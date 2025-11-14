Новини
Руските сили предприеха масирана атака срещу Киев
Руските сили предприеха масирана атака срещу Киев

14 Ноември, 2025 07:19

Украинските военновъздушните сили съобщиха, че руски ракети са били насочени срещу Киев и още няколко области

Руските сили предприеха масирана атака срещу Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руските сили предприеха в ранните часове днес масирана атака срещу Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс. В града се чува грохот от работата на противовъздушна отбрана, съобщава се и за поредица експлозии, предаде БТА.

Кличко каза, че падащи отломки са поразили пететажна жилищна сграда в Днепровски район, на източната страна на река Днепър. Пожар е пламнал и в жилище на висок етаж в Подолски район, на другия бряг на реката. В Днепровски район има двама пострадали. Единият от тях е закаран в болница, уведоми Кличко в "Телеграм", цитиран от Укринформ.

Отломки са паднали на територията на училище в Дарницки район, допълни той. Кметът е поискал екипи за спешна помощ да бъдат изпратени в няколко района на града.

Украинските военновъздушните сили съобщиха, че руски ракети са били насочени срещу Киев и още няколко области.

Един човек загина, а 24 бяха ранени в резултат на руската атака през изминалата нощ срещу украинската столица Киев, съобщи в "Телеграм" Държавната служба за извънредни ситуации, цитирана от Укринформ. Сред пострадалите има и дете.

Масираната атака е причинила щети и разрушения в осем от десетте столични района, допълва агенцията. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че при нападението са повредени участъци от отоплителната мрежа в столицата.


