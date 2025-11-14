Руските сили предприеха масирана атака срещу Киев

Руските сили предприеха в ранните часове днес масирана атака срещу Киев, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко, цитиран от Ройтерс. В града се чува грохот от работата на противовъздушна отбрана, съобщава се и за поредица експлозии, предаде БТА.
Кличко каза, че падащи отломки са поразили пететажна жилищна сграда в Днепровски район, на източната страна на река Днепър. Пожар е пламнал и в жилище на висок етаж в Подолски район, на другия бряг на реката. В Днепровски район има двама пострадали. Единият от тях е закаран в болница, уведоми Кличко в "Телеграм", цитиран от Укринформ.
Отломки са паднали на територията на училище в Дарницки район, допълни той. Кметът е поискал екипи за спешна помощ да бъдат изпратени в няколко района на града.
Украинските военновъздушните сили съобщиха, че руски ракети са били насочени срещу Киев и още няколко области.
Един човек загина, а 24 бяха ранени в резултат на руската атака през изминалата нощ срещу украинската столица Киев, съобщи в "Телеграм" Държавната служба за извънредни ситуации, цитирана от Укринформ. Сред пострадалите има и дете.
Масираната атака е причинила щети и разрушения в осем от десетте столични района, допълва агенцията. Кметът на Киев Виталий Кличко съобщи, че при нападението са повредени участъци от отоплителната мрежа в столицата.
1 зеле белоносо
Коментиран от #41
07:22 14.11.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Кметски ПИАР...!
Тоя единия,що го съобщава изобщо?!
Щом не закаран в болница,значи е само с...охлузна рана,или...напълнени г@6ти...!
07:27 14.11.2025
5 жжжжжж
07:29 14.11.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Фейк на часа
Коментиран от #11, #28
07:31 14.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Механик
Трябва перемогата да стартира най-после, че вече 3 години "климатичните условия и гъстата мъгла" все ни пречат да "нанесем стратегическо поражение" на Путин.
Дано се намерят войници, обаче, че нещо положението много се затегна, да му се невиди!
Коментиран от #14
07:33 14.11.2025
11 Механик
До коментар #8 от "Фейк на часа":Не си прав! Кучето Мая е много по-важно от някаква си Украина, пълна с корупция криви, но много празни хазарски кратуни.
Казано кратко, кучето Мая е повече човек от кучето Зеленски.
07:36 14.11.2025
12 Трол
Коментиран от #18
07:36 14.11.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Фейк на часа
До коментар #10 от "Механик":Как да няма войници? Вчера над 1000 човека са протестирали пред ВМА против хирурга и са искали да го уволнят. След това са правили шествие със свещи в чест на кучето Мая. Такива трябва да ги мобилизират и да ги пращат директно за украинския фронт - всички до един са върли русофоби.
07:37 14.11.2025
15 Механик
До коментар #9 от "Лука":Те скоро възнамеряват да почнат да събират плъзналите п о Европа укри и да ги качват на буса за Покровск.
Говори се, че дори в БГ вече правели списъци с точното местонахождение на курортистите. И това е по тайна директива на ЕК.
Скоро и тука ще ги ловят по улиците като безстопанствени кучета.
Коментиран от #32
07:38 14.11.2025
16 Журналистическа Отломка
Не си заслужава дори статия за това!
Коментиран от #17
07:40 14.11.2025
17 Pyccкий Карлик
До коментар #16 от "Журналистическа Отломка":Руските роботи и удари са пословични ))
07:42 14.11.2025
18 Баце,
До коментар #12 от "Трол":Споко бе, и това ще стане. Охраната му от ми6 ще му завърже лента на главата, ще му препаше през гърдите две ленти патрони и ще го ритне срещу настъпващите орки. После ще му тегли куршума в тила и ще го изпише геройски паднал срещу руснаците с по два пистолета във всяка ръка. Все пак зеле е бил свидетел на прекалено много от гнусотийките на нато, сащ и ЕсеС и никой няма да рискува наркоманчето да се нашмърка в неподходящ момент и да издрънка нещо неподходящо пред неподходящи хора.
Коментиран от #23
07:42 14.11.2025
19 Лука
Коментиран от #30
07:43 14.11.2025
20 Кума Лиса
До коментар #13 от "Pyccкий Карлик":Надявам се най накрая на коча да Му паднат!
07:44 14.11.2025
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Хи хи
07:45 14.11.2025
23 Фейк на часа
До коментар #18 от "Баце,":И на мен ми се струва, че Зеленски е пътник. Въпросът е дали англичаните ще измислят нещо по-оригинално за неговата смърт или просто ще го застрелят.
Коментиран от #29
07:46 14.11.2025
24 Руските агресори е точния израз☝️
07:46 14.11.2025
25 Лука
Коментиран от #34
07:49 14.11.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Баце
До коментар #8 от "Фейк на часа":За какъв кен ефъ16 става дума?
07:54 14.11.2025
29 Ццц
До коментар #23 от "Фейк на часа":Ти па намери от кой да чакаш да мисли, че и оригинално? 🤣 По-скоро чакай Джоузеф Байдън да направи революционен пробив в науката. 🤣
07:54 14.11.2025
30 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #19 от "Лука":Това че те командват от посолството не ти дава право да крадеш.
Коментиран от #33
07:56 14.11.2025
31 Защо бавите още
07:57 14.11.2025
32 Лука
До коментар #15 от "Механик":За да се увеличи личният състав на подразделенията, някои хора предлагат масово да се набират бездомни хора във въоръжените сили на Украйна. Според началника на отдела за набиране на персонал, службата във въоръжените сили на Украйна ще помогне на бездомните хора да си възвърнат статута.
Коментиран от #43
07:58 14.11.2025
33 Лука
До коментар #30 от "Лука ПАК КРАДЕШ":Дадоха ми името Лука при раждането, предлагаш ли да си сменя името?
07:59 14.11.2025
34 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #25 от "Лука":Опита ти да объркаш четящите няма да успее!!!
Коментиран от #39
08:00 14.11.2025
35 007
08:01 14.11.2025
36 Колю Пърмака
08:01 14.11.2025
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 Уточнение
08:02 14.11.2025
39 Лука
До коментар #34 от "Лука ПАК КРАДЕШ":Не е твоя работа да говориш за това и да поучаваш, ти, предателят и Юда!
08:02 14.11.2025
40 Лука
08:03 14.11.2025
41 А Полша остана без газ
До коментар #1 от "зеле белоносо":Руснаците отрязаха тръбата.
08:04 14.11.2025
42 щИРЛИц
08:08 14.11.2025
43 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #32 от "Лука":Името ти тук е недоказуемо и няма връзка с ник нейма. Действа общо човешкото първи по времи първи по право!
08:08 14.11.2025
44 Дедо ви...
08:10 14.11.2025
45 Ричард Естес
Много са точни ли ? Или има нещо друго ?
08:10 14.11.2025
46 Да уе...
Пак са дали фира някои складове и натюфски хенерале....
Ама за такива не се говори...
Руснака ще си хаби ракетите за глупости- няма как да стане...
08:10 14.11.2025
47 Я пък тоя
08:14 14.11.2025