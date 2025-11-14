„Това беше отвратителна атака“: Зеленски коментира масираните руски удари по Киев

Президентът на Украйна Володимир Зеленски каза, че броят на убитите при снощната атака срещу Киев е достигнал четирима души, а ранените са десетки, включително деца и бременна жена, предаде Укринформ, като се позова на публикация на президента в „Телеграм“, предаде БТА.
„Спешните ни служби работят от снощи на местата на руските удари. Това беше отвратителна атака. Към момента имаме информация за десетки ранени, включително деца и бременна жена. За съжаление четирима души са убити. Поднасям съболезнования на техните семейства и близки“, пише в публикацията.
Зеленски също така посочва, че руснаците са използвали при атаката около 430 дрона и 18 ракети, включително балистични и аеробалистични ракети.
Според украинския президент основната цел на ударите е бил Киев, но врагът е нанесъл удари и в Киевска област, Харковска област и Одеска област. По предварителни данни руснаците са използвали ракета „Циркон“ в Сумска област тази сутрин.
„Министърът на вътрешните работи Игор Клименко вече ме информира за напредъка на спасителните операции на място. Благодаря на всички, които помагат на нашия народ. Командирът на военновъздушните сили Анатолий Кривоножко също ме информира за резултатите от операциите за противовъздушна отбрана. Благодаря на нашите войници за отличната им работа“, каза още Зеленски.
Той подчерта, че става въпрос за умишлена атака, целяща да бъдат нанесени възможно най-големи щети на хората и на цивилната инфраструктура. По думите му посолството на Азербайджан в украинската столица също е било повредено от отломки от ракета „Искандер“.
„Украйна отговаря на тези удари със сили с голям обсег и светът трябва да спре тези атаки срещу живота със санкции. Русия все още може да продава петрол и да създава схемите си. Всичко това трябва да бъде спряно“, настоя Зеленски.
Началникът на военната администрация на Киев Тимур Ткаченко каза, че при снощната атака са били ранени 27 души, включително две деца. Петнадесет души са били хоспитализирани.
До коментар #2 от "Дедо ви...":Радвай на хорското нещастие ,кървавите рубли няма да ти донесът щастие
До коментар #3 от "Ами":Не разбра ли, че фламинготата са медийна изява. Такива ракети, направени с двигатели, намерени на сметищата, няма. Те са само на картинка. Могат да си направят пощенска марка с тези ракети.
До коментар #2 от "Дедо ви...":Масква ще последва Киев!
21 Точна статия
14 ноември 2025, 08:56
Снимка: руско военно министерство/Телеграм￼
Видеокадри, показващи как руски войници тръгват да влизат на щурм в Покровск с мотоциклети, са довели до по-лесното им откриване и пълно унищожение. Това коментират руски Z-канали, като летят обвинения, че именно защото един от тези канали публикува видеото, украинците са получили незаменима помощ и са ликвидирали руската щурмова група.
"Планина от товар "Груз-200" и изгоряла техника" - така говори руският Z-канал в Телеграм "Разведос" (Razvedos), който е на руския пропагандист Александър Арутюнов. "Товар Груз- 200" е диалект за убити войници, "товар Груз- 300" е диалект за ранени.
"Заради онзи идиот, който засне това и го публикува онлайн, днес има планина " Груз-200" и изгоряла техника в този район... В днешно време е "войната с дронове", нали?! Артилерията беше премахната – това ли завещаха популярните блогъри? Ракетните системи за залпов огън (РСЗО) – в музея! Минохвъргачки – в дерето! Но поне всички разбраха шума", възмути се бившият войник от специалните части Артюнов.
Коментиран от #48, #50, #59
До коментар #1 от "Хубу":И какво друго да се очаква от психопата Путин и от варварите руснаци?
Киев гори, Новоросийск - също. 216 украински дрона, но руска ПВО изглежда порази най-голямото черноморско руско пристанище (ВИДЕО)
14 ноември 2025
14 ноември 2025
Тоя ненормален надрусан наркоман, да не си отваря пастта вонлива, а да се гръме!
Изтреби нарора си.
ЗенеЧУК, пребираай си говедвта, че ще ти изпратим с товар 200. Писна ни от тия нагледци!
33 Лятна ушанка
„Това беше отвратителна атака“
Ами като не ти харесва, направи ти по-хубава, бе!
До коментар #2 от "Дедо ви...":Аз за белото съм се погрижил...!
38 Киев трябва да бъде сринат
43 Баце ЕООД
До коментар #35 от "Лудият от портиерната":Не всичките а "още повече" дронове
Обаче тази е отвратителна
Обаче тази е отвратителна
47 Аххх, не може
До коментар #38 от "Киев трябва да бъде сринат":Там половината население са руснаци, а атомът коси наред. Но може да се използва ограничено атом за пълното разрушение на мостове, жп тунели и гари, промишлени предприятия, правителствени сгради, военни обекти. Сутрин обед и вечер по 50 килотона.
