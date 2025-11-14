Новини
Свят »
Украйна »
„Това беше отвратителна атака“: Зеленски коментира масираните руски удари по Киев
  Тема: Украйна

„Това беше отвратителна атака“: Зеленски коментира масираните руски удари по Киев

14 Ноември, 2025 12:11 1 899 95

  • украйна-
  • русия-
  • киев-
  • володимир зеленски

Зеленски посочва, че руснаците са използвали при атаката около 430 дрона и 18 ракети, включително балистични ракети

„Това беше отвратителна атака“: Зеленски коментира масираните руски удари по Киев - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза, че броят на убитите при снощната атака срещу Киев е достигнал четирима души, а ранените са десетки, включително деца и бременна жена, предаде Укринформ, като се позова на публикация на президента в „Телеграм“, предаде БТА.

„Спешните ни служби работят от снощи на местата на руските удари. Това беше отвратителна атака. Към момента имаме информация за десетки ранени, включително деца и бременна жена. За съжаление четирима души са убити. Поднасям съболезнования на техните семейства и близки“, пише в публикацията.

Зеленски също така посочва, че руснаците са използвали при атаката около 430 дрона и 18 ракети, включително балистични и аеробалистични ракети.

Според украинския президент основната цел на ударите е бил Киев, но врагът е нанесъл удари и в Киевска област, Харковска област и Одеска област. По предварителни данни руснаците са използвали ракета „Циркон“ в Сумска област тази сутрин.

„Министърът на вътрешните работи Игор Клименко вече ме информира за напредъка на спасителните операции на място. Благодаря на всички, които помагат на нашия народ. Командирът на военновъздушните сили Анатолий Кривоножко също ме информира за резултатите от операциите за противовъздушна отбрана. Благодаря на нашите войници за отличната им работа“, каза още Зеленски.

Той подчерта, че става въпрос за умишлена атака, целяща да бъдат нанесени възможно най-големи щети на хората и на цивилната инфраструктура. По думите му посолството на Азербайджан в украинската столица също е било повредено от отломки от ракета „Искандер“.

„Украйна отговаря на тези удари със сили с голям обсег и светът трябва да спре тези атаки срещу живота със санкции. Русия все още може да продава петрол и да създава схемите си. Всичко това трябва да бъде спряно“, настоя Зеленски.

Началникът на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко каза, че при снощната атака са били ранени 27 души, включително две деца. Петнадесет души са били хоспитализирани.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хубу

    77 5 Отговор
    Зельо, де си виждал хубава атака?

    Коментиран от #23

    12:14 14.11.2025

  • 2 Дедо ви...

    79 6 Отговор
    Отвратителна я, Киев нема ток, вода парно сигурно и бело нема

    Коментиран от #11, #15, #37

    12:15 14.11.2025

  • 3 Ами

    8 62 Отговор
    Изстреляй няколко фламингота към Масква да усетят жегата

    Коментиран от #12, #36

    12:15 14.11.2025

  • 4 Тц тц тц тц

    60 5 Отговор
    Другия път по така хуманна атака без дронове и ракети😂😂😂

    12:16 14.11.2025

  • 5 Мдааа

    71 5 Отговор
    В ударената детска градина е имало само малки натовчета с автоматчета, които са си играели в пясъка.

    12:16 14.11.2025

  • 6 Някой

    67 4 Отговор
    Нека изкоментира и еврейските удари по Газа. Нека изкоментира и ударите на САЩ срещу туристически платноходки около Южна Америка.... При последните дори има повече жертви, отколкото в бивша Украйна.

    12:16 14.11.2025

  • 7 Зелю от златния кенеф

    61 4 Отговор
    "Путин ме бие, дайте пачки!"

    12:16 14.11.2025

  • 8 Баце ЕООД

    50 3 Отговор
    Не могъл да си фокусира линийката "милия" наркоман...

    12:16 14.11.2025

  • 9 Още и още

    52 4 Отговор
    Много си е добра атаката щом Зеля риве.

    12:17 14.11.2025

  • 10 Баце ЕООД

    46 4 Отговор
    То Киев няма никакво стратегическо значение всъщност..

    12:17 14.11.2025

  • 11 Не се

    5 49 Отговор

    До коментар #2 от "Дедо ви...":

    Радвай на хорското нещастие ,кървавите рубли няма да ти донесът щастие

    Коментиран от #20

    12:17 14.11.2025

  • 12 Някой

    46 3 Отговор

    До коментар #3 от "Ами":

    Не разбра ли, че фламинготата са медийна изява. Такива ракети, направени с двигатели, намерени на сметищата, няма. Те са само на картинка. Могат да си направят пощенска марка с тези ракети.

    12:18 14.11.2025

  • 13 Ахах

    25 2 Отговор
    Представям си го, със фунийката.. "Това вибрира твърде много, не хуманно е за употреба по този начин"

    12:18 14.11.2025

  • 14 Хахахаха

    4 34 Отговор
    Рашите да очакват отговора тази вечер!

    12:18 14.11.2025

  • 15 Хахахаха

    3 34 Отговор

    До коментар #2 от "Дедо ви...":

    Масква ще последва Киев!

    12:18 14.11.2025

  • 16 Хахаха

    28 4 Отговор
    Зелю чака гуш,гуш от Вова:)))

    12:19 14.11.2025

  • 17 Роки

    7 7 Отговор
    Отвратен съм...😂😂😂

    12:19 14.11.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Ха ха ха ха

    39 3 Отговор
    Не така грубо и отвратително Вова, не така. Клоуна се разсърди вече и ще ти се обиди.

    12:20 14.11.2025

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Точна статия

    2 31 Отговор
    Планина от трупове: Руски военни блогъри беснеят заради унищожена руска група войници в Покровск (ВИДЕО)

    14 ноември 2025, 08:56

    Снимка: руско военно министерство/Телеграм￼

    Видеокадри, показващи как руски войници тръгват да влизат на щурм в Покровск с мотоциклети, са довели до по-лесното им откриване и пълно унищожение. Това коментират руски Z-канали, като летят обвинения, че именно защото един от тези канали публикува видеото, украинците са получили незаменима помощ и са ликвидирали руската щурмова група.
    "Планина от товар "Груз-200" и изгоряла техника" - така говори руският Z-канал в Телеграм "Разведос" (Razvedos), който е на руския пропагандист Александър Арутюнов. "Товар Груз- 200" е диалект за убити войници, "товар Груз- 300" е диалект за ранени.

    "Заради онзи идиот, който засне това и го публикува онлайн, днес има планина " Груз-200" и изгоряла техника в този район... В днешно време е "войната с дронове", нали?! Артилерията беше премахната – това ли завещаха популярните блогъри? Ракетните системи за залпов огън (РСЗО) – в музея! Минохвъргачки – в дерето! Но поне всички разбраха шума", възмути се бившият войник от специалните части Артюнов.

    Коментиран от #48, #50, #59

    12:21 14.11.2025

  • 22 Стига е врякал тоя

    37 3 Отговор
    1 убит. Киев е празен. На 42 жилища едва 1 е обитаемо

    12:21 14.11.2025

  • 23 Видьо Видев

    5 47 Отговор

    До коментар #1 от "Хубу":

    И какво друго да се очаква от психопата Путин и от варварите руснаци?

    Коментиран от #51, #56

    12:22 14.11.2025

  • 24 Така е зелен

    5 23 Отговор
    Но ти после като ответен удар изгори руския Новоросийск -

    Киев гори, Новоросийск - също. 216 украински дрона, но руска ПВО изглежда порази най-голямото черноморско руско пристанище (ВИДЕО)
    14 ноември 2025

    12:23 14.11.2025

  • 25 Умишлена атака?

    28 2 Отговор
    Аааа не, така ти се струва. Все пак вие побеждавате, взехте Крим, скоро и Москва. Или нещо греша?

    12:23 14.11.2025

  • 26 Важното е да им благодари за

    27 1 Отговор
    ... отличната им работа“ Идеално са се скрили в канализацията на Киев

    12:23 14.11.2025

  • 27 Ролан

    24 1 Отговор
    Да очаква и "Хубава атака" скоро)))

    12:23 14.11.2025

  • 28 При такава атака

    29 2 Отговор
    4 души убити.
    Тоя ненормален надрусан наркоман, да не си отваря пастта вонлива, а да се гръме!
    Изтреби нарора си.
    ЗенеЧУК, пребираай си говедвта, че ще ти изпратим с товар 200. Писна ни от тия нагледци!

    12:24 14.11.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Рублевка

    31 0 Отговор
    Когато обстрелвате Донбас е гуд, а когато ви отвърнат е отвратително.

