц...ни - укрите.
Коментиран от #12
09:57 06.11.2025
11 Копеи не философствай!
До коментар #8 от "Иван":Марш да пълниш снаряди и барут за братята украинци! МАРШ!
09:57 06.11.2025
12 Йосиф Кобзон
До коментар #10 от "така е":така е.
Коментиран от #14
09:58 06.11.2025
13 Копейкотрошач
До коментар #8 от "Иван":Колко ще издържи вратлето ти?
Коментиран от #15
09:59 06.11.2025
14 Бандера
До коментар #12 от "Йосиф Кобзон":Така е.
09:59 06.11.2025
15 К.ротрошач
До коментар #13 от "Копейкотрошач":Повече от твоето.
10:00 06.11.2025
16 Грешка!
До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":До Украйна с еднопосочен билет за Кобзон.
10:00 06.11.2025
17 Иван
10:02 06.11.2025
18 Фламинго
В Северна Осетия местните власти обявиха въздушна тревога, за заплаха от дронове. Летищата във Владикавказ и Грозни са затворени, добави Руската федерална агенция за въздушен транспорт. По-рано в Русия бяха затворени летища в Самара, Краснодар, Пенза, Уляновск, Ярославъл, Иваново и Саратов,
Коментиран от #20, #26
10:04 06.11.2025
19 Нищо не пишат за контранаступите
68 бригада Егейска се предаде.Войницште разказват че се крият в избити и ат 7 дни нямат ядене ,вода,медикаменти и пр.
10:05 06.11.2025
22 ЛУКойл
10:10 06.11.2025
23 Знамето на Украйна се развява
Язък за целия патос и възторг на рубладжиите!
10:15 06.11.2025
24 Покровск, Мирноград
Операцията, в която участие за взели 210-ти и 1-ви щурмови батальони, се проведе на етапи, включително разчистване на сградата от руски войници, които са били установили позиции там.
Генералният щаб на Украйна вече потвърди, че са изпратени подкрепления за стабилизиране на фронта около Покровск и Мирноград и осигуряване на жизненоважна логистика. В спасяването на града участие вземат и спецчастите на ГУР - Главното разузнавателно управление на Украйна. Има информация от управлението, че те са разчистили позиции и осигурили логистични коридори за доставка на боеприпаси, оборудване и минаване на подкрепления за Покровск и Мирноград.
10:19 06.11.2025
25 А ти сигурно
До коментар #7 от "Иванов":се мислиш за умен, като обиждаш автора вместо да коментираш темата.
10:48 06.11.2025
26 си дзън
До коментар #18 от "Фламинго":Плюс склад за Шахеди в Донецк и две петролни депа в Крим и 500кВ подстанция до Масква.
Бая са нацвъкали русията фламингата тази нощ.
10:50 06.11.2025
27 Пресни новини
10:55 06.11.2025
28 Объркана блатушка в депресия!
Жената вика- няма да меся пити повече и да вися на Дунав мост!
10:57 06.11.2025