48 Само
До коментар #21 от "Точна статия":Където планината е от малоумнци, и е на паветата!
50 Редовния Гуру
До коментар #21 от "Точна статия":Ами радвай се щом е така а не се усмърдявай повече.
51 Ами
До коментар #23 от "Видьо Видев":Ти специално от руснаците опакваш гангбамг!
Твоите атаки какви са, а пиле шарено?
54 Ъъъъъъъъ
а) няма смисъл да се изпраща каквото и да било на Украйна, защото руснаците така или иначе ще унищожат максимум "до седмица“
б) руснаците спечелиха
в) конфискацията на замразени руски активи е свързана с риск от непредвидени последици за световната финансова система и Вашингтон няма да се намесва в дискусиите по този въпрос, които се водят в Европейския съюз
г) Вашингтон е изчерпал инструментите за оказване на натиск върху Русия
г) среща между президентите на Съединените щати и Русия остава на дневен ред.
Отделно от това, Съединените щати наложиха санкции на 32 украински компании, заподозрени във военно сътрудничество с Иран,а междувременно се появи официална информация, че ФБР разследва корупционния скандал, а подробностите по него са докладвани директно на Белия дом и лично на Тръмп.
А съвсем отделно от всичко, до тук, дъщерята на Кийт Келог - другият специален пратеник на Тръмп, ръководи фондация, която предоставя финансова помощ на Украйна.
Та така....САЩ ще излезнат от цялата схема много скоро.
55 руснаците
До коментар #47 от "Аххх, не може":Са само от едната страна на реката. Там бомбардировки няма
56 Ох котьоу
До коментар #23 от "Видьо Видев":Хем ревете че не са взели Киев за три дни (което сами си измислихте), хем ревете че методично загива цялата "демокрация", хем хвалите великите украинци които не спират, не само да спират, та дори превземат Русия.. Русия фалирала, ама във Франция пада 5то правителство, Путин умира, ама ей го е стреляха по тръмпака, използват чипове от перални, ама Германия тегли 800 млрд дълг. КВО ПРАЙМ??!
58 Българин
ти като избива в Донецк и Луганск ?
Руснаците пазят украинците защото те пак са руснаци
59 Наблюдател
До коментар #21 от "Точна статия":Защо се възторгваш на лъжите си
Атаката била с мотоциклети но на кадрите се виждала планина от унищожена техника
Колко ли е мотоциклетът трябват за да станат планина от унищожение
61 Путин трябва да даде
68 да обяви киив за зона на бойни действия
До коментар #61 от "Путин трябва да даде":Да оповести мирното население да напусне града и да удари с няколко Искандера по 50 килотона и край на крайна. Има готови хиляди заряди и тонове уран за пълнене, както и тактически носители, а играят на гоненица, криеница и дронове с крайна. Киив трябва да престане да съществува завинаги, а територията да бъде населена с турци, палестинци и гасарбайтери от Средна Азия.
69 Реал Москва
Над 1000 години шведските викинги и немска аристокрация се опитват да цивилизоват блатните племена наричащи се poccиани и почти бяха станали европейци, а болшевиките ги върнаха в Сибир.
71 Петър Велики
До коментар #69 от "Реал Москва":за 20 години войни ги излекува от мераците да нападат Русия и станаха неутрални до 21 век. Неуките им потомци си го търсят и ще го намерят.
72 Булдог
До коментар #69 от "Реал Москва":Както ,, цивилизоваха"индианци, афро, полинезийци!!! Та чак до ден днешен им се извиняват!
73 Пам
До коментар #56 от "Ох котьоу":Маце, ако Факти не цензурираха линкове щях да ти цитирам няколко руски източника за ТРИ ДНИ и подобни. И съмпубеден, че си ги виждал.
74 Жен-шен
До коментар #69 от "Реал Москва":А, ,,шведските викнги" кога спряха да Горят ,, Вещици"
П Порошенко
П Порошенко
78 Ултиматум
82 Щом
До коментар #73 от "Пам":Сипубеден няма проблем! 😂🤣
85 Баце ЕООД
До коментар #73 от "Пам":Кво беше, на крив космонавт, космосът му пречи.. В тая графа си.
87 Топчията
88 Механик
п.п.
Абе, чей Курск? М?
89 Отпушване на канали -бай Карагьоз
До коментар #73 от "Пам":Муци не се вземай на сериозно ,нещо ми гъгнеш и звучиш като в кофа .Явно ти се е запушил ДПФ а ,отпушвам ги всякви марки ,модели и размери ,цени като за приятели ,досега нимой не се е оплакал .Има възможност за плащане с карта и абонамент !
91 Някой
92 Украйна ще спечели
93 Тодоров
До коментар #69 от "Реал Москва":Реално си .........ас ,що се опитваш за нещо друго да се представиш ?Място под слънцето има за всеки .
94 Оценител
Бомбардировките по Киев са заради избитите хиляди рашисти край Покровск.