    12:24 14.11.2025

  • 33 Лятна ушанка

    24 1 Отговор
    Зеленко:
    „Това беше отвратителна атака“

    Ами като не ти харесва, направи ти по-хубава, бе!

    12:25 14.11.2025

  • 34 Еми браво

    26 1 Отговор
    Да си избереш клоун за президент трябва да очакваш клоунада.

    12:25 14.11.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Брендо

    22 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дедо ви...":

    Аз за белото съм се погрижил...!

    12:26 14.11.2025

  • 38 Киев трябва да бъде сринат

    22 3 Отговор
    Писна ни от тоя добряк Путин

    Коментиран от #47

    12:26 14.11.2025

  • 39 Ко речи?

    23 2 Отговор
    Лошите руснаци колко отвратителни атаки правят….ужас, как да не се посмееш ха ха ха

    12:27 14.11.2025

  • 40 не може да бъде

    24 1 Отговор
    О май досега изобщо не съм съм осъзнавал какви могат да бъдат атаките с ракети бомби дронове снаряди и т.н. ..значи вече знам - руските атаки са отвратителни а тези ....украински израелски американски и т.н. -това е друго...красиви блестящи хуманни прогресивни носещи радост и щастие ,а !?Еврика!??

    12:27 14.11.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Ивка Бейби

    19 0 Отговор
    Дубре

    12:27 14.11.2025

  • 43 Баце ЕООД

    5 0 Отговор

    До коментар #35 от "Лудият от портиерната":

    Не всичките а "още повече" дронове

    12:28 14.11.2025

  • 44 Досегашните атаки

    21 0 Отговор
    Бяха перфектни
    Обаче тази е отвратителна

    12:30 14.11.2025

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 цъ цъ цъ

    21 0 Отговор
    мм да и няколко ядрени нали - смърдите якоооо смешници жалки. А истината е че тези напудрени ...............сами си бомбят народа, само и само Русия да е виновна - нали.

    12:30 14.11.2025

  • 47 Аххх, не може

    12 0 Отговор

    До коментар #38 от "Киев трябва да бъде сринат":

    Там половината население са руснаци, а атомът коси наред. Но може да се използва ограничено атом за пълното разрушение на мостове, жп тунели и гари, промишлени предприятия, правителствени сгради, военни обекти. Сутрин обед и вечер по 50 килотона.

    Коментиран от #55

    12:31 14.11.2025

  • 48 Само

    15 1 Отговор

    До коментар #21 от "Точна статия":

    Където планината е от малоумнци, и е на паветата!

    12:31 14.11.2025

  • 49 В цели квартали на Киев хора няма

    21 1 Отговор
    Впрочем от година поне вноса на бензин в УКРАЙНА от Румъния е спрян за да се предотвратяло видиш ли вътрешното разселване. Сега в Радара има предложение да бъде възстановено но пак няма да го гласуват. ХОРАТА СА В КАПАН ОТ КОЙТО НЯМА ИЗМЪКВАНЕ а Европа гледа и си наляга парцалите. Е целият Киев има едва 3 работещи бензиностанции с лимит и само плащане по карта

    12:31 14.11.2025

  • 50 Редовния Гуру

    16 1 Отговор

    До коментар #21 от "Точна статия":

    Ами радвай се щом е така а не се усмърдявай повече.

    12:32 14.11.2025

  • 51 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #23 от "Видьо Видев":

    Ти специално от руснаците опакваш гангбамг!

    12:32 14.11.2025

  • 52 Я пък тоя

    20 0 Отговор
    Отвратителна била, я кажи Зеленски има ли вийна която да не е отвратителна?
    Твоите атаки какви са, а пиле шарено?

    12:32 14.11.2025

  • 53 БОЛШЕВИК

    21 0 Отговор
    Тепърва почват тежките удари за Киев и Лвов, идва Армагедон а за наркозависимият диктатор!

    12:33 14.11.2025

  • 54 Ъъъъъъъъ

    23 0 Отговор
    Марко Рубио след срещата на Г-7 в Канада:

    а) няма смисъл да се изпраща каквото и да било на Украйна, защото руснаците така или иначе ще унищожат максимум "до седмица“
    б) руснаците спечелиха
    в) конфискацията на замразени руски активи е свързана с риск от непредвидени последици за световната финансова система и Вашингтон няма да се намесва в дискусиите по този въпрос, които се водят в Европейския съюз
    г) Вашингтон е изчерпал инструментите за оказване на натиск върху Русия
    г) среща между президентите на Съединените щати и Русия остава на дневен ред.

