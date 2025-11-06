Новини
Свят »
Русия »
Русия тази нощ е свалила 75 украински дрона
  Тема: Украйна

Русия тази нощ е свалила 75 украински дрона

6 Ноември, 2025 09:35 627 28

  • украйна-
  • русия-
  • дронове

В изявлението се съобщава още, че седем дрона са били свалени над Кримския полуостров

Русия тази нощ е свалила 75 украински дрона - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските сили за противовъздушна отбрана свалиха 75 украински дрона над региони на Русия, заяви руското министерство на отбраната, цитирано от ТАСС, предаде БТА.

"Тази нощ дежурните средства за противовъздушна отбрана прехванаха и унищожиха 75 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип: 49 - над територията на Волгоградска област, (. . .), 6 - над територията на Воронежка област, 4 - над територията на Ростовска област, 3 - над територията на Белгородска област, 2 - над територията на Орловска област, по един - над териториите на Московска, Курска, Липецка и Тамбовска област", се казва в изявление на руското министерството.

Още новини от Украйна

В изявлението се съобщава още, че седем дрона са били свалени над украинския Кримски полуостров, който Русия анексира през 2014 г.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Pyccкий Карлик

    7 14 Отговор
    Връз нефтена база Волгоград сякаш са рухнали отломки от имперския разрушител на Дарт Вейдър 😁👍

    09:39 06.11.2025

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Георгиев

    15 5 Отговор
    Русия нищо не е анексирала. Имало е референдуми в присъединените области, които искат да се върнат, където им е мястото

    Коментиран от #7, #9

    09:44 06.11.2025

  • 4 И да триете и да не триете

    12 5 Отговор
    Това е истината дори и да ви боли. Пошляпват ви с лопатките по розовите дупенца и на вас даже ви е гот.

    09:45 06.11.2025

  • 5 Т.КОЛЕВ

    6 3 Отговор
    Руснаците и Украинците взаймно се избиват.

    09:45 06.11.2025

  • 6 Pyccкий Карлик

    8 11 Отговор
    Толстой пишет нов роман - До Украйна и назад 😄👍

    Коментиран от #16

    09:49 06.11.2025

  • 7 Иванов

    4 10 Отговор

    До коментар #3 от "Георгиев":

    Знаеш, ли колко си глупав? М?

    Коментиран от #8, #25

    09:53 06.11.2025

  • 8 Иван

    10 4 Отговор

    До коментар #7 от "Иванов":

    По-малко от теб.

    Коментиран от #11, #13

    09:55 06.11.2025

  • 9 Въй кухият!

    5 9 Отговор

    До коментар #3 от "Георгиев":

    Защо тога украинците ги бият така както циганин не си бие кучето?

    Коментиран от #10

    09:55 06.11.2025

  • 10 така е

    10 5 Отговор

    До коментар #9 от "Въй кухият!":

    русите страшен бой удариха на руските ц...ни - укрите.

    Коментиран от #12

    09:57 06.11.2025

  • 11 Копеи не философствай!

    5 11 Отговор

    До коментар #8 от "Иван":

    Марш да пълниш снаряди и барут за братята украинци! МАРШ!

    09:57 06.11.2025

  • 12 Йосиф Кобзон

    4 8 Отговор

    До коментар #10 от "така е":

    така е.

    Коментиран от #14

    09:58 06.11.2025

  • 13 Копейкотрошач

    3 9 Отговор

    До коментар #8 от "Иван":

    Колко ще издържи вратлето ти?

    Коментиран от #15

    09:59 06.11.2025

  • 14 Бандера

    7 3 Отговор

    До коментар #12 от "Йосиф Кобзон":

    Така е.

    09:59 06.11.2025

  • 15 К.ротрошач

    9 3 Отговор

    До коментар #13 от "Копейкотрошач":

    Повече от твоето.

    10:00 06.11.2025

  • 16 Грешка!

    5 9 Отговор

    До коментар #6 от "Pyccкий Карлик":

    До Украйна с еднопосочен билет за Кобзон.

    10:00 06.11.2025

  • 17 Иван

    7 2 Отговор
    Хергещелд ин Дойчланд.

    10:02 06.11.2025

  • 18 Фламинго

    4 9 Отговор
    Въздушна атака стана факт във Волгореченск, област Кострома. Там е атакувана Костромската електроцентрала, която е с мощност 3600-3720 мегавата според различни данни. Единият ѝ блок е от 1200 мегавата, което представлява най-голямата единична газова мощност в света. Видеокадри показват взривове и пожари, има спекулации, че са използвани ракети "Фламинго". В сутрешната си сводка руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" също пише, че централата гори и я сочи като третата най-голяма електроцентрала в Русия изобщо, не само газова.

    В Северна Осетия местните власти обявиха въздушна тревога, за заплаха от дронове. Летищата във Владикавказ и Грозни са затворени, добави Руската федерална агенция за въздушен транспорт. По-рано в Русия бяха затворени летища в Самара, Краснодар, Пенза, Уляновск, Ярославъл, Иваново и Саратов,

    Коментиран от #20, #26

    10:04 06.11.2025

  • 19 Нищо не пишат за контранаступите

    10 3 Отговор
    в Купянск
    68 бригада Егейска се предаде.Войницште разказват че се крият в избити и ат 7 дни нямат ядене ,вода,медикаменти и пр.

    10:05 06.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 ЛУКойл

    6 8 Отговор
    Не му върви на ЛУКойл в Русия- поредната рафинерия във Волгоград гори, както се вижда на видеото от международния обмен. Местният губернатор, естествено, нищо не казва, само че паднали отломки!

    10:10 06.11.2025

  • 23 Знамето на Украйна се развява

    3 5 Отговор
    над общината в Покровск!

    Язък за целия патос и възторг на рубладжиите!

    10:15 06.11.2025

  • 24 Покровск, Мирноград

    4 4 Отговор
    Украински десантчици от 425-ти щурмови полк "Скала" успяха да върнат украинското знаме и да го сложат отново на сградата на Общинския съвет в Покровск. Градът е арена на жестоки боеве с руснаците и постоянно идват противоречиви новини кой успява да вземе предимство.

    Операцията, в която участие за взели 210-ти и 1-ви щурмови батальони, се проведе на етапи, включително разчистване на сградата от руски войници, които са били установили позиции там.

    Генералният щаб на Украйна вече потвърди, че са изпратени подкрепления за стабилизиране на фронта около Покровск и Мирноград и осигуряване на жизненоважна логистика. В спасяването на града участие вземат и спецчастите на ГУР - Главното разузнавателно управление на Украйна. Има информация от управлението, че те са разчистили позиции и осигурили логистични коридори за доставка на боеприпаси, оборудване и минаване на подкрепления за Покровск и Мирноград.

    10:19 06.11.2025

  • 25 А ти сигурно

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "Иванов":

    се мислиш за умен, като обиждаш автора вместо да коментираш темата.

    10:48 06.11.2025

  • 26 си дзън

    4 1 Отговор

    До коментар #18 от "Фламинго":

    Плюс склад за Шахеди в Донецк и две петролни депа в Крим и 500кВ подстанция до Масква.
    Бая са нацвъкали русията фламингата тази нощ.

    10:50 06.11.2025

  • 27 Пресни новини

    3 0 Отговор
    Брутално изтребване на рашистите в Покровск .

    10:55 06.11.2025

  • 28 Объркана блатушка в депресия!

    2 0 Отговор
    Ся последно Покровск и Купянск превзехме ли ги днес или пак ще останат за утре?!

    Жената вика- няма да меся пити повече и да вися на Дунав мост!

    10:57 06.11.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания