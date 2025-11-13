Новини
Украйна прехваща все по-малко руски дронове
  Тема: Украйна

13 Ноември, 2025 08:47 519 8

Русия все повече фокусира атаките си върху критичната инфраструктура в Украйна

Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Намалял е процентът на успешно прехванати руски дронове и ракети от страна на украинските сили, предаде ABC News, позовавайки се на данни на украинските военновъздушни сили.

От 5312 дрона от всякакъв тип, изстреляни в Украйна през миналия месец, украинските защитници са свалили малко под 80%. Процентът на прехващане на дронове през октомври е най-ниският до момента за 2025 г. Процентът е бил над 90% в началото на тази година и около 85% през август и септември.

Русия все повече успява да заобикаля украинската противовъздушна отбрана и сериозно да уврежда критичната инфраструктура.

Причините за намаляването на процента на прехващане са неясни. Според доклада експертите предполагат няколко причини: Русия е увеличила значително броя на атаките си, докато Украйна все повече изчерпва боеприпасите си.

От друга страна, времето също може да играе роля, тъй като лошата видимост затруднява работата на мобилните средства за противовъздушна отбрана. Освен това много украински подразделения за противовъздушна отбрана са разположени на фронта, което отслабва отбраната във вътрешността на страната.

Русия все повече фокусира атаките си върху критичната инфраструктура в Украйна. Енергийните съоръжения, по-специално, се превръщат в основни цели за Москва. С настъпването на зимата положението на цивилното население се влошава.

Защитата от руски атаки става все по-скъпа за Украйна. Според ABC, една ракета-прехващач за съвременни системи като американската Patriot струва до четири милиона долара. Руските дронове, от друга страна, са значително по-евтини, струвайки между 10 000 и 20 000 долара.

За да спести разходи, Украйна инвестира все повече в електронна война и собствени технологии за дронове. Русия обаче също непрекъснато подобрява своите атаки, например чрез използването на дронове с технология за защита от заглушаване и реактивно задвижване.

Руските атаки отнемат все повече жертви сред цивилното население. Според ABC, най-малко 214 души са загинали при руски атаки през септември, а почти 1000 са били ранени. За сравнение, през август е имало 58 смъртни случая. Експерти казват, че регионите извън Киев са слабо защитени и следователно по-силно засегнати.


Украйна
Оценка 4 от 1 гласа.
Оценка 4 от 1 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    3 0 Отговор
    забытому Алексею Ефимовичу Едрихин (Вандаму), писавшему 100 лет назад:

    Хуже войны с англосаксом может быть только дружба с ним

    08:48 13.11.2025

  • 2 Пич

    2 0 Отговор
    Да , ама па лично Зелю прехвана егати и дрона - квадратен , с червена глава !!! Само остава да видим как ще се задави !!!

    08:50 13.11.2025

  • 3 как са успяли тея евреи

    2 0 Отговор
    да оглупят милиони нещастници и да ги фашизират толкова много ???

    08:52 13.11.2025

  • 4 СЛОНА

    2 0 Отговор
    ОГЪН ДО ПОСЛЕДНИЯ ЖИВ УКРАИНЕЦ!!!
    БРАВО БРАТУШКИ!!!

    08:53 13.11.2025

  • 5 Хайде

    0 0 Отговор
    Въй, ко стана.?Като слушат краварите и овчари така ще е

    08:53 13.11.2025

  • 6 Пенчо

    0 0 Отговор
    Марче, не пиши такива неща, че ще те уволнят!

    08:54 13.11.2025

  • 7 АМАH OT ИДИOTИ

    0 0 Отговор
    УКРАЙНА НЯМА ДА МОЖЕ ДА ПРИХВАЩА НИЩО. ОТСЕГА НАТАТЪК. ДА СЕ ХВАЩА ЗА ПAЛЦИTE
    😝😆🤣

    08:54 13.11.2025

  • 8 Хм...

    0 0 Отговор
    За всички нормални хора мача беше ясен още от началото.
    Сега остава най забавното- да видим как родните евроатлантически розАви понита ще се справят с когнитивния дисонанс.

    08:57 13.11.2025