    Отделно от това, Съединените щати наложиха санкции на 32 украински компании, заподозрени във военно сътрудничество с Иран,а междувременно се появи официална информация, че ФБР разследва корупционния скандал, а подробностите по него са докладвани директно на Белия дом и лично на Тръмп.

    А съвсем отделно от всичко, до тук, дъщерята на Кийт Келог - другият специален пратеник на Тръмп, ръководи фондация, която предоставя финансова помощ на Украйна.

    Та така....САЩ ще излезнат от цялата схема много скоро.

    12:33 14.11.2025

  • 55 руснаците

    14 0 Отговор

    До коментар #47 от "Аххх, не може":

    Са само от едната страна на реката. Там бомбардировки няма

    12:34 14.11.2025

  • 56 Ох котьоу

    23 0 Отговор

    До коментар #23 от "Видьо Видев":

    Хем ревете че не са взели Киев за три дни (което сами си измислихте), хем ревете че методично загива цялата "демокрация", хем хвалите великите украинци които не спират, не само да спират, та дори превземат Русия.. Русия фалирала, ама във Франция пада 5то правителство, Путин умира, ама ей го е стреляха по тръмпака, използват чипове от перални, ама Германия тегли 800 млрд дълг. КВО ПРАЙМ??!

    Коментиран от #73

    12:34 14.11.2025

  • 57 Напротив

    17 0 Отговор
    Атаката беше красива!

    12:35 14.11.2025

  • 58 Българин

    17 0 Отговор
    ПЕЕЕЕР... ЗЕЛЕНСКИ
    ти като избива в Донецк и Луганск ?
    Руснаците пазят украинците защото те пак са руснаци

    12:35 14.11.2025

  • 59 Наблюдател

    15 1 Отговор

    До коментар #21 от "Точна статия":

    Защо се възторгваш на лъжите си
    Атаката била с мотоциклети но на кадрите се виждала планина от унищожена техника
    Колко ли е мотоциклетът трябват за да станат планина от унищожение

    Коментиран от #75

    12:36 14.11.2025

  • 60 Бай Няху

    14 0 Отговор
    Четерима..............? Ако бях аз.....................

    12:37 14.11.2025

  • 61 Путин трябва да даде

    19 0 Отговор
    72 часа срок цивилните да напуснат Киев и да го срине после. Поне централната административна част

    Коментиран от #68

    12:37 14.11.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Предвид

    11 1 Отговор
    на огромните запаси от атомни оръжия и обогатен уран на РФ, могат да бъдат използвани тактически заряди с малка мощност за принуждение към бърза капитулация на крайна и намаляване на човешките жертви.

    12:38 14.11.2025

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 66 Относно престъпленията на

    17 0 Отговор
    Нацистки Израел някога да сте прочели, да е било написано: "„Това беше отвратителна атака“.... или дори относно тероризма с пейджерите?

    12:42 14.11.2025

  • 67 а бе..

    18 0 Отговор
    Тия бандерчета какво търсят посред нощ на детската площадка до военното заведение пълно с натовци,и таа бременная бандерка.оти си не седи в къщи а тръгнала нощеска по бандерски мужици

    12:43 14.11.2025

  • 68 да обяви киив за зона на бойни действия

    7 2 Отговор

    До коментар #61 от "Путин трябва да даде":

    Да оповести мирното население да напусне града и да удари с няколко Искандера по 50 килотона и край на крайна. Има готови хиляди заряди и тонове уран за пълнене, както и тактически носители, а играят на гоненица, криеница и дронове с крайна. Киив трябва да престане да съществува завинаги, а територията да бъде населена с турци, палестинци и гасарбайтери от Средна Азия.

    12:46 14.11.2025

  • 69 Реал Москва

    1 12 Отговор
    Путин превърна руснаците в диваци и варвари.

    Над 1000 години шведските викинги и немска аристокрация се опитват да цивилизоват блатните племена наричащи се poccиани и почти бяха станали европейци, а болшевиките ги върнаха в Сибир.

    Коментиран от #71, #72, #74, #93

    12:47 14.11.2025

  • 70 Олена Зелена

    10 1 Отговор
    Много разбира той моя от "отвратително"... Той и на градинаря в Египедската вила вика, че е отвратителен, ама на мене знайш ли кво хубаво ми прави... Как ме полива... с онямити маркуч...

    12:48 14.11.2025

  • 71 Петър Велики

    10 0 Отговор

    До коментар #69 от "Реал Москва":

    за 20 години войни ги излекува от мераците да нападат Русия и станаха неутрални до 21 век. Неуките им потомци си го търсят и ще го намерят.

    Коментиран от #79

    12:51 14.11.2025

  • 72 Булдог

    9 0 Отговор

    До коментар #69 от "Реал Москва":

    Както ,, цивилизоваха"индианци, афро, полинезийци!!! Та чак до ден днешен им се извиняват!

    12:55 14.11.2025

  • 73 Пам

    1 3 Отговор

    До коментар #56 от "Ох котьоу":

    Маце, ако Факти не цензурираха линкове щях да ти цитирам няколко руски източника за ТРИ ДНИ и подобни. И съмпубеден, че си ги виждал.

    Коментиран от #82, #83, #84, #85, #89

    12:56 14.11.2025

  • 74 Жен-шен

    10 0 Отговор

    До коментар #69 от "Реал Москва":

    А, ,,шведските викнги" кога спряха да Горят ,, Вещици"

    12:58 14.11.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    11 0 Отговор
    "Техните деца ще стоят в мазетата... "
    П Порошенко

    13:05 14.11.2025

  • 78 Ултиматум

    9 0 Отговор
    Уповестяване на населението да напусне град на запад от киив. След 24 часа атомен удар. Оповестяване на следващ град и атомен удар. И така до капитулация. Урките, които не избягат в Полша да бъдат изселени в Сибир. Територията да бъде населена с гасарбайтери от мюсюлмански страни. Това ще бъде добър урок за всички, които крещят, че РФ е слаба.

    Коментиран от #81

    13:06 14.11.2025

  • 79 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 80 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 81 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 82 Щом

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "Пам":

    Сипубеден няма проблем! 😂🤣

    13:11 14.11.2025

  • 83 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 84 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 85 Баце ЕООД

    4 0 Отговор

    До коментар #73 от "Пам":

    Кво беше, на крив космонавт, космосът му пречи.. В тая графа си.

    13:19 14.11.2025

  • 86 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 87 Топчията

    5 0 Отговор
    Що бре, брадато джудже Белоноско ,вие като удряте цивилни в Русия или рафинерии е много хубаво ,деее ...ваа ма..а вии с ....анскаа ..Ууудрий Вова !

    13:24 14.11.2025

  • 88 Механик

    6 0 Отговор
    А не бе! Вестник ще ви четат.
    п.п.
    Абе, чей Курск? М?

    13:26 14.11.2025

  • 89 Отпушване на канали -бай Карагьоз

    3 0 Отговор

    До коментар #73 от "Пам":

    Муци не се вземай на сериозно ,нещо ми гъгнеш и звучиш като в кофа .Явно ти се е запушил ДПФ а ,отпушвам ги всякви марки ,модели и размери ,цени като за приятели ,досега нимой не се е оплакал .Има възможност за плащане с карта и абонамент !

    13:29 14.11.2025

  • 90 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 91 Някой

    3 0 Отговор
    Хвалят се, че смущавали сигнали на дронове и ракети и те се отклонявали. Ето това е резултат от отклонение. Едва ли някой ще цели там. Другото е, че ПВО-то им е в градове, а не пред тях. Един вид го крият.

    13:32 14.11.2025

  • 92 Украйна ще спечели

    1 0 Отговор
    Украинците да започнат да нанасят масови удари по Русия и в Москва. Всеки ден, всяка нощ, всеки час. Да отвръщат на ударите им с още по-големи удари.

    Коментиран от #95

    13:35 14.11.2025

  • 93 Тодоров

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Реал Москва":

    Реално си .........ас ,що се опитваш за нещо друго да се представиш ?Място под слънцето има за всеки .

    13:35 14.11.2025

  • 94 Оценител

    1 1 Отговор
    "Руският мир" е оставил следа навсякъде по света.
    Бомбардировките по Киев са заради избитите хиляди рашисти край Покровск.

    13:36 14.11.2025

  • 95 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания